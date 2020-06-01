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Как проходит подлый обнулёж в Поволжье

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Агитация — не агитация, участок — не участок. Как проходит "голосование до голосования" в Поволжье.

Как проходит подлый обнулёж в Поволжье


Завтра, 1 июля, у россиян последняя возможность отдать свой голос за или против поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным. Этот плебисцит — беспрецедентный случай в истории российских выборов и референдумов. Как должно работать это голосование (особенно в период пандемии), как обустроить волеизъявление во дворах, на дому или онлайн, ставить ли камеры, — на все эти вопросы ЦИК РФ и РТ отвечал в последний момент. Отсюда — голосование в багажнике, на табуретках, недопустки журналистов и наблюдателей на участки. Без традиционных компонентов российских выборов тоже не обошлось — сгон избирателей, запреты митингов и агитация от властей. "Idel.Реалии" собрали самую важную информацию перед официальным днем голосования.

СГОН ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Принуждение к голосованию — одна из самых распространенных форм нарушения. К ней прибегают практически на каждых выборах. Плебисцит по поправкам к Конституции не стал исключением. Здесь некоторых работников бюджетных сфер обязывали вести специальный список проголосовавших, открепиться от одного участка и прикрепиться к другому, в целом сообщать о намерении сотрудников проголосовать.

Статья 60 Трудового кодекса РФ запрещает работодателям принуждать работников к любым действиям, не прописанным в трудовом договоре.

Часть 8 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции декларирует, что участие граждан в голосовании является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина к участию или неучастию в голосовании, а также к "правильному" выбору — "Да" или "Нет".

За эти нарушения работодателю или другому лицу, принуждающему к голосованию, грозит либо административная ответственность по ст.5.27 КоАП РФ и штраф, либо уголовная — по ст.141 УК РФ и до пяти лет лишения свободы.

С 25 июня — первого дня досрочного голосования — "Голос" зафиксировал десятки жалоб избирателей на принуждение к голосованию. Подробности этих жалоб опубликованы на сайте "Карты нарушений".

Так, сотрудников пермской мэрии, исходя из сообщения избирателя, попросили прикрепиться через сайт Госуслуг к определенному участку и проголосовать досрочно 25 или 26 июня. Отказавшейся сотруднице пригрозили увольнением. Аналогичная ситуация, как говорится в сообщении на Карте нарушений, произошла на медно-серном комбинате в городе Медногорск Оренбургской области.

На заводе "Элеконд" в Сарапуле часть сотрудников обязали подписать заявление о голосовании на работе, а не по месту жительства или прописки. О таких же просьбах сообщали сотрудники нескольких предприятий города Березники в Пермском крае — "Уралкалий", "Сода-хлорат", "ЕвроХим".

Руководство предприятий поставило их перед фактом, что с 25 июня на заводы начнут приходить сотрудники избирательных комиссий и проводить выездной плебисцит.

О принуждении к дистанционному голосованию сообщали сотрудники ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". SMS-отчет по факту участия в референдуме по поправкам к Конституции среди учителей просил отправить директор одной из школ в городе Шахунья Нижегородской области.

Руководство Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова составило специальную таблицу для учета проголосовавших сотрудников. Фото этой таблицы также опубликовал один из избирателей.

ПАО "Казаньоргсинтез" выпустило внутреннее распоряжение "О проведении "Референдума", в котором отмечается, что руководителям подразделений компании необходимо назначить ответственных "за сбор и передачу в отдел кадров сводной информации о количестве работников, проголосовавших на Референдуме". Копию документа опубликовал российский оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Как сообщал Коммерсант, администрация "Казаньоргсинтеза" направила в коллективы "информацию о вариантах голосования, чтобы сотрудники имели представление о своих возможностях, независимо от графика работы".

Один из избирателей сообщил, что Министерство промышленности и торговли Татарстана рассылает руководителям предприятий республики специальные письма. В тексте просят рассказать об ответственных лицах по общероссийскому голосованию, о проведенных и запланированных мероприятиях по мобилизации сотрудников, а также представить краткое описание порядка организации голосования сотрудников на предприятии.

Родители воспитанников саратовского детского сада №131 получили в мессенджере призыв от воспитателя принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. "Нам нужна явка! Очень-очень просим. Может, друзей попросите прийти, которые прописаны на нашем участке. Пожалуйста, очень прошу!" — говорилось в сообщении.

Это только часть из опубликованных жалоб на Карте нарушений. Подобные ситуации наблюдатели зафиксировали практически в каждом регионе страны.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПО ФОРМАТУ

Спешка в организации досрочного голосования и необходимость высокой явки заставили сотрудников избиркомов и членов комиссий идти на поиски новых форматов голосования. Наставление федерального ЦИКа об организации плебисцита во дворах в регионах восприняли даже слишком буквально.

Так, в одном из районов Перми голосование по поправкам к Конституции организовали вдоль улицы на двух табуретках. На одной стояла урна, вторая пустовала, а рядом была установлена табличка "1 июня. Наше будущее". Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Григорий Мишланов.

Глава пермского штаба Навального Сергей Ухов снял на видео, как избирателей развлекают в микрорайоне Юбилейный. На записи видно, как между столами для голосования и сотрудниками полиции девушка в костюме под музыку танцует цыганочку. В другом районе практически на детской площадке организовали вокальный концерт.

В Чебоксарах досрочное голосование началось на скамейке у подъезда жилого дома. Как сообщается на "Карте нарушений", урна для бюллетеней при этом была не опломбирована, а заклеена скотчем.

Табуретки, скамейки, багажники автомобилей стали практически символом дворового голосования о поправках в Конституции. Подобное наблюдатели и избиратели также зафиксировали практически во всех регионах страны.

НАБЛЮДАТЕЛИ

Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию в России перенесли с апреля на июнь-июль, но известно об этом стало лишь перед самим голосованием, так что тысячи избирательных участков пришлось организовывать в срочном режиме.

Независимые наблюдатели от движения "Голос" и других общественных организаций столкнулись с другой проблемой — Общественные палаты регионов не спешили регистрировать их. Они не отвечали на их письма и запросы, кормили "завтраками" и, когда все-таки разрешили им принимать участие в наблюдении, выяснилось, что у них отобрали право выбора участков.

Сообщения от наблюдателей по этой проблеме приходят из разных частей страны. Сами же активисты объясняют это тем, что региональные власти хотят отправить их "куда-подальше" (и надеятся, что они не захотят туда ездить) или поставить на те УИКи, которые не представляют угрозу и показывали идеальную с точки зрения закона организацию до этого.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в понедельник во время пресс-конференции заявил, что только в воскресенье в республике на участки вышло семь тысяч наблюдателей.

"Чувствуется, что многие наблюдатели прошли обучение. Если кто-то появляется на избирательном участке, что-то нестандартное происходит, они тут же включаются, тут же решают вопросы. Активные наблюдатели, вот это меня искренне радует", — заявил он.

Всего в республике зарегистрировано 16 тысяч наблюдателей. И только очень маленькая часть из них — от независимых организаций. По данным "Idel.Реалии" сами изъявили желание принять участие только 35 человек. Это не только "Голос" или Ассоциация независимых наблюдателей Татарстана, но и "Левый фронт", и движение "За новый социализм".

Кроме проблем с подачей и регистрацией заявлений, активисты столкнулись еще и с двумя причинами, из-за которых далеко не все решили пойти участвовать в наблюдении: пандемия коронавируса и протест против самого голосования. В начале июня более 500 членов участковых избирательных комиссий со всей страны выпустили обращение, в котором отказались от работы на участках под лозунгом: "Мы не расходный материал". Они боятся заразиться коронавирусом, стать причиной новой волны пандемии, а также выступили против самой процедуры волеизъявления.

Самой большой группой наблюдателей в Татарстане в этом году можно назвать корпус "За чистые выборы", созданный в 2012 году в России, чтобы противопоставить информацию о нарушениях независимой организации "За честные выборы". До этого года этих наблюдателей можно было встретить на участках, но обычно они никак не реагировали на нарушения и просто сидели на своих местах. В этом году республиканское отделение особенно активно (чаще, чем раз в полчаса) выкладывают посты в свою группу во "ВКонтакте". Они публикуют сообщения от своих наблюдателей с участков, о том что "на избирательном участке все отлично", "на участке все в порядке", о том, как один из них "горд за то, как подошли к организации данного мероприятия" и что "нарушений нет".

Именно ситуациям, которые попадают на "Карту нарушений "Голоса", посвящена отдельная деятельность корпуса. Они, по их собственному утверждению, проверяют все сообщения с карты и после этого пишут, что "нарушений нет".

"По результатам проверки, информация, отраженная в вышеуказанном сообщении, не подтвердилась, признаков нарушения действующего законодательства, регулирующего порядок проведения общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ, не обнаружено", — почти всегда пишут активисты корпуса.

АГИТАЦИЯ ИЛИ НЕТ?

Обычно перед выборами в России существует "день тишины" — день накануне дня голосования, в который законодательством запрещается предвыборная агитация. Но это голосование — особый случай. Такого дня нет, а всю агитацию ЦИК РФ назвал информированием.

Поэтому все официальные лица, госорганы и СМИ активно призывали (и до сих пор продолжают это делать) голосовать "за". Однако власти и правоохранительные органы, ссылаясь на запреты из-за пандемии, ограничивают право граждан, выступающих против поправок или за бойкот голосования, на публичные акции.

Так, "Левому фронту" в Татарстане отказали в нескольких митингах в Казани и Набережных Челнах, в Перми и Пензе активистов задерживали за расклейку листовок против поправок, в Самаре активистам также не удалось провести свою акцию.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 30.06.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Агитация — не агитация, участок — не участок.
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Добавлю Бюлетень - не бюлетень
Филологи заявили об ошибке в бюллетене: «поправки в Конституцию» — это разговорный вариант
формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», которая вызвала вопросы у многих участников голосования, действительно нарушает языковую норму. Как отметила эксперт, слово «изменения» в данном случае требует употребления совсем другого падежа — предложного.
«Если мы настаиваем на „изменениях“, то только „в Конституции“. Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово „вносимые“ и решили, что и так сойдет», — предположила Ольга Северская.
По ее словам, ситуацию не смогла бы исправить замена слова «изменения» на «поправки», поскольку «поправки в Конституцию» — это разговорный вариант. В бюллетене правильно было бы написать «поправки, вносимые в Конституцию» или хотя бы «поправки к Конституции». Вариант «поправки в Конституции» невозможен, потому что тогда предполагается, что поправки уже приняты, а россиян только просят высказать свое мнение, придя на голосование.
«Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать», — заметила филолог.



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  • Эксперт
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  • 2 | 30.06.2020, 15:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31542 | Рейтинг: -707,4
Татары вносят свое веское слово. Они - тоже!

https://www.facebook.com/andrey.kaplin.71/posts/102240550572
31238

Открытое письмо президенту России, Путину В. В.
ОТ ЧЛЕНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ "СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ТАТАР" АНДРЕЯ КАПЛИНА.
Уважаемый Владимир Владимирович!

В связи с предстоящим голосованием о внесении поправок в конституцию Российской Федерации, я, как представитель общественной организации, посчитал необходимым высказать, в форме открытого письма, свою позицию по данному вопросу. И хочу предложить, свой вариант поправок в конституцию РФ.

Бурную дискуссию вызвали предложенные вами изменения к 68-ой. Вы предлагаете ввести в конституцию новое понятие «государствообразующий народ», языком которого является русский язык. Под государствообразующим народом, подразумевается русский (великорусский) народ.

Эта поправка несет в себе значительные недостатки. На мой взгляд, в России, (при всем моем уважении ко всем народам РФ), два государствообразующих народа – русские и татары.

Во-первых, татары внесли равнозначный вклад в создание Российской государственности, наряду с русскими. Империя, созданная Чингисханом (и ее преемник Золотая Орда), ее государственная культура и законы, оказали влияние на формирование Российской государственности не меньшее, чем Древнерусские княжества и Византия. Тюркский, татарский элемент принимал (и принимает в данный момент) активное участие в формировании древнерусского и современного русского народа.

Во-вторых, большинство татар, исторически, проживает вне административных границ Республики Татарстан.
Татары, являются коренным населением десятков областей и республик – Москвы, Рязанщины, Нижегородчины, Мордовии, Чувашии, Пензенской, Самарской, Астраханской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, регионов Сибири и др. Признание татарского языка государственным языком только в одном регионе РФ (Республике Татарстан) не снимает проблему татарского языка. Наоборот, ставит татар исторически проживающих вне Татарстана, в ущемленное положение.

Решить эту проблему можно путем признания татарского языка, наряду с русским, языком государствообразующего народа на территории всей Российской Федерации.

Из признания татарского языка языком государствообразующего народа на территории всей Российской Федерации можно сделать следующие выводы.

Во-первых, татары это один из двух государствообразующих народов России, наряду с триединым русским народом.

Во-вторых, государственная и политическая культуры империи Чингисхана и Золотой Орды являются одним из источников Российской государственности.

В третьих, это неевропейский, не западный характер, тип, характер Российской государственности.

Третий вывод настолько важен, что я убежден в необходимости его внесения в конституцию РФ в виде поправки, либо отдельной статьи.



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  • Гость
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  • 3 | 30.06.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.06.2020, 15:14 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31541 | Рейтинг: -707,4--------------старая дура думает что нарыла компромат против татар . Разуй глаза они же православные татары без 5 минут русские а по большому счету Мордор уже обречен .



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  • Гость
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  • 4 | 30.06.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Завтра, 1 июля, у россиян последняя возможность отдать свой голос за или против поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным.
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________ Это все поправки внёс Путин? После этой глупости дальше можно не читать, чтобы не тратить своё драгоценное время! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 5 | 30.06.2020, 17:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14959 | Рейтинг: -2148,2
Дмитрий Гололобов - Если вы уже достаточно поржали над российскими участками для голосования, самое время посмотреть на британские.

https://vk.com/spacelordrock?z=photo-120940625_457311951%2Fa
lbum-120940625_00%2Frev

А вообще, что плохого в доступности участков для голосования?



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  • Эксперт
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  • 6 | 30.06.2020, 20:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31542 | Рейтинг: -707,4
3 | 30.06.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован

-старая дура думает что нарыла компромат против татар . Разуй глаза они же православные татары без 5 минут русские а по большому счету Мордор уже обречен .
------------------------------
Умничка ты мальчонка, откуда вылез

Открытое письмо православных татар поддержали и разнесли татарские пользователи, которые с виду не православного вероисповедания.

Нурм*х*мм*д Х*с*енов (звездочки вместо букв татарского алфавита, которых УЖ не пропускает.)
https://www.facebook.com/nurmuhamed.husainov/posts/295542441
4574814

Гаяр Искандер
https://www.facebook.com/***ar.iskander/posts/30633512470940
41

Ильяс Белялов
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003463920142
.............................
Ты бы проверил энтих пользователей на предмет обрезанности.

Татары - вперед!



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