Башкирский ЦИРК: Напёрсточники побежали в полицию

Председатели участковых избирательных комиссий №303, 309 и 351 обратились в полицию с жалобами на координатора движения “Голос” Рената Факиева и руководителя центра современного искусства “Облака” Валериана Гагина.Оба являются членами СПЧ при главе республики и входят в состав группы по мониторингу голосования. Председатели УИКов заявили, что Факиев и Гагин незаконно получили доступ к персональным данным избирателей, когда просматривали книги избирателей, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие лишних пометок.По словам Факиева, сегодня его вызвали в полицию для дачи объяснений. Гагина в полицию пока не вызывали.О создании мониторинговой группы при СПЧ в понедельник на брифинге рассказал председатель совета Владимир Барабаш. Он отметил, что главной задачей этой группы был обеспечение соблюдения прав граждан, «чтобы их голоса были правильно посчитаны и учтены и ни один голос не ушел в никуда».