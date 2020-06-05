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Башкирский ЦИРК: Напёрсточники побежали в полицию

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Председатели участковых избирательных комиссий №303, 309 и 351 обратились в полицию с жалобами на координатора движения “Голос” Рената Факиева и руководителя центра современного искусства “Облака” Валериана Гагина.

Башкирский ЦИРК: Напёрсточники побежали в полицию


Оба являются членами СПЧ при главе республики и входят в состав группы по мониторингу голосования. Председатели УИКов заявили, что Факиев и Гагин незаконно получили доступ к персональным данным избирателей, когда просматривали книги избирателей, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие лишних пометок.

По словам Факиева, сегодня его вызвали в полицию для дачи объяснений. Гагина в полицию пока не вызывали.

О создании мониторинговой группы при СПЧ в понедельник на брифинге рассказал председатель совета Владимир Барабаш. Он отметил, что главной задачей этой группы был обеспечение соблюдения прав граждан, «чтобы их голоса были правильно посчитаны и учтены и ни один голос не ушел в никуда».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.07.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никак, герб СССР на урнах? Не догоняю сей прикол. В СССР не было нужды
"крутить-вертеть". Может, "герб" - это такая замануха для избирателя, ностальгирующего по утраченной социальной защищённости? Верящего, что вот проголосует - и всё будет чинно, благородно, по-старому!.. Как в СССР.
Что имел ввиду УЖовский "кукрыникс"?



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  • Гость
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  • 2 | 04.07.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаш. Он отметил, что главной задачей этой группы был обеспечение соблюдения прав граждан, «чтобы их голоса были правильно посчитаны и учтены и ни один голос не ушел в никуда».
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Для то «чтобы их голоса были правильно посчитаны и учтены и ни один голос не ушел в никуда». достаточно чтобы по каждому участку были опублмкованны ФИО голосующих. Вот я например, незнаю голосовал я или не голосовал?! Почему списки прогололсовавших является гостайной?!



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  • Гость
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  • 3 | 04.07.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
77,Башкирский ЦИРК: Напёрсточники побежали в полицию
% играждан==================================
ЦИК обработала 99,9% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
По итогам обработки 99,97% протоколов комиссия заявила, что за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%
Вот за что я ненавижу путиноилов, дак это за то, что они не только воровать не умеют, но и мухлевать тоже.....
,Ну кто может повертть что 77,92% граждан за повышение пенсионного возраста аж на 5-ь лет?!!!!!
Маразм полный!!!!!



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  • Гость
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  • 4 | 04.07.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уж полночь близится, а Кухарки все нет...



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