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Арсен Нуриджанов: «Мне было бы жалко видеть Путина, выезжающего вперед ногами на лафете из Кремля»

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Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, подводя итоги закончившегося плебисцита по поправкам в Конституцию, заметил, что многие голосовали «за» из-за страха смены режима по принципу «лучше этот плохой, чем следующий еще более ужасный».

Арсен Нуриджанов: «Мне было бы жалко видеть Путина, выезжающего вперед ногами на лафете из Кремля»


— Я не против Путина. Я против того, чтобы он правил вечно. Ну, хорош уже, хорош. У меня складывается впечатление, что если Путин пойдет на очередной срок – его возненавидят. И как он будет управлять страной, когда его будут ненавидеть. Уже сейчас раздражение слишком велико — ну, устали уже. Хороший парень сидел. Делал чего-то… Хотя, если начнем разбираться, что он делал, мы увидим, что даже ни один засланный шпион, попавший в верхние эшелоны власти, не смог бы сделать так много плохого для России, как он сделал за двадцать лет… Ну, спишем на «зоны роста».

Просто достаточно уже. Напомню, за двадцать лет мы потеряли семьсот аэропортов, про качество управления я уже умолчу.

Он привел в пример недавний уход из Госсобрания депутата Александра Дегтева.

— За двадцать лет воспитали целое поколение «чегоизволите». Вот свежий пример, Дегтев ушел (из Госсобрания), он воздержался против поправок, ему, видимо, сказали, что так нельзя – уходи. И он совершенно спокойно отказался от мандата. Почему? Потому, что этот мандат не вручали ему люди. Вот если бы он по настоящему избирался и получил доверие граждан, как бы он их мог предать? Он тогда хотя бы обратился: граждане, извините, не могу в таких условиях работать. А он спокойно кладет и уходит. Он понимает цену этого мандата: что с ним, что без него – там (в Курултае) сделать ничего не может, потому, что там не нужен человек, который что-то делает. И это тоже 20-летний итог правления Путина.

По мнению политолога, оценивая путинское 20-летие – не на чем задержать взгляд.

— Вместо российской экономики мы вкладываем деньги в американские облигации, а российское производство не растет. Мы ничего не создали за двадцать лет. У нас только 50 процентов дорог соответствует средним нормам. Берем улицы городов в качестве дорожного покрытия в статистические отчеты. Чего раньше никогда не было. Очень много не сделано или пришло в упадок, в то же время уровень коррупции зашкаливает: семье Ельцина не снилось, про Горбачёва вообще молчу. Немыслимо, что сделано. Ну да, нам изображают борьбу веслом против моря.

Он считает, что в стране происходит мнимая сменяемость власти. Так, премьерской рокировки никто и не заметил.

— Медведев ушел с поста премьер-министра – даже вообще не заметили. Хоть Песков говорит, есть сменяемость власти, но нет сменяемости первого лица. Сменяемость первого лица – важно для страны. Это новое лицо, новые тренды, новые люди. Если про брежневские 18 лет говорим, что это застой, то сейчас либерально-демократическая повестка Конституции меняется на консервативную повестку – на цементирование и оставление «как есть». А мы сырьевой придаток всего, что можно.

На вопрос «кто если не Путин?» Нуриджанов отвечает: «любой».

— Ну давайте возьмем любого, поставим попробовать. Вон Зеленский тоже не президент, но плюхается. Любого можно поставить. В кадровом менеджменте считается, что для того, чтобы человек понял, что он делает, нужно полгода для адаптации. Поставьте любого – через полгода адаптируется. Путин тоже пришел не президентом. Ничего страшного. Понятно, почему многие поддерживают (Путина и обнуление – ред.) – делают из страха: как бы не было хуже: «лучше этот плохой, чем следующий еще более ужасный». Мне было бы жалко видеть Путина, выезжающего вперед ногами на лафете из Кремля. Я считаю, что он не заслуживает этого. У человека внуки, ему 68 лет, ну дайте человеку отдохнуть спокойно. Пусть насладится жизнью, пусть поживет для себя.

Эхо Москвы
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