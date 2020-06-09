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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Новая победа над фальшивой заказухой

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Вчера президиум Верховного суда России отменил приговор по делу о публикации комментариев экстремистского толка (ст. 282 УК РФ) на портале «Уфагубъ» жителем Уфы Сергеем Масленниковым.

Новая победа над фальшивой заказухой


К году лишения свободы условно уфимца приговорил в 2010 году судья Октябрьского районного суда Уфы Ранис Абдуллин. Верховный суд республики в 2011 году утвердил этот приговор. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение в Уфу после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего, что российские суды, рассматривая дело господина Масленникова, нарушили его право на справедливое судебное разбирательство. Доводы ЕСПЧ в ВС России признал представитель Генеральной прокуратуры России, что дает юристам основание верить в объективное разбирательство на новом этапе.

Октябрьский районный суд Уфы должен будет повторно рассмотреть уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) Сергея Масленникова, приговоренного в 2010 году по этой статье к году лишения свободы условно судьей Ранисом Абдуллиным. В 2011 году этот приговор оставил в силе Верховный суд Башкирии.

Сергей Масленников был признан виновным в том, что в феврале-сентябре 2008 года опубликовал на портале «Уфа губернская» («Уфагубъ», в настоящее время не работает) более 450 комментариев, разжигающих ненависть к башкирам. Публикации на этом портале носили критический характер по отношению к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову (управлял регионом до 2010 года).

Господин Масленников вины не признал и заявлял следствию и в суде, что имеет алиби: в период публикации комментариев он не мог находиться у домашнего компьютера, так как был на работе, о чем он предоставил в суд справку от работодателя.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ в 2011 году, осужденный указал, что при рассмотрении дела в судах России он был лишен права на справедливое разбирательство, так как суды не рассматривали доказательства, предъявляемые защитой. В частности, суд отказался заказать техническую экспертизу диска CD-R, на котором были записаны скриншоты страниц «Уфагуба» с комментариями.

ЕСПЧ признал, что суды не оценили доказательства алиби обвиняемого, и обязал Россию выплатить Сергею Масленникову компенсацию в размере 2,4 тыс. евро. Назначенная компенсация оказалась значительно меньше, чем требовал истец: он настаивал на возмещении 80 тыс. евро морального вреда, 545 евро — материального ущерба, понесенного в результате конфискации компьютера и вынужденной покупки лекарств, 101,3 тыс. руб. судебных расходов и издержек в российских судах и 1,6 тыс. евро компенсации издержек в ЕСПЧ. Страсбургский суд признал, что установление самого факта нарушений уже «представляет собой достаточную компенсацию причиненного морального вреда».

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представлявший вчера интересы Сергея Масленникова в президиуме Верховного суда России, сообщил „Ъ“, что требовал отмены приговора уфимского суда и вынесения оправдательного приговора. «В заседании президиума ВС РФ участвовал первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман. Он поддержал довод о том, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Мы считаем это хорошим знаком»,— сообщил господин Соловьев.

Сергей Масленников сообщил: «Приговор отменили фактически по тем же самым доводам, которые я приводил в своих кассационных и надзорных жалобах в Верховные суды республики и России. То есть без постановления ЕСПЧ на все эти мои доводы в Башкирии и РФ просто закрывали глаза».

Сергей Масленников — один из шести фигурантов дела портала «Уфа губернская» («Уфагубъ»), которых признали виновными по так называемым «экстремистским» статьям. Еще пять осужденных по этому делу — предприниматель Николай Швецов, ученые Ильдар Габдрафиков и Игорь Кучумов, Сергей Орлов и Константин Нестеров — также направили жалобы в ЕСПЧ. Российские суды признали их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК), лицами, публично призывавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам.

Партнер адвокатского бюро «ЗКС» Сергей Малюкин отмечает, что «отмена обвинительного приговора — это, безусловно, победа стороны защиты». «Исходя из общей практики, в делах, где нет политической составляющей, Верховный суд РФ в большинстве случаев отменяет решения, признанные ЕСПЧ незаконными. Однако направление уголовного дела в суд первой инстанции чаще всего приводит к тому, что выявленные нарушения устраняются и выносится решение, аналогичное в части определения виновности лица. В то же время, учитывая причины, по которым был отменен приговор, есть все основания полагать, что на этот раз решение суда будет более объективным»,— отметил эксперт.

«Российские суды не всегда признают решения ЕСПЧ основанием для отмены приговора. В данном случае это произошло. Наличие процессуальных нарушений признано на уровне Генеральной прокуратуры России, поэтому нижестоящие прокуроры, вероятно, будут связаны этой позицией и должны будут учесть ее при новом рассмотрении дела,— отмечает управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров.— Статья 282 УК РФ, по которой выносился приговор, изменена. Теперь уголовное наказание по ней возможно лишь после административного. Так как у Сергея Масленникова административного наказания не было, то и назначение уголовного невозможно. Для привлечения к административной ответственности истек срок давности. В этих обстоятельствах перспективы повторного рассмотрения дела хорошие: есть варианты прекращения уголовного дела или полного оправдания. Наши суды оправдательные приговоры не любят, поэтому, наверное, постараются пойти по пути прекращения уголовного дела».

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 09.07.2020, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40149 | Рейтинг: +5150,5
Если бы наш вождь не наделил судей пожизненной неприкасаемостью, и удалось бы реанимировать ст.305 УК РФ- о наказании судей за незаконные приговоры, если бы такие, как Абдуллин получали пендель под зад а не пенсию в размере 80% (!!!) от оклада, вот тогда бы в стране был порядок.



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  • 2 | 09.07.2020, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40149 | Рейтинг: +5150,5
Прекратить и оправдать надо всех участников. Так как доказательства подложные. А я был в суде и видел как из конверта вещдоков извлекли поломанный диск! Сцуки!



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  • 3 | 09.07.2020, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40149 | Рейтинг: +5150,5
Что касается этого Р.Абдуллина могу официально заявить: Я участвовал в деле С.Исхакова в 1995 году. У подсудимого было АБСОЛЮТНОЕ (!!!) алиби- вл время преступления он был на собрании и алиби подтверждено 18-ю свидетелями.
И что же сделал этот Абдуллин? Договорился с обвинителем, подставили ложных свидетелей и " перенесли" время происшествия, сломав алиби.
Невиновный человек получил 12 лет!
За одно это преступление Абдуллина надо посадить пожизненно!
Пусть, гад, подает на меня за клевету. 100% зассыт!



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  • 4 | 09.07.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дожили УфагубОВЦЕВ начали оправдывать.
тфу млядь...



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  • Гость
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  • 5 | 09.07.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть, гад, подает на меня за клевету. 100% зассыт!
-----------------------
Да кому ты нужен? Одно хорошо, что ты признаешь свою клевету.



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  • 6 | 09.07.2020, 11:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
2 | 09.07.2020, 09:35 | Автор: юнг

А я был в суде и видел как из конверта вещдоков извлекли поломанный диск! Сцуки!
----------------------------
Киздишь, сам ты сцука.

Поломанный диск - это не разбитая граммофонная пластинка. Жесткие диски повреждаются, такое часто случается. Но не хрясь! - ломаются.

Любой сервис может восстановить поврежденный диск, и не за дорого. Хотя некоторая часть записей может быть утрачена. Хорошая лаборатория восстановит данные полностью



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  • 7 | 09.07.2020, 11:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
4 | 09.07.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дожили УфагубОВЦЕВ начали оправдывать.
тфу млядь...
-------------------------
Такова путинская раша



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  • 8 | 09.07.2020, 11:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
"имеет алиби: в период публикации комментариев он не мог находиться у домашнего компьютера, так как был на работе, о чем он предоставил в суд справку от работодателя."

Работодатель предъявил справку по всем 450 эпизодам, во время которого были написаны эти 450 комментариев?

Он, работодатель вел хронометраж рабочего времени энтого монтажника? Или Масленников работал на режимном предприятии, где фиксируются входы-выходы?
Или за ним велось видеонаблюдение, имеются записи с видеокамер?

Какой дурак верит в эту чушь, справку от работодателя. Стоило проверить работодателя и опросить свидетелей, видели ли они Масленникова на работе, во время написания всех 450 комментариев.



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  • 9 | 09.07.2020, 11:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
3 | 09.07.2020, 09:49 | Автор: юнг

И что же сделал этот Абдуллин? Договорился с обвинителем, подставили ложных свидетелей и " перенесли" время происшествия, сломав алиби.
----------------------------
Договорился с работодателем, тот написал справку. Не за бесплатно, но откуда у Масленникова деньги? Может от Швеца, а может от того, который выше.

Кто крышевал Уфагубъ - нетрудно догадаться. Не Линдеманн же заграничный



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  • 10 | 09.07.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68605 | Рейтинг: +11889,4
Зулька. У тебя кажись тоже деменция:
Поломанный диск - это не разбитая граммофонная пластинка. Жесткие диски повреждаются, такое часто случается. Но не хрясь! - ломаются.
____________________________________________
Именно так - и как так получилось-то, что "хрясь" случилась в период путешествия этого диска с материалами дела от следака к судье? Может обвиняемые усилием мысли его поломали?

Любой сервис может восстановить поврежденный диск, и не за дорого. Хотя некоторая часть записей может быть утрачена. Хорошая лаборатория восстановит данные полностью
_____________________________________
А почему тогда следаки, прокуроры и судья - не стали его восстанавливать? Может быть это было выгодно им, а не стороне обвинения.

Дура ты, Зулька!



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  • 11 | 09.07.2020, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68605 | Рейтинг: +11889,4
Договорился с работодателем, тот написал справку. Не за бесплатно, но откуда у Масленникова деньги? Может от Швеца, а может от того, который выше.
____________________________________
О_О!!!!!!!! Пошли фантазии дементорши!



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  • 12 | 09.07.2020, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68605 | Рейтинг: +11889,4
Ты щас, Зулька. начнешь бицца в истерике, когда узнаешь, что Масленников деньги получил! Все 2,4 тыщи евро - и в том числе из твоих налогов(не совсем, конечно - ты не работаешь, налогов не платишь, но из налогов твоих детей - путь по полкопейки с каждого - но получил))))) По решению ЕСПЧ.

На очереди - остальные.

И еще - почему-то башнациков, которые писали такие же комменты, более того - например мне угрожали изнасилованием и убийством - никто не искал, и уж тем более - не судил.

А ПЕРДИН - продажная сука - напомните, что он поимел с этого иска от бабая!



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  • 13 | 09.07.2020, 11:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
10 | 09.07.2020, 11:38 | Автор: Кухарка

А почему тогда следаки, прокуроры и судья - не стали его восстанавливать? Может быть это было выгодно им, а не стороне обвинения.

Дура ты, Зулька!
--------------------------------
Кто сказал, что не стали восстанавливать. Даже Некрасова ваша писала



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  • 14 | 09.07.2020, 11:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Мышиная возня.



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  • 15 | 09.07.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.07.2020, 11:26 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31551 | Рейтинг: -707,7

"имеет алиби: в период публикации комментариев он не мог находиться у домашнего компьютера, так как был на работе, о чем он предоставил в суд справку от работодателя."
--------------------------
Все проще. Он писал эти комментарии на рабочем месте вместо того чтобы работать.



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  • 16 | 09.07.2020, 11:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
Часть улик по делу интернет - сайта «УфаГубъ» оказалась недоступна для изучения

"в понедельник суд не смог ознакомиться с содержимым двух CD - дисков, приложенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Один из обвиняемых Сергей Орлов, находящийся под подпиской о невыезде, рассказал «Ъ», что компакт - диски, на которых, как прозвучало в суде, должен содержаться архив материалов «УфаГубъ», опубликованных до октября 2008 года, оказались испорчены. «Сначала диск попытался открыть в компьютере помощник судьи, потом то же самое на ноутбуке пытался сделать гособвинитель Марат Мусин. Но диск так и не открылся», - пояснил Сергей Орлов. По его наблюдениям, у вещественного доказательства был такой вид, «будто его терли о песок». Не подлежащим к рассмотрению оказался и второй вещдок, представленный в суде. «Во втором конверте вместо компакт-диска судья Азат Гильманов обнаружил только его осколки», - пояснил господин Орлов."
http://journalufa.com/819-chast-ulik-po-delu-internet-sayta-
ufagub-okazalas-nedostupna-dlya-izucheniya.html
-------------------------------
Кухарка, почувствуй разницу между компакт-диском и жестким диском.

Тебе нужно объяснять на пальцах?

Запись на компе ведется на жесткий диск. А уже с жесткого диска записывается на СД или мягкий диск или на любое другое устройство для записи или переноса данных.

"Будто терли песком" - можно тереть песком СД-диск, но даже в этом случае можно восстановить данные.



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  • 17 | 09.07.2020, 11:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
14 | 09.07.2020, 11:54 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4205 | Рейтинг: -330,2
Мышиная возня.
------------------------------
Ага, мышиная. Серят на башкир больше десяти лет, вполне норм. Книжки Орлова рекламируются. Публика читает, цитирует на полном серьезе.



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  • 18 | 09.07.2020, 12:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
12 | 09.07.2020, 11:44 | Автор: Кухарка

И еще - почему-то башнациков, которые писали такие же комменты, более того - например мне угрожали изнасилованием и убийством - никто не искал, и уж тем более - не судил.
---------------------------------
Так ты же не стала заявлять в суд, а осталась удовлетворена



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  • 19 | 09.07.2020, 12:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31569 | Рейтинг: -710,2
11 | 09.07.2020, 11:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68591 | Рейтинг: +11892,2
Договорился с работодателем, тот написал справку. Не за бесплатно, но откуда у Масленникова деньги? Может от Швеца, а может от того, который выше.
____________________________________
О_О!!!!!!!! Пошли фантазии дементорши!
-------------------------------------
Фантазии от оправдателей.

Работодатель представил 450 справок с поминутным отчетом, чем и где занимался Масленников за все эпизоды, когда были написаны комментарии.



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  • 20 | 09.07.2020, 12:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Ага, мышиная. Серят на башкир больше десяти лет, вполне норм. Книжки Орлова рекламируются. Публика читает, цитирует на полном серьезе.
__________
Ты же тоже серишь на татар. Вы одного поля ягоды- тупые нацики.



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