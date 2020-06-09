Новая победа над фальшивой заказухой

Вчера президиум Верховного суда России отменил приговор по делу о публикации комментариев экстремистского толка (ст. 282 УК РФ) на портале «Уфагубъ» жителем Уфы Сергеем Масленниковым.К году лишения свободы условно уфимца приговорил в 2010 году судья Октябрьского районного суда Уфы Ранис Абдуллин. Верховный суд республики в 2011 году утвердил этот приговор. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение в Уфу после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего, что российские суды, рассматривая дело господина Масленникова, нарушили его право на справедливое судебное разбирательство. Доводы ЕСПЧ в ВС России признал представитель Генеральной прокуратуры России, что дает юристам основание верить в объективное разбирательство на новом этапе.Октябрьский районный суд Уфы должен будет повторно рассмотреть уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) Сергея Масленникова, приговоренного в 2010 году по этой статье к году лишения свободы условно судьей Ранисом Абдуллиным. В 2011 году этот приговор оставил в силе Верховный суд Башкирии.Сергей Масленников был признан виновным в том, что в феврале-сентябре 2008 года опубликовал на портале «Уфа губернская» («Уфагубъ», в настоящее время не работает) более 450 комментариев, разжигающих ненависть к башкирам. Публикации на этом портале носили критический характер по отношению к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову (управлял регионом до 2010 года).Господин Масленников вины не признал и заявлял следствию и в суде, что имеет алиби: в период публикации комментариев он не мог находиться у домашнего компьютера, так как был на работе, о чем он предоставил в суд справку от работодателя.В жалобе, направленной в ЕСПЧ в 2011 году, осужденный указал, что при рассмотрении дела в судах России он был лишен права на справедливое разбирательство, так как суды не рассматривали доказательства, предъявляемые защитой. В частности, суд отказался заказать техническую экспертизу диска CD-R, на котором были записаны скриншоты страниц «Уфагуба» с комментариями.ЕСПЧ признал, что суды не оценили доказательства алиби обвиняемого, и обязал Россию выплатить Сергею Масленникову компенсацию в размере 2,4 тыс. евро. Назначенная компенсация оказалась значительно меньше, чем требовал истец: он настаивал на возмещении 80 тыс. евро морального вреда, 545 евро — материального ущерба, понесенного в результате конфискации компьютера и вынужденной покупки лекарств, 101,3 тыс. руб. судебных расходов и издержек в российских судах и 1,6 тыс. евро компенсации издержек в ЕСПЧ. Страсбургский суд признал, что установление самого факта нарушений уже «представляет собой достаточную компенсацию причиненного морального вреда».Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представлявший вчера интересы Сергея Масленникова в президиуме Верховного суда России, сообщил „Ъ“, что требовал отмены приговора уфимского суда и вынесения оправдательного приговора. «В заседании президиума ВС РФ участвовал первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман. Он поддержал довод о том, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Мы считаем это хорошим знаком»,— сообщил господин Соловьев.Сергей Масленников сообщил: «Приговор отменили фактически по тем же самым доводам, которые я приводил в своих кассационных и надзорных жалобах в Верховные суды республики и России. То есть без постановления ЕСПЧ на все эти мои доводы в Башкирии и РФ просто закрывали глаза».Сергей Масленников — один из шести фигурантов дела портала «Уфа губернская» («Уфагубъ»), которых признали виновными по так называемым «экстремистским» статьям. Еще пять осужденных по этому делу — предприниматель Николай Швецов, ученые Ильдар Габдрафиков и Игорь Кучумов, Сергей Орлов и Константин Нестеров — также направили жалобы в ЕСПЧ. Российские суды признали их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК), лицами, публично призывавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам.Партнер адвокатского бюро «ЗКС» Сергей Малюкин отмечает, что «отмена обвинительного приговора — это, безусловно, победа стороны защиты». «Исходя из общей практики, в делах, где нет политической составляющей, Верховный суд РФ в большинстве случаев отменяет решения, признанные ЕСПЧ незаконными. Однако направление уголовного дела в суд первой инстанции чаще всего приводит к тому, что выявленные нарушения устраняются и выносится решение, аналогичное в части определения виновности лица. В то же время, учитывая причины, по которым был отменен приговор, есть все основания полагать, что на этот раз решение суда будет более объективным»,— отметил эксперт.«Российские суды не всегда признают решения ЕСПЧ основанием для отмены приговора. В данном случае это произошло. Наличие процессуальных нарушений признано на уровне Генеральной прокуратуры России, поэтому нижестоящие прокуроры, вероятно, будут связаны этой позицией и должны будут учесть ее при новом рассмотрении дела,— отмечает управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров.— Статья 282 УК РФ, по которой выносился приговор, изменена. Теперь уголовное наказание по ней возможно лишь после административного. Так как у Сергея Масленникова административного наказания не было, то и назначение уголовного невозможно. Для привлечения к административной ответственности истек срок давности. В этих обстоятельствах перспективы повторного рассмотрения дела хорошие: есть варианты прекращения уголовного дела или полного оправдания. Наши суды оправдательные приговоры не любят, поэтому, наверное, постараются пойти по пути прекращения уголовного дела».