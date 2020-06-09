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Неосталинизм

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У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником Путина. Я об Иосифе Сталине. Нет и никогда не было никакого путинизма. Это миф. Выдумка. Есть только неосталинизм Путина. Путин и Сталин слились в коллективном разуме в одно целое, и один служит другому.

Неосталинизм


Сталин, подобно Виктору Франкенштейну, создал советского человека. При Сталине этот тип homo sapiens выкристаллизовался и обрел свои характерные черты, прочно укрепился в коллективном сознании. Советский человек оказался живуч и, как только показались первые признаки ресталинизации, воспрял духом. 1 июля 2020 года советские люди проголосовали за новую Конституцию.

В 1930-е годы в условиях утверждения монополии на мысль, создания культа вождя, образа врага и массовых репрессий произошло окончательное утверждение режима личной власти Сталина. Неосталинизм в чем-то более мягок, менее масштабен, адаптирован под современные реалии. Но в 2020-ые Россия уверенно вошла с тем же набором –репрессии, цензура, культ вождя и создание образа врага, уничтожение оппозиции, преследование инакомыслия. Каждый день в Москве можно увидеть подтверждение этому.

Сталин заново написал историю. Путин занимается тем же самым. Сталин обозначил титульную нацию. «Русский народ первым освободился от цепей капитализма, первым установил Советскую власть. Русский народ породил Ленина. Все народы Советского Союза равноправны, но и среди равноправных бывают первые. Русский народ является первым среди равноправных народов. Нет ни одного народа, который испытал бы в этой войне такие страдания и трудности, как русский народ», — из речи Сталина. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — из конституции Путина.

Путин не придумал ничего нового. Он продолжает писать фейковую историю, сталинские принципы стали основой внутренней политики современной России. Цель Сталина и Путина в данном случае одна — уничтожение нежелательных воспоминаний и восстановление (а порой и переписывание) той части истории, которая полезна системе. И в этом беда – строя новую историю исключительно на идеях прошлого, невозможно построить будущее. Страна все больше погружается туда, куда ведет ее Путин – во мрак и беспросветность, техническую отсталость и ментальную деградацию населения.

«Тут даже дело не в образовании, а в вытаращенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытаращит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут – и у всех вытаращенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу – чтоб сорвать. И пошло – шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятишек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят!», — вам в этой цитате из книги Владимира Дудинцева ничего не напоминает?

Только теперь – пропаганда гомосексуализма мерещится в марке мороженого, в заметках журналистов – происки внешних врагов. Отсталое общество не может без охоты на ведьм. А общество в условиях тоталитаризма не может не быть не отсталым. Имперские устремления не совместимы с правами человека, развитием личности и качеством жизни каждого индивида. Низкий уровень жизни компенсируется идеологическим давлением, мобилизацией в интересах государства. Образование заменяется пропагандой. Тоталитарному государству не нужны умные, нужны – послушные.

Неосталинизм — не сталинизм в чистом виде. При Путине нет (почти нет) «железного занавеса». Границы открыты (были открыты, по крайней мере). Есть интернет. Антисемитизм не перешел в государственную политику. И все же Сталин снова жив, силен и мог бы праздновать победу. Мы живем в стране, построенной Сталиным, в менталитете и ценностях, переданных Сталиным. И, пока жив в головах Сталин – будет жить его дело, его идеи. Путин – всего лишь один из продолжателей, вовремя извлекший из небытия труп советского вождя в своих интересах.

Леонид Невзлин, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.07.2020, 09:23 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кто такой Леонид Невзлин ?

Это вор и убийца, участник ОПГ Ходорковского, жидомасонские презерватив.

Совершенно пох что он там высрал.



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  • 2 | 09.07.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё-таки Невзлин нехотя но признал, что в России Сталин остаётся одним наиболее почитаемым историческим деятелем. Это и благодаря тому, что он прижал к ногтю пламенных революционеров, которые к тридцатым годам превратились в бюрократическое болото, но не потеряли своей человеконенавистнической психологии. Скорее всего Невзлин является потомком этих деятелей. Именно они устроили перестройку и осуществили распад страны.



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  • 3 | 09.07.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Много спорного и не подтвержденного в статье, но то что высрал Хруль - доказательство существования сталина в башке у плебса... И вот тут автор со мной прав - пока не научишься мыслить и делать сам, пока будешь просить - дайте мне пастуха и желательно по жестче
Ну короче Хруль показателен, как представитель хомосоветикуса
турк



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  • 4 | 09.07.2020, 11:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14963 | Рейтинг: -2148,5
...Только теперь – пропаганда гомосексуализма мерещится в марке мороженого, в заметках журналистов – происки внешних врагов. Отсталое общество не может без охоты на ведьм. А общество в условиях тоталитаризма не может не быть не отсталым.
___________________________________________
Честно говоря, не читал автора.
Но вот это (то что выше) на глаза попалось.
В общем-то, в США постоянная охота на ведьм.
На коммунистов охотились.
Теперь вот на белых людей, включая отцов-основателей и Христофора Колумба.
Массовое падение белых людей на колени перед неграми. Раскаиваются.
В чём?
В своих преступлениях перед неграми. Белые, оказывается, виноваты перед неграми.
Интересно, это отсталость или высшая мудрость по мнению автора?
Ну и по поводу мороженного и радуги.
Всё, до чего дотягиваются руки либерастов, оказывается опошленным.
Так произошло с демократией, с либерализмом. Так происходит и с радугой.
Дожили, что теперь обычный, нормальный человек плюётся при виде радужных расцветок.



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  • 5 | 09.07.2020, 11:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14963 | Рейтинг: -2148,5
3 | 09.07.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Много спорного и не подтвержденного в статье, но то что высрал Хруль - доказательство существования сталина в башке у плебса... И вот тут автор со мной прав - пока не научишься мыслить и делать сам, пока будешь просить - дайте мне пастуха и желательно по жестче
Ну короче Хруль показателен, как представитель хомосоветикуса
турк
_________________________________________
А что Хруль неправильного написал?
Мне вот тоже абсолютно по хрену, что там состряпал автор.
И мне интересно, как ты, Турк, собираешься организовывать медицину, образование, промышленность без руководителей?
Типа собрались всем народом, попи.дели и организовали?
В масштабах страны?
Да что там страны, хотя бы города?



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  • 6 | 09.07.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как же либерасты на самом деле благодарны Путину! Ведь он их в буквальном смысле кормит: всех этих глупых серпомпо, гозманов, шендеровичей и прочих писателей-сатириков.
Постоянно что-нибудь да подкинет!
Сейчас вот Конституция - как думаете, сколько бабла все эти писаки срубят на этой благодатной теме?



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  • 7 | 09.07.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Антисемитизм не перешел в государственную политику.
----------------------------

Лёня, ты хоть и еврей, но не очень умный. Любой знает, что Путин, это пример интернационалиста, и такого друга еврейского народа ещё поискать. Ну разве что Трамп...

Признай это открыто, а не сквозь зубы. Кроме того, империя, это та форма государственного устройства, которая привела к свободе и процветанию такой народ, как англичане.
Путин много раз осуждал преступления Сталинского режима, в том числе, Катынь. Зачем ты ему приписываешь те намерения, которых у него нет? Титульная нация, титульный язык и культура, это официальная основа существования таких стран, как ФРГ, там это называется "ляйт культур". Ведущая культура. Разве иметь русскую культуру ведущей и оснвной язык русский, это мешает нацменьшинствам, ущемляет их права? Нет, это мешает только тебе.
Но ты успел хороший кусок пирога прихватить себе, и в Хайфе ходишь без охраны, как я заметил, Ну может она супер-пупер профессиональная, и не на виду, но не похоже...так что тебе ещё надо в жизни? Проблем не хватает?



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  • 8 | 09.07.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое.

-----------------------------

Не пойму как вы это могли помнить. А вот я помню 90-е,когда у власти находились вы и ваши "друзья" и на людей находила оторопь и обида за свою страну и именно такие как вы привели к власти сегодняшних людей,за которых держатся,боясь возвращения тех смутных времен.



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  • 9 | 09.07.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Сталине Невзлину не дали бы сбежать с миллиардами украденных у россиян денег. Так что ему нужно не хулить, а благодарить Путина.



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  • 10 | 09.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понравилось насчет того что умные "режиму" не нужны.
Такой тонкий намек на свой отъезд.
Вот интересно, а почему такие умные, да что там умные... "гениальные" предприниматели, уехав из России, как-то сразу свою гениальность теряют?



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  • 11 | 09.07.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Да уж, при Сталине совладельцы "Юкоса" не пописывали бы в бложики на Эхе, а строили бы железную дорогу за Полярным кругом. Вот поэтому Сталин так популярен в России. Именно поэтому.



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  • 12 | 09.07.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Мотивы, которые побуждали Невзлина и Пичугина организовывать жестокие расправы, были самыми разными. Например, Валентину Корнееву в январе 1998 года убили на глазах у мужа на пороге их квартиры исключительно по той причине, что она отказалась продавать Невзлину небольшое помещение магазина «Чай» в доме, где располагался центральный офис «Менатеп». Жизнь Корнеевой была оценена Невзлиным лишь в 5000 долларов США и автомобиль Hyundai Galloper — именно столько получили в качестве «вознаграждения» непосредственные исполнители.

Согласно интервью мужа Корнеевой, она даже была готова уступить «Чай» Невзлину за чуть большую сумму, чтобы иметь возможность купить подобное помещение в центре Москвы. Но возомнивший себя всесильным глава «Менатепа» решил просто убрать несговорчивую соседку. Вспоминая переговоры 1997 года, муж Корнеевой сказал, что «магазин надо было тогда отдавать даром».



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  • 13 | 09.07.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Юкосовские убийцы и воры боятся Сталина. Даже мертвого!



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  • 14 | 09.07.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Господа гениальные предприниматели как то забывают несколько простых постулатов - когда человек говорит безапелляционно , то он глуп или он учитель математики или врет.
Невзлин не учитель математики, ну допустим он не глуп, значит врет.
А врет он по очень простой причине: если не вести речь о истоках тех денег, что имеет совладелец Юкоса, то по науке богатый человек просто функция, функция распределения капиталов и вообще ресурсов.
Если она эффективна, то общество сохраняет эту функции, если нет, то принимает соответствующее решение.
Господа предприниматели провели эффективно только одно - деиндустриализацию.
Общество вправе, (поскольку либерасты забыли, что общественное богатство создается всем обществом в целом), переформатировать эту функцию.
Как то хотелось напомнить, что политическую систему, которую вы клянете, создали вы же, в 90 -е годы.
В чем проблема? Что хотели то и получили.
Ах да, вы думали, что вас это не коснется....вечно будет сидеть у власти вечно пьяная сволочь, закрыв глаза на то, как вы разворовываете?
Опс...не вышло...



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  • 15 | 09.07.2020, 13:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1609 | Рейтинг: +369,3
Вот и Омерики англичане носятся с криками что они гособразующая нация. А всякие немцы и французы люди второго сорта.



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  • 16 | 09.07.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и Омерики англичане носятся с криками что они гособразующая нация. А всякие немцы и французы люди второго сорта.
-------------------------------------
Макака опять гнилых бананов переела.



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  • 17 | 09.07.2020, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Со времен римских, османских империй общества раскачивали масоны ... так и продолжается . Эта такая античеловечная категория уродов ,что ...мало их истребляли. Некоторые пишут про их "умы".Насколько они умны -еще вопрос,ум иудейский,направлен ТОЛЬКО НА ЗЛО : истребление народов, создание межнацрозни и всего прочего ради достижения цели -властвовать над миром.



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  • 18 | 09.07.2020, 14:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39524 | Рейтинг: +6522,2
Сталин, подобно Виктору Франкенштейну, создал советского человека.
===
...речи Ивана Алексеевича Бунина, то он отчетливо сформулировал суть и смысл

..., что Россия – это не СССР, а русское и советское – диаметрально противоположные, враждебные и не смешиваемые понятия.
+++
Нельзя смешивать СССР с Россией, советскую власть с русским народом, палача с жертвой.

Антон Иванович Деникин



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  • 19 | 09.07.2020, 14:38 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39524 | Рейтинг: +6522,2
Предводитель, достигший всего чего хотел в текущем житие будет думать о своём месте в истории.

России же совершенно наплевать на то: кто и как сделает её опять нормальной унитарной страной.

Поскольку желания совпали с возможностями, то, вскоре, мы за это выпьем.



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  • 20 | 09.07.2020, 14:39 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Вдум

я так и не понял, ты за меньшевиков или за белогвардейцев ?



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