У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником Путина. Я об Иосифе Сталине. Нет и никогда не было никакого путинизма. Это миф. Выдумка. Есть только неосталинизм Путина. Путин и Сталин слились в коллективном разуме в одно целое, и один служит другому.Сталин, подобно Виктору Франкенштейну, создал советского человека. При Сталине этот тип homo sapiens выкристаллизовался и обрел свои характерные черты, прочно укрепился в коллективном сознании. Советский человек оказался живуч и, как только показались первые признаки ресталинизации, воспрял духом. 1 июля 2020 года советские люди проголосовали за новую Конституцию.В 1930-е годы в условиях утверждения монополии на мысль, создания культа вождя, образа врага и массовых репрессий произошло окончательное утверждение режима личной власти Сталина. Неосталинизм в чем-то более мягок, менее масштабен, адаптирован под современные реалии. Но в 2020-ые Россия уверенно вошла с тем же набором –репрессии, цензура, культ вождя и создание образа врага, уничтожение оппозиции, преследование инакомыслия. Каждый день в Москве можно увидеть подтверждение этому.Сталин заново написал историю. Путин занимается тем же самым. Сталин обозначил титульную нацию. «Русский народ первым освободился от цепей капитализма, первым установил Советскую власть. Русский народ породил Ленина. Все народы Советского Союза равноправны, но и среди равноправных бывают первые. Русский народ является первым среди равноправных народов. Нет ни одного народа, который испытал бы в этой войне такие страдания и трудности, как русский народ», — из речи Сталина. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — из конституции Путина.Путин не придумал ничего нового. Он продолжает писать фейковую историю, сталинские принципы стали основой внутренней политики современной России. Цель Сталина и Путина в данном случае одна — уничтожение нежелательных воспоминаний и восстановление (а порой и переписывание) той части истории, которая полезна системе. И в этом беда – строя новую историю исключительно на идеях прошлого, невозможно построить будущее. Страна все больше погружается туда, куда ведет ее Путин – во мрак и беспросветность, техническую отсталость и ментальную деградацию населения.«Тут даже дело не в образовании, а в вытаращенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытаращит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут – и у всех вытаращенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу – чтоб сорвать. И пошло – шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятишек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят!», — вам в этой цитате из книги Владимира Дудинцева ничего не напоминает?Только теперь – пропаганда гомосексуализма мерещится в марке мороженого, в заметках журналистов – происки внешних врагов. Отсталое общество не может без охоты на ведьм. А общество в условиях тоталитаризма не может не быть не отсталым. Имперские устремления не совместимы с правами человека, развитием личности и качеством жизни каждого индивида. Низкий уровень жизни компенсируется идеологическим давлением, мобилизацией в интересах государства. Образование заменяется пропагандой. Тоталитарному государству не нужны умные, нужны – послушные.Неосталинизм — не сталинизм в чистом виде. При Путине нет (почти нет) «железного занавеса». Границы открыты (были открыты, по крайней мере). Есть интернет. Антисемитизм не перешел в государственную политику. И все же Сталин снова жив, силен и мог бы праздновать победу. Мы живем в стране, построенной Сталиным, в менталитете и ценностях, переданных Сталиным. И, пока жив в головах Сталин – будет жить его дело, его идеи. Путин – всего лишь один из продолжателей, вовремя извлекший из небытия труп советского вождя в своих интересах.