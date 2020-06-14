Сообщение было датировано главврачом 8 июля. На странице Федоровской ЦРБ оно, иллюстрированное фотографией главврача, было опубликовано 9 июля.
В публикации сообщалось о том, что в районе выявлено 60 подтвержденных носителей нового коронавируса, еще 23 находятся под подозрением, для читателей страницы давались рекомендации по лечению коронавируса.
Скрины страниц публикует «Медиакорсеть».
В настоящее время на странице Федоровской ЦРБ сообщение от 9 июля удалено.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Врачам приказали молчать
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