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Врачам приказали молчать

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Федоровская ЦРБ в Башкирии удалила сообщение о смерти трех пациентов от коронавируса. Администратор страницы Федоровской ЦРБ Башкирии в социальной сети «В контакте» удалил сообщение главного врача медучреждения Рустема Ахтамьянова о смерти в этой больнице трех пациентов с диагнозом новый коронавирус.

Врачам приказали молчать


Сообщение было датировано главврачом 8 июля. На странице Федоровской ЦРБ оно, иллюстрированное фотографией главврача, было опубликовано 9 июля.

В публикации сообщалось о том, что в районе выявлено 60 подтвержденных носителей нового коронавируса, еще 23 находятся под подозрением, для читателей страницы давались рекомендации по лечению коронавируса.

Скрины страниц публикует «Медиакорсеть».

В настоящее время на странице Федоровской ЦРБ сообщение от 9 июля удалено.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 14.07.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачам приказали молчать
==================================================
У нас смертность вообще по запретом!
При коммунистах небыло секса, при путинистах,- нет смертности.....



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  • 2 | 14.07.2020, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При коммунистах не было секса,

------------------------

Людмила Иванова: Познер дал мне микрофон - он ходил по трибуне - и я сказала: "В СССР секса нет - у нас есть любовь", но этот кусок потом отрезали.

Теперь либерасты носятся только с началом фразы. Ну да. "Кака любоф?!"



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4

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  • 3 | 14.07.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
https://www.bbc.com/russian/features-40281053



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  • 4 | 14.07.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Людмила Иванова: Познер дал мне микрофон - он ходил по трибуне - и я сказала: "В СССР секса нет - у нас есть любовь", но этот кусок потом отрезали.

Теперь либерасты носятся только с началом фразы. Ну да. "Кака любоф?!"
___________________________________---
вас ипанашек не жнут , не сеют ...
у тебя даже куриного мозга нет понять , что эта расхожая фраза родилась намного раньше и в данном контексте является показателем лжи и фальши , что при СССРе, что щас в РФ. А так же является одним из движителей развала СССР - надоело народу слушать брехню.
Секс тогда был, но говорить о нём было запрещено, как о буржуазной морали. Но суть то - секс был, начиная с пионерских лагерей и школьных вечеринок. А уж что творилось в общагах меда и педа... а в деревнях? бабы бегали к мужикам потому что чешется, мужики к бабам потому что дымится...
Рассказать тебе про "идеальный образ коммуниста" - бабы общие , стране нужны раб сила.
Ипучие ту***ни, секс был, как и вымирание щас , но вот говорить об этом - низяяя.... ну ну. народ то слепой и не видит. И вместо того , что бы "возглавить" , честно сказать - проблема бля народ , давайте её решать следующим образом 1. мы ( власть) скидываем портки с золотова , шойгу. сечина, шувалова ....2. распределяем ренту от пользования на всех 3. на это бабло строим и раздаем бесплатное жильё. школы. больницы 4. устанавливаем норм уровень жизни безработным, а работающим повышаем в 2-5 раз.... ну уж а вы народ - плодитесь и размножайтесь
и это тока по экономическому блоку, про полит блок молчу
турк



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  • 5 | 14.07.2020, 10:13 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1949,3
Рассказать тебе про "идеальный образ коммуниста" - бабы общие , стране нужны раб сила.
--------------

До и после этого абзаца читал, посмеиваясь над твоим идиотизмом, но здесь ты меня реально восхитил.



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3

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  • 6 | 14.07.2020, 10:14 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1949,3
Не ссы, щас подружка твоя прибежит, полаете на пару.

Мне не скучно будет.



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3

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  • 7 | 14.07.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а ты ожил чё ли Серега, привет чмонарищще!!!! для тебя музыкантище -сопелище, "идеальный образ" взят в кавычки, рассказать чё это значит?
а вот теперь скажи по делу или тоже из хомосоветикусов, которым хоть клин голове теши - зачем бля 2й ананий приплел сюда лабуду о либерастах??? он 3.14зданутый? или руки тянуться к штурвалу(клаве)? чё он сказать то хотел, скажи , Серега?
сам то как , когда на очередной курс?
турк



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  • Эксперт
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  • 8 | 14.07.2020, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68661 | Рейтинг: +11885,2
По данным Росстата за апрель-май в Башкирии умерли 32 человека с установленным коронавирусом

По официальной статистике регионального Минздрава за этот период умерло 18 человек. На данный момент статистика пополнилась еще на 1 случай.

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения страны за мая 2020 года. По данным ведомства, в мае в Башкирии умерли 9 человек с установленной коронавирусной инфекцией. COVID-19 как основная причина смерти указывается в 1 случае, еще в 8 случаях смерть наступила по иным причинам, а наличие вируса могло стать причиной осложнения.

По данным Росстата за апрель в республике умерли 23 человека, из которых у 17 COVID-19 указан Росстатом как основная причина смерти. Смерть шестерых человек наступила от иных причин, а коронавирус мог стать причиной осложнений.

Портал “Правда ПФО” отмечает, что общая статистика смертности в Башкирии в мае 2020 года выросла на 10% по сравнению с маем 2019. В численном выражении это 689 смертей.

_____________________________________________

Власть в стране и регионах напоминает страуса, пытающегося спрятать голову - нет, не в песок, а в асфальт...
НИКТО не верит в их "статистику" Роспозорнадзора, тем более, что Росстат ее опровергает.
Нужно понимать, что умирающие с ковидом и якобы не от ковида - это самая настоящая ложь и манипуляции. Люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет) - без ковида живут десятилетиями! Если следят за собой с помощью назначаемых препаратов. То же самое с тромбами, инсультами и инфарктами - ковид образует тромбы, снижает свертываемость крови, чем и провоцирует смерти от инфарктов, инсультов и тромбов.
Че Гевара с 6 лет страдал астмой - но умер спустя более три десятилетия вовсе не от нее...



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0

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  • 9 | 14.07.2020, 11:32 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1949,3
Че Гевара с 6 лет страдал астмой - но умер спустя более три десятилетия вовсе не от нее...
------------------

Сама дотумкала, или с***ила где.



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3

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  • 10 | 14.07.2020, 11:34 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1949,3
которым хоть клин голове теши
----------
Не клин, а кол.

Ну тебе тупщавому простительно.



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3

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  • 11 | 14.07.2020, 11:35 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1949,3
Калатун, давай баттл устроим.

Ты и я, без всяких турков.

Докажи что ты человек, бля\ть.



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2

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  • 12 | 14.07.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не клин, а кол.
___________________________________________
Серег, в твоём случае без разница как пишется "клизма" , без Ь или с ним . клистир он и в африке клистир
турк



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