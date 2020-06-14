Врачам приказали молчать ...

Федоровская ЦРБ в Башкирии удалила сообщение о смерти трех пациентов от коронавируса. Администратор страницы Федоровской ЦРБ Башкирии в социальной сети «В контакте» удалил сообщение главного врача медучреждения Рустема Ахтамьянова о смерти в этой больнице трех пациентов с диагнозом новый коронавирус.Сообщение было датировано главврачом 8 июля. На странице Федоровской ЦРБ оно, иллюстрированное фотографией главврача, было опубликовано 9 июля.В публикации сообщалось о том, что в районе выявлено 60 подтвержденных носителей нового коронавируса, еще 23 находятся под подозрением, для читателей страницы давались рекомендации по лечению коронавируса.Скрины страниц публикует «Медиакорсеть».В настоящее время на странице Федоровской ЦРБ сообщение от 9 июля удалено.