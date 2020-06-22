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Воры в космосе: Когда Гагарин в далеком прошлом

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Бывают события, которые называют «говорящими», — они сами по себе подводят итоги, не требуют пространных комментариев.

Воры в космосе: Когда Гагарин в далеком прошлом


Сегодня утром Объединенные Арабские Эмираты отправили миссию на Марс. Аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») взмыл на японской ракете с острова Танэгасима. Он был создан в Космическом центре Мухаммеда бин Рашида в Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо.

Задача «Аль-Амаля» — изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Он также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.

Аплодируя достижениям арабских ученых, результаты трудов которых пойдут на пользу всему человечеству, напомним, что к осени 2020 года на Марс отправятся еще два аппарата — американский марсоход NASA «Perseverance» («Настойчивость») и китайский марсоход «Tianwen-1» («Вопросы к небесам»). Их цель — поиск жизни на Марсе.

А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Что может служить показателем их достижений? Они вообще есть? Что с нашими экспедициями на Марс?

Ладно, Америка, давно опередившая СССР и Россию в освоении космоса. Но вот уже и китайцам Россия дышит в спину, и пыль от бегущих впереди арабских космических ботинок глотает правящий в России коллектив.

Арабские космические успехи на фоне российской стагнации говорят о технологическом отставании, к которому привел Россию режим Путина. Только факты – все наглядно.

Два десятка лет пропагандисты Путина раздували советские космические достижения, которым в будущем году исполнится 60 лет! Говорили так, будто космические результаты у страны и сегодня такие же, как когда-то у СССР. Паразитировали на улыбке Гагарина. И дошли, наконец, до финальной точки, когда стало понятно, что все в прошлом.

Путин, Рогозин и «другие официальные лица» в дорогих костюмах, несть им числа, — загорелые, плотные, постаревшие, в оросивших виски сединах, стоят на рассвете, задрав головы в светлеющее небо.

Там, на востоке, в лучах закипающей яростной зари, среди быстро тающих звезд, с ревом, грохотом стартовала к Марсу арабская «Надежда». Она летит уже метеором в черном космосе к коварной планете, косящей кровавым глазом, хочет открыть ее тайны. «На пыльных тропинках далеких планет останутся» не наши, а арабские следы.

Орда российских начальников алчно смотрит на успехи других. Они молчат. Им нечего сказать. Они уйдут. Они никто. Их не вспомнят. Они провалили все.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.07.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот и надо бы серпом.....



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  • 2 | 21.07.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орда российских начальников алчно смотрит на успехи других. Они молчат. Им нечего сказать.
=========================================
Всех бы их, с помощью батута рагозина,отправить познавать тайны Вселенной!



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  • 3 | 21.07.2020, 10:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4222 | Рейтинг: -331,8
Арабские космические успехи
__________
Да какие ещё арабские космические успехи ?
Смешно просто.

Запендюрили небось золой Роллс-Ройс с брюликами куда Аллах пошлет и всё.

Понты одни.



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  • 4 | 21.07.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
А есть отрасль в которой мы не отстали на сотню лет за прошедшие 20?!



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  • 5 | 21.07.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели теперь арабы захватят эту коварную и кровавую планету?



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  • 6 | 21.07.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
скоро Зимбабве отправит ракету в космос, а мы, раскрыв рты, будем слушать рогозинские байки о том, что через пару годков на самокате будем кататься по Марсу



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  • 7 | 21.07.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хууль и 5, вы амебы или где? Основной то вопрос не в том, что они ролс ройс запустили, а в том почему мы еще не там. И в том, когда же у нас то ченить запустят, ну там мусоропереработку например в 21 веке, ну или АСУ по выплате ЗП с учетом изменений базового уровня умноженного на инфляцию
Ну а пока к вящей гордости великоросов, у нас до сих пор есть речка Енисей и области балета мы впереди планеты всей
турк



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  • 8 | 21.07.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а пока к вящей гордости великоросов, у нас до сих пор есть речка Енисей и в области балета мы впереди планеты всей
турк
---------------

Турк, это СССР был нашей гордостью.

РАССКАЗ ТЕХНОЛОГА ПЕТУХОВА
о своей встрече с делегатом форума

Сижу я как-то, братцы, с африканцем,
А он, представьте, мне и говорит:
В России, дескать, холодно купаться,
Поэтому здесь неприглядный вид.

Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!

Потом мы с ним ударили по триста,
Он, представьте, мне и говорит:
В российских селах не танцуют твиста,
Поэтому здесь неприглядный вид.

Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!

Потом залили это все шампанским.
Он говорит: вообще, ты кто таков?
Я, говорит, наследник африканский!
Я, говорю, технолог Петухов.

Вот я, говорю, и делаю ракеты,
Перекрываю Енисей,
А также в области балета
Я впереди, говорю, планеты всей,
Я впереди планеты всей!

Проникся, говорит он, лучшим чувством,
Открой, говорит, весь главный ваш секрет!
Пожалуйста, говорю: советское искусство
В наш век, говорю, сильнее всех ракет.

Но все ж, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!

1964 (Визбор).



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  • 9 | 21.07.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.07.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68710 | Рейтинг: +11878,8
А есть отрасль в которой мы не отстали на сотню лет за прошедшие 20?!

===========

А кто разрушил СССР? Кто порезал на металлолом наши заводы? Кто за
все эти годы уничтожил науку, образование? Кто за учительский стол усадил бабу ЕГЭ?

Ааааа, блллить... Ссссцуки... Антисоветчики, падлллы... "Убью, студент!!!"



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  • 10 | 21.07.2020, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Либералы уничтожили промышленность, образование, науку, разграбили заводы, средства производства и теперь удивляются где космос.



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  • 11 | 21.07.2020, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1964 (Визбор).
__________________________
дык это ты мне таблицу умножения. а я тебе . что сейчас так говорят , когда гордиться больше нечем...березки тополя, у нас земли дох.. и еще есть речка Енисей...
турк



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  • 12 | 21.07.2020, 17:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Интернет-издание «Открытые медиа» пишет о росте расходов на администрацию президента в ближайшие три года. По сведениям издания, увеличение составляет около трех с половиной миллиардов рублей. Эта цифра к 2023 году вырастет до почти 26 с половиной миллиардов.

Изменения связаны с появлением новой должности в Совете безопасности России, – ее создавали специально под Дмитрия Медведева, который был назначен заместителем председателя Совбеза после своего ухода с поста премьер-министра.



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  • 13 | 21.07.2020, 17:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Либералы уничтожили промышленность, образование, науку, разграбили заводы, средства производства и теперь удивляются где космос.
_________________________________________
20 лет у власти государственники, никаких либералов!
Завод Промсвязь, выживший при либералах - убит при государственниках.
И десятки ТЫСЯЧ предприятий уничтожены государственниками(как они себя считают, на самом же деле - жулики и воры)

У пуйла до сих пор в разрухе в стране виновата вторая мировая...



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  • 14 | 21.07.2020, 17:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Уровень качества жизни в Башкирии оказался ниже среднего по России

Республика оказалась на 38-й строчке рейтинга агентства «Национальные кредитные рейтинги», подготовленного для РБК

Уровень качества жизни в Башкирии оказался ниже среднего по России
Общий балл в рейтинге качества жизни составил в Башкирии 3,32 (средний балл по России – 4,66). Оборот розничной торговли на душу населения составил 5,5 балла, как и в среднем по стране. Соотношение средней зарплаты в регионе к стоимости 1 кв.м. жилья выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, – 1,2 балла. Соотношение просрочки по кредитам у физлиц к средней зарплате в республике оценили в 3,9 балла. Доля официально трудоустроенных граждан в республике составляет 3,6 – индекс белых доходов оказался ниже среднего по России. Соотношение общей площади жилого фонда и населения – 4,3 балла. То есть уровень обеспеченности жильем, согласно рейтингу, средний по стране. Соотношение численности школьников и педагогов – 3,6 – ниже среднероссийского показателя. Столько же составляет соотношение населения и врачей.

Исследователи отмечают, что итоговый индекс корректируется на долю населения, проживающего в регионе. Это необходимо для учета специфики малонаселенных регионов, где формально высокие среднедушевые значения показателей не соответствуют фактическому положению дел.

К слову, самые высокие значения в рейтинге у российских столиц и Подмосковья, Белгородской и Воронежской областей. Худшими для жизни регионами в рейтинге НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область.
_____________________________________________
Интересно - а в Б-стане кто либерал, который в этом виноват, ась? Ну, гэбёшки - напрягитесь, выдайте ФИО Б-станских либералов, повинных в низком качестве жизни в регионе!



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  • 15 | 21.07.2020, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.
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________ Врёт Серпом По как обычно! Так что это аппарат далеко не ОАЭ, а в основном только про-финансированный ОАЭ! И не с каким рёвом и грохотом он не стартовал к Марсу, так как ревела и грохотала японская ракета! СССР с рёвом и грохотом начал отправлять свои космические аппараты к Марсу ещё в начале 1960-х годов, т.е. 60 лет назад! Как же далеко отстали от СССР эти ОАЭ! А если бы дерьмократы не развалили СССР, то на Марсе уже могли бы цвести Антоновка и Грушовка московская! Очень Опытный



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  • 16 | 21.07.2020, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Америка, давно опередившая СССР и Россию в освоении космоса.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так далеко опередили, что до сих пор на МКС астронавты США и других стран доставлялись на "Союзах" и летают в космос на российских двигателях! Видимо Серпом По голове сильно дали! Очень Опытный



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  • 17 | 21.07.2020, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.07.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
А есть отрасль в которой мы не отстали на сотню лет за прошедшие 20?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Конечно есть! У нас такая разнузданная либерастия, что таких предателей в других странах давно уже уничтожили! Очень Опытный



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