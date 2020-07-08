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«Уфимец Азат»: Грязный Башинформ тонет в заказухе на федеральные органы

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В Башкирии инспектора Росрыболовства наживались на рыбаках? В минувшие выходные на незаконных действиях и грубом нарушении должностных инструкций попались сотрудники Управления Росрыболовства по Башкирии. Они могли быть причастными к схеме незаконного обогащения на рыбаках-любителях, пишут башкирские Telegram-каналы.

«Уфимец Азат»: Грязный Башинформ тонет в заказухе на федеральные органы


По оценкам экспертов, схема наживы на рыбаках могла быть поставлена в Башкирии на поток. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что в ней участвовали не только рядовые сотрудники надзорного ведомства, но и руководство.

Как предполагается, надзорным ведомством изначально создаются коррупционные схемы. Дело в том, что Росрыболовство само оформляет право аренды прудов. И само же потом контролирует, кто и как осваивает территории этих прудов. Поговаривают, что при этом зачастую, помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. После передачи пруда в аренду, инспектора уже начинают устраивать облавы на рыбаков на этих прудах, и разыгрывают у них на глазах подобные спектакли. Те, кто не сильно знаком с законодательством по водным ресурсам, обычно соглашаются с нарушением и платят. Или простых рыбаков таким образом выдавливают с прудов и они вынуждены покупать рыбу у арендаторов, договорившихся с Росрыболовством.

Рыбаки, которые платили, естественно, не заинтересованы в придании этих фактов огласке, поэтому большинство жалоб на действия Росрыболовства нигде не регистрируются. Это позволяет безнаказанно работать по этой схеме на протяжении последних лет. Но даже, несмотря на это, с начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. К примеру, один из таких красивейших прудов находится в деревне Шмидтово Уфимского района – здесь пруд, созданный ещё в советские времена, обнесён высоким забором и колючей проволокой.

Telegram-канал «Апипэ» приводит красноречивый пример. Уфимец Азат, который рыбачит на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе республики ﻿уже 20 лет, в минувшие выходные столкнулся с описанным с его слов произволом госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова. Тот, якобы, потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку.

«Сначала я разговаривать с ним отказывался – рассказывает рыболов-любитель. – В тот день я поймал одну щуку явно длиннее 32 см и пару окуней. Инспектор вытаскивает садок и уже приносит мне обратно показать маленькую щучку. И надо же! Щука оказалась на 2 см меньше от разрешённого размера рыбы. Для измерения длины принесенной инспектором щуки меня не пригласили. Откуда там взялась эта рыбина, я не знаю, но сразу после этого инспектор начал угрожать мне оформлением административного протокола, на пальцах намекая, что дело можно решить «на месте», оплатив 5 тысяч рублей. По крайней мере, так я воспринял его жест. Я, конечно же, возмутился и тут же написал заявление в полицию, так как знаю все правила рыбалки на этом озере, и точно знаю, что ничего не нарушал. Я полтора часа требовал от инспектора составить на меня протокол об административном правонарушении (если он считает меня виновным), я неоднократно просил показать мне его удостоверение, а он лишь махал им передо мной, не дав мне его прочитать.

Как только проверяющие узнали, что Азат – профессиональный юрист (он работает в одной из государственных организаций) и знает свои права, что его так просто не проведёшь и он не намерен ничего платить, они поспешили выложить видео о якобы злостном нарушителе в открытый доступ в YouTube и сообщили свою версию случившегося журналистам. В частности, инспектор обвинил Азата в том, что он якобы был в нетрезвом состоянии, однако вызванные сотрудники полиции зафиксировали ноль промилле. К тому же этим самым инспектор Росрыболовства нарушил федеральное законодательство в части охраны персональных данных и должностные инструкции своего ведомства.

В Росрыболовстве сообщили, что инспектором в отношении данного гражданина были составлены административные протоколы по статьям 8.37, 19.4 КоАП РФ. Протоколы направлены в суд для рассмотрения.

Андрей Жидков, Башинформ
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  • 1 | 06.08.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
инспекторА договорА, пОртфели и докУменты...
Башинформ и Жидков , запомните - средствА бывают тока противозачаточными , остальное - срЕдства
турк



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  • Гость
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  • 2 | 06.08.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтоб статья выглядела объективной и независимой руководство поручило ее написать Андрею ЖИДкову, а не его товарищам с "байскими" фамилиями.В статье Азат Галин-начальник правового управления Администрации главы РБ,махровый националист,считающим себя безнаказанным хозяином на своей территории-стал простым уфимцем Азатом,юристом,работающем в одной из госорганизаций,к которому придрался инспектор-взяточник! Это ему надо ехать в свой Абзелиловский район,а всем русскоязычным жителям Республики в Иваново.Если он останется на своей должности-значит Руководство Республики-поддерживает и поощеряет байство,кумовство,панибратчину,национализм!



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.08.2020, 09:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Что бросилось в глаза в этой статейке:
- фамилию, должность и место работы инспектора приводят, а фамилию, должность и место работы "уфимца" чиновника и его должность - нет.
Секрет Полишинеля...

Да и не уфимец он, а аульный - и не только по рождению, но и по менталитету.
Можно мальчика вывести из аула, дать ему кой-какое образование. должность, кабинет с дорогим креслом и прочим антуражем, кучу подчиненных - но вывезти аул из мальчика - просто не возможно в большинстве случаев.

На днях мы говорили об интеллигенции. Так вот - это не оно...



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  • Эксперт
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  • 4 | 06.08.2020, 09:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Если он останется на своей должности-значит Руководство Республики-поддерживает и поощеряет байство,кумовство,панибратчину,национализм!
__________________________________
Скорей всего - останется, не зря же рупор бащлыга Башинформ и сосущие блогеры - кинулись в его защиту.
Вспомните - чем для папашки клеветницы-дознавательницы закончилась хамская выходка в отношении параолимпийки, депутата курултая Савченко? Извинениями - всего лишь. А тут даже это вряд ли последует, чиновник пошел ва-банк и написал иски на инспектора - клеветнические, ибо кроме слов чиновника - нет никаких доказательств, а вот его выходки - есть на видео.



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  • Гость
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  • 5 | 06.08.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии инспектора Росрыболовства наживались на рыбаках?
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Уверен на ВСЕ 100%, что вся эта ловина грязи льющаяся потоком из всех дыр сраны башкир, на рыбинспектора, который просто выполнял свои должностные обязанности, проистикает по отмашке гадия пытающего защитить своего соплеменника и саратника по идеологии.



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  • Участник
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  • 6 | 06.08.2020, 10:21 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4235 | Рейтинг: -331,5
Аульным идиотам надо было загасить скандал по тихому раз обосрались, но они наоборот раздувают. Совсем без мозгов.



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  • Гость
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  • 7 | 06.08.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но даже, несмотря на это, с начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки.
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________ И что же сделано с начала года по этим сообщениям? То, что в Росрыболовстве сплошной бардак, видно всем мало-мальски с этим столкнувшимся! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 8 | 06.08.2020, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инспектора наградить. Титульного нащальника наказать с посадкой за разжигание. Жидкова покрыть презоением.



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  • Гость
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  • 9 | 06.08.2020, 21:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быстро вы предали забвению жизнь летающего мальчика загубленного Эрдоганом и стоило ему поморщиться типа: Ну не совсем ладно получилось как ваш Путин на полусогнутых к нему брататься помчался, ну да, как всегда,-отряд не заметил потери бойца и песню Яблоко пропел до конца...У..а...ооо...наш Путин, наш великий неказистый росточком...



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