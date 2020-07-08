«Уфимец Азат»: Грязный Башинформ тонет в заказухе на федеральные органы

В Башкирии инспектора Росрыболовства наживались на рыбаках? В минувшие выходные на незаконных действиях и грубом нарушении должностных инструкций попались сотрудники Управления Росрыболовства по Башкирии. Они могли быть причастными к схеме незаконного обогащения на рыбаках-любителях, пишут башкирские Telegram-каналы.По оценкам экспертов, схема наживы на рыбаках могла быть поставлена в Башкирии на поток. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что в ней участвовали не только рядовые сотрудники надзорного ведомства, но и руководство.Как предполагается, надзорным ведомством изначально создаются коррупционные схемы. Дело в том, что Росрыболовство само оформляет право аренды прудов. И само же потом контролирует, кто и как осваивает территории этих прудов. Поговаривают, что при этом зачастую, помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. После передачи пруда в аренду, инспектора уже начинают устраивать облавы на рыбаков на этих прудах, и разыгрывают у них на глазах подобные спектакли. Те, кто не сильно знаком с законодательством по водным ресурсам, обычно соглашаются с нарушением и платят. Или простых рыбаков таким образом выдавливают с прудов и они вынуждены покупать рыбу у арендаторов, договорившихся с Росрыболовством.Рыбаки, которые платили, естественно, не заинтересованы в придании этих фактов огласке, поэтому большинство жалоб на действия Росрыболовства нигде не регистрируются. Это позволяет безнаказанно работать по этой схеме на протяжении последних лет. Но даже, несмотря на это, с начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. К примеру, один из таких красивейших прудов находится в деревне Шмидтово Уфимского района – здесь пруд, созданный ещё в советские времена, обнесён высоким забором и колючей проволокой.Telegram-канал «Апипэ» приводит красноречивый пример. Уфимец Азат, который рыбачит на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе республики ﻿уже 20 лет, в минувшие выходные столкнулся с описанным с его слов произволом госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова. Тот, якобы, потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку.«Сначала я разговаривать с ним отказывался – рассказывает рыболов-любитель. – В тот день я поймал одну щуку явно длиннее 32 см и пару окуней. Инспектор вытаскивает садок и уже приносит мне обратно показать маленькую щучку. И надо же! Щука оказалась на 2 см меньше от разрешённого размера рыбы. Для измерения длины принесенной инспектором щуки меня не пригласили. Откуда там взялась эта рыбина, я не знаю, но сразу после этого инспектор начал угрожать мне оформлением административного протокола, на пальцах намекая, что дело можно решить «на месте», оплатив 5 тысяч рублей. По крайней мере, так я воспринял его жест. Я, конечно же, возмутился и тут же написал заявление в полицию, так как знаю все правила рыбалки на этом озере, и точно знаю, что ничего не нарушал. Я полтора часа требовал от инспектора составить на меня протокол об административном правонарушении (если он считает меня виновным), я неоднократно просил показать мне его удостоверение, а он лишь махал им передо мной, не дав мне его прочитать.Как только проверяющие узнали, что Азат – профессиональный юрист (он работает в одной из государственных организаций) и знает свои права, что его так просто не проведёшь и он не намерен ничего платить, они поспешили выложить видео о якобы злостном нарушителе в открытый доступ в YouTube и сообщили свою версию случившегося журналистам. В частности, инспектор обвинил Азата в том, что он якобы был в нетрезвом состоянии, однако вызванные сотрудники полиции зафиксировали ноль промилле. К тому же этим самым инспектор Росрыболовства нарушил федеральное законодательство в части охраны персональных данных и должностные инструкции своего ведомства.В Росрыболовстве сообщили, что инспектором в отношении данного гражданина были составлены административные протоколы по статьям 8.37, 19.4 КоАП РФ. Протоколы направлены в суд для рассмотрения.