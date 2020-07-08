Раис Габитов — блогер
Из Facebook.
Про «щукагейт».
Редко влезаю в такие темы, но как рыбак хочу высказаться.
Не хочу оправдывать чиновника, который стал грубо общаться с рыбнадзором, но Рыбнадзор тут вообще неправ.
Там же реально щуренок-карандаш!
Смотрите какая ситуация курорт, богатые отдыхающие, почему бы этих жирных карасей со спинингами не погонять?
Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.
Все ловят щук, всем насрать, но почему-то в данном случае нет.
Чиновник наорал на работягу и это было заснято на телефон.
Тут же трафик.
Раис Габитов, Эхо Москвы
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Без чести и совести: Горе-блогер Раис Габитов
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