Без чести и совести: Горе-блогер Раис Габитов

Раис Габитов: Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.Раис Габитов — блогерИз Facebook.Про «щукагейт».Редко влезаю в такие темы, но как рыбак хочу высказаться.Не хочу оправдывать чиновника, который стал грубо общаться с рыбнадзором, но Рыбнадзор тут вообще неправ.Там же реально щуренок-карандаш!Смотрите какая ситуация курорт, богатые отдыхающие, почему бы этих жирных карасей со спинингами не погонять?Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.Все ловят щук, всем насрать, но почему-то в данном случае нет.Чиновник наорал на работягу и это было заснято на телефон.Тут же трафик.