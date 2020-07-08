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Без чести и совести: Горе-блогер Раис Габитов

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Раис Габитов: Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.

Без чести и совести: Горе-блогер Раис Габитов


Раис Габитов — блогер

Из Facebook.

Про «щукагейт».

Редко влезаю в такие темы, но как рыбак хочу высказаться.

Не хочу оправдывать чиновника, который стал грубо общаться с рыбнадзором, но Рыбнадзор тут вообще неправ.

Там же реально щуренок-карандаш!

Смотрите какая ситуация курорт, богатые отдыхающие, почему бы этих жирных карасей со спинингами не погонять?

Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.

Все ловят щук, всем насрать, но почему-то в данном случае нет.

Чиновник наорал на работягу и это было заснято на телефон.

Тут же трафик.

Раис Габитов, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.08.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновник не просто наорал на инспектора и угрожал ему, а четко проявил свой кондовый узколобый аульный национализм! У него в голове психология деятелей "Кук бурэ,"Башкорт" и прочих :"Узэбэзэн йердэ-узэбэз хужа булаек!"-Будем хозяевами на своей земле! Причем в Белом доме своим русским и прочим "нетитульным" коллегам они не говорят "Езжай в свою Ивановскую"-пусть попробуют сказать так господину Назарову ! Видите ли он на своей территории!!! Виннету вождь апачей!)))) И это начальник юридическо-правового управления Администрации Главы Республики! Гнать,гнать,гнать таких националистов из Правительства! А блогер Раис все сводит к тем же аргументам самого Галина. Ну -ну :"Узэбэззэн кульдэ,урманна-узэбэз хужа булаек-балык тытаек,агас кыркаек,утын азэрлэек,яляк еяек"!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.08.2020, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Сходите по ссылке - не поленитесь - там Раиске таких куёв навтыкали, что он теперь похож на дикобраза. Причем - люди, которые говорят, что они друзья в реале...
В общем - ни единого комментатора, кто бы его поддержал или хотя бы остался нейтральным.



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  • Гость
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  • 3 | 06.08.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без чести и совести: Горе-блогер Раис Габитов
==================================
Посмотрел на рожу лица этого "блогера", и вспомнилась пословица ;"Лицо, это зеркало души". Представляйете какая душонка у этого "зеркала", лично я даже боюсь представить, да и есть ли она у него? Таким биологическим сущностям бесполезно объяснять что когда один рядовой гражданин оскорбляет другого, рядового гражданина это одно, а когда чиновник такого ранга, оскорбляет человека исполняющего свои должностные обязанности это две большие разницы!
На РЕН ТВ уже показали это сюжет, будем наблюдать...



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  • Гость
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  • 4 | 06.08.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы узнать, чем этот горе-блогер по жизни занимается, чем на хлеб с маслом себе зарабатывает? Может только такими неадекватными записями и привлекает на свой блог подписчиков и этим и живёт? Читать такое интересно только таким же неадекватам! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 5 | 06.08.2020, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Старый пидорас по кличке О_Ошка - для сведения не "по жизни". а в жизни. АУЕшка? Скоко чалился?

Никогда не делаю замечаний комментаторам, если они не делают их мне. За что боролся - ответочка прилетела.



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  • 6 | 06.08.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто знает судьбу уголовников уфагубОВЦЕВ. ?
таки и ходять на свободе эти экстрямисты?



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  • Гость
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  • 7 | 06.08.2020, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будь на месте чиновника какой-нибудь сталевар из Магнитогорска, всем СМИ было бы пофиг.
_______________________________________________________
чинвник - нацик несет гораздо большую угрозу чем сталевар. Это уколобому блогеру должно быть понятно?



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  • 8 | 06.08.2020, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 06.08.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

кто знает судьбу уголовников уфагубОВЦЕВ. ?
таки и ходять на свободе эти экстрямисты?
__________________________________________
Надеюсь у этих прекраснымх людей - борцов с дремучим становым национализмом - все прекрасно. Дай бог им здоровья и всех благ.



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  • 9 | 06.08.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.08.2020, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 06.08.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

кто знает судьбу уголовников уфагубОВЦЕВ. ?
таки и ходять на свободе эти экстрямисты?
__________________________________________
Надеюсь у этих прекраснымх людей - борцов с дремучим становым национализмом - все прекрасно. Дай бог им здоровья и всех благ.
__________________________________________
вот млдь насмешил))))))
таких "борцов" мой дед до берлина шатал



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  • 10 | 06.08.2020, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот млдь насмешил))))))
таких "борцов" мой дед до берлина шатал
_____________________________________
Не путаешь? Я грешным делом подумал что с Валидкой в берлине шатался. А теперь валидовские прихвостни в нащальниках у нас, вон перед рыбнадзором козыряют титульностью.



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  • # 11 | 06.08.2020, 21:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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