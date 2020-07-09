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Совет по Правам Чиновников: Защита алкоголизма, нацизма и байства

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Азамат Галин: И раз пошла «такая пьянка» с щукой, давайте всю запись от начала и до конца.

Совет по Правам Чиновников: Защита алкоголизма, нацизма и байства


Член БашСПЧ Азамат Галин в эфире «Эха» призвал разобраться во всех деталях конфликта между инспектором рыбоохраны Константином Ламзутовым и начальником государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азатом Галиным. Прежде всего он обратил внимание, что опубликована не вся видеозапись диалога между ними. На всякий случай Галин уточнил, что не имеет родства с Азатом Галиным.

К публикации видео, в котором Галин призвал инспектора уезжать в Иваново, тоже есть претензии. По словам общественника, инспектор не имел права публиковать видео.

— Федеральный чиновник публикует материалы административной проверки. С точки зрения права, ни один чиновник, получивший доступ к персональным данным, по закону не имеет права публиковать их — видеоролики. Это нарушение закона. Я не знаю, почему Азат Галин не обратил на это внимания, будучи юристом. Второе, что насторожило – обрывки, некий монтаж. Все представители надзорных органов должны носить видеорегистраторы. И раз пошла «пьянка» с щукой, давайте всю запись от начала и до конца. Если мы вовлечены в эту «Санта-Барбару», давайте всю запись: интересно, требовала ли та сторона взятку, а та говорила ли «Давлеканово» или «Иваново».

Галин считает, что перспектив у конфликта никаких.

— Закончится ничем. Мировой суд откажет в материалах.

Он заметил, что на опубликованных в СМИ фото щуки, размер рыбы больше 32 сантиметров, а рулетка которой измерялась щука должна быть поверенной.

— Не хочу защищать ни того, ни другого. Просто обратил внимание на эти вещи. Нет в традиции республики увольнять или наказывать за хамство. И не будет скорее всего. Есть много других проблем, с которыми мы сталкиваемся в обыденности. Хамство и грубость в подъездах и общественном транспорте, мы не такие нежные как в Европе, где все могли оскорбиться. Обычный разговор между двумя мужчинами. В отличии от федерального инспектора, мой однофамилец не находился при исполнении. И мог сказать все, что считал нужным.

Эхо Москвы
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- может ли Азамат водить Азата? Не об ли упадут в яму?



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  • 2 | 07.08.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блять , да как заипали то в усердии лизнуть поглубже
Чиновник любого уровня "всегда при исполнении" , ровно как и мент и военнослужащий. Щас дословно не вспомню , но есть такое - обязан быть примером в повседневной жизни... это про в/сл.
Давно пишу приравнять статусы чиновничьего аппарата и в/сл, не в градации ранжира, а именно в обязанностях.
Какаямне нах разница имел право не имел право выкладывать в сеть , меня интересует совсем другое - чиновник, ты - ЧЕЛОВЕК или дерьмо небожителя? Повел себя как дерьмо , как пацан -гопник.
турк



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  • 3 | 07.08.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совет по Правам Чиновников: Защита алкоголизма, нацизма и байства
===================================
Ишь как дружно башкирята встали на защиту своего соплеменника!!!!
Интересно, что бы сомной сделали, если бы я, какому нибудь чиновнику, под запись диктафона сказал: убирайся с моей Родины -Уфимской губернии в свое Темясово! Как бы повели себя местные СМИ, Член БашСПЧ, и прочая нечисть? Хотя догадаться нетрудно.....



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  • 4 | 07.08.2020, 11:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
Совет по Правам Чиновников: Защита алкоголизма, нацизма и байства
Опубликовано: Эхо Москвы
-----------------------
Эхо Москвы не обижается, когда от его имени пишет придурок Адмиобсиратор, за копеечку от Линдемана



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  • 5 | 07.08.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыба на момент вылова была большая, а потом от страха перед рыбнадзором скукожилась и усохла. Рыбаки встанем дружно на защиту своего собрата по удочке. Там не рыбачь, к этому пруду не подходи- частные. Доколь это будет продолжаться.



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  • 6 | 07.08.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68796 | Рейтинг: +11861
Азамат - известная проститутка, метящая занять кресло глав Нуримановского района - и - безусловно, собирающийся именно так же байствовать во вверенных ему угодьях.
Ибо недалекого ума человечишко, мелкий, гнилой.
Это ведь он заявлял будучи главой всегалактического курултая в июле 2010 - что башкиры варяга(Хамитова) не примут))))))))))))) Еще как приняли - не долго музыка играла, недолго фраер танцевал - полезли прислуживать и варягу...



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  • 7 | 07.08.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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"Не в традициях республики (Башкортостан?) увольнять или наказывать за хамство". Вот это и плохо.Закон должен быть превыше традиций, привычек и "понятий". Хамство должно быть наказано. Галины, не увиливайте: щукам-щучье, чиновникам -закон и служба людям, баям - по зубаям.



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  • 8 | 07.08.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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СПЧ ,партии,комитеты , советы при и не при ...все одно _ОПГ.Что с них взять!!! Такой !грамотный" СПЧник не различает чиновника и рядового инспектора ! Чиновники в наше время - ставленники - подписанты на автомате (поэтому никогда не нагружены, а для видимости деятельности устраивают форумы,совещания ..., в ходе которых где подобно Качкаеву копаются в носу или спят с открытыми глазами - абсолбтно без эиоцмй,по фигистки ) ,а инспектор - выполняющий свои должностные обязанности в полном объёме . Азамат или Азат - никакой разницы между ними .- наглее , изощреннее, более хамовитее чиновников на сегодня у нас в стране никого нет -это точно!!! Вот на эту категорию борзых то и не хватает Сталина. Кланяйтесь в ноги народу за терпение к вам.



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  • 9 | 07.08.2020, 13:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
8 | 07.08.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован

"Чиновники в наше время - ставленники - подписанты на автомате"
-------------------------
Тебя-то дурачка кроме как ставленника Линдемана никуда не возьмут, только на должность копеечного бота.

Даже в дворники не сгодишься, ты же умеешь раскидывать какашки, а не убирать их



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  • 10 | 07.08.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азамат - известная проститутка, метящая занять кресло глав Нуримановского района - и - безусловно, собирающийся именно так же байствовать во вверенных ему угодьях.
Ибо недалекого ума человечишко, мелкий, гнилой.
-----------------------
Для Кухарки, давно не умещающейся на двух табуретах, любой деятельный человек мелкий и гнилой. Сама она натура широкая и глубокая.
Пора уже бросить обращать внимание на местных ворон, каркающих на все движущиеся предметы. Вороны каркают, люди работают. Так было всегда.



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  • 11 | 07.08.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Теща, теща, три баяна....одного негра хоронили, 12 штатов сожгли.



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  • 12 | 07.08.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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У Кухарки когда насморк, как она все про всех вынюхивает?



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  • 13 | 07.08.2020, 14:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
"говорила ли «Давлеканово» или «Иваново»"
-----------------------
Между населенными пунктами Давлеканово и Иваново разница принципиальная.

Если бы Галин послал инспектора в Давлеканово, последний решил бы, что Давлеканово рассадник браконьерства. Или вовсе ничё не понял бы. Подумаешь, Давлеканово.

А вот когда в Иваново, или любой другой город - в Рязань или Рыбинск, то есть за пределы республики - тогда получается чистый экстремизм. За пределы республики - нельзя.

В Казань нельзя посылать только лиц татарской национальности, но к инспектору не касаемо и бессмысленно.

Надо бы - езжай в свою Америку, Янки гоу хоум!
Он бы с удовольствием, но - увы

А вот самый нейтральный адрес, по которому можно безнаказанно посылать - это на три буквы. Или на четыре. Или на пять.
Эти слова настолько популярны, что публике не стоит разъяснять, что означают эти слова на 3, 4, 5 буков.



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  • 14 | 07.08.2020, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.08.2020, 14:48 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31644 | Рейтинг: -712,5
"говорила ли «Давлеканово» или «Иваново»"
-----------------------
опять тупишь дура астраханская
турк



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  • 15 | 07.08.2020, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отличии от федерального инспектора, мой однофамилец не находился при исполнении. И мог сказать все, что считал нужным.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Замечательно! Я постоянно не при исполнении, значит могу нести любую пургу и не нести за это никакой ответственности! Прямо индульгенцию мне выдал! Только в суде это не примут во внимание, к сожалению! Очень Опытный



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  • 16 | 07.08.2020, 16:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
Замечательно! Я постоянно не при исполнении, значит могу нести любую пургу и не нести за это никакой ответственности! Прямо индульгенцию мне выдал! Только в суде это не примут во внимание, к сожалению! Очень Опытный
-------------------------
Ты постоянно несёшь пургу, и никто не обращает внимания. Разве что иногда ужовская публика чего брякнет в ответ. Админ не банил же



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  • 17 | 07.08.2020, 16:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
не находился при исполнении. И мог сказать все, что считал нужным
Только в суде это не примут во внимание, к сожалению! Очень Опытный
-------------------------
Тогда половину населения России придется пересажать.



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  • 18 | 07.08.2020, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 07.08.2020, 16:42 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31645 | Рейтинг: -712,5
Замечательно! Я постоянно не при исполнении, значит могу нести любую пургу и не нести за это никакой ответственности! Прямо индульгенцию мне выдал! Только в суде это не примут во внимание, к сожалению! Очень Опытный
-------------------------
Ты постоянно несёшь пургу, и никто не обращает внимания. Разве что иногда ужовская публика чего брякнет в ответ. Админ не банил же
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! Админ выкладывает только мои самые беззубые комментарии, а всё самое лучшее (шедевры), которые разносят либерастов по углам, оставляет себе и только сам на них любуется, как особо ценными экспонатами коллекционер ни перед кем не хвастает! Очень Опытный



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  • 19 | 07.08.2020, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 07.08.2020, 16:48 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,5
не находился при исполнении. И мог сказать все, что считал нужным
Только в суде это не примут во внимание, к сожалению! Очень Опытный
-------------------------
Тогда половину населения России придется пересажать.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Уже начали потихоньку, только многим штраф выписывают! За "Бессмертный полк" сейчас вовсю привлекают! За Куштау тоже начали! Очень Опытный



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