Совет по Правам Чиновников: Защита алкоголизма, нацизма и байства

Азамат Галин: И раз пошла «такая пьянка» с щукой, давайте всю запись от начала и до конца.Член БашСПЧ Азамат Галин в эфире «Эха» призвал разобраться во всех деталях конфликта между инспектором рыбоохраны Константином Ламзутовым и начальником государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азатом Галиным. Прежде всего он обратил внимание, что опубликована не вся видеозапись диалога между ними. На всякий случай Галин уточнил, что не имеет родства с Азатом Галиным.К публикации видео, в котором Галин призвал инспектора уезжать в Иваново, тоже есть претензии. По словам общественника, инспектор не имел права публиковать видео.— Федеральный чиновник публикует материалы административной проверки. С точки зрения права, ни один чиновник, получивший доступ к персональным данным, по закону не имеет права публиковать их — видеоролики. Это нарушение закона. Я не знаю, почему Азат Галин не обратил на это внимания, будучи юристом. Второе, что насторожило – обрывки, некий монтаж. Все представители надзорных органов должны носить видеорегистраторы. И раз пошла «пьянка» с щукой, давайте всю запись от начала и до конца. Если мы вовлечены в эту «Санта-Барбару», давайте всю запись: интересно, требовала ли та сторона взятку, а та говорила ли «Давлеканово» или «Иваново».Галин считает, что перспектив у конфликта никаких.— Закончится ничем. Мировой суд откажет в материалах.Он заметил, что на опубликованных в СМИ фото щуки, размер рыбы больше 32 сантиметров, а рулетка которой измерялась щука должна быть поверенной.— Не хочу защищать ни того, ни другого. Просто обратил внимание на эти вещи. Нет в традиции республики увольнять или наказывать за хамство. И не будет скорее всего. Есть много других проблем, с которыми мы сталкиваемся в обыденности. Хамство и грубость в подъездах и общественном транспорте, мы не такие нежные как в Европе, где все могли оскорбиться. Обычный разговор между двумя мужчинами. В отличии от федерального инспектора, мой однофамилец не находился при исполнении. И мог сказать все, что считал нужным.