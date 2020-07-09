Ночные пляски с уходом Хамитова обернулись автозаками

Автозаки у Куштау. На башкирских Шиханах прошли массовые силовые задержания протестующих.Возле горы Куштау полиция в четверг начала в массовом порядке задерживать протестующих местных жителей и экоактивистов, приехавших защищать гору от разработки содовой компанией. По последним данным, в отдел полиции города Ишимбай было доставлено около двух десятков протестующих, которым вменяют статьи 19.1 КоАП (Самоуправство) и 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотруднику полиции). К задержанным не пропустили членов Совета по правам человека при главе республики. Тем не менее, оборона горы продолжается — на 9 августа намечен массовый флешмоб с участием многих активистов.Жители поселков вблизи Куштау и экоактивисты из других районов и городов Башкортостана начали собираться на защиту горы с понедельника 3 августа, когда стало известно, что содовая компания начала активную подготовку к проведению геоллогоразведочных работ. О том, что такие работы должны пройти летом, АО "Сырьевая компания", являющееся дочерней "Башкирской содовой компании" (БСК), уведомила местных жителей в начале июля. После этого местные жители и республиканские активисты провели у горы несколько массовых флешмобов, но это не остановило промышленников.В первых числах августа на Куштау началась валка леса и разметка участков для последующих буровых работ. Активисты пытались отогнать лесорубов, но для их поддержки приехал ОМОН. Тем не менее, до среды 5 августа дело обходилось без задержаний протестующих.Со вторника 4 августа у горы возник палаточный лагерь активистов и было принято решение провести в воскресенье 9 августа провести у Куштау очередной массовый флешмоб, о чем максимально широко оповестить всех потенциальных защитников шихан. На следующий день, после того как часть активистов поднялась на вершину горы и демонтировала таблички, размещающие участки для рубки леса, в полицию поступил ряд заявлений от содовой компании, что "ряд граждан оказывают противодействие деятельности предприятия" а также "причиняют вред его имуществу". После этого полиция начала задержания активистов.5 августа в Стерлитамаке был задержан один из лидеров башкирского национального движения Фаиль Алсынов, который собирался выехать к Куштау. Активиста отвезли в отдел полиции Ишимбая, опросили и отпустили, вручив ему предостережение “о недопустимости противоправных действий”.В тот же день была задержана и одна из активных защитниц Куштау, жительница деревни Урняк Рузина Мухамеджанова. В Ишимбайском РОВД на нее составили административный протокол, по которому ей вменили ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство), после чего отпустили домой.Также местный активист Григорий Горовой был в среду же оштрафован судом на 600 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.К вечеру среды техника БСК покинула район горы. Ночь в палаточном лагере, по рассказам активистов, прошла более-менее спокойно. Однако, утром у горы вновь высадился многочисленный десант работников компании. сотрудников ЧОП “Вершина” и ОМОНа в сопровождении эвакуаторов и автозаков..Практически сразу же начались массовые силовые задержания активистов.— Причины задержания нам никому не объясняли, — рассказал "Idel.Реалии" житель Ишимбая по имени Роберт, доставленный в местный отдел полиции. — Ко мне просто подошли полицейские, взяли меня за руку, отвели в сторону и заявили, что я должен поехать с ними. Я не стал сопротивляться, прошел в полицейский автобус, где уже были другие задержанные активисты. Нас привезли в РОВД, сказали, что привлекают к административной ответственности и долгое время не пускали к нам защитника. Ко мне просто подошли полицейские, взяли меня за руку, отвели в сторону и заявили, что я должен поехать с ними.— В первый раз нас задержала полиция около полудня, — рассказал активист. — Я с моими братьями Вадимом и Тимуром, и с моим другом Ревинером Шаеховым приехали к Куштау. Заезд на гору уже был перекрыт ЧОП-овцами, но пеших людей они пропускали. Мы пошли на гору, дошли до того места, где расположилась техника и лесорубы, и увидели много полицейских в форме и штатском. Прямо на глазах у нас жестко задержали одного активиста по имени Байрас (им оказался Байрас Габидуллин из Стерлитамака). Я спросил у полицейских, почему они это делают. Вместо ответа меня также жестко скрутили, забрали и моих спутников и отвезли в Ишимбайский РОВД. Затем туда привезли еще восемь человек. Нам с Ревинером выписали стандартное предостережение, в котором было указано: "Возможно, причастен к совершению противоправных действий по воспрепятствованию разработке горы Куштау".Руслан Нуртдинов и Ревинер Шаехов, в свою очередь, написали на имя начальнирка полиции заявление, что их незаконно задержали, применив к ним физическую силу. Когда они уже покинули здание РОВД, к ним вышли полицейские и заявили, что их нужно снова допросить, поскольку на них только что поступил рапорт о неповиновении сотрудникам полиции. Полицейский попытался вручить им повестки на допрос, но активисты отказались их взять и уехали на Куштау, где остались их автомобили.— Когда мы приехали к Куштау, нас позвали перекусить в палаточном лагере. Только мы присели, за нами приехал полицейский ПАЗик, в котором было около 30 (!) сотрудников. Нас с Ревинером опять забрали в Ишимбайский РОВД, — продолжил рассказ активист.В итоге, на Нуртдинова составили административный протокол по статьям 19.1 (Самоуправство) и 19.3 (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ и оставили на ночь дожидаться суда. Статус зарегистрированного кандидата в депутаты, который был у активиста, не произвел на полицейских никакого впечатления. Вместе с Нуртдиновым в помещении РОВД остались задержанными до утра активисты Байрас Габидуллин и Венер Кинзябаев.Задержания продолжались, по рассказам очевидцев, почти целый день."Нашу блокаду прорывают. Их [полицейских] очень, очень много!", "Люди живой цепью стоят перед машиной, автомобиль медленно движется вперёд, по одному выхватывают активистов, грузят в автобус и привозят в отдел…", — сообщали очевидцы.Активисты вели непрерывные трансляции происходящего в пабликах вКонтакте "Сохраним Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!""Дорогу на гору, где расположен палаточный лагерь перекрыли бетонными блоками. Приезжающих активистов , всех без разбора сходу грузят в полицейский пазик и увозят в РОВД. Чуть продержав отпускают, и забирают следующую партию. Гребут всех подряд. Делается это для того чтобы одновременно много народу не было и они не могли помешать геологам и технике работать. Но оставшиеся защитники мужественно держат оборону, несмотря ни на что", — писал в этот день Telegram-канал "КушТау on-line".84-летнего жителя деревни Урняк, ветерана химической промышленности Федора Кузьменко во время столкновений ударил полицейский. Ранее, как рассказал пенсионер юристу штаба Навального Федору Телину, он "получил неожиданный подарок: ему заказали катафалк на дом". "Кто это был? БСК? Друзья Хабирова? Останется неизвестным, видимо, навсегда", — написал Телин.По рассказам очевидцев, одной из пожилых женщин, Валентине Мусаваровой стало плохо с сердцем, когда ее грубо толкнул майор полиции. В это время ее мужа, 71-летнего Раиса Мусаварова задерживали другие полицейские. Женщина в результате падения сломала ногу и получила ушиб ребра; перелом ноги был зафиксирован в травмпункте города Стерлитамак, куда пострадавшую отвезла "Скорая помощь".В итоге, по неполным данным, в четверг на Куштау были задержаны активисты Руслан Нуртдинов (вменены ст.ст. 19.1, 19.3 КоАП РФ), Вадим Нуртдинов (ст. 19.1 КоАП РФ), Тимур Нуртдинов (ст. 19.1 КоАП РФ), Ревинер Шаехов (ст. 19.1 КоАП РФ), Байрас Габидуллин (ст.ст. 19.1, 19.3 КоАП РФ), Венер Кинзябаев (ст.ст. 19.1, 19.3 КоАП РФ), Роберт Мусин (ст. 19.1 КоАП РФ), Раян Ситдиков (ст. 19.1 КоАП РФ), Дмитрий Павлов, Дмитрий Петров, Юнир Айбатов, Раис Мусаваров. Данные других задержанных установить пока не удалось.К задержанным из Уфы выехали члены СПЧ при главе РБ Зульфия Гайсина и Эльза Маулимшина, однако, полиция отказалась их пропустить к активистам, заявив, что они не обладают адвокатским статусом. "Мне пригрозили, если я не покину помещение, возбуждением той же статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение сотрудникам полиции", — сообщила Эльза Маулимшина."Башкирская содовая компания”, комментируя события, ограничилась тем, что опубликовала заявление, в котором утверждает, что освоение лесного участка на горе согласована с минлесхозом республики и "вся деятельность АО "Сырьевая компания" на шихане Куштау осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством". Массовые и, очевидно, незаконные задержания активистов компания комментировать не стала.Напротив, из окружения главы Башкортостана Радия Хабирова накануне прозвучали недвусмысленные угрозы в адрес протестующих.В настоящий момент палаточный лагерь защитников Куштау продолжает существовать. Известно, что в ближайшие дни на помощь к ним должны подъехать многие активисты из различных городов и районов республики.Эксперты, отмечая резкое обострение ситуации вокруг Куштау, прогнозируют, что протест, скорее всего, будет увеличиваться в масштабах и, в конечном счете, может вынудить власти и промышленников отказаться от планов разработки горы.— "Сода" при поддержке местных силовых структур предприняла попытку задавить массовый протест в самом его начале, " констатирует политтехнолог Андрей Потылицын. " Власти же больше всего боятся, что эта тема выйдет на общефедеральный уровень, что к поддержке протеста активно подключатся российские гражданские и экологические организации, возможно, федеральные политические партии, другие общественные силы — что уже, кстати, и происходит. Чиновники также панически боятся массовости внутриреспубликанского протеста, приезда к Куштау сотен и тысяч людей со всей республики. Ближайшие дни, в том числе, намеченный на 9 августа массовый флешмоб, покажут, насколько этот протест станет многочисленным. Если численность будет большой, то вновь начнутся переговоры, закулисные торги с “Содой”. Но от идеи отдать гору власти пока не откажутся.Эксперт отметил, что противостояние у Куштау "уже бьет уже самым сильным образом по имиджу Радия Хабирова".— Все знают, что это именно он отдал гору и неоднократно подтверждал это свое решение. Образ Хабирова, как губернатора, которому безразлично природное наследие и который работает лишь в угоду грабящим край олигархическим группам, — такой его образ в глазах населения сейчас стремительно укрепляется, — замечает Потылицын.По мнению эксперта, если республиканские власти будут сейчас уповать лишь на силовые методы прекращения конфликта, то в Башкортостане вполне "может повториться ситуация Шиеса". Политтехнолог напомнил, что в Шиесе "тоже много раз пытались разогнать протестующих, но протест только множился и все силовые действия не дали никакого результата".Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что у защитников Куштау в нынешней ситуации есть определенные шансы на успех.— Сейчас защитники Куштау остаются один на один с компанией и силовиками. Если бы такие события происходили, например, в центре Уфы, то тогда бы мог возникнуть массовый протест, схожий с Хабаровском и силовики, скорее всего, не решились бы на жесткие действия. Но поскольку все происходят в довольно отдаленном районе, они пока действуют, как привыкли. Республиканские же власти сейчас пытаются показать всем сторонам конфликта — и содовой компании, и федеральному центру, и общественному мнению в республике, что это, мол, "очень сложная история", и что они в этой ситуации "делают все, что могут". Игра с общественным сознанием идет, в том числе, через подконтрольные СМИ и дружественных блогеров. Тем не менее, я полагаю, что геологоразведочные работы на горе компания хоть и сумеет начать, но протест на этом отнюдь не закончится. Он будет множиться, это принесет массу имиджевых издержек и для компании и для власти, и на каком-то этапе разработка будет все же остановлена, — считает эксперт.На воскресенье 9 августа у Куштау намечен очередной массовый флешмоб защитников горы в формате "Живой цепи".