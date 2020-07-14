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Белорусскому людоеду светит судьба Чаушеску

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Это хорошо, что выигравшая президентские выборы в Беларуси Светлана Тихановская покинула страну (под угрозой физической расправы с ее мужем, с ней или даже с ее детьми). К сожалению, протестующие пока не могут обеспечить ей и ее семье защиту. Для Беларуси этот отъезд является знаком, что если Лукашенко победит, то для страны наступят самые мрачные годы в ее истории за последние 70 лет.

Белорусскому людоеду светит судьба Чаушеску


Но и Лукашенко не светит триумф победы. У него нет хорошего сценария. Во-первых, не стоит забывать «урок Чаушеску». Напомню, он состоит в том, что когда румынские силовики поняли, что не могут исполнять приказы диктатора, им ничего не оставалось, как убить его, — из страха перед ним и его местью. Но даже если Лукашенко сохранит контроль над силовиками и подавит протесты силой, он окажется заложником Путина, который вне всякого сомнения со временем его растопчет по причине давней личной неприязни и в отместку за отказ от объединения в 2019 г.

Суть в том, что Лукашенко проиграл выборы. Даже не в смысле подсчета реально поданных голосов (достоверно оценить его очень сложно), но в смысле сохранения «авторитарной легитимности», демонстрации своей способности контролировать страну и общество, принуждения к повиновению без широкомасштабного насилия. И это понимают и силовики, и элиты, и различные контрагенты Лукашенко за пределами страны.

Если рассуждать совершенно абстрактно, то, может быть, наиболее безопасным для Лукашенко сценарием мог бы быть сценарий примирения со своим народом. Грубо говоря, он мог бы заключаться в обещании проведения новых выборов и конституционной реформы, сокращающей полномочия президента и расширяющей полномочия парламента. В этом случае новая редакция конституции могла бы быть проголосована через полгода, затем или одновременно прошли бы парламентские выборы по новому закону, а еще через полгода — новые президентские. (Такой сценарий, кстати, мог бы быть и легитимным предложением оппозиции.)

Сегодня дело выглядит так, что для этого сценария у протеста пока недостаточно мощности. Но если его резистентноть окажется сегодня недооценена, то потом может оказаться уже поздно. И ситуация начнет заваливаться в один из описанных выше сценариев. Здесь стоит помнить, что далеко не всегда в ситуации противостояния удается выяснить потом, кто начал стрелять и отдавал приказ. И это может быть совсем не обязательно тот, на кого ложиться за него ответственность.

Кирилл Рогов, Эхо Москвы
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