«Проблем нет», а новый гармонизатор есть

В правительстве Башкирии появился новый вице-премьер. Им стал Азат Бадранов, который ранее руководил управлением по общественно-политическому развитию администрации главы региона. Радий Хабиров, сообщив о своем кадровом решении в соцсетях, отметил, что новый член кабмина молодой, но «уже обладающий большим авторитетом в республике». Азат Бадранов сообщил „Ъ“, что его главная задача в новой должности — «гармонизация межнациональных отношений». Бывший руководитель движения «Башкорт» Фаиль Алчинов (деятельность организации запрещена Верховным судом Башкирии), активный противник разработки шихана Куштау, полагает, что Азату Бадранову это не удастся, но другие эксперты так не считают.Глава Башкирии Радий Хабиров назначил на должность вице-премьера бывшего начальника управления по общественно-политическому развитию своей администрации Азата Бадранова. На новом месте господин Бадранов будет курировать вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.Ранее в правительстве Башкирии вице-премьера с таким функционалом не было. О своем кадровом решении глава республики сообщил вчера в социальных сетях, отметив, что ранее «никогда не писал о назначениях и кадровых решениях», но «решил сделать исключение». Азат Бадранов, по его мнению, «еще молодой человек, но любящий родину, имеющий опыт публичной работы и уже обладающий большим авторитетом в республике». «Приложу максимум усилий оправдать Ваше доверие и буду искренне служит ничьим интересам многонационального Башкортостана»,— ответил под этим постом главы региона Азат Бадранов.Председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сообщил „Ъ“, что кандидатура Азата Бадранова была единственной на должность вице-премьера. «Он молодой, грамотный, бесконфликтный и не служит ни чьим интересам, кроме интересов республики»,— объяснил господин Мурзагулов выбор нового члена кабмина.Собеседник в правительстве Башкирии назвал среди причин создания новой штатной единицы в правительстве проблему вокруг горы-шихана Куштау, против промышленной разработки которой Башкирской содовой компанией выступают экоактивисты. «Но это не единственная причина. До сегодняшнего дня межнациональные и межконфессиональные вопросы курировались на уровне администрации главы и об этом мало кто знал. Теперь есть публичное лицо, которое будет их решать»,— пояснил он.Азат Бадранов входит в ближайшее окружение Радия Хабирова. Родился в 1986 году в Уфе. Окончил Башгосуниверситет, Московский государственный технический университет имени Баумана и аспирантуру Института государства и права РАН. В 2006 году занимался бизнесом. В 2010 году работал юрисконсультом Башкирского государственного ансамбля танца имени Гаскарова, в 2011 году — специалистом в московском областном отделении Ассоциации юристов России. Также в 2011–2014 годах был учредителем и директором ООО «Агентство позитивных событий», которому принадлежала недвижимость на улице Сочинской. В 2013–2014 годах работал помощником депутата Госдумы Салии Мурзабаевой и одновременно младшим научным сотрудником отдела этнополитологии Института гуманитарных исследований Академии наук Башкирии. В 2014 году был принят на работу в отдел ЖКХ администрации городского поселения Голицыно (Московская область). В 2015 году перевелся в отдел защиты политических прав человека аппарата уполномоченного по правам человека России. В 2010–2018 годах возглавлял Ассоциацию студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году Азат Бадранов был назначен заместителем начальника управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию, а год спустя возглавил его после ухода Урала Кильсенбаева на должность заместителя главы администрации Радия Хабирова.Азат Бадранов признался вчера „Ъ“, что предложение Радия Хабирова было для него неожиданным, но «вопрос согласиться или не согласиться не стоял». «Главная задача на новом посту — это гармонизация межнациональных отношений, что требует особого внимания к вопросам реализации этнокультурных потребностей всех народов республики»,— отметил он. Говоря о ситуации вокруг Куштау, Азат Бадранов пояснил, что этот вопрос не относится к его компетенции, но сказал, что из-за политизации темы «общественность уже не может рационально подойти к этой проблеме». «К вопросу обеспечения БСК сырьем необходимо подходить со стороны поиска баланса между чаяниями общественности и потребностями государства,— уверен Азат Бадранов.— Разработка Куштау — это единственное на сегодняшний день решение, которое позволит соблюсти баланс между сохранением шиханов Торатау и Юрактау, а также продолжить работу содовой отрасли России».В июле 2019 года господин Бадранов стал фигурантом скандала во время проведения съезда Всемирного курултая башкир. Тогда ряд башкирских активистов были исключены из списка делегатов форума. Среди них, в частности, бывший лидер движения «Башкорт» (организация признана экстремистской Верховным судом Башкирии) Фаиль Алчинов. Несмотря на это, господин Алчинов попытался принять участие в мероприятии, но в фойе здания он был задержан сотрудниками полиции, которых к активисту подвел Азат Бадранов („Ъ“ писал об этом 1 июля 2019 года).Вчера Фаиль Алчинов, являющийся одним из активных противников разработки Куштау, заявил „Ъ“, что не видит в Азате Бадранове человека, который мог бы решать межнациональные проблемы. «Он показал себя в прошлом году. Даже среди членов Всемирного курултая башкир, насколько я знаю, есть люди, которые к нему стали после того случая соответствующе относиться»,— отметил он.Председатель президиума «Собора русских Башкортостана» Павел Качкаев полагает, что глава республики принял правильное решение, определив ответственного за межнациональные вопросы. «Сейчас то время, когда эти вопросы нужно обсуждать не только в недрах администрации главы. Поэтому появление публичной фигуры, которая будет курировать эту тему — верный шаг. В век обилия информации, которая зачастую провокационно подается, в правительстве нужен человек, который бы расставлял точки над I. Если это будет молодой, активный Азат Бадранов — почему бы и нет»,— отметил господин Качкаев.Политолог Аббас Галлямов полагает, что появление нового вице-премьера «похоже на усиление правительства». «Возможно, ему будут переданы какие-то вопросы, которые пока курирует администрация главы. Для чего это делается, сказать не берусь»,— отметил эксперт. Оценивая в качестве причин назначения вице-премьера вопрос вокруг Куштау, политолог усомнился в его общественной значимости. «Вопрос Куштау в значительной степени надуманный и потенциалом к серьезной эскалации не обладает»,— полагает господин Галлямов.