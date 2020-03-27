Новое позорище Башкирии: Нефтекамская чинушка оскорбила многодетные семьи

Представитель центра занятости из Нефтекамска пренебрежительно отозвалась о многодетных семьях, которые, по ее мнению, не хотят работать и охотно живут только на социальные пособия.Видео:Широкий резонанс вызвала публикация в соцсетях видео с комментарием по поводу ситуации с безработицей, высказанным заместителем директора Центра занятости населения Нефтекамска Ириной Семенихиной.Молодая чиновница в ходе оперативного онлайн-совещания с мэром дала весьма язвительный комментарий по поводу нежелания многодетных родителей устраиваться на работу, которое, на ее взгляд, продиктовано стремлением людей жить на пособия от государства, которые достаточно высоки для этого.Отметим, что в Нефтекамске по состоянию на начало августа в ведомстве было зарегистрировано более четырех тысяч соискателей.- Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, — заявила Ирина Семенихина.В ответ на уточняющий вопрос из мэрии, в чем сложность с комплектованием рабочих мест, она усмехнулась и добавила:- Потому что там же работать надо, а у них пособие большое!Она пояснила, что размер пособия по безработице сейчас равен 5 175 рублей. В случае, если в семье есть ребенок, пособие увеличивается на три тысячи рублей. А среди безработных есть немало многодетных семей, которые, по мнению Семенихиной, отлично решают за счет детей свои финансовые проблемы.- Три ребенка – это уже 15 тысяч рублей, выше минимального размера оплаты труда, - пояснила она с усмешкой. Чиновница при этом явно упустила из виду, что ее мнение может выйти за рамки кабинетов власти и и вызвать поток возмущенных комментариев. Медиакорсеть связалась с Ириной Семенихиной и попросила ее прокомментировать происшедшее.Она сразу же уточнила, что никого и ни в чем упрекать «ни в коем случае не собиралась», а виноваты в неверном истолковании ее слов журналисты местного телеканала.- Ну, во-первых, это был доклад. В докладе было много вопросов, которые раскрывали деятельность центра занятости. Начало доклада было посвящено ситуации на рынке труда. Последняя часть доклада касалась темы АСПК — это адресная социальная помощь для малоимущих граждан. На телевидении сделали нарезку таким образом, что кто-то из безработных имеет большие льготы и так далее. Вопрос был в том, почему не реализуется программа АСПК.На данный момент вакансии, зарплаты, предлагаемые работодателем на рынке трудоустройства, ниже, чем пособие по безработице. Вот какой контекст, - уточнила Ирина Семенихина.- Ни в коем случае нет никаких претензий к гражданам безработным, к гражданам, ищущим работу. Это констатация факта. Если минимальная зарплата 19 тысяч, и человек на руки получает 12 тысяч с копейками, а пособие, например, с тремя детьми составляет 22 тысячи, то, сами понимаете, человеку выгоднее стоять на учете, чем работать. Это господдержка.Чиновница также уточнила, что в центр занятости наравне с гражданами, которые уже давно не работали, сейчас обращаются и те, кто из-за пандемии реально пострадал, - потерял работу и остался без заработка.- Они стоят на учете, получают пособие, ищут работу. Это не в упрек безработным, ни в коем случае, - подчеркнула Ирина Семенихина.Напомним, это не первый сомнительный комментарий, прозвучавший из уст чиновников в адрес безработных. Ранее вице-премьер и министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.Стоит отметить, что пост Ивановой не встретил одобрения у подписчиков, многие посчитали, что девушка, отказавшаяся работать за зарплату в 24 тысячи рублей, поступок которой возмутил вице-премьера, повела себя довольно разумно.Позднее Ленара Иванова пояснила, что ее обращение было записано в расчете на тех людей, которых в условиях безработицы выручит эта работа. Она также предложила высказать идеи по улучшение социальной сферы.