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Новое позорище Башкирии: Нефтекамская чинушка оскорбила многодетные семьи

  • Опубликовано: mkset.ru | 13.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 19803 | Комментарии: 13
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Представитель центра занятости из Нефтекамска пренебрежительно отозвалась о многодетных семьях, которые, по ее мнению, не хотят работать и охотно живут только на социальные пособия.

Новое позорище Башкирии: Нефтекамская чинушка оскорбила многодетные семьи


Видео:



Широкий резонанс вызвала публикация в соцсетях видео с комментарием по поводу ситуации с безработицей, высказанным заместителем директора Центра занятости населения Нефтекамска Ириной Семенихиной.

Молодая чиновница в ходе оперативного онлайн-совещания с мэром дала весьма язвительный комментарий по поводу нежелания многодетных родителей устраиваться на работу, которое, на ее взгляд, продиктовано стремлением людей жить на пособия от государства, которые достаточно высоки для этого.

Отметим, что в Нефтекамске по состоянию на начало августа в ведомстве было зарегистрировано более четырех тысяч соискателей.

- Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, — заявила Ирина Семенихина.

В ответ на уточняющий вопрос из мэрии, в чем сложность с комплектованием рабочих мест, она усмехнулась и добавила:

- Потому что там же работать надо, а у них пособие большое!

Она пояснила, что размер пособия по безработице сейчас равен 5 175 рублей. В случае, если в семье есть ребенок, пособие увеличивается на три тысячи рублей. А среди безработных есть немало многодетных семей, которые, по мнению Семенихиной, отлично решают за счет детей свои финансовые проблемы.

- Три ребенка – это уже 15 тысяч рублей, выше минимального размера оплаты труда, - пояснила она с усмешкой. Чиновница при этом явно упустила из виду, что ее мнение может выйти за рамки кабинетов власти и и вызвать поток возмущенных комментариев. Медиакорсеть связалась с Ириной Семенихиной и попросила ее прокомментировать происшедшее.

Она сразу же уточнила, что никого и ни в чем упрекать «ни в коем случае не собиралась», а виноваты в неверном истолковании ее слов журналисты местного телеканала.

- Ну, во-первых, это был доклад. В докладе было много вопросов, которые раскрывали деятельность центра занятости. Начало доклада было посвящено ситуации на рынке труда. Последняя часть доклада касалась темы АСПК — это адресная социальная помощь для малоимущих граждан. На телевидении сделали нарезку таким образом, что кто-то из безработных имеет большие льготы и так далее. Вопрос был в том, почему не реализуется программа АСПК.

На данный момент вакансии, зарплаты, предлагаемые работодателем на рынке трудоустройства, ниже, чем пособие по безработице. Вот какой контекст, - уточнила Ирина Семенихина.

- Ни в коем случае нет никаких претензий к гражданам безработным, к гражданам, ищущим работу. Это констатация факта. Если минимальная зарплата 19 тысяч, и человек на руки получает 12 тысяч с копейками, а пособие, например, с тремя детьми составляет 22 тысячи, то, сами понимаете, человеку выгоднее стоять на учете, чем работать. Это господдержка.

Чиновница также уточнила, что в центр занятости наравне с гражданами, которые уже давно не работали, сейчас обращаются и те, кто из-за пандемии реально пострадал, - потерял работу и остался без заработка.

- Они стоят на учете, получают пособие, ищут работу. Это не в упрек безработным, ни в коем случае, - подчеркнула Ирина Семенихина.

Напомним, это не первый сомнительный комментарий, прозвучавший из уст чиновников в адрес безработных. Ранее вице-премьер и министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.

Стоит отметить, что пост Ивановой не встретил одобрения у подписчиков, многие посчитали, что девушка, отказавшаяся работать за зарплату в 24 тысячи рублей, поступок которой возмутил вице-премьера, повела себя довольно разумно.

Позднее Ленара Иванова пояснила, что ее обращение было записано в расчете на тех людей, которых в условиях безработицы выручит эта работа. Она также предложила высказать идеи по улучшение социальной сферы.

МКС
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  • Участник
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работодатели не могут укомплектоваться кадрами?

Работодатели платят налоги.На налоги содержат чиновников и чиновниц типа этой самой Семенихиной.
Она вряд ли согласна работать за 10 тысяч.У неё зарплата гораздо выше.

Но считает что безработные с радостью должны соглашаться на эти 10 тысяч.

Прожорливое чиновничество лишает работодателей возможности платить больше зарплаты своим сотрудникам.



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  • 2 | 13.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она пояснила, что размер пособия по безработице сейчас равен 5 175 рублей. В случае, если в семье есть ребенок, пособие увеличивается на три тысячи рублей.
===============================
Этож какую зарплату предлагают работодатели если пособие в 5175 руб "больше", и можно ли содержать ребенка на 3000руб (100 руб в день), да этих денег на подгузники не хватит?!!!!
Таких не увольнять, таких надо посылать на исправительные работы с оплатой 5175 руб в месяц как минимум года на три, чтобы они своей шкурой прочувствовали что такое нищенское существование при наличии работы!!!!!



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  • 3 | 13.08.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не хотят работать..." В этом большая доля правды. "Второй" пишет, что денег не хватит и на памперсы, трусики разучились стирать. Стирка относится к уходу за ребенком.



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  • 4 | 13.08.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
точно кадровый голод, если на гос.службу берут таких девочек вида пту. Что же за народ у нас? Как только залезут, где посытнее, так сразу начинают своё мнение транслировать, поучать и наставлять. Ей бы манерам поучиться, не строить глазки начальнику, хихикая и ухмыляясь. Смотреть тошно, слушать противно.



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  • 5 | 13.08.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Типичная тупица региона - такие ... ки абсолютно все без исключения ставленницы,обласканные понятно кем и высокооплачиваемые ,естественно, не за достойное выполнение работы



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  • 6 | 13.08.2020, 14:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1621 | Рейтинг: +370,4
В чем то она права. Кто в основном плодится? Бомжета, которые нарожают и бросают детей. А из денег налогоплательщиков их опять нужно содержать. Замкнутый круг. Но быдлячая власть сама принуждает людей не работать. Им ближе алкаши, бомжи и гопота.



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  • 7 | 13.08.2020, 14:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
НЕт, резус, она не права.

Дело в том, что для постановки на пособи, а не просто на учет - для назначения пособия необходима свежая справка о среднем заработке с места работы. Без нее - никаких пособий не будет назначено!
Далее - 12 тыщ - это только 3 месяца - апрель,май и июнь(а может и 2) для тех, кто потерял работу в марте-апреле сего года.
Кроме того - пособие в размере 75% от средней зарпалты за последние 3 месяца - платят только 3 месяца, потом тоже три - 40%. Н уто есть - тунеядцы и алкаши - мимо денег! Щас скину подробные условия - на этот год и вообще с Госулуг по пособиям.
Так что она просто ЛЖЕТ!



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  • 8 | 13.08.2020, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
Что изменилось в начислении пособий для безработных в 2020 году
09.07.2020
В апреле 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции в условиях начисления пособий безработным гражданам произошли временные изменения:

1. До конца 2020 года максимальная сумма увеличена с 8000 до 12 130 рублей в месяц.
2. Уволенным с 1 марта 2020 года пособие за апрель, май, июнь назначается в максимальном размере.
3. Одному из родителей, уволенному с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне назначается доплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка.
4. Встать на учет в качестве безработного можно дистанционно.

В июне 2020 года было опубликовано Постановление Правительства РФ № 844, которым внесены дополнительные изменения в порядок начисления пособий:

1. Минимальный размер пособия в мае — июле 2020 года составляет 4500 рублей в месяц. В другие месяцы минимальный размер пособия составит 1500 рублей.
2. В июне — августе 2020 года одному из родителей, который зарегистрирован в качестве безработного, дополнительно выплачиваются по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет.
3. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта и признанные безработными, смогут получать пособие в размере 12 130 рублей. Эта сумма назначается на срок не более трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.
4. Безработным гражданам, у которых истек срок выплаты пособия после 1 марта 2020 года, выплата автоматически продлевается на срок не более трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Размер нового пособия будет равен той сумме, которая выплачивалась ранее, но в пределах максимального и минимального размера, установленного на день продления выплаты.

В июле 2020 года продлен срок выплат пособия по безработице в максимальном размере:

1. Уволенным с 1 марта 2020 года будет выплачиваться пособие в размере 12 130 рублей в месяц не только с апреля по июнь, но и в июле и августе.
2. Минимальный размер пособия повышен до 4500 рублей не только в период с мая по июль, но также и в августе 2020 года.

Общие правила расчета пособия по безработице
Сумма пособия по безработице ограничена минимальным и максимальным размером. Она не может быть меньше 1500 или 4500 рублей и больше 12 130 рублей в месяц.

Точный размер выплаты зависит от нескольких факторов:

причины постановки на учет,
даты увольнения,
периода работы в течение года до постановки на учет,
причины потери работы,
среднего заработка на последнем месте работы.
В обычном порядке пособие составляет процент от среднего заработка за последние три месяца по последнему месту работы:

первые три месяца после постановки на учет — 75%,
последующие три месяца — 60%.
Для граждан предпенсионного возраста предусмотрены дополнительные гарантии.

Например, при среднем заработке в размере 15 тысяч рублей первые три месяца пособие составит 75% от этой суммы — 11 250 рублей. При заработке в размере 25 тысяч рублей 75% — это 15 000 рублей: пособие будет начислено в максимальном размере и с учетом повышения составит 12 130 рублей.

В минимальном размере пособие выплачивается безработным, которые:

впервые ищут работу (исключение — для детей-сирот),
после увольнения больше года не обращались в центр занятости,
за последние 12 месяцев работали меньше 26 недель,
уволены или отчислены с обучения по направлению центра занятости по своей вине — например за прогулы,
прекратили регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (за исключением трехмесячного периода при прекращении деятельности ИП после 1 марта 2020 года: в этом случае на период до трех месяцев выплачивается пособие в размере 12 130 рублей, но не позднее 1 октября 2020 года),
не имеют сведений о трудовой деятельности и среднем заработке.
Например, если гражданин до обращения в центр занятости никогда не работал по трудовому договору, он будет получать минимальное пособие в размере 1500 рублей, а в мае — августе 2020 года — 4500 рублей. Сумма может быть увеличена на районный коэффициент.

Повышение максимальной суммы до конца 2020 года
С 1 января 2019 года максимальная сумма пособия по безработице составляла 8000 рублей в месяц. Она могла быть выше с учетом районных коэффициентов или региональных доплат.

Что изменилось. Для поддержки граждан, потерявших работу в период распространения коронавирусной инфекции, максимальный размер выплат для безработных был увеличен до 12 130 рублей. Повышение максимальной суммы действует до конца 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346

Повышение минимальной суммы в мае — августе 2020 года
Минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей в месяц.

Что изменилось. В мае — августе 2020 года минимальный размер выплаты увеличивается до 4500 рублей.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 № 844

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 988

Максимальные выплаты уволенным с 1 марта в апреле — августе 2020 года
Пособие по безработице зависит от периода работы за год до обращения в центр занятости, а также среднего заработка на предыдущем месте работы. В первые три месяца выплаты составляют 75% среднего заработка, в последующие три месяца — 60% среднего заработка, но не более максимальной суммы.

далее



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  • 9 | 13.08.2020, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
Что изменилось. При увольнении с 1 марта 2020 года безработные граждане смогут получать максимальную сумму пособия независимо от утраченного заработка — 12 130 рублей в месяц. Такие условия сначала были установлены для выплат за апрель, май и июнь 2020 года, а затем продлены на июль и август. Изменения в части расчета пособия не коснутся тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия.

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 485

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 988

Доплата безработным родителям
Если родитель несовершеннолетнего ребенка потерял работу с 1 марта 2020 года и официально зарегистрировался в качестве безработного, в апреле, мае и июне он будет получать доплату в размере 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.

В июне — августе 2020 года доплата в размере 3000 рублей назначается одному из родителей на каждого несовершеннолетнего ребенка независимо от даты увольнения.

Эта сумма увеличит пособие по безработице. Доплату сможет получить один из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей).

Как получить 5000 рублей в месяц на ребенка до трех лет

Как получить 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет

Как получить 10 000 рублей на детей до 16 лет

Повышенная сумма индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность с 1 марта 2020 года
Если индивидуальный предприниматель прекращает деятельность и регистрируется в качестве безработного, в обычном порядке ему назначается пособие в минимальном размере.

Что изменилось. При прекращении деятельности ИП с 1 марта 2020 года такой безработный гражданин сможет получать максимальный размер пособия — 12 130 рублей в месяц. Пособие в таком размере может выплачиваться не более трех месяцев и не позднее 1 октября 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 № 844

Продление выплат на три месяца
Пособие по безработице выплачивается ограниченный период времени. Например, после увольнения с работы его можно получать до шести месяцев. При увольнении за виновные действия, перерыве в трудовой деятельности более года или первом поиске работы пособие можно получать в течение трех месяцев. После этого право на выплаты прекращается.

Что изменилось. Если право на выплату пособия по безработице утрачено после 1 марта 2020 года из-за истечения срока, оно автоматически продлевается еще на три месяца, но не позднее 1 октября 2020 года.

При этом сумма выплаты будет такой же, как до окончания срока действия, но не меньше минимального и не больше максимального размера, установленного на день продления.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 № 844

Перечисление пособия на любую банковскую карту до 1 октября 2020 года
С 1 июля 2020 года планировалось завершить переходный период для перечисления пособий по безработице только на карты «Мир».

Что изменилось. До 1 октября 2020 года пособие по безработице можно будет получать на банковскую карту любой платежной системы. Чтобы получать пособие с 1 октября, необходимо оформить карту «Мир». Это можно сделать в любом банке, который выпускает такие карты. Также можно будет получать пособие на банковский счет, не привязанный к каким-либо картам.

Постановление Правительства РФ №920.

Дистанционная постановка на учет в центре занятости
До конца 2020 года официальную регистрацию в качестве безработного можно оформить через интернет:

На портале Госуслуг.
На сайте «Работа в России».
Временные правила регистрации

Для дистанционной регистрации нужна подтвержденная учетная запись. Заявление в электронной форме будет основанием для постановки на учет с целью поиска подходящей работы. Если подходящих вакансий не найдется, в течение 11 дней производится постановка на учет уже в качестве безработного и назначается пособие.

Сведения о занятости, заработке и причине увольнения центр занятости проверит через Пенсионный фонд — туда ее передадут работодатели.
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Так что липовую справку предоставить не получится - если что, потом через суд взыщут.



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  • 10 | 13.08.2020, 14:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
Да. Извиняюсь - погорячилась... без справки назначат таки - но по Б-стану это 1725 рубликов в месяц. ИПэшникам, закрывшим свои ИП в конце марта из-за запрета на работу по причине пандемии - именно столько и назначали. Они мне лично об этом писали. Несмотря на их заработки, конечно же не в размере МРОТа....



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  • 11 | 13.08.2020, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не секрет, что в государстве эРэФистан чиновники позиционируют себя господами, а граждан воспринимают не иначе как рабов и быдло, но с другой стороны в силу своего ума и способностей делают благое дело. Нефтекамский скандал вышел на федеральный уровень. Башстан в который раз на слуху с негативной стороны, сРадия в который раз подставили. Молодцы чинуши, медленно, но верно, свою работу по отставке Хабирянова работают. Как бы в следующий раз, после очередного скандала, полёт в Москву не оказался назначением всей его команды, в Магаданский ЖКХ.
И-2



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  • 12 | 13.08.2020, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы жила она только на одно пособие по безработице! Очень Опытный



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  • 13 | 13.08.2020, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня на ТВ 1 HD в программе "Время покажет" обсуждалось это! Завтра повтор по ТВ 1! Очень Опытный



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