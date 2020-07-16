Фашиста Лукашенко расстреляют или повесят?

Вот уже больше недели я общаюсь «с миром», пишу и отвечаю на звонки только во время коротких сеансов связи, когда есть интернет. Тем, кто меня знает, известно, что каждый год в августе я иду в горы. В этот раз на Эльбрус со мной поднимается почти 100 человек – тех, кто решил принять участие в традиционной Эльбруссиаде. Чем дальше от цивилизации и чем выше – тем реже возникает возможность следить за новостями, но, тем не менее, о том, что происходит сейчас в Белоруссии, все, кто сейчас находится со мной, знаем. И я отправляю это свое сообщение на последнем привале перед финальным отрезком восхождения, когда со связью будут большие проблемы. Я делаю это, потому что не могу промолчать.Знаю, что моя точка зрения не совпадает и не совпадет с мнение некоторых моих однопартийцев и коллег. Но считаю, что это нормально, когда даже в рамках одной партии есть разные точки зрения и разные мнения по многим вопросам. Тем более, что, как я уже неоднократно подчеркивал, моя колонка на «Эхо Москвы» не является «рупором партии» и инструментом для продвижения какой-то идеологии и партийной позиции. Это мой «микрофон», это мое «окошко в мир», в котором я говорю от себя лично.Мое отношение к Александру Лукашенко было разным. В разные периоды. Я считаю, что в тот момент, когда он пришел к власти в Белоруссии, это было продиктовано ситуацией, и его поддерживал белорусский народ. Я считаю, что в тот исторический период Лукашенко оказался на своем месте и сыграл очень положительную роль в истории Белоруссии. Да, авторитарно, жестко, но он удержал республику от развала, он не допустил разгула криминала и беспредела, он обеспечил стабильность. Но времена изменились. Нынешнее поколение белорусов прекрасно видит, как живут соседи, например, страны Балтии, где уровень доходов и уровень социальной поддержки государства гораздо выше, чем в Белоруссии. Новое поколение белорусов хочет от жизни большего – и имеет на это полное право. У народа Белоруссии накопилась психологическая усталость от несменяемого главы государства, от несменяемой власти, от отсутствия перемен.Я не берусь оценивать результаты выборов в Белоруссии. У меня нет объективных данных, у меня нет источников, информации, которым я мог бы доверять в этом вопросе. Но реакция народа Белоруссии на результаты этих выборов свидетельствует о том, что, как минимум, белорусское общество оказалось расколото, и огромное количество жителей Беларуси не приняло результаты этих выборов. В этой ситуации было бы правильно организовать повторные выборы или начать диалог с оппозицией, с народом. Но белорусская власть выбрала другой путь. И он представляется мне неприемлемым.Нельзя претендовать на роль национального лидера и воевать с собственным народом. Нельзя говорить, что ты заботишься о благе людей, и при этом направлять полицию и военных на этих людей, отдавать приказы стрелять, позволять полицаям безнаказанно и жестоко избивать безоружных граждан.Я не могу об этом молчать. И я никогда не соглашусь с тем, что у всего этого могут быть какие-то оправдания и причины для того, чтобы подобное происходило.Мне смешно слышать, как белорусские власти обвиняют то Запад, то Россию в организации этих «беспорядков», в различных провокациях, в том, что в Белоруссии действуют какие-то «кураторы», «засланные казачки» и так далее. Не белорусские ли власти заигрывали с Западом, торгуясь с Россией по любому вопросу? Не нынешняя ли белорусская власть сама разыгрывала «русофобскую» и националистическую карту? Но это сейчас уже не главное….Белоруссия в опасности. Потому что она находится на грани гражданской войны. И ситуация, при которой мощнейшая карательная машина направлена против безоружных простых граждан, ненормальная, вопиющая. В этой ситуации нельзя молчать. Да, может быть разное отношение к белорусским политикам, оппозиции, власти. Да, можно по — разному рассматривать последствия «майдана» для Белоруссии. Но в главном вопросе, мне кажется, у нормальных людей не может быть расхождений: в этой ситуации нельзя быть против народа Белоруссии, простых граждан. Мое мнение простое и понятное: я за людей. И я категорически против насилия и произвола полиции, ОМОНа, армии по отношению к гражданам. Этому нет и не может быть оправданий. Если власть «во благо народа» готова стрелять в безоружных граждан – это антинародная власть. Это очевидно. Всё остальное – «от лукавого».