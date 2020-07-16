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Фашиста Лукашенко расстреляют или повесят?

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Вот уже больше недели я общаюсь «с миром», пишу и отвечаю на звонки только во время коротких сеансов связи, когда есть интернет. Тем, кто меня знает, известно, что каждый год в августе я иду в горы. В этот раз на Эльбрус со мной поднимается почти 100 человек – тех, кто решил принять участие в традиционной Эльбруссиаде. Чем дальше от цивилизации и чем выше – тем реже возникает возможность следить за новостями, но, тем не менее, о том, что происходит сейчас в Белоруссии, все, кто сейчас находится со мной, знаем. И я отправляю это свое сообщение на последнем привале перед финальным отрезком восхождения, когда со связью будут большие проблемы. Я делаю это, потому что не могу промолчать.

Фашиста Лукашенко расстреляют или повесят?


Знаю, что моя точка зрения не совпадает и не совпадет с мнение некоторых моих однопартийцев и коллег. Но считаю, что это нормально, когда даже в рамках одной партии есть разные точки зрения и разные мнения по многим вопросам. Тем более, что, как я уже неоднократно подчеркивал, моя колонка на «Эхо Москвы» не является «рупором партии» и инструментом для продвижения какой-то идеологии и партийной позиции. Это мой «микрофон», это мое «окошко в мир», в котором я говорю от себя лично.

Мое отношение к Александру Лукашенко было разным. В разные периоды. Я считаю, что в тот момент, когда он пришел к власти в Белоруссии, это было продиктовано ситуацией, и его поддерживал белорусский народ. Я считаю, что в тот исторический период Лукашенко оказался на своем месте и сыграл очень положительную роль в истории Белоруссии. Да, авторитарно, жестко, но он удержал республику от развала, он не допустил разгула криминала и беспредела, он обеспечил стабильность. Но времена изменились. Нынешнее поколение белорусов прекрасно видит, как живут соседи, например, страны Балтии, где уровень доходов и уровень социальной поддержки государства гораздо выше, чем в Белоруссии. Новое поколение белорусов хочет от жизни большего – и имеет на это полное право. У народа Белоруссии накопилась психологическая усталость от несменяемого главы государства, от несменяемой власти, от отсутствия перемен.

Я не берусь оценивать результаты выборов в Белоруссии. У меня нет объективных данных, у меня нет источников, информации, которым я мог бы доверять в этом вопросе. Но реакция народа Белоруссии на результаты этих выборов свидетельствует о том, что, как минимум, белорусское общество оказалось расколото, и огромное количество жителей Беларуси не приняло результаты этих выборов. В этой ситуации было бы правильно организовать повторные выборы или начать диалог с оппозицией, с народом. Но белорусская власть выбрала другой путь. И он представляется мне неприемлемым.

Нельзя претендовать на роль национального лидера и воевать с собственным народом. Нельзя говорить, что ты заботишься о благе людей, и при этом направлять полицию и военных на этих людей, отдавать приказы стрелять, позволять полицаям безнаказанно и жестоко избивать безоружных граждан.

Я не могу об этом молчать. И я никогда не соглашусь с тем, что у всего этого могут быть какие-то оправдания и причины для того, чтобы подобное происходило.

Мне смешно слышать, как белорусские власти обвиняют то Запад, то Россию в организации этих «беспорядков», в различных провокациях, в том, что в Белоруссии действуют какие-то «кураторы», «засланные казачки» и так далее. Не белорусские ли власти заигрывали с Западом, торгуясь с Россией по любому вопросу? Не нынешняя ли белорусская власть сама разыгрывала «русофобскую» и националистическую карту? Но это сейчас уже не главное….

Белоруссия в опасности. Потому что она находится на грани гражданской войны. И ситуация, при которой мощнейшая карательная машина направлена против безоружных простых граждан, ненормальная, вопиющая. В этой ситуации нельзя молчать. Да, может быть разное отношение к белорусским политикам, оппозиции, власти. Да, можно по — разному рассматривать последствия «майдана» для Белоруссии. Но в главном вопросе, мне кажется, у нормальных людей не может быть расхождений: в этой ситуации нельзя быть против народа Белоруссии, простых граждан. Мое мнение простое и понятное: я за людей. И я категорически против насилия и произвола полиции, ОМОНа, армии по отношению к гражданам. Этому нет и не может быть оправданий. Если власть «во благо народа» готова стрелять в безоружных граждан – это антинародная власть. Это очевидно. Всё остальное – «от лукавого».

Валерий Рашкин, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.08.2020, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40301 | Рейтинг: +5132,1
Рашкин-молоток. Это он добился опубликования зарплаты хряка Сечина, которая оказалась 150 миллионов в месяц!



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  • 2 | 14.08.2020, 11:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31671 | Рейтинг: -714,3
Игорь Эйдман
19 ч. ·
Цели Путина в Беларуси

В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:

- Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;

- Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;

- Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировов его. Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это - истинная цель Путина. Поэтому только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.



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  • Участник
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  • 3 | 14.08.2020, 11:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4255 | Рейтинг: -333,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Нынешнее поколение белорусов прекрасно видит, как живут соседи, например, страны Балтии, где уровень доходов и уровень социальной поддержки государства гораздо выше, чем в Белоруссии.
______________
За счёт чего выше ?
За счёт утраты суверенитета, оттока населения гавночистами в гейропу, за счёт военных баз НАТО, за счёт утраты промышленности и т.д.

Рашкина уважаю, но колебаться вместе с линией партии не буду.



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  • 4 | 14.08.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рашкин не сорвись п пропасть у Путина длинные руки.



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  • 5 | 14.08.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие, б"№дь, все демократы, когда речь идёт о соседском огороде.



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  • 6 | 14.08.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всякая власть себя защищает и служит инструментом контроля и насилия. Я не говорю, что это плохо или хорошо, другого пока не придумали, я о том, что без этого нельзя.

Сколько нарисовал себе Лукашенко, 20-30%?! Не знаю. Но зная белорусов и в целом их неплохое отношение к Батьке, думаю меньше. Лукашенко многие не любят, но за принципиальность и честность уважают.



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  • 7 | 14.08.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я говорю лишь о том, что любая власть будет себя защищать и дело здесь не в тюрьмах или Гаагах, а в том, что любая власть, это в конечном счете решения, труд, ответственность. Если ты руководил хоть колхозом, то ты это должен понимать. Каждый ценит свой труд, то что он создал или приумножил, это как дитя, что ты вырастил. Не всегда это дитя хорош для других, но для тебя он дорог и иногда больше жизни.
Рассуждения о «держится власти», «боится тюрьмы», для быдла которое в жизни ничего не создало...
Ты отдашь завод в который ты вложил всю жизнь, силы, волю, хитрожопым сосункам которые и станка не видели?! Я нет...



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  • 8 | 14.08.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из дискуссии на ФБ:

"Идёшь ты на участок или нет, ничего не изменится, все что есть, то и будет. Сколько лет ты живешь в Израиле? Двадцать, тридцать лет? Много изменилось?! Расскажи буть добр.
Заводик есть поблизости? Хозяин хоть раз менялся? А магазинчик, что рядом с домом не снесли? Бедолага, а говоришь власть у тебя меняется... Все как было так и есть, может мусор по-разному убирают (грязновато у вас), а так скукотища....

У нас все повеселее будет. Вот «уйдут» Лукашенко думаешь заводы беларусские работать будут?! Закроют на металлолом.
Пансионаты, фермы... что с ними будет? Скажешь конкуренция, выживут сильнейшие?! Да хрен с этой конкуренцией, кому они попадут?! Правильно новой власти. А через четыре года? Опять новой?! Ты хоть понимаешь о чем я говорю?!
У вас власть занимается «текущими вопросами», а в Беларуси чем будет заниматься? Правильно - переделом собственности...
Если ты понял о чем я - молодец, если нет, то всего хорошего..."

"



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  • 9 | 14.08.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белоруссия-это страна, в которой, в отличии от той же Украины, реально работают заводы и фабрики, сохранилось сельское хозяйство.
Хотите сделать из Белоруссии вторую Украину?
А зачем?
Чтобы все активы, как и на Украине, достались кучке олигархов?
Так олигархов нет в Белоруссии, именно в этом коренное отличие ситуации в Белорусии от ситуации на Украине.



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  • 10 | 14.08.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
но за принципиальность и честность уважают.
________________________________
Уважает те, кто не знает, что бацка ворует - требуя честности от других.

Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин
Из документа следует, что в прошлом году Лукашенко заработал 117 тыс. белорусских рублей (около 3,4 млн российских), а никакого имущества у него нет....

А как на самом деле?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что имеет дом в российском Сочи. Он сделал такое заявление в ходе общения с коллегой из РФ Владимиром Путиным.
Политик поблагодарил главу Кремля за приглашение в Сочи, передаёт РИА Новости.

Правда, тут за забором и мой дом, уютный и тёплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своём доме, — подчеркнул он.

Белорусский лидер не рассказал подробностей о своей недвижимости за пределами родины.

РАЗ!

В подмосковной Балашихе на 90 сотках земли расположены хоромы Александра Лукашенко, который уже полгода безуспешно пытаются продать, потому как непрестижно "батьке" жить в таком захолустье.
Продажей особняка занимается нефтеперерабатывающая компания "Нафтан". В декабре прошлого года был создан специальный сайт, где указаны параметры резиденции, стоимость и размещены фотографии. Отдельного внимания стоит описание особняка: "находится в тихой и зеленой части Московской области, отлично подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет расслабиться за пределами городской черты, дом оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: небольшой и красивый пруд с полянкой для уединения, большое количество комнат, бильярд, сауна".
Примечательно, что соседи ни разу не видели Лукашенко в этом доме. По некоторым данным, президент считал его непрестижным. По приезде в Москву пользовался особняком, находящимся на объекте ФСО "Воробьевы горы", с видом на Москва-реку, сообщает канал "Сканер". Об этом сообщает "Рамблер".
ЛВА!
А сколько этой недвижимости у него в самой Белоруссии - хер сосчитаешь! Оформлено, конечно, как и у пуйла - на левых собственников.



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  • 11 | 14.08.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Белорусы имеют полное право решать сами - нужен им этот фашист или нет. Он охранял и охранял самый настоящий совок в Беларуси. Ни о каких свободах речи идти не могло - своих конкурентов он попросту уничтожал физически - на протяжении 26 лет.

А вот пуйло - реально зассал! И в 2024 году вообще выборов не будет. И к ванге не ходи!



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  • 12 | 14.08.2020, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
На самом деле - что бы тут не писали ананьи, имперцы и коммуняки - протестовать вышли в Беларуси не офисный плангтон, как пока что в России и прочая журналистская братия, хотя и журналисты в Беларуси тоже устроили демарш с увольнениями из госСМИ, в частности с гостелеканалов.
В Беларуси протестуют - рабочие крупнейших заводов БЕЛАЗ, МАЗ, медработники целым больницами, и даже те самые лукашенковские колхозники! Намерены сегодня выйти на протест шахтеры Беларуськалия.
Бастует почти вся Беларусь! Родители отказываются вести детей в школу 1 сентября - переводя детей на индивидуальное обучение - протестуя против учителей-фальсификаторов выборов!

13 августа к уличным демонстрациям добавились забастовки на десятках заводов по всей стране. Сотрудники государственных телеканалов один за другим объявляют об увольнении, отдельные милиционеры выступают с обращениями к коллегам, требуя прекратить насилие.

Да-да - милиционеры, омоновцы - все чаще увольняются, срывают погоны, выбрасывают форму в помойку в знак протеста!

И это - НАРОД!!!! Народ, которого ДОСТАЛ таракан-узурпатор с ограниченными умственными способностями! Достал за 26 лет!!!
Пуйлу - приготовиться!!!



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  • 13 | 14.08.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 14.08.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68875 | Рейтинг: +11854,3

Белорусы имеют полное право решать сами - нужен им этот фашист или нет
_____________________________________________________
Белорусы - да, проплаченные боевики агенты запада - нет. Тупизна отдельных коментаторов поражает, сколько еще нужно цветных организованных переворотов вокруг наших границ, чтобы люди начали думать головой а не жопой.



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  • 14 | 14.08.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да-да - милиционеры, омоновцы - все чаще увольняются, срывают погоны, выбрасывают форму в помойку в знак протеста!
________________________________________________
Надеются стать полицаями при новом режиме? флаги польши и америки уже повесили? Как бы не поторопились)))



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  • 15 | 14.08.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Ученики и выпускники несут свои грамоты к школам, где были организованы избирательные участки, сообщает «Куку» и TUT.by.

Они также оставляют плакаты «Мы вам ваши грамоты, вы нам наши голоса», «Позор!» и другие.


Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), который выпускает тракторы семейства «Беларус», собрались на улице и скандируют: «Уходи!». Видео с места событий публикует NEXTA.


Солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков написал в фейсбуке, что отказывается носить звание трехкратного лауреата гранд-премии президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

«Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев.», — сказал певец.

Сотрудники предприятий «Гродно Азот» собрались на улице.

К забастовке присоединилось Локомотивное депо в Лиде

забастовку сегодня продолжили работники Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ).

Кроме того, в Солигорске забастовку объявили рабочие «Трест "РевМонтажСтрой"»

С самого утра на акции солидарности в Минске вышли медики. Как сообщает TUT.by, они выстроились напротив универмага «Беларусь» (недалеко от него находится 5-я больница) с плакаты «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».

К акции присоединились и врачи 10-й городской кинической больницы Минска.

«Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться» — сказал TUT.by врач-радиолог 10-й больницы Георгий Топузидис.

«Еврорадио» добавляет, что на проспект Дзержинского также приехали врачи Кардиологического научного центра и 4-й городской больницы.
_____________________________________
И это только сегодняшняя хроника за 3 часа на Медиазоне!



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  • 16 | 14.08.2020, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
В Слуцке во время стычек с ,,гестаповцами" сорвали маски,а там ,,буряты"
__________________________________
Если это верная инфа из твиттера - то бацка взял у пуйла на прокат "вежливых людей"!?



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  • 17 | 14.08.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 14.08.2020, 14:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68878 | Рейтинг: +11853,8

В Слуцке во время стычек с ,,гестаповцами" сорвали маски,а там ,,буряты"
__________________________________
Если это верная инфа из твиттера - то бацка взял у пуйла на прокат "вежливых людей"!?
_____________________________________________________
Балят ну ты даешь( CNN еще посмотри и перескажи здесь.



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1

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  • 18 | 14.08.2020, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Вы бы, ананьи, не за белорусов переживали - они сами разберутся - без вас. Вы бы пуйлостаном озаботились:

За последний год в России прекратили работу 1,95 млн микро-, малых и средних предприятий (МСП), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это практически каждый пятый бизнес в этом сегменте.



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  • 19 | 14.08.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Евгений Ройзман@roizmangbn

Проблема всех тиранов:
Близко к телу пробиваются лишь те, кто говорит приятные вещи.
В результате, тиран утрачивает чувство реальности и перестаёт ориентироваться в ситуации.
Когда тирана свергают - холуи разбегаются, или сами убивают тирана, чтобы занять его место.



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  • 20 | 14.08.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Минский электротехнический завод. Скандируют "Уходи!"



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