«Администрация городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в ответ на Ваш депутатский запрос от 22.07.2020 №548/02-18 о строительстве завода на территории г. Бирска по переработке мусора сообщает.
В рамках инвестиционного часа 13.07.2020 года в администрации Бирского района состоялась встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить пилотный проект по утилизации мусора на территории района. Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса по современным технологиям. Для переработки будет использоваться первая в России пиролизная установка. Её главная особенность в том, что процесс такой утилизации мусора не будет оказывать пагубного влияния на экологию. … Общий объём инвестиций составит 3 млрд. 800 млн. рублей.
Согласно правил землепользования и застройки ГП город Бирск Муниципального района Бирский район предполагаемая под строительство мусороперерабатывающего завода территория находится в территориальной зоне ЗСН-1 (зона специального назначения), которая предназначена для размещения ТБО, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий, кладбищ и т. п.
Вышеуказанные правила были предметом обсуждения на публичных слушаниях 21.12.2015 и утверждены решением Совета Муниципального района Бирский район РБ от 27.01.2016 года №618.
Глава администрации, подпись, О. Ю. Осинцев»
Гафур ГИЛЯЗОВ,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске, подполковник в отставке
13 августа 2020 г.
Гафур Гилязов: SOS! В Бирске будет построен мусоросжигательный завод!
Раздел: Политика | Просмотры: 25473 | Комментарии: 16