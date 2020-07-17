Гафур Гилязов: SOS! В Бирске будет построен мусоросжигательный завод!

Мы получили ответ на запрос депутата Совета ГП г. Бирск Н. Гилязетдинова, №1279/02-17 от 10 августа 2020 г.«Администрация городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в ответ на Ваш депутатский запрос от 22.07.2020 №548/02-18 о строительстве завода на территории г. Бирска по переработке мусора сообщает.В рамках инвестиционного часа 13.07.2020 года в администрации Бирского района состоялась встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить пилотный проект по утилизации мусора на территории района. Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса по современным технологиям. Для переработки будет использоваться первая в России пиролизная установка. Её главная особенность в том, что процесс такой утилизации мусора не будет оказывать пагубного влияния на экологию. … Общий объём инвестиций составит 3 млрд. 800 млн. рублей.Согласно правил землепользования и застройки ГП город Бирск Муниципального района Бирский район предполагаемая под строительство мусороперерабатывающего завода территория находится в территориальной зоне ЗСН-1 (зона специального назначения), которая предназначена для размещения ТБО, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий, кладбищ и т. п.Вышеуказанные правила были предметом обсуждения на публичных слушаниях 21.12.2015 и утверждены решением Совета Муниципального района Бирский район РБ от 27.01.2016 года №618.Глава администрации, подпись, О. Ю. Осинцев»