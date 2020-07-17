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Гафур Гилязов: SOS! В Бирске будет построен мусоросжигательный завод!

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Мы получили ответ на запрос депутата Совета ГП г. Бирск Н. Гилязетдинова, №1279/02-17 от 10 августа 2020 г.

Гафур Гилязов: SOS! В Бирске будет построен мусоросжигательный завод!


«Администрация городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в ответ на Ваш депутатский запрос от 22.07.2020 №548/02-18 о строительстве завода на территории г. Бирска по переработке мусора сообщает.

В рамках инвестиционного часа 13.07.2020 года в администрации Бирского района состоялась встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить пилотный проект по утилизации мусора на территории района. Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса по современным технологиям. Для переработки будет использоваться первая в России пиролизная установка. Её главная особенность в том, что процесс такой утилизации мусора не будет оказывать пагубного влияния на экологию. … Общий объём инвестиций составит 3 млрд. 800 млн. рублей.

Согласно правил землепользования и застройки ГП город Бирск Муниципального района Бирский район предполагаемая под строительство мусороперерабатывающего завода территория находится в территориальной зоне ЗСН-1 (зона специального назначения), которая предназначена для размещения ТБО, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий, кладбищ и т. п.

Вышеуказанные правила были предметом обсуждения на публичных слушаниях 21.12.2015 и утверждены решением Совета Муниципального района Бирский район РБ от 27.01.2016 года №618.

Глава администрации, подпись, О. Ю. Осинцев»

Гафур ГИЛЯЗОВ,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске, подполковник в отставке
13 августа 2020 г.






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  • 1 | 15.08.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гафур Гилязов: SOS! В Бирске будет построен мусоросжигательный завод!
=============================================,
Почему в бирске а не в Баймаке?!



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там и сям строят то и сё.
В чем же sosность бирской стройки,интрига не раскрыта.



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  • 3 | 15.08.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15.08.2020, 09:59 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4563 | Рейтинг: -347,2
там и сям строят то и сё.
В чем же sosность бирской стройки,интрига не раскрыта.
_-----_--------_
В натуре не понял чё ракетчик сказать хотел.
турк



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  • 4 | 15.08.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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И чего им неймётся? Замечательно же вывозили мусор на опушки леса, нет, придумали какую-то технологию.



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  • 5 | 15.08.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, как представляет себе Гилязов избавление от твёрдых отходов?
В речку их сбрасывать аль в лес кидать?
А, может быть, он их у себя в квартире будет накапливать?

Есть Яблочный Спас, а у Гилязова привычный "яблочный" трёп: всё критиковать и не давать конструктивных предложений.
"Яблоко" - партия трепачей и демагогов.



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  • 6 | 15.08.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стройте в своей Москве и СП/б!



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  • # 7 | 15.08.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 15.08.2020, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кто ясно мыслит, тот ясно излагает." В "Яблоке" один туман в головах! Очень Опытный



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  • 9 | 15.08.2020, 15:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Вот и у бирян появилось свое полк брани...

Страна победившего фащизма!
Правда ТЕ фашисты не уничтожали свой народ.



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  • 10 | 15.08.2020, 15:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
В чем же sosность бирской стройки,интрига не раскрыта.
________________________________
Ты не против, если мусор будут СЖИГАТЬ, а не сортировать и перерабатывать - у тебя под окнами?



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  • 11 | 15.08.2020, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
5 | 15.08.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован

Проплаченные дураками прикидываются? Мусор нужно не сжигать, а сортировать и перерабатывать, извлекая из этого прибыль.

У себя под окнами строй сжигательный завод.



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  • 12 | 15.08.2020, 15:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Замечательно же вывозили мусор на опушки леса, нет, придумали какую-то технологию.
_____________________________
Технологию? Ее придумали испокон веков - эту "технологию". Сначала просто в кострах, печках, позже, уже в 20 веке - в стальных дырявых бочках...



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  • 13 | 15.08.2020, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.08.2020, 15:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68914 | Рейтинг: +11857,3
В чем же sosность бирской стройки,интрига не раскрыта.
________________________________
Ты не против, если мусор будут СЖИГАТЬ, а не сортировать и перерабатывать - у тебя под окнами?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ты бы сначала поинтересовалась что такое мусороперерабатывающий комплекс с пиролизной установкой, а не позорилась, как обычно! Очень Опытный



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  • 14 | 15.08.2020, 16:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Минусы пиролиза:

При низкотемпературном пиролизе не происходит полного распада диоксинов, а тяжёлые металлы не выплавляются.
Пиролизные установки дорогие и сложные в обслуживании.
Низкотемпературные установки требуют большого количества рабочих.



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  • 15 | 15.08.2020, 16:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
В России зарегистрировано 13 пиролизных заводов, из которых всего 5 – действующие.
_________________________________
А шо так? Деньги вложили в строительство заводов а ж 8 штук, в оборудование - а не работают... мусора мало?



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  • 16 | 15.08.2020, 16:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Помните сколько мульёнов вложил Б-стан в Белогорский подшефный район в Крыму? Да - ахулиард! И всё разворовано!

В СЕТИ ПОКАЗАЛИ ШОКИРУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНИЦЫ В БЕЛОГОРСКЕ
15 авг, 2020 в 14:16

Жители Белогорска, что всего 42 км от Симферополя, делятся в социальных сетях фотографиями состояния районной больницы для больных с коронавирусной инфекцией. Все палаты с очень печальной совдеповской атмосферой. Старая сломанная мебель, обшарпанные стены, отсутствие элементарных санитарных норм – такова реальность для тех, кто проходит лечение от COVID-19.

Напомним, в 2018 году на медицину оккупацонная власть Крыма потратила 17,5 миллиардов рублей (около 260 миллионов долларов). За два года российская реформа до Белогорска так и не добралась, что возмущает местных жителей и пациентов местной больницы.

Фоточки тут:
https://zloy-odessit.livejournal.com/3265848.html



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