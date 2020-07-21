Ляйсан Утяшева встала на защиту шихана Куштау

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
То царство, то смута

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
В Башкирии идут массовые ...

«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. ...
  19.08.2020   22588    49

Ляйсан Утяшева встала на ...

Телеведущая опубликовала пост солидарности к защитникам шихана. Российская ...
  19.08.2020   33393    12

Каким органом она ...

Пресс-секретарь Радия Хабирова заработала более 10 млн рублей. Она стала самой ...
  19.08.2020   20391    22

Репортаж с поля боя за ...

Если кто-то ждет от этого текста объективного редакционного материала, то ...
  18.08.2020   27924    45

Когда посадят Азамата ...

На площади перед зданием администрации Ишимбайского района вчера, 17 августа, ...
  18.08.2020   38009    7

Последние публикации
В Башкирии идут массовые ...

«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. ...
  19.08.2020   34139    49

Ляйсан Утяшева встала на ...

Телеведущая опубликовала пост солидарности к защитникам шихана. Российская ...
  19.08.2020   36037    12

Каким органом она ...

Пресс-секретарь Радия Хабирова заработала более 10 млн рублей. Она стала самой ...
  19.08.2020   40390    22

Репортаж с поля боя за ...

Если кто-то ждет от этого текста объективного редакционного материала, то ...
  18.08.2020   25348    45

Когда посадят Азамата ...

На площади перед зданием администрации Ишимбайского района вчера, 17 августа, ...
  18.08.2020   24531    7

Хабиров провел встречу с ...

О проведении круглого стола с защитниками горы глава Башкирии объявил в ...
  18.08.2020   39748    22

Шомкины муки ...

Наталья Павлова: Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что ...
  18.08.2020   15134    10

«Свои» — хабировцы, а ...

«Я прошу вас остановиться»: О чем Радий Хабиров говорил с протестующими на ...
  17.08.2020   27562    51

«Работать с такой ...

«Простите, но я ухожу!»: после избиения активистов на Куштау уволился диктор ...
  17.08.2020   40692    24

Муртаза Рахимов: «Идти ...

Он призвал людей к мирному диалогу. Первый Президент Республики Башкортостан ...
  17.08.2020   26702    22

Читаемое за месяц
Воры в космосе: Когда ...

Бывают события, которые называют «говорящими», — они сами по себе подводят ...
  21.07.2020   38913    27

Пчелы против меда. ...

Депутаты Курултая поддержали законопроект о противодействии хищению бюджетных ...
  21.07.2020   28933    7

Наталья Павлова: ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Я все ...
  21.07.2020   35810    12

«Любой политик знает, ...

В Самаре продолжается судебный процесс над известным башкирским политиком ...
  21.07.2020   41765    15

Доносчик по «правам ...

Олег Галин: Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ...
  21.07.2020   30525    19

Архив публикаций
Август 2020 (53)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Ляйсан Утяшева встала на защиту шихана Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 32232 | Комментарии: 12
Оценили
1


Телеведущая опубликовала пост солидарности к защитникам шихана. Российская спортсменка, телеведущая, уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram пост о шихане Куштау, в котором комментирует и последние события, происходившие в регионе. Как отмечает телеведущая, решения, которые принимаются сегодня, неизбежно отразятся на будущем детей.

Ляйсан Утяшева встала на защиту шихана Куштау


– Я не представляю ситуацию, когда я привезу своих детей, в Башкирию и буду вынуждена объяснить, что когда-то на этом месте был уникальный красивый шихан, чудо природы, визитная карточка Башкортостана, хорошо известный в России и за ее пределами, с которого писали картины и на фоне которого делали свои фотографии многие семьи,– написала в социальных сетях телеведущая.

Помимо этого, она процитировала писателя Льва Толстого: «Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой». По ее словам, цитат писателя сейчас имеет большее значение и силу, чем столетия назад.

Напомним, ранее видео солидарности к эко-защитникам записали: Максим Галкин и Сати Казанова.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
на горе Шихан возле Хабирова терлись несколько человек,органически похожих на Гарика Мартиросяна.
Не замолвит ли и Гарик словечко в защиту шиханов и в защиту защитников шиханов?

https://youtu.be/DKa4h-WikAg?t=18



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 19.08.2020, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 165 | Комментарии: 40315 | Рейтинг: +5131,6
А хто он такой? Может, лучше Борю Моисеева?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.08.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умница ! С головой на плечах!!! в отличие от того же мурзагулова



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.08.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто там ещё есть - угасающие звёзды - есть возможность попиариться хотя бы на фоне спорного объекта.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.08.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
визитная карточка Башкортостана, хорошо известный в России и за ее пределами,
=======================================
Это что за бред она несет?!
Визитная карточка башкортосрана ,- это памятник вору и бандиту салаватке!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.08.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ляйсан красавица и умница.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 19.08.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68959 | Рейтинг: +11854,7
я привезу своих детей, в Башкирию и буду вынуждена объяснить, что когда-то на этом месте был уникальный красивый шихан, чудо природы
________________________________________________
А чего представлять-то? Вези и показывай то, что осталось от Шахтау, вези и показывай оставшиеся три - и объясняй, что с ними будет то же самое, если защитников будет мало...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.08.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего представлять-то? Вези и показывай то, что осталось от Шахтау, вези и показывай оставшиеся три - и объясняй, что с ними будет то же самое, если защитников будет мало...
________________________________--
абсолютно в дырочку!!!
еще бы добавил для Галкина , Утяшевой , шевчука - спасибо вам за поддержку!!! Но ребята , пожалуйста, задействуйте все свои связи , что бы вынести проблему в центральные СМИ. Всё таки электорат ВВП - это не блогосфера и тырнетчики, а бабушки , которые тока 1 аналу верят
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.08.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И до нее дошли?Где Зверев?Что в Укралфонд к деньги кончились?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.08.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram пост о шихане Куштау
______________________________________________________-
Ну теперь заживем. Осталось еще несколько инстаграм гламурок и дело в шляпе.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.08.2020, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а бабушки , которые тока 1 аналу верят
_________________________________
Бабушки мудрее интернет фриков



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.08.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, ранее видео солидарности к эко-защитникам записали: Максим Галкин и Сати Казанова.
______________________________________________________
Команда мечты. У наших селебов было 2 основные темы пиара - переболел ковидом и домогательства-износ в юности(Костюшко, Водонаева, Седокова...).
Теперь вот и Шиханы многострадальные. Думаю не Лясанка не последняя



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com