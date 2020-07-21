Ляйсан Утяшева встала на защиту шихана Куштау

Телеведущая опубликовала пост солидарности к защитникам шихана. Российская спортсменка, телеведущая, уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram пост о шихане Куштау, в котором комментирует и последние события, происходившие в регионе. Как отмечает телеведущая, решения, которые принимаются сегодня, неизбежно отразятся на будущем детей.– Я не представляю ситуацию, когда я привезу своих детей, в Башкирию и буду вынуждена объяснить, что когда-то на этом месте был уникальный красивый шихан, чудо природы, визитная карточка Башкортостана, хорошо известный в России и за ее пределами, с которого писали картины и на фоне которого делали свои фотографии многие семьи,– написала в социальных сетях телеведущая.Помимо этого, она процитировала писателя Льва Толстого: «Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой». По ее словам, цитат писателя сейчас имеет большее значение и силу, чем столетия назад.Напомним, ранее видео солидарности к эко-защитникам записали: Максим Галкин и Сати Казанова.