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«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен»

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«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен». (Лец) Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин.

«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен»


Как и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально – или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны страны и дал «крышу».

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много – собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин…

Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них.

Есть он и у самого Путина.

В качестве рекламы чая — в «Аэрофлоте» и не только — короткая напоминалка.

Юрий Щекочихин, 2003 год, отравление.

Анна Политковская – 2004 год, отравление.

Александр Литвиненко, 2006 год – отравление.

Володя Кара-Мурза-младший – два отравления — 2015 год и 2018 год.

Дмитрий Быков, 2019 – отравление.

Петр Верзилов, 2019 год — отравление.

Алексей Навальный, 2020 год — отравление.

У власти в РФ давно находится преступная банда.

То что члены этой банды охотно используют государственные символы захваченного ими государства, то, что они носят значки с триколором, судейские мантии, форму полиции и бейджики журналистов — не должно отвлекать нас от понимания сути дела.

Наличие у главаря банды и его окружения мессианских и имперских галлюцинаций — важная психиатрическая подробность, но не более того.

Они смертельно опасны для жизни.

Когда этот лубянский гнойник лопнет, запаху и объему заражения удивимся даже мы. Но до этого еще надо дожить.

Я очень верю в то, что Алексей Навальный справится.

P.S. Перечитал свой прошлый пост и усмехнулся.

Кажется, сгоряча я несколько очеловечил наших правящих негодяев. Отравление Навального — это никакая не месть. Это — именно что ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в их понимании: вывести противника из игры перед единым днем голосования, которого они очень опасаются, конечно.

Этот день — уже через месяц, и они очень боятся, что Хабаровск сдетонирует по всей стране. Беларусь показала им, как это иногда случается на третьем десятке абсолютной власти (причем, казалось бы, вообще на ровном месте).

Они боятся и делают то единственное, что умеют хорошо.

Они уголовники. И они идиоты, конечно, если полагают, что уголовщиной можно остановить исторический процесс.

Процесс, конечно, не остановить, но увы — Россия, деградированная и разорванная на ментальные, географические, социальные и национальные клочки, похоже, заплатит за выход из тирании гораздо большую цену, чем Беларусь…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.08.2020, 07:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1629 | Рейтинг: +371,4
Застрелить как Немцова в открытую опг пуйловская уже боится. Поэтому применили крысинный прием. Зло возвратится бумерангом, когда нибудь и упырь будет дергаться в конвульсиях, свои же подельники отравят.



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  • 2 | 21.08.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наличие у главаря банды и его окружения мессианских и имперских галлюцинаций — важная психиатрическая подробность, но не более того.
=========================================
В Европе осталось два диктатора это Вова -2% и Саша 3%.
Про диагноз Вовы -2% я неоднократно читал, в Яндексе, а вот о диагнозе Саше-3% прочитал недавно и хочу поделится :
"Первый раз Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии, Лукошенко упорно просил назначить его председателем колхоза, ссылаясь на свое сельское происхождение и знание особенностей ведения хозяйства. Лукашенко обещал сделать доверенный ему колхоз передовым. Со слов одного из руководителей Могилевской областной психиатрической больницы, тогда же Лукашенко был направлен на освидетельствование. Ему был выставлен диагноз “мозаичная психопатия”.Данный эпизод был интерпретирован как проявление сверхценных идей и была заведена амбулаторная карта, в которую впоследствии попали сведения о том, что Л. был комиссован из армии по ст.7б с тем же диагнозом в 1982 году с должности замполита в/ч 04104.
https://yandex.ru/turbo/s/dymovaja-zavesa.livejournal.com/70
67.html
То есть Белоруссией 26 лет управлял психопат.



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  • 3 | 21.08.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
вот только непонятно кто травнул, Лехаим мог и на кремль работать, значит жоппозиция траванула, чтобы свалить на вофку?



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  • 4 | 21.08.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Перечисленные в статье фамилии - никчемные горлопаны ничем ВВ не угрожавшие абсолютно. Забыли мутную постановку со сСкрыпалями сюда добавить. Так не надо разборки внутри оппозиции и с их хозяевами выдавать за месть режима. А уж Немцов самый бесполезный политический труп, который никак не угрожал ВВ. Собаке собачья смерть.



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  • 5 | 21.08.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б.А.Березовский входил в восьмерку приведших Путина к власти затем легимитизированного посредством выборов. Возникает вопрос, зачем было отравлять своего политпапика?#!



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  • 6 | 21.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 21.08.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перечисленные в статье фамилии - никчемные горлопаны ничем ВВ не угрожавшие абсолютно. Забыли мутную постановку со сСкрыпалями сюда добавить. Так не надо разборки внутри оппозиции и с их хозяевами выдавать за месть режима. А уж Немцов самый бесполезный политический труп, который никак не угрожал ВВ. Собаке собачья смерть.
_______________________
" Собаке собачья смерть"
Зачем вы так? Чем собака такое сравнение заслужила?
Собака благородное животное, друг человека!
А чей друг Немцов?



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  • 7 | 21.08.2020, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Из твиттора - авторов твиттов не стану указывать - нет смысла, захотите сами прочтете - это комментраии последнего часа:

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.
Решения родственников для его перевозки недостаточно.

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно

Родственникам не дают разрешения на перевозку Навального.
Главный врач больницы «не готов взять на себя ответственность».

Вчера Песков обещал оказать помощь в лечении Навального и транспортировке его в другую клинику. Сегодня врачи отказываются давать разрешение на перевозку

Омские врачи отказываются отпускать Алексея в другую больницу, говорят он нетранспортабелен. У нас есть специалисты, которые знают что делать и как перевозить. Сейчас Алексей фактически в заложниках за закрытым дверьми, без доступа к необходимой медицине

Мы приложили бесконечное количество усилий, чтобы в кратчайшие сроки организовать рейс медицинского эвакуационного самолета за Алексеем. Делали это, исходя из мнения всех врачей — в Омске его не вылечат, оставаться там смертельно опасно.

Жизнь Навального сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался «брать на себя ответственность»(добавлю - по указке Кремля!)

Врачи перестали нормально общаться.
«Не транспортабелен» и всё.
Ощущение, что врачей подменили.

До этого момента врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального.
Сейчас все изменилось

Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку.
Решение больницы необъяснимо и чудовищно.


За вчерашний день мы говорили с десятками медиков, и все твердили одно и то же: на борту современного медицинского самолета точно безопаснее, чем в БСМП Омска, вывозите его как можно скорее.

Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала(полчаса назад написано)

Алексея незаконно не отпускают из больницы, в которой нет ни нужного оборудования, ни достойного лечения и нужных условий. Выписки на показывают. Потому что очевидно, что если в Европе узнают, как его лечили и как и от чего - это будет чудовищный позор.

Для понимания. Алексей находится сейчас в коме в просто случайной больнице максимально близкой к аэропорту Омска. У нас есть лучшие врачи с лучшим оборудованием, но им Алексея просто отказываются отдавать

Безусловно, принято политическое, а не медицинское решение. Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками; ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет. Жизнь Алексея в огромной опасности.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль

Врачи заперлись на замок в кабинете главного врача. Больше никого к ним не пускают.

Навальный в коме. Врачи в Омске за сутки не сумели поставить диагноз. Но, когда за Алексеем пришёл оборудованный медицинский борт из Германии, омские врачи не дали перевезти!
Скрывают улики, выполняют приказ, что угодно - заодно с людоедами.

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение



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  • 8 | 21.08.2020, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
зачем было отравлять своего политпапика?
_________________________________
Березовского не травили - задушили. Зачем? Он угрожал раскрыть все интриги с помощью которых пуйло привели к власти и его подноготную, которая неизвестна широкой публике. Требовал от него ухода с поста - причем открыто!



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  • 9 | 21.08.2020, 11:00 | Автор: Кухарка
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Вчера я написала пост в ФБ:
Елена Захарова
11 ч. ·

20 лет назад Норвегия предлагала помощь в спасении подводников "Курска".
Путин помощь своевременно не принял,что привело к гибели всех подводников.
Сейчас помощь в спасении Навального предлагает Германия и Франция, но Путин опять не дает "добро", ожидая, видимо, вывода яда из организма.



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  • 10 | 21.08.2020, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Дмитрий Петрович Алешковский
@aleshru
·
44 мин
На сайте FAI AIR AMBULANCE, которой принадлежит Challenger D-AFAD, который сейчас подлетает к Омску, есть список реанимационной и медицинской аппаратуры установленной на борту (https://fai.ag/air-ambulance/challenger604).

Медицинское оборудование

Базовые блоки для интенсивной терапии Lifeport или Spectrum: система загрузки пациента, центральный кислородный баллон, генератор вакуума, система сжатого воздуха, электрические розетки на 220 В или 24/12 В
SatCom для связи по всему миру
Стандартное медицинское и техническое оборудование:
Серия Zoll X: многопараметрический транспортный монитор для интенсивной терапии, включая ЭКГ, НИАД, ИДК (2 канала), температуру (2 канала), etCO2 (боковой поток), компактную систему монитора-дефибриллятора с кардиостимулятором
Hamilton T1: ультрасовременный аппарат ИВЛ для транспортировки пациентов в интенсивной терапии (Backup Oxylog 3000)
ABBOTT i-STAT: портативный анализатор крови для определения физиологического статуса во время полета
Дополнительное специализированное оборудование:
Транспортировка Draeger 5400: инкубатор с респиратором для интенсивной терапии Stephan F120
PENTAX Bronchoscope: Бронхоскоп для волоконно-оптической аспирации и интубации

Вот интересно, что из этого списка есть и в Омской больнице?



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  • 11 | 21.08.2020, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Кира Ярмыш
@Kira_Yarmysh
·
32 мин
Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью



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  • 12 | 21.08.2020, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Anastasy Vasilyeva
@DrAnastasy
·
22 мин
Транспортная полиция обнаружила у него очень опасное вещество и при нас показала его название главному врачу со словами: может это сможет как-то помочь пациенту: Мураховский НИКАК не отреагировал: мол это неофициальная информация, мало ли кто что сказал. Ничего не предпринимается
_________________________________
Мураховский - едораст!



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  • 13 | 21.08.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
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Полиция уточнила, что найденное в организме Навального вещество «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты»
_____________________________________________
Бл-ядь! Они подвергли опасности и врачей своих же!
В недалеком будущем это будет "дело врача" Мураховского и его будут судить!



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  • 14 | 21.08.2020, 11:17 | Автор: Кухарка
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Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза Навальному, понадобится, по их оценкам, еще двое суток. Они рассматривают пять рабочих диагнозов, однако назвать их не могут
_________________________________
ЕЩЁ «Двое суток», видимо, точный ответ на вопрос о том, сколько времени нужно, чтобы яд из организма исчез бесследно.



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  • 15 | 21.08.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вам не пох на Лехаима?



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  • 16 | 21.08.2020, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Дядюшка Шу
@Shulz
·
38 мин
Как думаете, если бы Путин попал с отравлением в омскую больницу, её главврач тоже бы заявлял, что он получает всё необходимое лечение и его транспортировка невозможна?



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  • 17 | 21.08.2020, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Anastasy Vasilyeva
@DrAnastasy
·
44 мин
Врачи не хотят отпускать Навального и несомненно скрывают реальную причину его тяжёлого состояния.
Ни протокола консилиума, ни эпикризов, ничего. Полная неизвестность. А самое важное: нетранспортабельных пациентов не бывает.



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  • 18 | 21.08.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
Олег Козырев
@oleg_kozyrev
·
21 мин
Надеюсь, ФБК позже в расследованиях расскажет, в каких зарубежных клиниках лечатся и застрахованы за наш счет все те, кто принимает решение сейчас не спасать Навального и не вывозить его заграницу



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  • 19 | 21.08.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68995 | Рейтинг: +11854,6
15 | 21.08.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован

Нам даже на тебя не пох - живая тварь всё таки...



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  • # 20 | 21.08.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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