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Мурзагулов: «Я делаю много хорошей разной работы»

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С понедельника в Башкирии вводится строгий пропускной режим, а всех работников, не задействованных на жизненно важной работе, отправили по домам. Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, у которого, как он сам рассказал в эфире «Эха», обострилась астма, несмотря на болезнь, в самоизоляцию не ушел. Он заметил, что в Доме Республики инфекции нет, сотрудники правительства проверены инфекционистами.

Мурзагулов: «Я делаю много хорошей разной работы»


— Я делаю много хорошей разной работы, было бы трусостью сбежать и спрятаться за диагноз, — сказал он.

Он рассказал, что ситуация вокруг РКБ имени Куватова нормализуется, а поток обращений врачей в системе «Инцидент» в 10 раз снизился, налажены бытовые вопросы медперсонала, оставшегося в стенах больницы. Мурзагулов заметил, что важно понять, кто занес коронавирусную инфекцию в клинику, но при этом прекратить охоту на ведьм, а РКБ вернуть в рабочее состояние, и прекратить «склочность заявлений».

По его мнению, к пандемии российские больницы гораздо лучше готовы, чем итальянские и испанские, а отечественные врачи, «как люди военные», больше дисциплинированны. Сама же пандемия не получила в Башкирии характера вспышки, при том, что Уфа является крупным авиахабом, «при всей активности», и что множество людей приехало из-за границы.

— Надо разбираться, кто виноват, но по итогам, а сейчас людей лечить, — сказал Мурзагулов.

Про завотделением Римму Камалову, первой сообщившей о вспышке пневмонии в РКБ, Мурзагулов заметил, что ее профессиональных достоинств никто не умаляет, но вместо решения проблемы она продолжает обвинения в адрес руководства (Эльзы Сыртлановой) и коллег – таких же авторитетных докторов.
— А какой суд подтвердил, что виновата главврач и замы? А почему думаете, что если она сказала, то, надо казнить главврача? Она объявила приговор коллегам. Она уважает их? Почему вы считаете, что вправе оскорблять коллег, а в свой адрес не хотите слышать критику?

Мурзагулов заметил, что Хабиров не делал попыток оказаться в федеральном телеэфире, он и так «человек, авторитетный в России». Напомним, в апреле глава региона дважды выступил в эфире канала «Россиия-1». По словам руководителя Башинформа, эти эфиры — одна сотая от запросов СМИ.

— Постоянно просят об интервью, на всех каналах есть передачи, куда его зовут, просто есть возможность по времени, проще стало — вот и пару раз появился. Рейтинг у него высокий, в Москве его все знают. Ради какой кампании? Нет клановой борьбы, в Башкирии сейчас спокойно.

Тема с запретом врачей на «поборы», со слов Мурзагулова, «принимала странные обороты», так как в этот момент «большое количество людей в беде и благотворительная помощь могла бы помочь тем, кто больше в ней нуждается».

— Есть минсоц – он распределяет помощь и помогает – их рекомендации надо смотреть.

В сотый раз принести суши в больницу, в то время, как есть человек сидящий без работы – ему на крупу не хватает.

Эхо Москвы
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