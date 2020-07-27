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Приговор умирающей стране

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Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении 3 лет.

Приговор умирающей стране


Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.

Видео:



Дело рассматривает коллегия постоянного судебного присутствия Центрального окружного военного суда в Самаре в составе судей Юрия Клубкова, Дмитрия Сироты и Рустама Вагапова. Гособвинение поддерживает представитель прокуратуры Самарской области Анастасия Каганова.

Айрату Дильмухаметову в ходе следствия были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре 2018 года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.

В январе 2020 года УФСБ по Башкортостану возбудило в отношении Айрата Дильмухаметова еще одно уголовное дело, на этот раз — по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". В окончательной редакции обвинения эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

Процесс в военном суде над Айратом Дильмухаметовым начался 27 мая 2020 года в Самаре. В ходе судебных заседаний были допрошены как свидетели защиты, так и обвинения, при этом, большинство из последних выступили в пользу подсудимого.​

Мать Айрата Дильмухаметова весной 2019 года обратилась к властям и силовым структурам с требованием освободить ее сына, которого она считает полностью невиновным.

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.

В мае 2019 года Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 25.08.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все уже, хватит пиарить барана, свой бараний срок он получил, успокойтесь.



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  • Гость
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  • 2 | 25.08.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам колонии строгого режима
==================================================
По мне так его не сажать надо, а лечить. Для этой цели подошла бы Казанская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением*....
---------------------------------------------------
Комитет Совета Европы по предупреждению пыток установил что:в этом заведении:
- больным электросудорожная терапия (ЭСТ) вводится пациентам в неизмененном виде» — без анестезии.
- Практикуется механическое удержание пациентов с помощью холщовых ремней… в течение многих дней без какого-либо освобождения
- Пациенты жаловались на нехватку столовых приборов и говорили о том, что вынуждены есть при помощи зубных щеток. Кроме того, в документе сказано, что «пациенты, находящиеся в изоляции, не имели доступа к туалету» — им предлагали пользоваться ведром, поставленным в углу комнаты.



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1

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 25.08.2020, 09:22 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1343 | Рейтинг: +529,7
Всегда поддерживаю Айрата. Но называть свою страну умирающей не собираюсь и позвольте вам не позволить.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 25.08.2020, 09:29 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 363 | Рейтинг: +113,4
Черепаха, а что, процветающая? С погаными судами, фальшивыми свидетелями и липовой уголовкой? С ублюдком из питера на четверть века? С разрушенными заводами и победобесием вместо будущего? С ворами и их виллами и сынками в америках? Где тут прогресс?



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  • Гость
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  • 5 | 25.08.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть сидит .....Но заголовок итит твою на перекосяк....НЕ ПОДУМАЛИ И ХУ...ЛИ .



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1

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  • Участник
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  • 6 | 25.08.2020, 09:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4953 | Рейтинг: -748,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В России политзаключенные приравнивались к блаженным: что Сахаров, что Новодворская, что Пономарев, что и Диль.
Власть не думает или осознанно, из Диля делают второго Навального. Только зачем это им нужно?



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  • 7 | 25.08.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.08.2020, 09:29 | Автор: natall
Публикации: 596 | Комментарии: 362 | Рейтинг: +112,7
Черепаха, а что, процветающая? С погаными судами, фальшивыми свидетелями и липовой уголовкой? С ублюдком из питера на четверть века? С разрушенными заводами и победобесием вместо будущего? С ворами и их виллами и сынками в америках? Где тут прогресс?
__________________
Да, пусть не процветающая, но родная страна.
А ты дуй в процветающие США - там ещё не у всех негров ботинки обцелованы, не у всех ноги вымыты, так что тебе будет чем заняться.



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 25.08.2020, 10:50 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 363 | Рейтинг: +113,4
Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по делу есть что сказать? По каждому пункту, о правлении ублюдка-оккупанта за 20 лет?



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  • 9 | 25.08.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть!!! Я сказал." (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 25.08.2020, 12:53 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1343 | Рейтинг: +529,7
natall!Что значит "А по делу есть что сказать?"По делу пишут аналитические статьи,а здесь,как правило,выражают свои эмоции.
При моей жизни (84г) моя страна никогда не была процветающей.Сытой была (c перерывами на голодные годы) и есть.Всё остальное зависит от людей,населяющих страну.Основная беда наших людей (не всех,но многих)-привычка врать и воровать по мере возможности.Про враньё можно начать с Вас-мужик,который скрывается под женским именем.



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  • Эксперт
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  • 11 | 25.08.2020, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
Сытой была (c перерывами на голодные годы) и есть.
_________________________________
Это когда твоя страна стала сытой? Уж не во второй половине 90-х, благодаря вставанию на рельсы демократии. которую ликвидировал твой кумир - пуйло?



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2

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  • 12 | 25.08.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.08.2020, 10:50 | Автор: natall
Публикации: 596 | Комментарии: 363 | Рейтинг: +113,2
Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по делу есть что сказать? По каждому пункту, о правлении ублюдка-оккупанта за 20 лет?
++++
холопы уголовники уфагубОВЦЫ заслуживают то что имеют.



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4

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  • 13 | 25.08.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.08.2020, 12:53 | Автор: черепаха
++++
одно из редких, засуживающее уважение, коммент



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  • 14 | 25.08.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.08.2020, 09:22 | Автор: черепаха

Всегда поддерживаю Айрата. Но называть свою страну умирающей не собираюсь и позвольте вам не позволить.
================================================
Вы правы ! Колония громадная , ее скоро так не придушишь !



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  • 15 | 25.08.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 Нашенька браво!



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  • 16 | 25.08.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от Башкортостана!

Путин руки прочь от Диля!
Забирай своего манкурта в своё Тамбовское ОПГ, нам он не нужен как и ты сам! Народ Башкортостана никогда не простит твои карательные акции устрашения и доведения до вымирания!

Уходи!



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  • 17 | 25.08.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 Кухарка

Одень памперсы амеровские когда страшно!

Всех не пересажает! Так сказала "комсомолка Таня из Москвы!"



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3

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  • 18 | 25.08.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.Основная беда наших людей (не всех,но многих)-привычка врать и воровать по мере возможности.
________________________________
Черепаха, народ - БЫДЛОООО? ведь правда всё просто и становится на свои места - сам НАРОД БЫДЛОООО и все эти чиновники , менты . судьи... все они плоть от плоти - НАРОД
турк



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  • 19 | 25.08.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14й
Вы правы, чукчам продавали громкоговорители от проигрывателей, нам айфоны смарт фоны...яки плохие янки...яки мы хорошие их покупаем. Надо быть патриотами страны,- покупать путинские Джипиэсы!
Как я ненавижу этих американцев и от годода наш народ неоднократно спасали и от Гитлера помогли отбиться...в общем плохие, а мы хорошие прекрасные духовитые на версту от наших сортиров. А наш мизерного росточка великий бабай как он хорош, ну и что что "крокодил нн ловится гне растёт кокос!"



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2

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  • 20 | 25.08.2020, 14:15 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5749 | Рейтинг: +1487,1
Основная беда наших людей(не всех.но многих) - врать и воровать.--------
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------------------------------------------------------------
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Черепаха,по себе не судите о большинстве.В нашей семье и в семье деда,не воровали и не врали,и поэтому большинство репрессировали.



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