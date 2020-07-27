Приговор умирающей стране ...

Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении 3 лет.Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.Видео:Дело рассматривает коллегия постоянного судебного присутствия Центрального окружного военного суда в Самаре в составе судей Юрия Клубкова, Дмитрия Сироты и Рустама Вагапова. Гособвинение поддерживает представитель прокуратуры Самарской области Анастасия Каганова.Айрату Дильмухаметову в ходе следствия были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре 2018 года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.В январе 2020 года УФСБ по Башкортостану возбудило в отношении Айрата Дильмухаметова еще одно уголовное дело, на этот раз — по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". В окончательной редакции обвинения эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".Процесс в военном суде над Айратом Дильмухаметовым начался 27 мая 2020 года в Самаре. В ходе судебных заседаний были допрошены как свидетели защиты, так и обвинения, при этом, большинство из последних выступили в пользу подсудимого.​Мать Айрата Дильмухаметова весной 2019 года обратилась к властям и силовым структурам с требованием освободить ее сына, которого она считает полностью невиновным.Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.В мае 2019 года Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"