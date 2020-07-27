Мифы и реальность о деятельности «Башкирской содовой компании»: Разбираем главные факты

Экономист Рустем Шайахметов изучил находящиеся в открытом доступе документы предприятия и выяснил, что из публичных заявлений – правда, а что – нет.Необходимость в разработке шихана Куштау появилась из-за истощения действующей сырьевой базы «Башкирской содовой компании». Запасов, по оценке компании, хватит только до 2022 года. По мнению руководства предприятия, если проблема дефицита не будет решена, ситуация может закончиться массовыми сокращениями, остановкой производства и зависимостью страны от импортных поставок аналогичной продукции.Многие защитники БСК заявляют об использовании экологичных методов производства, особом значении предприятия для социально-экономического развития республики. Акцентируют внимание на том, что в производстве занято около 9 тысяч человек и они могут стать безработными.Экоактивисты заявляют о существовании альтернативных вариантов, позволяющих избежать уничтожения шиханов, имеющих для башкирского народа сакральный смысл и общемировое значение. Они полагают также, что деятельность БСК наносит непоправимый вред природе. Кто же прав?ЭкологияМинистр природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров рассказал 23 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», что более 90% загрязнений, попадающих в реку Белую – результат деятельности Башкирской содовой компании.Площадь шламонакопителя «Белое море» в Стерлитамаке – около 5 квадратных километров, БСК отдали под хранение отходов производства 5% территории города! Вот данные из отчета совета директоров компании:Основные мероприятия в инвестиционной программе производства «Сода» в 2019 году, связанные с отходами производства:Фильтрация шлама рассолоочистки – 0,04 млн руб.Техническое перевооружение отделения фильтрации дистиллерной жидкости, установка технологической нитки фильтрации № 4 – 0,02 млн руб.Общая сумма инвестиций, связанных с отходами производства, – 60 тысяч рублей!Последняя проверка Росприроднадзора БСК в Стерлитамаке, проведенная в 2019 году, выявила значительные нарушения экологического законодательства:АО «БСК» (Объект 80-0102-000138-П) с 25 сентября по 8 октября 2019 года осуществляло пользование р. Белой с нарушением условий Решения использования водного объекта по пп. 3, 5, 6, 15, 16, что привело к засорению р. Белой в районе выпуска № 4 АО «БСК».АО «БСК» производит выведение из эксплуатации объекта размещения отходов – полигона захоронения промышленных отходов «Цветаевский» – в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию по выведению из эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов.АО «БСК» (Объект 80-0102-000138-П) 9 октября 2019 года осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в р. Белую с концентрациями загрязняющих веществ в воде, превышающими установленные разрешением на сброс № 042/2017 от 27.09. 2017 по БПК полный от 1,2 раза до 1,6 раз.АО «БСК» 11.08.2019 (Объект 80-0102-000138-П) не обеспечило соблюдение утвержденных требований в области охраны окружающей среды, проведение мероприятий по охране от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а именно, не проводились согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора, мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. В периоды наступления неблагоприятных метеоусловий (НМУ) №1 с 20.00 10.08.19 до 20-00 11.08.2019 не исполнены следующие мероприятия:– в цехе № 66 в 18-30 час. 11. 08. 2019 при включении в работу элемента АБ №7 дополнительные мероприятия не проводились;– в цехе № 68 в 19:00 11. 08. 2019 были начаты пусковые работы по карбоколоннам №12, 14, 6, 10, при этом дополнительные мероприятия не проводились;– в 19:25 11. 08. 2019 был включен ПВФл № 2, при этом дополнительные мероприятия не проводились,– в 19:40 час. 11. 08. 2019 при включении в работу элемент АБ №3, дополнительные мероприятия не проводились.Информационное сообщение Федерального агентства водных ресурсов от 9 июля 2020 г., касающееся предприятия БСК:«При визуальном осмотре шламонакопителя «Белое море» АО «Березниковский содовый завод» установлено место излива стоков из обваловки шламонакопителя в р. Толыч (которая впадает в р. Кама), что является предполагаемым источником загрязнения».Попадание хлорида кальция со шламонакопителей компании в реке Толыч остановило работу предприятия «Азот» в Березниках, уже объявлено о подаче иска: свои убытки предприятие оценило почти в 1 млрд рублей.Возможность альтернативных решенийГромкие заявления компании, что запасы сырья заканчиваются в 2022 году, опровергаются отчетом Совета директоров БСК, в котором сообщается, что отработка всех запасов месторождения «Шахтау» заканчивается в 2026 году. У компании есть 6 лет для решения сырьевых проблем.Известняк используется для получения углекислого газа, впоследствии используемого в производстве соды. Ряд экспертов предлагают перейти на другие технологии, позволяющие производить соду без использования известняка, но БСК отказывается обсуждать данную перспективу. Еще один вариант развития события – компания использует другие месторождения известняка, модернизируя технологию обжига. В данном случае увеличиваются транспортные расходы и затраты на модернизацию производства.Согласно отчету Совета директоров БСК, затраты на 1 руб. реализованной продукции, работ, услуг за 2019 год составили 65 коп. Согласно исследованиям, проведенным Институтом стратегических исследований РБ в 2019 году, положительная рентабельность сохраняется даже при разработке Худолазского месторождения, находящегося около Сибая. Основная причина сопротивления БСК, на наш взгляд, – это значительное сокращение получаемой прибыли.При выручке 48,26 млрд рублей чистая прибыль компании (после налогообложения) составляет 12,08 млрд руб. (данные сайта www.kartoteka.ru).Согласно опубликованному отчету компании, в 2019 году было начислено дивидендов в размере 12 млрд 999 млн руб., в 2018 – 12 млрд 300 млн руб., т.е. фактически вся прибыль ушла на выплату дивидендов. В первом полугодии этого года начислено дивидендов в размере 7,7 млрд руб. Складывается впечатление, что собственники больше заинтересованы в выкачивании денег из компании, чем в ее развитии.Главным собственником БСК является АО «БАШХИМ» (данные сайта www.kartoteka.ru), принадлежащий иностранной компании «Modisanna Limited». АО «БАШХИМ» на выплату дивидендов в 2019 году направил 5,38 млрд рублей, в 2018 – 6,43 млрд руб. Средства, выведенные из России, больше, чем годовой размер заработной платы БСК.Налоги и благотворительностьПо словам представителя «Башкирской содовой компании» Рустема Басырова, предприятие за 2019 год уплатило 10,033 млрд рублей налогов и сборов: в федеральный бюджет – 6,3 млрд рублей, республиканский – 3,6 млрд, местный – 217 млн. При этом в казну Башкирии поступило также шесть миллиардов рублей дивидендов от владения 38% акций компании, акционеры уплатили налоги с полученных дивидендов. Кроме того, БСК выделила один миллиард рублей на социалку. Совокупно внесённая в бюджеты всех уровней сумма составила около 18 миллиардов рублей.Эти заявления компании не соответствуют действительности. За 2019 год начислено налогов, сборов, взносов и платежей на сумму 10 млрд руб.Благотворительность в прошлом году действительно составила 549,5 млн руб., но это, скорее, исключение из правил. В 2016 году отчисления на благотворительность были 87,4 млн, а в 2017 – 73,9 млн руб. Видимо, когда что-то надо от республики, отчисления увеличиваются, а как только потребность заканчивается, то резко уменьшаются.БСК является крупнейшим работодателем в Стерлитамаке, обеспечивая около 8 тысяч рабочих мест, что составляет около 7% работающих в городе.Следует отметить большую дифференциацию вознаграждения персонала в зависимости от занимаемой должности. Так, размер оплаты труда и вознаграждения управленческому персоналу (руководство компании), состоящего из 19 человек, с учетом страховых взносов за 2019 и 2018 годы, составила 478,2 млн руб. и 306,6 млн руб., соответственно. В расчете на одного человека – 16-25 млн руб. Средняя же заработная плата соответствует средней по Башкортостану, что с учетом существующих условий работы не свидетельствует о социальной направленности деятельности организации.Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что отказ в передаче Куштау в разработку «Башкирской содовой компании» не является критичным для их жизнедеятельности, так как существуют альтернативные решения, в то же время увеличатся издержки компании при сохранении положительной рентабельности. Увеличение затрат компании из-за этого в ближайшие 20–30 лет может составить до 1 млрд долларов США.ИтогКрайне лояльное отношение властных структур к нарушению БСК экологического законодательства формирует крайне неблагоприятную среду проживания в Стерлитамаке и на прилегающих к нему территориях. Вызывает сожаление, что во время возникновения конфликта между компанией и общественными активистами, выступающими за сохранение Куштау, власть первоначально приняла сторону БСК, что сформировало мощный очаг социальной напряженности. Начавшийся диалог с гражданским обществом опять-таки происходит без участия «Башкирской содовой компании», что формирует негативный образ БСК. Проведенный анализ демонстрирует крайне потребительское отношение собственников к БСК. Сейчас важно, чтобы были приняты практические действия по сохранению уникального памятника общемирового значения.Я совершенно согласен с выводами исследования Института стратегических исследований РБ, проведенного заведующей лаборатории Еленой Гафаровой в прошлом году, в котором предлагается:- расширение зоны геопарка «Торатау» с включением горы Куштау;- реконструкция и строительство новых горнолыжных трасс (4 трассы общей протяженностью 2,5 км);- строительство «Мараловой фермы».А также согласен с позицией автора исследования, что «сохранение горы Куштау, развитие горнолыжного курорта и соответствующей инфраструктуры будет способствовать развитию туризма в регионе, утверждению традиционных семейных ценностей проведения досуга населения, повышению доверия населения органам власти, сохранения бренда башкирских шиханов».Можно только добавить, что Куштау после последних событий стал символом единства многонационального народа Башкортостана. А после заявления региона Радия Хабирова на встрече с экоактивистами, понятно, что шихан разрабатываться не будет. Важно всем извлечь из произошедшего сделать надлежащие выводы. В первую очередь, бизнесу.