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Мерзавца — на скамью подсудимых!

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Скандального главу Ишимбая могут повысить? Источники в Правительстве РБ говорят о двух вариантах трудоустройства Азамата Абдрахманова.

Мерзавца — на скамью подсудимых!


Ранее глава республики Радий Хабиров дал понять, что не намерен увольнять проштрафившегося чиновника без железобетонных доказательств. Однако волна общественного возмущения поведением Абдрахманова 15 августа на шихане Куштау лишь нарастает.

Кадры федеральных каналов, возмущение в соцсетях уже не могут игнорироваться на Тукаева. Там понимают, что Абдрахманов у себя в районе является дестабилизирующим фактором. Чтобы его отставка не воспринималась как полный слив «своего», прорабатываются варианты его дальнейшего трудоустройства. Источник в Правительстве РБ говорит о двух позициях.

- В защиту Куштау приехали люди со всей республики. Считается, что это провал работы с районами. Поэтому думают повесить собак на заместителя руководителя АГ РБ по работе с территориями Искандера Ахметвалеева. Это, конечно, полная ерунда, потому этот провал полностью на Бадранове. Но это можно использовать для того, чтобы подвинуть Ахметвалеева и освободить место под Абдрахманова, - сообщает источник.

Есть и другая перспектива трудоустройства главы Ишимбая. Он может вернуться в секретариат Госсобрания РБ уже на позицию его руководителя.

Нынешний руководитель Марат Шайхулов уже в возрасте и считается человеком Рустэма Хамитова. Поэтому подвинуть его не составит проблем. Здесь решение за Константином Толкачевым, однако депутатский корпус может показать зубы. Не сомневаемся, что парламентская оппозиция с удовольствием воспользуется возможностью показать свою оппозиционность и освистает Абдрахманова. Будет громко, скандально и нелепо.

На самом деле хороших выходов из ситуации с Абдрахмановым у руководства республики нет. Сливать члена команды, по их понятиям, нехорошо.

Оставлять его в кресле руководителя района и города – опасно. Повышение Абдрахманова может взорвать ситуацию. Поэтому самым безболезненным представляется самоустранение. Прокуратура, ведущая проверку, правильно поймет сигнал и сделает все как надо.

ПроУфу
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  • 1 | 30.08.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поставить этого человека премьер-министром Башкирии и все будут довольны. На прежнем месте работы он доказал свою эффективность.



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  • 2 | 30.08.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешний руководитель Марат Шайхулов уже в возрасте и считается человеком Рустэма Хамитова.
------------------------
Шайхулову всего-то 47 лет недавно исполнилось. Или уже привыкли на руководящую должность назначать 20-летних после студенческой скамьи.



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  • 3 | 30.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в трудовые лагеря вместе с тем,кто его назначал и общественность успокоится и республика очистится от неудавшихся горе-юристов. Пора избавляться от нацкадров юрфака БГУ и школы МВД, ни одного профессионала среди них нет. Не удались и как юристы,и как политики,и как ораторы (лексикон их бульварный уже достал всех) , ни как граждане страны. Друзья Урала ... этим все сказано и в моральном и в криминальном плане.



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