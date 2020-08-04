Сердюков снова на распиле оборонки

Сердюков снова на первых полосах новостных агентств. И чувствует себя прекрасно. Вот РБК он подтвердил, что да, ждет от государство 400 млрд руб. — 250 на докапитализацию и возврат долгов и 150 — реструктуризация долгов. Это все ОАК — объединенная авиастроительная корпорация, 80% производства которой — военные самолеты. А остатки — в основном печально знаменитый Sukhoi Superjet 100.400 млрд руб. на ОАК. Сердюков объяснил, что это «старые долги» — «ОАК выполняла государственные задачи и вынужденно кредитовалась под решение этих задач — на очень невыгодных условиях, которые были в то время».Вот ведь… «под государственные задачи» «вынужденно кредитовалась» «на очень невыгодных условиях». Что не заявление — то перл… Но не будем придираться к конкретным словам. Тем более, что проблема гораздо шире, чем только ОАК.В целом ситуация в оборонке ужасная. Она вся такая — «вынужденно закредитованная» «под государственные задачи».Даже Путин объявил в конце прошлого года: «Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК»,Закредитованность населения его не очень волнует, а вот оборонки…Но что тут нового? Это же сложившаяся наша российская практика. Военный бюджет занижается, оборонка восполняет недостатки средств кредитами (в основном госбанков). А потом государство так или иначе списывает эти долги. Так было в 2014-2016, когда оборонка набрала долгов и в бюджетах 2016 и 2017 гг. ей списали 1 трлн руб.В конце 2019 после упомянутого заявления Путина на большой пресс-конференции вице-премьер Борисов тут же объявил, что теперь закредитованность предприятий оборонки 2 трлн руб. и они там, в правительстве, придумали как решить проблему «рыночными методами» — докапитализацией предприятий оборонки и реструктуризацией кредитов. «Рыночные методы»? Смешно…Вот в рамках этой политики ОАК и получает свои 400 млрд руб. И Сердюков такой довольный и уверенный в себе…А вот представьте, людям списали бы или реструктурировали кредитов за счет бюджета на 2 трлн руб? Они ведь тоже закредитованы… Может, тогда люди не злились бы, а шутили и смеялись? Но нет. Отношение нашей власти к россиянам по Пушкину: «Их должно резать или стричь»... Все ради оборонки. Мы же в кольце врагов, не забыли?