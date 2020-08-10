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Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 14389 | Комментарии: 26
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Рауфа Рахимова потребовала у Gorobzor и Mkset опровергнуть порочащую честь и достоинство информацию.

Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии


Издателя обвинили в призыве к сопротивлению властям. Вечером 4 сентября в сети появилась серия публикаций с провокационными заголовками, что издатель газеты BONUS и сайта ProUfu Рауфа Рахимова призывает россиян к сопротивлению властям. Новость написана на основе видеоролика, который был на днях опубликован на сайте ProUfu и в YouTube. Правда, ни в одной из новостей не дана ссылка на само видео, потому что в таком случае читатель бы увидел, что суть сказанного Рауфой Рахимовой перевернута с ног на голову и ни о каком призыве к сопротивлению речь не идет.



Кто стоит за публикациями?

Первая публикация появилась на уфимском сайте Gorobzor, что неудивительно. Этот ресурс аффилирован с властями региона и через него зачастую распространяет нужную ему пропагандистскую информацию куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов. Автора у публикации нет, что также говорит о том, что, скорее всего, она носит заказной характер.

Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии


Затем появилась публикация на другом уфимском сайте Mkset за авторством некой Юлией Кононенко. В местной редакции такого автора нет. Далее новость была распространена по другим изданиям холдинга «ООО Фёстмедиаинвест» (куда входит и Mkset), которые выпускаются в разных регионах страны.

Гендиректором холдинга, по данным «Руспрофиль», является Федор Щербаков, учредителями – Владимир Митькин и Баграт Газарян. Учредителем всех сетевых изданий холдинга, судя по информации на самих сайтах, является компания «ПремьерМедиаИнвест». В числе учредителей – тот же Федор Щербаков.

Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии


На круглом столе в ProUfu ранее озвучивалось, что если идти дальше по цепочке, то в связке с Щербаковым возникают имена Дмитрия Грызанова и Сергея Таранова. Все трое являются хорошими друзьями Тимербулата Каримова (внук Мустая Карима, бизнесмен, а также председатель Совета Плёсского городского поселения Ивановской области) и определяющего информационную политику в Башкирии Ростислава Мурзагулова. Круг замыкается.

Тут напомним некрасивую историю, произошедшую осенью 2018 года, когда шел конкурс Общественной палаты РФ на присвоение новых названий аэропортам страны. В Башкирии основными претендентами являлись имена Народного поэта РБ Мустая Карима и дважды Героя СССР, летчика Мусы Гареева. В разгар конкурса на сайте Mkset появилась публикация, которая порочила память Героя. Местная редакция открестилась тогда от этой публикации, заявив, что не имеет к ней никакого отношения и что она была «поставлена Москвой». Но при этом никто из сотрудников уфимского издания не стал публично порицать действия своих руководителей. История завершилась справедливо: сын летчика Евгений Гареев подал в суд и, естественно, выиграл его. Опубликованные изданием сведения признаны недостоверными, статью суд постановил удалить. Сейчас на сайте Mkset этой публикации нет.



Защита чести и достоинства

В случае со вчерашними нападками на издателя ProUfu, редакция уже выслала досудебные претензии в адрес главных редакторов сайтов Gorobzor и Mkset с требованием удалить новость и опубликовать опровержение информации, которая не соответствует действительности и порочит честь и достоинство Рауфы Рахимовой.

«В моем видеообращении отсутствуют призывы к организованному сопротивлению властям, к борьбе с авторитаризмом в России. Вашим изданием некорректно осуществляется цитирование моих слов, поскольку сведения о так называемом «организованном сопротивлении властям» относятся к цитате третьего лица – российского политолога Владимира Гельмана, упоминание о котором вы опустили в своей статье. Грубейшее искажение моих слов со стороны вашего издания порочат мои честь и достоинство, являются утверждением о фактах – якобы моих призывах к организованному сопротивлению властям, что не соответствует действительности», - говорится в претензии.

В документе уточняется, что если новость не будет удалена в течение суток и в течение такого же времени не будет опубликовано опровержение, то будет направлен иск в суд.


Обещания не выполняются

Редакция расценивает случившееся как продолжение информационной войны, объявленной нашему изданию Ростиславом Мурзагуловым. В августе, когда ProUfu активно включилось в освещение событий вокруг Куштау, это давление усилилось. В частности, нашим постоянным и потенциальным рекламодателям стали поступать звонки «сверху» c требованием не сотрудничать с нами. Об этой ситуации Рауфа Рахимова рассказала 16 августа на встрече защитников шихана с главой региона Радием Хабировым. Она потребовала у руководителя республики не устраивать репрессий в отношении тех, кто защищал Куштау.

Радий Хабиров ответил, что никаких гонений не будет, а также пообещать «поговорить с Мурзагуловым».

Теперь можно с уверенностью подытожить, что обещания не были сдержаны.

Напомним, что главному пропагандисту республики уже приходилось извиняться перед Рауфой Рахимовой и подопечными благотворительного фонда «Изгелек», когда он позволил себе публично усомниться в прозрачности деятельности этой организации. Тогда Мурзагулов признал, что был не прав.

Подытоживая, можно сделать вывод, что человек, которого считают ответственным за информационную политику в регионе, планомерно, шаг за шагом ее проваливает. Откровенная клевета в отношении издателя ProUfu – это очередной грубый просчет. Если и дальше прикрываться тезисом «своих не сдаем», это может привести к тому, что деятельность СМИ в регионе будет доведена до абсурда.

ПроУфу
Оригинал публикации






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  • 1 | 06.09.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии
==============================================
Уж не такие они и независимые, ведь даже казе в Темясово известно что рауфа, племянница муртазда, и по сути является членом его клана, получая от него бабло и прочие прелести жизни. Мурзагуловская, а точнее сказать хабировская шобла-Ё..бла, им противостоит.
Так что, если отделить мух от котлет, налицо борьба двух группировок, которая доставляет мне неизгладимое удовольствие.



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  • 2 | 06.09.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Муртазе Рахимову впору, как Цезарю при покушении на него заговорщиков, воскликнуть: "И ты, Мурзагул (Брут)!!!"



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  • Участник
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требовать полной реабилитации защитников Куштау и ответственности с полицейских и судебных чинов за беспредел учиненной на горе Куштау - весьма перспективное направление для новых политических персон на политической сцене Башкирии.

Рауфа просто умница.



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  • 4 | 06.09.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
Мелко, Хоботов(зачеркнуто) МЕРЗАгулов, мелко!©

С удовольствием понаблюдаю за иском от Рауфы к этим мерзким изданиям. Напомню, что старый пидорас О_Ошка вывалился на УЖик как раз из недр Горобзора.



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  • 5 | 06.09.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 06.09.2020, 11:39 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4602 | Рейтинг: -344,8

требовать полной реабилитации защитников Куштау и ответственности с полицейских и судебных чинов за беспредел учиненной на горе Куштау - весьма перспективное направление для новых политических персон на политической сцене Башкирии.

Рауфа просто умница.
_________________________________________________
Конеебалисты опять глупости вселенского масштаба озвучивают



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  • 6 | 06.09.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что там, опять разные ветки укропа бузят? Пора уже из каких нибудб оленеводов правительство набрать, чтобы становые успокоились



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  • 7 | 06.09.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рауфа все же башкирская сторона в этой фамилии, в отличие от мортазла с укралом у кооторых жена и мать с манкуртской стороны.



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  • # 8 | 06.09.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 9 | 06.09.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 06.09.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.09.2020, 11:39 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4602 | Рейтинг: -344,8
требовать полной реабилитации защитников Куштау и ответственности с полицейских и судебных чинов за беспредел учиненной на горе Куштау - весьма перспективное направление для новых политических персон на политической сцене Башкирии.
=====================================================
Да, раскачать это можно, шобле мало не покажется.

И-2



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  • 11 | 06.09.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталина бы на этих хамов и воров. Вседозволенность зашкаливает ... без всякого призыва : народно-освободительное движение обязано быть всегда на страже народа!



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  • 12 | 06.09.2020, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рауфа молодец, главное не сдавайся. Только в горнилах закаляются характеры, если будут преследовать, то выйдет вся республика. Если посадят, то это только усилит ваш авторитет у Башкирской молодежи.
Вы лидер общественного мнения башкирского народа, а то что вы племянница Муртазы, то это добавляет вам только авторитету.
Мурзилка проиграл все медийные битвы в чистую, нет больше ягодиц в штанах, только серьга в ухе. Остаётся только пожелать остаться живой, нынче все известные борцы с режимом начали болеть, причём не только Навальнер.



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  • 13 | 06.09.2020, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
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мурзагул что-то затаился и в угол забился, не слышно его утиных кряканий



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  • 14 | 06.09.2020, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Рауфушку, эту рахимовскую ......ь за призыв не подчинению властям осудить по всей строгости законов гор (Янгантау там, Куштау и пр.) и сослать в женский монастырь на Колыму.



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  • 15 | 06.09.2020, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.09.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69121 | Рейтинг: +11830,5
Мелко, Хоботов(зачеркнуто) МЕРЗАгулов, мелко!©

С удовольствием понаблюдаю за иском от Рауфы к этим мерзким изданиям. Напомню, что старый пидорас О_Ошка вывалился на УЖик как раз из недр Горобзора.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты, видимо, уже забыла откуда у мамы вывалилась? И что? Твой подъюбочный мразь и подлец тоже на Горобзоре комментировал! Комментатор не влияет на политику сайта, что отчётливо видно на УЖе! Очень Опытный



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  • 16 | 06.09.2020, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.09.2020, 17:01 | Автор:

Рауфушку, эту рахимовскую ......ь за призыв не подчинению властям осудить по всей строгости законов гор (Янгантау там, Куштау и пр.) и сослать в женский монастырь на Колыму.
=======================================================
И за одно , тебя БСК - Мурзагуловскую дудку сослать в Шакшу



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  • 17 | 06.09.2020, 20:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
любоё сопротивление временно и бесполезно... 3.14зда скоро Бацьке .. Минск. Гродно...батькапать, пора в ростов Хрихорьичу, ну или усы брить, парик . женское платье и в пиндостан
турк



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  • 18 | 06.09.2020, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не удивляюсь поведению и выворачиванию ШЕСТЕРОК типа
Р. Мурзагулова !



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  • 19 | 06.09.2020, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 06.09.2020, 20:07 | Автор:

любоё сопротивление временно и бесполезно... 3.14зда скоро Бацьке .. Минск. Гродно...батькапать, пора в ростов Хрихорьичу, ну или усы брить, парик . женское платье и в пиндостан
турк
===========================================
Извините уважаемый ! Вы на первый снег сикаете ?
НИКОГДА массы не решали вопросы Мирового значения !
Только В. И. Ленин сумел , это обойти !



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  • 20 | 06.09.2020, 21:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извините уважаемый ! Вы на первый снег сикаете ?
НИКОГДА массы не решали вопросы Мирового значения !
Только В. И. Ленин сумел , это обойти !

_______________________________
дануна , уважаемый... 1. не воссоздай себе кумира 2. акромя вофки ульяна были многие исторические личности, как то Ганибал , саня македонский, Наполеон , кардинал Ришелье... про китайских империков ваще молчу. Но все они ушли и роль личности в истории на данный день ничтожна.
А вот умение разговаривать и управлять ТОЛПОЙ, найти к ней подход и при всей альтернативе запустить в коридор данный тобою...
так что засунь себе вову глубоко и лучше изучи БУ ч. 3 (2)
турк



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