Мурзагуловская шобла травит независимые СМИ Башкирии

Рауфа Рахимова потребовала у Gorobzor и Mkset опровергнуть порочащую честь и достоинство информацию.Издателя обвинили в призыве к сопротивлению властям. Вечером 4 сентября в сети появилась серия публикаций с провокационными заголовками, что издатель газеты BONUS и сайта ProUfu Рауфа Рахимова призывает россиян к сопротивлению властям. Новость написана на основе видеоролика, который был на днях опубликован на сайте ProUfu и в YouTube. Правда, ни в одной из новостей не дана ссылка на само видео, потому что в таком случае читатель бы увидел, что суть сказанного Рауфой Рахимовой перевернута с ног на голову и ни о каком призыве к сопротивлению речь не идет.Кто стоит за публикациями?Первая публикация появилась на уфимском сайте Gorobzor, что неудивительно. Этот ресурс аффилирован с властями региона и через него зачастую распространяет нужную ему пропагандистскую информацию куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов. Автора у публикации нет, что также говорит о том, что, скорее всего, она носит заказной характер.Затем появилась публикация на другом уфимском сайте Mkset за авторством некой Юлией Кононенко. В местной редакции такого автора нет. Далее новость была распространена по другим изданиям холдинга «ООО Фёстмедиаинвест» (куда входит и Mkset), которые выпускаются в разных регионах страны.Гендиректором холдинга, по данным «Руспрофиль», является Федор Щербаков, учредителями – Владимир Митькин и Баграт Газарян. Учредителем всех сетевых изданий холдинга, судя по информации на самих сайтах, является компания «ПремьерМедиаИнвест». В числе учредителей – тот же Федор Щербаков.На круглом столе в ProUfu ранее озвучивалось, что если идти дальше по цепочке, то в связке с Щербаковым возникают имена Дмитрия Грызанова и Сергея Таранова. Все трое являются хорошими друзьями Тимербулата Каримова (внук Мустая Карима, бизнесмен, а также председатель Совета Плёсского городского поселения Ивановской области) и определяющего информационную политику в Башкирии Ростислава Мурзагулова. Круг замыкается.Тут напомним некрасивую историю, произошедшую осенью 2018 года, когда шел конкурс Общественной палаты РФ на присвоение новых названий аэропортам страны. В Башкирии основными претендентами являлись имена Народного поэта РБ Мустая Карима и дважды Героя СССР, летчика Мусы Гареева. В разгар конкурса на сайте Mkset появилась публикация, которая порочила память Героя. Местная редакция открестилась тогда от этой публикации, заявив, что не имеет к ней никакого отношения и что она была «поставлена Москвой». Но при этом никто из сотрудников уфимского издания не стал публично порицать действия своих руководителей. История завершилась справедливо: сын летчика Евгений Гареев подал в суд и, естественно, выиграл его. Опубликованные изданием сведения признаны недостоверными, статью суд постановил удалить. Сейчас на сайте Mkset этой публикации нет.Защита чести и достоинстваВ случае со вчерашними нападками на издателя ProUfu, редакция уже выслала досудебные претензии в адрес главных редакторов сайтов Gorobzor и Mkset с требованием удалить новость и опубликовать опровержение информации, которая не соответствует действительности и порочит честь и достоинство Рауфы Рахимовой.«В моем видеообращении отсутствуют призывы к организованному сопротивлению властям, к борьбе с авторитаризмом в России. Вашим изданием некорректно осуществляется цитирование моих слов, поскольку сведения о так называемом «организованном сопротивлении властям» относятся к цитате третьего лица – российского политолога Владимира Гельмана, упоминание о котором вы опустили в своей статье. Грубейшее искажение моих слов со стороны вашего издания порочат мои честь и достоинство, являются утверждением о фактах – якобы моих призывах к организованному сопротивлению властям, что не соответствует действительности», - говорится в претензии.В документе уточняется, что если новость не будет удалена в течение суток и в течение такого же времени не будет опубликовано опровержение, то будет направлен иск в суд.Обещания не выполняютсяРедакция расценивает случившееся как продолжение информационной войны, объявленной нашему изданию Ростиславом Мурзагуловым. В августе, когда ProUfu активно включилось в освещение событий вокруг Куштау, это давление усилилось. В частности, нашим постоянным и потенциальным рекламодателям стали поступать звонки «сверху» c требованием не сотрудничать с нами. Об этой ситуации Рауфа Рахимова рассказала 16 августа на встрече защитников шихана с главой региона Радием Хабировым. Она потребовала у руководителя республики не устраивать репрессий в отношении тех, кто защищал Куштау.Радий Хабиров ответил, что никаких гонений не будет, а также пообещать «поговорить с Мурзагуловым».Теперь можно с уверенностью подытожить, что обещания не были сдержаны.Напомним, что главному пропагандисту республики уже приходилось извиняться перед Рауфой Рахимовой и подопечными благотворительного фонда «Изгелек», когда он позволил себе публично усомниться в прозрачности деятельности этой организации. Тогда Мурзагулов признал, что был не прав.Подытоживая, можно сделать вывод, что человек, которого считают ответственным за информационную политику в регионе, планомерно, шаг за шагом ее проваливает. Откровенная клевета в отношении издателя ProUfu – это очередной грубый просчет. Если и дальше прикрываться тезисом «своих не сдаем», это может привести к тому, что деятельность СМИ в регионе будет доведена до абсурда.