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Страна с отравленной репутацией

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Почему никто — ни одно государство в мире, ни одна международная организация — не верит тому, что говорят в России об отравлении Навального?

Страна с отравленной репутацией


Наверное, потому что никто, кроме России, не занимается подменой пробирок с мочой своих спортсменов. Наверное, потому что только «туристы» из России по подложным документам ездят любоваться достопримечательностями Солсбери и там внезапно кого-то отравляют. Наверное, потому что именно российские власти ведут гибридные и криминальные войны в других странах мира и тайно хоронят своих граждан, погибших на этих войнах.

А были ведь еще взрывы домов в Москве, отравление Юрия Щекочихина, убийство Бориса Немцова у стен Кремля… Расследования всех этих дел утонули во лжи, которой потворствовали в самых высоких эшелонах российской власти.

Погрязшее во лжи и фальсификациях, полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения.

Ложь — это оружие для борьбы с врагом, а поскольку путинские власти считают себя «отдельной цивилизацией», то своей миссией они видят противостояние Западу и бессменное нахождение у власти. Поэтому непрерывно врут и всему миру, и собственному народу. Почти всегда и почти во всем.

В мире нет справедливости, нет глобального суда. Но есть общепринятые нормы, есть институт репутации. У России отрицательная репутация — она ее отравила ядом собственной лжи. Это значит, что никто в мире не верит почти ничему, что говорят в Кремле. Теперь, после более чем вековой лжи, для восстановления репутации потребуется переоснование российского государства.

Алексею Навальному скорейшего выздоровления! Сил его родным и близким!

Григорий Явлинский, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.09.2020, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна с отравленной репутацией
====================================
Самое обидное что по поведению власть предержащих судят о всех людях нашей Родины....



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  • 2 | 07.09.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что там у Гриши, опять сплошной мордор, орда и буряты? Забыл еще про Литвиненко, Березу, и сбитый боинг. Что там наша власть людей ест на завтрак или пока нет? По поводу пробирок, западным спортсменам менять ничего не надо, на их художества международные чиновники просто закрывают глаза. И только наши жопозиционеры привычно посыпают голову пеплом и встают на колени.



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  • 3 | 07.09.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато многие верят США!
Милая демократическая страна: аннексия большей половины территории Мексики; убийство четырёх президентов, убийство Мартина Лютера Кинга;
взрыв броненосца "Мэн", вызвавший американо-испанскую войну и захват США Кубы, Пуэрто-Рико, Филипин; Тонкинский инцидент, приведший к войне США с Вьетнамом; взрывы башен-близнецов в Нью-Йорке и т. д.
Интервенции, политические убийства, провокации - почерк этой страны, которой верят всякие Гриши Явлинские и прочие либерасты.



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  • 4 | 07.09.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Браво Григорий Алексеевич!
По ТВ обьявили взopван дом в Волгодонске, а взopвали в другом городе. А Волгодонский дом взopвался через три дня!
И это "стадо" со страху голосует за Путина!



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  • 5 | 07.09.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть такое слово:

РЕПУТАЦИЯ !
Поэтому и никто не верит!



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  • 6 | 07.09.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 07.09.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть такое слово:

РЕПУТАЦИЯ !
Поэтому и никто не верит!
____________________
А самому Явлинскому кто-нибудь верит?



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  • 7 | 07.09.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и Явлинский отметился, что он свой, буржуинский. А то вдруг заподозрят, что продался власти. Там строго, сразу с довольствия снимут.



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  • 8 | 07.09.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Наверное, потому что никто, кроме России, не занимается подменой пробирок с мочой своих спортсменов. Наверное, потому что только «туристы» из России по подложным документам ездят любоваться достопримечательностями Солсбери и там внезапно кого-то отравляют...
-------------------------------------

Григорий Алексеевич, на вас кровь детей Беслана, на вас и на всех тех, кто после каждого теракта ваххабитов Ичкерии, усиливали давление на Федеральный центр, с тем чтобы Москва признала независимость Чечни.

Вам нормально бывает 3-го сентября?

А что касается репутации, то ты рассуждаешь как натуральный петух, ты ссылаешься на "пробирки", "туристов", "скрипалей", "дырку в полу", "коктейль Дюшес", как на доказательство отравления Алексея Навального, хитро забывая, что ни "скрипали", ни "пробирки" доказаны не были.



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  • 9 | 07.09.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явлинский, вся правда в том, что все эти отравления и убийства выходят в пользу Госдепа, как пример - Путину Немцов нужен живым (который занимал 16 место в КСО и мешал своим авторитарным характером Навальному), а Навальный мертвый (в КСО 1-ое место), но выходит странным образом наоборот, как нужно Госдепу.



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  • 10 | 07.09.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явлинский-1 %, прекращай нести чушь, и лгать!
Выполняй свои обязательства по торговле российскими территориями в обмен на печеньки и милости со стороны стран Запада.
Где твоя т.н. "международная конференция по Крыму", лжец?



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  • 11 | 07.09.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гриша Явлинский, мало того, что безрогая, но ещё на удивление тупая корова.

Это же надо додуматься, чтобы участвовать в выборах на пост президента Русского государства, под лозунгом "Крым - это Украина"?

И смех, и грех.



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  • 12 | 07.09.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бездоказательно и голословно утверждать, что В.Путин отравил А.Навального, А.Политковскую, Ю.Щекочихина, С.Скрипаля, П.Верзилова, Ю.Скрипаль, В.Кара-Мурзу мл, застрелил Б.Немцова и А.Политковскую, облил говном Ю.Латынину - это конструктивная политическая критика или утверждение своего имени в глазах западных грантодателей как "Главного критика Кремля", чтобы поиметь умирающего в Берлине А.Навального и перенаправить долларовые потоки в свои руки?



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  • 13 | 07.09.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По ТВ обьявили взopван дом в Волгодонске, а взopвали в другом городе. А Волгодонский дом взopвался через три дня!
И это "стадо" со страху голосует за Путина!
_____________________________________________________
Ты удивишься сколько сообщений про башни близнецы было заранее. Третья высотка кстати обрушилась вообще без попаданий самолетов, опять же управляемый снос. Кланяйся америкосам дальше



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  • 14 | 07.09.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.09.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Есть такое слово:

РЕПУТАЦИЯ !
Поэтому и никто не верит!
___________________________________________
Слово есть, а вот РЕПУТАЦИИ у Гришки давно нет



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  • # 15 | 07.09.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 16 | 07.09.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 07.09.2020, 12:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1641 | Рейтинг: +372,7
Старичок с новичком это плешивая моль с ядом. А нужно то пшикнуть дихлофосом и никокой бункер не поможет.



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  • 18 | 07.09.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все знаю кто тут РЕПУТАНА.



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  • 19 | 07.09.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 07.09.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все знаю кто тут РЕПУТАНА.
------------------------------------------------------------
--------
кухарка?



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  • 20 | 07.09.2020, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Явлинский посадил нас в выгребную яму. И давайте его и дальше слушаться?



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