Страна с отравленной репутацией

Почему никто — ни одно государство в мире, ни одна международная организация — не верит тому, что говорят в России об отравлении Навального?Наверное, потому что никто, кроме России, не занимается подменой пробирок с мочой своих спортсменов. Наверное, потому что только «туристы» из России по подложным документам ездят любоваться достопримечательностями Солсбери и там внезапно кого-то отравляют. Наверное, потому что именно российские власти ведут гибридные и криминальные войны в других странах мира и тайно хоронят своих граждан, погибших на этих войнах.А были ведь еще взрывы домов в Москве, отравление Юрия Щекочихина, убийство Бориса Немцова у стен Кремля… Расследования всех этих дел утонули во лжи, которой потворствовали в самых высоких эшелонах российской власти.Погрязшее во лжи и фальсификациях, полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения.Ложь — это оружие для борьбы с врагом, а поскольку путинские власти считают себя «отдельной цивилизацией», то своей миссией они видят противостояние Западу и бессменное нахождение у власти. Поэтому непрерывно врут и всему миру, и собственному народу. Почти всегда и почти во всем.В мире нет справедливости, нет глобального суда. Но есть общепринятые нормы, есть институт репутации. У России отрицательная репутация — она ее отравила ядом собственной лжи. Это значит, что никто в мире не верит почти ничему, что говорят в Кремле. Теперь, после более чем вековой лжи, для восстановления репутации потребуется переоснование российского государства.Алексею Навальному скорейшего выздоровления! Сил его родным и близким!