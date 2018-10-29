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Как заткнуть людям рты, ссылаясь на вирус?

  • Опубликовано: Facebook | 08.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 15259 | Комментарии: 13
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Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень удобным поводом, чтобы закрыть двери для журналистов.

Как заткнуть людям рты, ссылаясь на вирус?


Посмотрите, что делают суды: они не открывают заседания из-за пандемии, ссылаясь на решения конкретного судьи. Адвокаты ходят, прокуроры ходят, подсудимые (хотя вспышки были в СИЗО) — ходят, приставы ходят. Журналисты — нет, не ходят.

При этом сами судьи сообщают, что не получали никаких распоряжений об открытии судебных заседаний от Верховный Суд Республики Башкортостан. А в ВС говорят, что это все на усмотрение судьи.

Тем временем в районных судах слушаются такие резонансные дела как дело вице-премьера Евгения Гурьева и застройщиков «Миловского парка». И там, между прочим, очень интересные свидетели.

А в Арбитражный суд Республики Башкортостан начинается процесс по делу Башкирской содовой компании.

То же самое депутаты Курултая Госсобрание Республики Башкортостан. В закрытом режиме начинают проводиться заседания комитетов в новой парламентской сессии. Раньше такие секретные посиделки были привилегией только Горсовет Уфы, где узким кругом решаются, например, все земельные вопросы, которые потом годами прокуратура разгребает в судах, а мы с вами видим, как высотки начинают строиться под самым носом.

Депутаты, конечно, могут заразиться коронавирусом только от журналистов, ведь сами депутаты на заседания ходят (или нет? или теперь это, как было с обнулением Конституции, всего-навсего опросы в чатах?), сотрудники секретариата (обычно человек 10) ходят, представители администрации главы, правительства, прокуратуры — ходят. Журналисты — нет, не ходят.

На том же основании запрещается проведение митингов — уже и придумывать ничего не надо. Можно под шумок свернуть вообще все гражданские свободы. При этом разрешена работа фудкортов, кинотеатров, театров, развлекательных центров, ресторанов… Депутаты и судьи туда не ходят?

Очень удобно устроились, господа.

Мы с коллегами готовим коллективные обращения. Но, может быть, вы все-таки одумаетесь и вспомните, что пандемия пандемией, но конституционный принцип открытости власти, в том числе судебной, никто не отменял.

На дворе XXI век, есть стримы в ФБ, есть онлайны в соцсетях. Или у вас там до сих пор каменный век, Константин Толкачев?

По Курултаю есть движение: позвонил Арсен Еникеев из секретариата и обещал журналистам доступ к онлайну, в которых проводятся заседания комитетов.

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  • 1 | 08.09.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как заткнуть людям рты, ссылаясь на вирус?
===================================
Самый страшный вирус сидит в кремле, а имя его путинизм!
Он проник во все органы государства и будет разъедать его изнутри до полного уничтожения! Коронавирус, по сравнению с ним,- легкая простуда!



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  • 2 | 08.09.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин злостно осуждал тройками для строительства государства.
Путин суд, по сути, превратил в "тройки из одного" для разграбления государства!



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  • 3 | 08.09.2020, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
Всегда удивляюсь Наташе... точнее ее союзу с Шамилем, прямо нагляднейшая иллюстрация слов классика:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.

Волна - Наташа, точащая неотесанный камень-Шамиля
Стихи - Наташа, то есть - поэзия, банальная проза - Шамиль.
Про лед и пламень, я думаю объяснять не нужно...



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  • # 4 | 08.09.2020, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 5 | 08.09.2020, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 6 | 08.09.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 7 | 08.09.2020, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 08.09.2020, 16:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15058 | Рейтинг: -2154,4
Как заткнуть людям рты, ссылаясь на вирус?
_______________________________________________
Да и без вируса можно.
Жалко выглядит, конечно, эта попытка, но вы же стараетесь.


# 4 | 08.09.2020, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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# 5 | 08.09.2020, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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# 6 | 08.09.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Как в том анекдоте - и эти люди запрещают ковыряться в носу?



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  • 9 | 08.09.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.09.2020, 12:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69149 | Рейтинг: +11827,7
Всегда удивляюсь Наташе... точнее ее союзу с Шамилем, прямо нагляднейшая иллюстрация слов классика:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.

Волна - Наташа, точащая неотесанный камень-Шамиля
Стихи - Наташа, то есть - поэзия, банальная проза - Шамиль.
Про лед и пламень, я думаю объяснять не нужно...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! По-настоящему умная женщина никогда одинока не будет, возможно только вдовой и уже в почтенном возрасте! Очень Опытный



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1

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  • 10 | 08.09.2020, 17:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
Персонально для старого пидараса О_Ошки:
В списке «вечных невест»:
Кайли Миноуг (47 лет) ...
Шарлиз Терон (40 лет) ...
Наоми Кэмпбелл (45 лет) ...
Вайнона Райдер (44 года) ...
Тайра Бэнкс (41 год) ...
Патрисия Каас (48 лет) ...
Кристин Дэвис (50 лет) ...
Милен Фармер (54 года)
Хелена Бонэм Картер (49 лет)

Это из современных "звезд"... на счет ума не знаю, но выбор-то у них - не малый.

Про Фаину Раневскую - только старый пидорас О_Ошка может сказать, что она не умна.

И - в народе как раз известно, что дуры ВСЕГДА замужем! ВСЕГДА, поскольку непритязательны и живут вот с такими старыми пидорасами О_Ошками, терпя вашу несусветную дурь!
А умные - с дураками жить не хотят, а умных - на всех нас не хватает))))
Мы - самодостаточны, зарабатываем больше вас - нахрена терпеть ваши закидоны и собирать по углам ваши грязные носки?!
Скольким было дадено отворот от ворот - и не перечислишь!
Милен Фармер (54 года)



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  • 11 | 08.09.2020, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.09.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.09.2020, 12:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69149 | Рейтинг: +11827,7
Всегда удивляюсь Наташе... точнее ее союзу с Шамилем, прямо нагляднейшая иллюстрация слов классика:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.

Волна - Наташа, точащая неотесанный камень-Шамиля
Стихи - Наташа, то есть - поэзия, банальная проза - Шамиль.
Про лед и пламень, я думаю объяснять не нужно...
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Убогая! По-настоящему умная женщина никогда одинока не будет, возможно только вдовой и уже в почтенном возрасте! Очень Опытный
-----------------------------------------------
Харош, наверное, камень у Шамиля!!! это очень важно!!! Кухарка права. А апанент кухарки набитый дурашок, не знает, что женщинам не умным везет, а женственным.
Ябык



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  • 12 | 08.09.2020, 17:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
Привет, ябык!)))
Сколько лет, сколько зим? Почти два года...

29.10.2018, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну
Ему Нада теперь в Центр правовой поддержки в Уфа. Там всим помогают . Я там был. Не помогли, однако. ....Ябык

Где пропадал? Чего давно не заходил? Как здоровьице? Всё ли в семье хорошо?



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  • 13 | 08.09.2020, 17:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15058 | Рейтинг: -2154,4
А умные - с дураками жить не хотят, а умных - на всех нас не хватает))))
Мы - самодостаточны, зарабатываем больше вас - нахрена терпеть ваши закидоны и собирать по углам ваши грязные носки?!
Скольким было дадено отворот от ворот - и не перечислишь!
_______________________________________________
Скорее - дураков на вас всех не хватает.
Ну не захочет умный мужчина жить с глупой и неряшливой бабой. У которой от женщины ничего не осталось.
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Кухарка, не знаешь кто такая - однаелена и что она делала на сайте знакомств? От ворот поворот давала?



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