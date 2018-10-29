Как заткнуть людям рты, ссылаясь на вирус?

Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень удобным поводом, чтобы закрыть двери для журналистов.Посмотрите, что делают суды: они не открывают заседания из-за пандемии, ссылаясь на решения конкретного судьи. Адвокаты ходят, прокуроры ходят, подсудимые (хотя вспышки были в СИЗО) — ходят, приставы ходят. Журналисты — нет, не ходят.При этом сами судьи сообщают, что не получали никаких распоряжений об открытии судебных заседаний от Верховный Суд Республики Башкортостан. А в ВС говорят, что это все на усмотрение судьи.Тем временем в районных судах слушаются такие резонансные дела как дело вице-премьера Евгения Гурьева и застройщиков «Миловского парка». И там, между прочим, очень интересные свидетели.А в Арбитражный суд Республики Башкортостан начинается процесс по делу Башкирской содовой компании.То же самое депутаты Курултая Госсобрание Республики Башкортостан. В закрытом режиме начинают проводиться заседания комитетов в новой парламентской сессии. Раньше такие секретные посиделки были привилегией только Горсовет Уфы, где узким кругом решаются, например, все земельные вопросы, которые потом годами прокуратура разгребает в судах, а мы с вами видим, как высотки начинают строиться под самым носом.Депутаты, конечно, могут заразиться коронавирусом только от журналистов, ведь сами депутаты на заседания ходят (или нет? или теперь это, как было с обнулением Конституции, всего-навсего опросы в чатах?), сотрудники секретариата (обычно человек 10) ходят, представители администрации главы, правительства, прокуратуры — ходят. Журналисты — нет, не ходят.На том же основании запрещается проведение митингов — уже и придумывать ничего не надо. Можно под шумок свернуть вообще все гражданские свободы. При этом разрешена работа фудкортов, кинотеатров, театров, развлекательных центров, ресторанов… Депутаты и судьи туда не ходят?Очень удобно устроились, господа.Мы с коллегами готовим коллективные обращения. Но, может быть, вы все-таки одумаетесь и вспомните, что пандемия пандемией, но конституционный принцип открытости власти, в том числе судебной, никто не отменял.На дворе XXI век, есть стримы в ФБ, есть онлайны в соцсетях. Или у вас там до сих пор каменный век, Константин Толкачев?По Курултаю есть движение: позвонил Арсен Еникеев из секретариата и обещал журналистам доступ к онлайну, в которых проводятся заседания комитетов.