Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Белорусскому людоеду свет ...

Белорусскому людоеду светит судьба Чаушеску ========================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
В Ишимбае планируют ...

Соответствующее объявление было размещено 8 сентября, на странице “Дом ...
  9.09.2020   40738    6

Голосование как поход в ...

Голос в документе был поставлен напротив фамилии кандидата от “Единой России” ...
  9.09.2020   11609    7

Обыкновенный лукашизм ...

В Минске лукашенковские каратели — как в форме, так и переодетые в штатское, — ...
  9.09.2020   17012    25

Как заткнуть людям рты, ...

Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень ...
  8.09.2020   22713    33

Урало-Рахимовский ...

ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. ...
  8.09.2020   25851    8

Последние публикации
В Ишимбае планируют ...

Соответствующее объявление было размещено 8 сентября, на странице “Дом ...
  9.09.2020   25831    6

Голосование как поход в ...

Голос в документе был поставлен напротив фамилии кандидата от “Единой России” ...
  9.09.2020   11643    7

Обыкновенный лукашизм ...

В Минске лукашенковские каратели — как в форме, так и переодетые в штатское, — ...
  9.09.2020   32089    25

Как заткнуть людям рты, ...

Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень ...
  8.09.2020   19678    33

Урало-Рахимовский ...

ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. ...
  8.09.2020   24060    8

Отстаиваешь свои права в ...

Активистка из дома на Руставели, 5 в Уфе помещена под арест на трое суток. ...
  8.09.2020   19317    8

Два Спутника: Ядовитая ...

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, ...
  8.09.2020   37696    8

Молодежь против ...

Политические уроки демографии. Демография — все-таки точная наука. Сейчас на ...
  8.09.2020   31044    68

Что ни глава района — то ...

Главу района Башкирии заподозрили в пьянстве на рабочем месте. Сам глава района ...
  7.09.2020   42222    27

Власти Башкирии ...

Подозреваемый в побоище на Куштау глава Ишимбайского района сохранит пост? Наш ...
  7.09.2020   22649    21

Читаемое за месяц
Мурзагулов: ...

Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг ...
  11.08.2020   31645    48

Накопительный эффект ...

Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в ...
  11.08.2020   23600    28

Белорусскому людоеду ...

Это хорошо, что выигравшая президентские выборы в Беларуси Светлана Тихановская ...
  12.08.2020   29370    59

Вакцина от олигархов с ...

Даже не знаю, что удивило меня больше в заявлении Владимира Путина: что мы ...
  12.08.2020   38101    53

«Проблем нет», а новый ...

В правительстве Башкирии появился новый вице-премьер. Им стал Азат Бадранов, ...
  12.08.2020   23398    38

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (29)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Обыкновенный лукашизм

Оценили
0


В Минске лукашенковские каратели — как в форме, так и переодетые в штатское, — уверенно перешли к избиению женщин и стариков. К тому, что испокон веку считалось позорным для тех, кто считает себя мужчиной.

Обыкновенный лукашизм


В том числе, среди них замечены «зеленые человечки» — в форме без опознавательных знаков и в балаклавах, очень похожие на тех, кого недавно засняли в минском аэропорту. Не тот ли это «резерв сотрудников правоохранительных органов», который Путин грозился послать на помощь Лукашенко?

Своих карателей уже не хватает — приходится одалживать у «старшего братка»?

С одной стороны, когда бесчинствуют люди не в форме — у граждан есть все законные основания дать отпор.

А с другой, как пишут мне в комментах из Беларуси, «проломишь такому гоблину голову подручными средствами — в «суд» придёт 10 безымянных свидетелей в балаклавах и скажут, что «потерпевший» был в форменной одежде, представился, предъявил удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предупредил о применении физической силы. А видеозаписи «суд» смотреть не будет»...

Параллельно с избиением женщин и стариков, колхозный диктатор приглашает к себе брать интервью российских пропагандистов с низкой социальной ответственностью — на которых, чтобы заклеймить, еще надо найти место, свободное от клейма.

И заявляет им, что Беларусь только на нем и держится, и что просто так он не уйдет, потому что иначе «его сторонников начнут резать».

Это, видимо, должно укрепить его дух его карателей (других сторонников у Лукашенко уже нет) и заставить их еще ретивее избивать женщин и стариков.

То, что сейчас происходит в Беларуси — обыкновенный лукашизм.

Точнее, фашизм 21 века. Без всяких преувеличений.

То, что называется преступлениями против человечности, в соответствии с международным правом. И не имеет срока давности. И не является внутренним делом белорусского государства.

9 сентября белорусскому сопротивлению исполняется месяц.

Оно обязательно победит, как бы не сопротивлялся Лукашенко и его каратели.

Как бы не врала пресс-обслуга российского диктатора о том, что в Беларуси «нет политзаключенных».

И как бы не стремился он сам помочь «социально близкому» соседу.

Вопрос только во времени.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.09.2020, 03:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Минске лукашенковские каратели — как в форме, так и переодетые в штатское, — уверенно перешли к избиению женщин и стариков.
========================================
Ну прям как у нас на шиханах!
Один мужик сказал; "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться". Вот на шиханах смогли защищаться, результат всем известен....



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 09.09.2020, 09:03 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1643 | Рейтинг: +372,8
Таракан притаился и ждет помощи от кремлевского упыря. Но с экономикой бесполезно играть в кошки мышки. Она уже рухнула.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.09.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Обыкновенный лукашизм
----------------
Хорошо, что у нас нет вишнешизма, явлишизма, навальшизма, гозмашизма.....!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.09.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либероидные упыри думали так же легко как на Украине пройдет переворот? Хрен вам. молодец Батька, мутузь эту шваль дальше.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.09.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Борух негодуэ?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.09.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрен вам. молодец Батька, мутузь эту шваль дальше.
_____________________________-
свой народ называть швалью?
перефразируя чуть чуть - молодец азатка, мутузь эту шваль дальше...так товарисчи ватаны-совкодрочеры?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.09.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белорусские бабы истосковались по мужской ласке и упрямо лезут к силовикам, чтобы те хотя бы их потискали.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.09.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.09.2020, 10:30 | Автор:

свой народ называть швалью?
перефразируя чуть чуть - молодец азатка, мутузь эту шваль дальше...так товарисчи ватаны-совкодрочеры?
турк
==============================================
А при чем здесь Советская власть ?
.....( товарисчи ватаны-совкодрочеры?)......



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.09.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Позавчера Салават играл с Минским Динамо.
В гостях, типа в "бушующем Минске" . Ну, думаю, что же будет, не дай бог матч еще отменят, "в связи с событиями".
И что, полные трибуны, хорошо одетые улыбающиеся веселые люди, семьями, с детьми, пришли смотреть хоккей. Арена битком.
Стало понятно - этим людям точно революция не нужна.
Кстати, наши победили 4-3.



Оценили
6

  • # 10 | 09.09.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 09.09.2020, 11:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4261 | Рейтинг: -334,5
Добро должно быть с кулаками.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.09.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А при чем здесь Советская власть ?
.....( товарисчи ватаны-совкодрочеры?)......
______________________________-
а где ты увидел у меня про сов власть? не надо за меня домысливать, пиши своё... потому как если ты 2+2 сложить не можешь . то и говорить с тобой не о чем
турк



Оценили
0

  • # 13 | 09.09.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.09.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.09.2020, 09:03 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1643 | Рейтинг: +372,8
Таракан притаился и ждет помощи от кремлевского упыря. Но с экономикой бесполезно играть в кошки мышки. Она уже рухнула.

=============

А ты хотел бы и Беларусь отдать немчуре?

"Сейчас они накинут лапти своему "Тигру" - и все наши смерти коту под хвост!"
Ефрейтор Святкин.



Оценили
2

  • # 15 | 09.09.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.09.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.09.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А при чем здесь Советская власть ?
.....( товарисчи ватаны-совкодрочеры?)......
______________________________-
а где ты увидел у меня про сов власть? не надо за меня домысливать, пиши своё... потому как если ты 2+2 сложить не можешь . то и говорить с тобой не о чем
турк
================================================
Не понял ! Кто тупее Я или ТЫ ?
Ты не понимаешь смыла своей писанины !
Почему тогда предложение о Советском периоде
......." мутузь эту шваль дальше..
.так
товарисчи ватаны - совкодрочеры?
турк........"

СЧИТАЕТСЯ , что ВАТАНЫ это зомбированные идейные особи,
СОВКОДРОЧЕРЫ как нетрудно догадаться, в большинстве своём
жуткие ретрограды и очень скучают по ПРОШЛЫМ временам,
то есть по СССР !

Или ты больной с головой , дружишь только с " Клавой " ?
Если НЕ ПОНЯЛ ( образования мало ) Иди за
разъяснениями к мадам Кухарке !!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 09.09.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.09.2020, 11:52 | Автор:

а где ты увидел у меня про сов власть? не надо за меня домысливать, пиши своё... потому как если ты 2+2 сложить не можешь . то и говорить с тобой не о чем
турк
==============================================
Понимаешь турк , логическое мышление
это признак развитого человека !
......." за меня домысливать, пиши своё... потому как если ты 2+2
сложить не можешь . то и говорить с тобой не о чем...."
Твое " ШЕСТЕРОЧНОЕ " развитие исполнять только Приказы -
Стоять , Встать , Поднять , Отнести , Принести , Спать
и тд . это отсутствие природного ума и сообразительности !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 09.09.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В том числе, среди них замечены «зеленые человечки» — в форме без опознавательных знаков и в балаклавах, очень похожие на тех, кого недавно засняли в минском аэропорту.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ну дебилы эти либерасты! Они считают, что "зелёные человечки" въехали через гражданский аэропорт, а целью визита видимо написали дать п.здюлей белорусской оппе! Либерастия головного мозга процветает! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 09.09.2020, 12:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4261 | Рейтинг: -334,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почему до сих пор гейропа не ввела санкции против Лукашенко ?

Потому что они не хотят появления очередного подпиндосского жидобандеровского хохлорейха, очага коррупции и нестабильности в центре Европы.

Меркель и Путин давно договорились по Беларуссии: всё останется как есть, Лукашенко будет рулить под присмотром Путина.

Никакого переворота не будет, расслабте булки либерасты.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 09.09.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тогда вернемся к тебе - барану...
если ты осознаёшь так написанное мною . то твой вопрос про Сов власть разве к месту? именно при том совкодрочеры и ватаны . что в Бульбендии остался последний Сов Союз
ты в шахматы играешь? по ходу твоего образования не хватила на 2 хода вперёд осмыслить , потому как туп
для тех у кого не было ПТУшного образования - ты задал вопрос и сам на него ответил ... смысл этого вопроса? чё блять с ватана -совкодрочера взять , анализ мочи и кала?
турк



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com