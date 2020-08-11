В Минске лукашенковские каратели — как в форме, так и переодетые в штатское, — уверенно перешли к избиению женщин и стариков. К тому, что испокон веку считалось позорным для тех, кто считает себя мужчиной.В том числе, среди них замечены «зеленые человечки» — в форме без опознавательных знаков и в балаклавах, очень похожие на тех, кого недавно засняли в минском аэропорту. Не тот ли это «резерв сотрудников правоохранительных органов», который Путин грозился послать на помощь Лукашенко?Своих карателей уже не хватает — приходится одалживать у «старшего братка»?С одной стороны, когда бесчинствуют люди не в форме — у граждан есть все законные основания дать отпор.А с другой, как пишут мне в комментах из Беларуси, «проломишь такому гоблину голову подручными средствами — в «суд» придёт 10 безымянных свидетелей в балаклавах и скажут, что «потерпевший» был в форменной одежде, представился, предъявил удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предупредил о применении физической силы. А видеозаписи «суд» смотреть не будет»...Параллельно с избиением женщин и стариков, колхозный диктатор приглашает к себе брать интервью российских пропагандистов с низкой социальной ответственностью — на которых, чтобы заклеймить, еще надо найти место, свободное от клейма.И заявляет им, что Беларусь только на нем и держится, и что просто так он не уйдет, потому что иначе «его сторонников начнут резать».Это, видимо, должно укрепить его дух его карателей (других сторонников у Лукашенко уже нет) и заставить их еще ретивее избивать женщин и стариков.То, что сейчас происходит в Беларуси — обыкновенный лукашизм.Точнее, фашизм 21 века. Без всяких преувеличений.То, что называется преступлениями против человечности, в соответствии с международным правом. И не имеет срока давности. И не является внутренним делом белорусского государства.9 сентября белорусскому сопротивлению исполняется месяц.Оно обязательно победит, как бы не сопротивлялся Лукашенко и его каратели.Как бы не врала пресс-обслуга российского диктатора о том, что в Беларуси «нет политзаключенных».И как бы не стремился он сам помочь «социально близкому» соседу.Вопрос только во времени.