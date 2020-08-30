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Профессиональный доносчик защитит мух от котлет

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Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК.

Профессиональный доносчик защитит мух от котлет


Об этом Галин сообщил в соцсетях.

Совет ОНК призван обеспечивать и координировать работу региональных общественных наблюдательных комиссий, заниматься вопросами адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также защищать права людей в тюрьмах и колониях.

В Башкирии Галин долгое время был председателем региональной ОНК, однако теперь числится там экспертом. Он также входит в состав СПЧ и является зампредом Общественного совета Башкирии.

По словам Галина, президиум совета выбирали члены делегаций из 25 регионов России.

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.09.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...заниматься вопросами адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также защищать права людей в тюрьмах и колониях.

===========

- В тюрьме тебя перевоспитают, лет через десять вернёшься другим человеком!



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3

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  • 2 | 28.09.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профессиональный доносчик защитит мух от котлет
=====================================
В сране башкир свое ноу хау,- котлеты исключительно только из мух....



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0

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  • 3 | 28.09.2020, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3
Каков поп, такова и попадья.



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5

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  • 4 | 28.09.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2
Это по законам твоей "сраны" такие ублюдки благоденствуют!
Благодаря башкирской стали из Магнитогорска Гитлера сломали!
Привет "диорейный"!



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  • 5 | 28.09.2020, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3
Полиция Вьетнама обнаружила нелегальное производство презервативов: под видом новых продавались использованные средства контрацепции, очищенные и заново помещенные в упаковку. По словам владелицы производства, их кипятили для дезинфекции, а затем распрямляли и сушили на деревянных фаллосах. При обыске было конфисковано больше 300 тыс. таких презервативов общим весом в 360 кг.
________________________________________________
У нас эти стираные гандоны и натянутые на один фаллос сидят сверху до низу во всех ветвях власти, включая вертухаев - и имя им ЛЕГИОН!
И этот - один из миллионов!



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  • 6 | 28.09.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3
Благодаря башкирской стали из Магнитогорска Гитлера сломали!
_________________________________________
Свежайший миф! Это на американском оборудовании из руды горы Магнитной у подножья которой основана станица Магнитная в 1743 году - а в 1747 году рудознатцы промышленника И. Б. Твердышева провели на горе Магнитной шурфовку, определив, достаточно ли руды для строительства поблизости железноделательного завода - плавили БАШКИРСКУЮ СТАЛЬ)))))))))))))))
Не, вы уж лучче про полёты на льве батырами пишите - в этот миф поверить легче, поскольку свидетелей этого нет, а вот свидетели о Магнитке свои свидетельства описали, ведь у них уже была письменность, в отличии от башкир))))

24 декабря 1747 года в Оренбургской губернской канцелярии объявлено заводчиком И. Б. Твердышевым об отыскании им рудников «близ реки Яика по примеру расстоянием от оной в восьми верстах, так же и от устья речки Верхнего Кизилу в восьми верстах в горе, именуемой Атачи в трех местах».

Иван Борисович Твердышев со своим зятем и компаньоном Иваном Семёновичым Мясниковым, опираясь на положения Берг-коллегии 1719—1734 годов и пользуясь тем, что гора Магнитная не записана в чью-либо собственность, стали первыми официальными заявителями на рудные запасы Магнитной горы. Их «Нижайшее прошение» чтобы рудное место закрепили за ними «на вечные времена».

***
Например, знаменитый Сталинградский тракторный завод в Волгограде. Инженеры и проектировщики Albert Kahn, Inc. возвели завод в Америке. Затем его размонтировали и по частям перевезли в СССР. Для перевозки завода потребовалось около сотни кораблей. Почти тоже самое касается и Магнитки — символа индустриализации. Магнитогорский металургический комбинат — точная копия американского сталилетейного завода в городе Гэри.

Горе 300млн лет, если что... как и шиханам.



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  • 7 | 28.09.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вечная память убиенному Леониду Чернову, истинному правозащитнику!



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2

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  • 8 | 28.09.2020, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 28.09.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2
...Благодаря башкирской стали из Магнитогорска Гитлера сломали!
Привет "диорейный"!
======================================
ЧЁ-чЁ ТЫ сказал?!!!
Какой такой "башкирской стали" ?!!!!
Ну ты млять и ...(даже с моим запасом матерных слов не могу подобрать тебе оскорбительное), а в прочем, ты просто аульный малай, и этим все сказано.
И еще: не у башкир ли национальный герой фашистский прихвостень валидка????!!!!!!



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  • 9 | 28.09.2020, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.09.2020, 10:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3
Каков поп, такова и попадья.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Админ - поп и убогая - попадья! Очень Опытный



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3

  • # 10 | 28.09.2020, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 28.09.2020, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свежайший миф! Это на американском оборудовании из руды горы Магнитной
---------------------------
Работали то наши мужики, плавили сталь, клепали танки для фронта, и плавят до сих пор. Этой лишь бы амерам дизнуть поглубже лишний разок.



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5

  • # 12 | 28.09.2020, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 28.09.2020, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Профессиональный доносчик защитит мух от котлет
-------------------------------
Кухарка чтоли?



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  • 14 | 28.09.2020, 20:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Благодаря башкирской стали из Магнитогорска Гитлера сломали!
________________________________________________________
Башкиры там каким боком? Если только башкирские кизяки для домен собирали по округе



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  • 15 | 28.09.2020, 21:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.09.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3

Благодаря башкирской стали из Магнитогорска Гитлера сломали!
_________________________________________
Свежайший миф! Это на американском оборудовании из руды горы Магнитной у подножья которой основана станица Магнитная в 1743 году - а в 1747 году рудознатцы промышленника И. Б. Твердышева...............
===============
Аульные джигиты набрались грамотенки, теперь ищут то выдающихся деятелей, то выдающихся исторических событий, то свое грандиозное в прошлом, государство....
Наконец нашли новое достижение: создали"свое" технически мощное производство - Магнитку.



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  • 16 | 28.09.2020, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8ка это кривое колесо
"...Валидка фашистский прихвостень..."
Так кто немецких танкистов обучал?
Так кто немецких летчиков обучал?
Так кто в Бресте совместный воинский парад проводил вместе с Гитлером?



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  • 17 | 28.09.2020, 23:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.09.2020, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8ка это кривое колесо
"...Валидка фашистский прихвостень..."
Так кто немецких танкистов обучал?
Так кто немецких летчиков обучал?
Так кто в Бресте совместный воинский парад проводил вместе с Гитлером?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Наверняка башкиры - "великая" нация! Ну не могли же лапотники "цивилизованную" Европу чему-то учить! А парада в Бресте не было, была торжественная передача города: одни войска маршем выходили, а другие входили, и Гитлера там не было! Очень Опытный



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