Профессиональный доносчик защитит мух от котлет

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК.Об этом Галин сообщил в соцсетях.Совет ОНК призван обеспечивать и координировать работу региональных общественных наблюдательных комиссий, заниматься вопросами адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также защищать права людей в тюрьмах и колониях.В Башкирии Галин долгое время был председателем региональной ОНК, однако теперь числится там экспертом. Он также входит в состав СПЧ и является зампредом Общественного совета Башкирии.По словам Галина, президиум совета выбирали члены делегаций из 25 регионов России.