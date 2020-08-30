Профессиональный доносчик защитит мух от котлет

Об этом Галин сообщил в соцсетях.
Совет ОНК призван обеспечивать и координировать работу региональных общественных наблюдательных комиссий, заниматься вопросами адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также защищать права людей в тюрьмах и колониях.
В Башкирии Галин долгое время был председателем региональной ОНК, однако теперь числится там экспертом. Он также входит в состав СПЧ и является зампредом Общественного совета Башкирии.
По словам Галина, президиум совета выбирали члены делегаций из 25 регионов России.
Эхо Москвы
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