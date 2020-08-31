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Устранение неугодных — не уголовщина, а духовная скрепа

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 36922 | Комментарии: 31
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Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального.

Устранение неугодных — не уголовщина, а духовная скрепа


Об этом сообщил юридический отдел Фонда борьбы с коррупцией.

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие следователей по факту отравления Алексея Навального. Об этом сообщил юридический отдел фонда.

После отравления Алексея Навального 20 августа сотрудники ФБК подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК).

В ведомстве на заявление сторонников оппозиционера не отреагировали. На что глава ФБК Иван Жданов подал жалобу в Басманный районный суд о бездействии следователей. Однако, суд отклонил ее, после чего Фонд борьбы с коррупцией обратился в Мосгорсуд.

Теперь соратники Навального намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

К слову, как ранее сообщало издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники, политика отравили более опасным типом «Новичка». Кроме этого, МИД Германии Хайко Маас выразил подозрение о причастности к этому правительства России. Однако, в Кремле это отрицают.

ПроУфу
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  • 1 | 29.09.2020, 05:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Учалинскому парню, всего лишь, требовавшему суд исполнять свои обязанности Путин на 12 лет осудил. А попытку совершить убийство Путин не хочет расследовать!
А не хочет ли он сам себя искать?!
Вам зачем такой презик?!
Где гарантия что он завтра не назначит на смерть вас или ваших близких или далеких?!
Докажите что вы не потомки рабов!



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2

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  • 2 | 29.09.2020, 06:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается что сын поломойки вошедший в ряды бандитов низшего ранга Тамбовской ОПГ прислушался к рекомендации доктора экономических наук Делягина типа что по некоторым делам в судах можно было и выигрывать. Тем самым Делягин оправдал фашизм! Фашизм это когда одной группе дается превосходство над другой!
Предствителя криминала в премьеры Башкортостана просунул, а попытку убийства этот "отвечальщик за всё" расследовать отказывает!
Это фашизм!



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1

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  • Участник
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  • 3 | 29.09.2020, 07:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1651 | Рейтинг: +373,6
Карманные судьи, продажные суды. Они возбуждаются только по приказу просроченного.



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  • 4 | 29.09.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального
=========================================
Ну что ж,- это еще раз подтверждает мнение, что в деле отравления Навального замешаны очень - очень высокопоставленные чины . И если дернуть за эту ниточку, то посыпется вся вертикаль власти....



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  • 5 | 29.09.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.09.2020, 07:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1651 | Рейтинг: +373,6

Карманные судьи, продажные суды.
=============================

Нет, не так, резус. Вот так:

"А судьи кто???
...
Где? укажите нам, отечества ОТЦЫ,
Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?!
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве!"



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  • 6 | 29.09.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно, если на каждое похмелье возбуждать дело, суды будут заниматься только пьянством.



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  • Эксперт
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  • 7 | 29.09.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
Пуйло сказал, что он сам себя отравил, купив "Новичок" в ближайшей аптеке - ну и всем всё стало понятно.
ФСБ по 10 топтунов ходит за Лёшей уже 10 лет по всей России и внезапно снимает наружку в Томске, забирает видео с камер в гостинице и тишина....
На этот раз - даже самым-самым "наивным" Меркель и Макрону - стало всё ясно.



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  • Гость
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  • 8 | 29.09.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.09.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69232 | Рейтинг: +11810,3

На этот раз - даже самым-самым "наивным" Меркель и Макрону - стало всё ясно.

==============

До чего примитивное мЫшление. Неужели ты так низко ценишь наши спецслужбы? Скрипали - прокол, Лёха - прокол... С таким КГБ врагов не надо.

Два моих коммента куды девала?



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7

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  • Участник
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  • 9 | 29.09.2020, 14:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
До чего примитивное мЫшление. Неужели ты так низко ценишь наши спецслужбы? Скрипали - прокол, Лёха - прокол... С таким КГБ врагов не надо.
____________________________________________
Ага.
"Новичок" подаётся как современное оружие массового поражения.
И никто не пострадал при его применении.
При его применении должны были самолёт и гостиница в Томске вымереть, и графство в Англии.
Но нет. Все живы-здоровы. Только Скрипали и Сисян просрались.



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  • Участник
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  • 10 | 29.09.2020, 14:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального.
____________________________________________
Совершенно согласен.
Почему-то все доказательства увезли в Германию и России не предоставляют.
Даже бутылку с "Новичком" контрабандой (и опять никто не пострадал от этого оружия массового поражения).
А возбуждать уголовное дело должны здесь.
Вот берите доказательства, везите в Москву и требуйте.



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  • 11 | 29.09.2020, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, не порти Кухарке настроение.



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  • 12 | 29.09.2020, 15:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
Сейчас ещё больше испорчу ей настроение.
Неудобным вопросом, на который она не ответит.
С какого перепугу и на какие деньги Сисяна отправили лечиться в Германию на самолёте в дорогущую клинику?
У нас детям на лечение собирают деньги по телевизору и смскам, а "простого парня из народа" Сисяна, вдруг, совершенно неожиданно, без сбора денег по телевизору и смс-сообщениям, отправили в Германию.
Удача улыбнулась?
Где-то у меня не состыковывается.



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5

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  • 13 | 29.09.2020, 16:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
12 | 29.09.2020, 15:52 | Автор: Корней

Ответ на этот вопрос - был в самый первый день - ты куда-то выходил? Ну так загугли: "кто оплатил самолет для вывоза Нвального" - и читай.
Лечится он, возможно за счет немецкого бюджета - ведь он ГОСТЬ Ангелы Меркель. Хотя - могу ошибаться и его лечение оплачивают те же спонсоры, что и рейс самолета. Или другие. Ведь не все такие пуйлососы, как херней и черепаха. И нищеброды к тому же.



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2

  • # 14 | 29.09.2020, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 15 | 29.09.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 29.09.2020, 16:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
итак, повторю вопрос - за что на "простого парня из народа" Сисяна обрушилось такое счастье - лечение в дорогущей клинике Германии и доставка до неё самолётом?
А детям по телевизору и смскам на лечение собираем.
Если он гость Ангелы Меркель, то лечится за её личный счёт? И опять же - за что такое счастье? А детям почему такое счастье не улыбается?



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5

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  •  
  • 17 | 29.09.2020, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.09.2020, 16:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811

12 | 29.09.2020, 15:52 | Автор: Корней

Ответ на этот вопрос - был в самый первый день - ты куда-то выходил? Ну так загугли: "кто оплатил самолет для вывоза Нвального" - и читай.
Лечится он, возможно за счет немецкого бюджета - ведь он ГОСТЬ Ангелы Меркель. Хотя - могу ошибаться и его лечение оплачивают те же спонсоры, что и рейс самолета. Или другие. Ведь не все такие пуйлососы, как херней и черепаха. И нищеброды к тому же.
======================
Навальный сукин сын, но он НАШ сукин сын, как говаривал один президент.
Как же не спасти родного человечка.



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  • 18 | 29.09.2020, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Я думал сериал про Скрипалей закончился? Ан нет, вторую серию сляпали -,, Навальный".



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  • 19 | 29.09.2020, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больной ребёнок кому нужен из этих толстосумов? А вот "борец" навальный, типа отравился и за границей оказался!



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  • 20 | 29.09.2020, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было Германию попросить, чтобы ещё борт прислали за Гозманами, Чубайсами, Венедиктовами и прочей ......, загрузили бы целый самолет и увезли бы из России без возвращения назад, пусть бы лечились!



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