Устранение неугодных — не уголовщина, а духовная скрепа

Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального.Об этом сообщил юридический отдел Фонда борьбы с коррупцией.Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие следователей по факту отравления Алексея Навального. Об этом сообщил юридический отдел фонда.После отравления Алексея Навального 20 августа сотрудники ФБК подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК).В ведомстве на заявление сторонников оппозиционера не отреагировали. На что глава ФБК Иван Жданов подал жалобу в Басманный районный суд о бездействии следователей. Однако, суд отклонил ее, после чего Фонд борьбы с коррупцией обратился в Мосгорсуд.Теперь соратники Навального намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.К слову, как ранее сообщало издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники, политика отравили более опасным типом «Новичка». Кроме этого, МИД Германии Хайко Маас выразил подозрение о причастности к этому правительства России. Однако, в Кремле это отрицают.