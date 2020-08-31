Об этом сообщил юридический отдел Фонда борьбы с коррупцией.
Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие следователей по факту отравления Алексея Навального. Об этом сообщил юридический отдел фонда.
После отравления Алексея Навального 20 августа сотрудники ФБК подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК).
В ведомстве на заявление сторонников оппозиционера не отреагировали. На что глава ФБК Иван Жданов подал жалобу в Басманный районный суд о бездействии следователей. Однако, суд отклонил ее, после чего Фонд борьбы с коррупцией обратился в Мосгорсуд.
Теперь соратники Навального намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.
К слову, как ранее сообщало издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники, политика отравили более опасным типом «Новичка». Кроме этого, МИД Германии Хайко Маас выразил подозрение о причастности к этому правительства России. Однако, в Кремле это отрицают.
ПроУфу
Оригинал публикации
Устранение неугодных — не уголовщина, а духовная скрепа
Раздел: Политика | Просмотры: 36922 | Комментарии: 31