Дружбан сыграл козла отпущения

Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике.Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Господин Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.Бизнесмен заявил, что объект был приобретен «несколько лет назад». Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.Господин Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Завершить строительство предполагается за полтора-два года. «Постараемся быстрее, учитывая скандалы»,— сказал он.Предприниматель также сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.Интервью длится меньше четырех минут. Главный редактор Mash Максим Иксанов не спросил господина Ротенберга о том, связан ли этот особняк с президентом, почему там установлена бесполетная зона и о других подробностях расследования.У расследования о «дворце Путина» больше 100 млн просмотров в YouTube. В фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле отказались разглашать имена владельцев. В районе поместья установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об особняке в Геленджике, их сотрудники побывали на стройке.