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Дружбан сыграл козла отпущения

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Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике.

Дружбан сыграл козла отпущения


Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Господин Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.

Бизнесмен заявил, что объект был приобретен «несколько лет назад». Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.

Господин Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Завершить строительство предполагается за полтора-два года. «Постараемся быстрее, учитывая скандалы»,— сказал он.

Предприниматель также сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.

Интервью длится меньше четырех минут. Главный редактор Mash Максим Иксанов не спросил господина Ротенберга о том, связан ли этот особняк с президентом, почему там установлена бесполетная зона и о других подробностях расследования.

У расследования о «дворце Путина» больше 100 млн просмотров в YouTube. В фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле отказались разглашать имена владельцев. В районе поместья установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об особняке в Геленджике, их сотрудники побывали на стройке.

Коммерсант
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  • 1 | 31.01.2021, 06:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин рассказывал рабочим Крымского моста: "Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью по поводу завершения надвижки арки, отметив, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди."

--------------------

"Простая русская фамилия" - это, разумеется, такая шутка юмора. Конечно же, "ивановы", "петровы", "сидоровы" совершали трудовой подвиг. Кому ещё.



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  • 2 | 31.01.2021, 08:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1706 | Рейтинг: +379,9
Вротенберг пошел тянуть мазу за пахана. Бункерный сказал ему что челядь возмущается, дворец обнаружили. Возьми пока на себя, потом устаканится и забудут.



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  • 3 | 31.01.2021, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорит кое как 4 минуты, интеллектом явно не обижен, такой путинский солсберийский вариант Петрова -Боширова, не знал бы Путина так и ходил бы всю жизнь в подростковых тренерах. Дворцовая плесень.



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  • 4 | 31.01.2021, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это старое фото, есть фото герой капиталистического труда - заработал американский миллиард, Ленин в ступоре.



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  • 5 | 31.01.2021, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти ролики про дворцы это как реклама лохотронов: чем более бредово звучит - тем лучше. Чем более бредово звучит, тем больше критически мыслящих людей будет отсеяно и останутся одни бараны, которых можно стричь. И не придётся тратить время на тех, кто сольётся в процессе окучивания.



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3

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  • 6 | 31.01.2021, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дружбан сыграл козла отпущения
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не! Он буквально повторил подвиг Александра Матросова, грудью защитившего своего пахана!
СПРАВКА
:66-летний Аркадий Ротенберг — председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж". Увлечение дзюдо сыграло решающую роль в жизни бизнесмена: одним из товарищей юного Аркадия по секции боевых единоборств был Владимир Путин.
Ну и тут масть пошла. ...Так что грех не прикрыть своего благодетеля....



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  • 7 | 31.01.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А про ершики за 700 евро, видимо, подсказала буйная фантазия создателей
фильма, На незавершенке пока они ни к чему.А цена не удивляет,американские военные покупали сиденья для унитазов по $ 700.
Несмотря на такие шороховатости, обнуленный остается владельцем дворца в глазах обывателя, ибо он стал тугодумом - слишком долго искал "настоящего" хозяина. Раньше отличался быстротой ответов на любые вопросы.



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0

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  • 8 | 31.01.2021, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дружбан сыграл козла отпущения
Опубликовано: Коммерсант | 31.01.2021
Раздел: Политика | Просмотры: 32247 | Комментарии: 7
======================================================
Накуй Путину этот дворец на клочке земли, когда у него во владении вся Россия!
Даже если уйдет с поста, то в худшем случае по Казахстанско сценарию.

А этот дворец станет еще одной резиденцией не только Путина , а Президентов РФ!



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0

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  • 9 | 31.01.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.01.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А про ершики за 700 евро, видимо, подсказала буйная фантазия создателей
фильма, На незавершенке пока они ни к чему.А цена не удивляет,американские военные покупали сиденья для унитазов по $ 700.
Несмотря на такие шороховатости, обнуленный остается владельцем дворца в глазах обывателя, ибо он стал тугодумом - слишком долго искал "настоящего" хозяина. Раньше отличался быстротой ответов на любые вопросы.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тебе в дурку или пансионат престарелых, там твоя аудитория с невменяемостью и деменцией. Туалетный ты наш ершик за 1 евро.



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1

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  • Эксперт
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  • 10 | 31.01.2021, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70087 | Рейтинг: +11736,2
Две вертолетные площадки при "гостинице" с 16-ти подземным бункером в бесполетной зоне - никого не смущают?

Абсолютно всем ясно,что попытка прикрыть ворюгу-пуйла - оооочень смешная. Ну так все и хохочут в голосинушку!



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3

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  • Гость
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  • 11 | 31.01.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
с ГОЛЫМ королём кто будет общаться...... там оказывается не ценятся духовный поданн
ые от небес...



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  • Гость
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  • 12 | 31.01.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.01.2021, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


=
Накуй Путину этот дворец на клочке земли, когда у него во владении вся Россия!
Даже если уйдет с поста, то в худшем случае по Казахстанско сценарию.

А этот дворец станет еще одной резиденцией не только Путина , а Президентов РФ!

==============================================
В новой свободной России не будет прересидентов. А дворец упырька переоборудуют во Всесоюзную здравницу для трудящихся, путевка за десять процентов от профсоюза. Кухарку директором, Хрулька кастеляншей, Очень опытного слесарем сантехником с ершиком.



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  • 13 | 31.01.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.01.2021, 11:45 | Автор:

Накуй Путину этот дворец на клочке земли, когда у него во владении вся Россия!
Даже если уйдет с поста, то в худшем случае по Казахстанско сценарию.

А этот дворец станет еще одной резиденцией не только Путина , а Президентов РФ!
====================================================
Если сам дурак , то остальные не такие ! Это кто такой богатый , чтобы частную собственность на 100 млд . рублей отдать или оставить бесплатно , другому человеку !



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0

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  • Эксперт
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  • 14 | 31.01.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70087 | Рейтинг: +11736,2
Ройзман предложил сделать там российский Диснейленд(ну типа такого) - я считаю, что это лучшее предложение! А во дворце - в самом - будут водить экскурсии и на контрасте этого цыганского барокко рассказывать о нищите россиян при пуйле, о детях беслана, об "утонувших" подводниках и нанятых 10-ти долларовых "шлюх"(их безутешных жен), об убитых газом от которого не дали медикам и альфовцам антидота из-за секретности оружия массового поражения, об убитых журналистах и политиках - чтобы знали и помнили!!!! И всё это на фоне этого идиотского дворца с его обширным поместьем маркиза Карабаса. А к винам, которые вероятно продолжат выпускать - ну не вырубать же виноградники(выкупят на аукционе) - под наименование марки вина писать - "из виноградников украденных у россиян пуйлом".

Сколько там вырублено реликтовых деревьев - не сосчитать!!! И не восполнить - никогда. Вот такая маленькая гнусь - черная плесень - уничтожила благополучие огромной страны! Не одно десятилетие - да и не два, а куда больше - нам придется восполнять отставание от цивилизованных стран... мало нам большевистского наследия, то бишь многолетнего отставания, от которого мы так и не оторвались, так пуйло этот разрыв в технологическом отставании еще и кратно увеличил!
Мы даже не смогли мобильный телефон свой разработать и выпускать. Ведь не адронный коллайдер, черт побери!



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3

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  • 15 | 31.01.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не одно десятилетие - да и не два, а куда больше - нам придется восполнять отставание от цивилизованных стран... мало нам большевистского наследия, то бишь многолетнего отставания, от которого мы так и не оторвались, так пуйло этот разрыв в технологическом отставании еще и кратно увеличил!
Мы даже не смогли мобильный телефон свой разработать и выпускать. Ведь не адронный коллайдер, черт побери!
++++++++++++++

Мобильники, коллайдер, всякая такая чепуха...По откровениям Ванги на 2021 год, все будет о кей, Россия станет единственным в мире могучим государством! Во!



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2

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  • 16 | 31.01.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 31.01.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мобильники, коллайдер, всякая такая чепуха...По откровениям Ванги на 2021 год, все будет о кей, Россия станет единственным в мире могучим государством! Во!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Уже становится Во!-
Хруля с очень хлопытным видели, в обнимку, в гуще событий, с красными бантами на груди, в руках ершики.



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1

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  • 17 | 31.01.2021, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 31.01.2021, 13:19 | Автор:

Мобильники, коллайдер, всякая такая чепуха...По откровениям Ванги на 2021 год, все будет о кей, Россия станет единственным в мире могучим государством! Во!
==================================================
Подтверждаю ! Один дворник из Нью - Йорка , сказал , что уважает Президента РФ - Путина В.В . за его могучий ум , а другой
житель - бездомный из Лос - Анджелеса это тоже подтвердил , что Россия могучая страна !



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  • 18 | 31.01.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 31.01.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.01.2021, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


=
Накуй Путину этот дворец на клочке земли, когда у него во владении вся Россия!
Даже если уйдет с поста, то в худшем случае по Казахстанско сценарию.

А этот дворец станет еще одной резиденцией не только Путина , а Президентов РФ!

==============================================
В новой свободной России не будет прересидентов. А дворец упырька переоборудуют во Всесоюзную здравницу для трудящихся, путевка за десять процентов от профсоюза. Кухарку директором, Хрулька кастеляншей, Очень опытного слесарем сантехником с ершиком.
______________
"Кухарку директором"...
И она превратит дворец в общагу на Вологодской, где всё разворует, чтобы истребить память о прежнем хозяине, и лечить в этой "Всесоюзной здравнице" будут боярышником под ливерную колбасу. В соответствие со вкусами директора.



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6

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  • 19 | 31.01.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 31.01.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

==============================================
В новой свободной России не будет прересидентов. А дворец упырька переоборудуют во Всесоюзную здравницу для трудящихся, путевка за десять процентов от профсоюза. Кухарку директором, Хрулька кастеляншей, Очень опытного слесарем сантехником с ершиком.
______________
"Кухарку директором"...
И она превратит дворец в общагу на Вологодской, где всё разворует, чтобы истребить память о прежнем хозяине, и лечить в этой "Всесоюзной здравнице" будут боярышником под ливерную колбасу. В соответствие со вкусами директора.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ты будешь массовиком затейником, будешь веселить отдыхающих, у тебя это здорово получается. Будешь крутится на шесте, как вошь на гребешке.



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  • 20 | 31.01.2021, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 31.01.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 31.01.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

==============================================
В новой свободной России не будет прересидентов. А дворец упырька переоборудуют во Всесоюзную здравницу для трудящихся, путевка за десять процентов от профсоюза. Кухарку директором, Хрулька кастеляншей, Очень опытного слесарем сантехником с ершиком.
______________
"Кухарку директором"...
И она превратит дворец в общагу на Вологодской, где всё разворует, чтобы истребить память о прежнем хозяине, и лечить в этой "Всесоюзной здравнице" будут боярышником под ливерную колбасу. В соответствие со вкусами директора.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ты будешь массовиком затейником, будешь веселить отдыхающих, у тебя это здорово получается. Будешь крутится на шесте, как вошь на гребешке.
_____________
Я смотрю, ты уже развеселился. Видать, после кухаркиной боярки.
Ты только не переборщи с ней, а то у тебя и шест, и земля под ногами, и стены начнут крутиться. Или уже крутятся? Закуси хоть ливеркой!



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