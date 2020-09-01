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Минздрав воровства и распила

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Минздрав Башкирии предлагает выделять медорганизациям гранты на охрану здоровья.

Минздрав воровства и распила


Министерство здравоохранения Башкирии предложило главе республики ежегодно выдавать медицинским организациям девять грантов в сфере охраны здоровья по 2 млн руб каждый.

Проект указа главы опубликован на сайте ведомства для проведения экспертизы.

Минздрав предлагает ежегодно распределять гранты на 18 млн руб. для стимулирования больниц и поликлиник к оказанию качественной медицинской помощи.

Предполагается, что средства будут выделяться с 2021 года по итогам конкурса, а порядок их предоставления разработает правительство республики.

Минздрав предлагает оценивать претендентов на гранты по нескольким критериям, в том числе по объемам выполнения госзаказа и оказания услуг по системе ОМС, количеству и сумме штрафных санкций, экономическим показателям, наличию высокоскоростного интернета, доле молодых сотрудников и сотрудников с высшей квалификационной категорией, укомплектованности кадрами, уровню цифровизации медорганизации и другим.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 30.09.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • Гость
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  • 2 | 30.09.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министерство здравоохранения Башкирии предложило главе республики ежегодно выдавать медицинским организациям девять грантов в сфере охраны здоровья по 2 млн руб каждый.
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То биш, минздрав, хочет получать вознаграждения, за прямые обязанности возложенные на него согласно Конституции, Законодательства, и за которые он уже получает денежное вознаграждение хотя и не выполняет их. Примеров хоть отбавляй! Взять к примеру скандал вокруг республиканской клинической больницы, в которой разразилась вспышка коронавируса. Или недавний пример "заботы о больных",- Накануне в соцсетях появился ролик, на котором женщина преклонных лет лежит на полу и издает протяжные стоны. На её руках можно заметить синяки. Бабушка пытается дотянуться до перекладины кровати, чтобы подняться, но сил ей не хватает. Это происходит в больнице Уфы №18.

Сняла компрометирующее видео пациентка средних лет из той же палаты. Состояние женщины оставляет желать лучшего – на записи слышно, как она тяжело дышит. Автор ролика сообщает, что бабушка упала три часа назад, но никто из врачей в палату не заходил. «Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем», — сказала россиянка.

Долго еще будем терпеть этот беспредел?!



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  • Гость
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  • 3 | 30.09.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!
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Хабиров тоже инан кутен, а проще говоря пшел вон!!!



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  • Гость
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  • 4 | 30.09.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Грант – это вид субсидии, который предоставляется юридическим или физическим лицом другому юридическому или физическому лицу."

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"Дети капитана Гранта", растудыть вас. Можно без англицизмов?
(Англ. grant - значит дарить, жаловать.) Вот и говорите по-русски.



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  • Эксперт
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  • 5 | 30.09.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69240 | Рейтинг: +11811,5
Вы бы лучче душевые комнаты в отделениях построили на эти деньги для ПАЦИЕНТОВ!



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  • 6 | 30.09.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5Кухарка
Вы бы лучше...

:;;;;;;;;;;;
Холопья эмоция!
Стоит только провести антикоррупционную политику государства и чудесным образом у РФ появится второй бюджет! Аиэти Радии 14 их рос форбса Назаровы Путин ы в наши обширные прохладные края!
Что означает второй бюджет, это МРОТ с ходу увеличивается втрое, пособие по безработице каждому вдвое! ЖКУ падает втрое! Бесплатное зубопротезирлвание и другие блага...
Но это только без Путина во власти итне самого Путина икак такового, а без Путлеризма!



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