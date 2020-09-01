Минздрав воровства и распила

Минздрав Башкирии предлагает выделять медорганизациям гранты на охрану здоровья.Министерство здравоохранения Башкирии предложило главе республики ежегодно выдавать медицинским организациям девять грантов в сфере охраны здоровья по 2 млн руб каждый.Проект указа главы опубликован на сайте ведомства для проведения экспертизы.Минздрав предлагает ежегодно распределять гранты на 18 млн руб. для стимулирования больниц и поликлиник к оказанию качественной медицинской помощи.Предполагается, что средства будут выделяться с 2021 года по итогам конкурса, а порядок их предоставления разработает правительство республики.Минздрав предлагает оценивать претендентов на гранты по нескольким критериям, в том числе по объемам выполнения госзаказа и оказания услуг по системе ОМС, количеству и сумме штрафных санкций, экономическим показателям, наличию высокоскоростного интернета, доле молодых сотрудников и сотрудников с высшей квалификационной категорией, укомплектованности кадрами, уровню цифровизации медорганизации и другим.