Санаторная гулянка бездельников за бюджетный счет

Башкирский госуниверситет создаст новый язык жестов. Представители вуза рассказали о проекте на межрегиональном форуме.Преподаватели кафедры востоковедения и башкирского языкознания факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики приняли участие в работе Межрегионального форума учителей башкирского языка и литературы, который проходил в санатории «Красноусольский». На мероприятие, посвященное Году башкирского языка, приехало порядка 250 человек из Башкортостана и регионов России.Школа и вуз услышат друг другаГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил государственные награды педагогам, внесшим огромный вклад в развитие и изучение башкирского языка. Почетной грамоты РБ была удостоена декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики доктор филологических наук, профессор Гульфира Абдуллина. Доцент Мунир Карабаев был отмечен Почетной грамотой за активное участие в составлении учебников для образовательных учреждений.Деловая часть форума проходила в форме мастер-классов, тренингов, консультаций и дискуссий. На площадке БашГУ обсуждалась тема «Классический университет и образовательные учреждения в региональной системе образования: формы взаимодействия». Выступающие спикеры и участники отметили, что обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать значимые решения, способны к сотрудничеству, динамичны, мобильны, конструктивны, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. И одно из условий реализации этих задач – использование традиций и опыта сотрудничества с высшей школой. Школа и вуз должны научиться слышать друг друга и выработать формы сотрудничества, которые позволят решать эти и другие актуальные задачи образования.Башкирский язык жестовВо второй день прошли панельные дискуссии. Преподаватели университета с участием Урала Кильсенбаева и Булата Зиннурова выступили на тему «Перспективы развития государственных языков Республики Башкортостан в системе образования».В рамках форума Башгосуниверситет представил свои проекты по развитию государственного языка республики. Один из них – создание башкирского дактильного алфавита, который является базовым элементом для жестового языка. В нашей стране до сих пор применялся только русский язык жестов и практически отсутствовал жестовый язык других народов России. Соавторами проекта БашГУ вместе с учеными и специалистами по дактилологии и сурдопереводу являются декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Гульфира Абдуллина и заместитель начальника учебно-методического управления БашГУ Айнур Хайбуллин. Настоящий проект, впервые созданный в отечественной системе дактилологии на языке народов РФ, реализуется университетом в рамках развития инклюзивного образования при поддержке Главы РБ Радия Хабирова.Задачи филологамФорум педагогов был организован Правительством Республики Башкортостан, Министерством образования и науки республики, а также Исполнительным комитетом Всемирного курултая башкир. Цель мероприятия – популяризация башкирского языка и улучшение условий его преподавания на различных уровнях в РБ и регионах РФ, расширение практики применения башкирского как государственного языка Башкортостана.В рамках обмена мнениями и уже имеющимся опытом распространения новых современных методик филологи вели поиск решений актуальных проблем, связанных с изучением башкирского языка. В итоге перед участниками форума поставлена задача повышения квалификации учителей родного языка и литературы, улучшения условий преподавания башкирского языка, привлечения внимания деятелей науки, культуры и общественности к проблемам преподавания башкирского языка.