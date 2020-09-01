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Санаторная гулянка бездельников за бюджетный счет

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.09.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 36182 | Комментарии: 25
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Башкирский госуниверситет создаст новый язык жестов. Представители вуза рассказали о проекте на межрегиональном форуме.

Санаторная гулянка бездельников за бюджетный счет


Преподаватели кафедры востоковедения и башкирского языкознания факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики приняли участие в работе Межрегионального форума учителей башкирского языка и литературы, который проходил в санатории «Красноусольский». На мероприятие, посвященное Году башкирского языка, приехало порядка 250 человек из Башкортостана и регионов России.

Школа и вуз услышат друг друга

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил государственные награды педагогам, внесшим огромный вклад в развитие и изучение башкирского языка. Почетной грамоты РБ была удостоена декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики доктор филологических наук, профессор Гульфира Абдуллина. Доцент Мунир Карабаев был отмечен Почетной грамотой за активное участие в составлении учебников для образовательных учреждений.

Деловая часть форума проходила в форме мастер-классов, тренингов, консультаций и дискуссий. На площадке БашГУ обсуждалась тема «Классический университет и образовательные учреждения в региональной системе образования: формы взаимодействия». Выступающие спикеры и участники отметили, что обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать значимые решения, способны к сотрудничеству, динамичны, мобильны, конструктивны, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. И одно из условий реализации этих задач – использование традиций и опыта сотрудничества с высшей школой. Школа и вуз должны научиться слышать друг друга и выработать формы сотрудничества, которые позволят решать эти и другие актуальные задачи образования.

Башкирский язык жестов

Во второй день прошли панельные дискуссии. Преподаватели университета с участием Урала Кильсенбаева и Булата Зиннурова выступили на тему «Перспективы развития государственных языков Республики Башкортостан в системе образования».

В рамках форума Башгосуниверситет представил свои проекты по развитию государственного языка республики. Один из них – создание башкирского дактильного алфавита, который является базовым элементом для жестового языка. В нашей стране до сих пор применялся только русский язык жестов и практически отсутствовал жестовый язык других народов России. Соавторами проекта БашГУ вместе с учеными и специалистами по дактилологии и сурдопереводу являются декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Гульфира Абдуллина и заместитель начальника учебно-методического управления БашГУ Айнур Хайбуллин. Настоящий проект, впервые созданный в отечественной системе дактилологии на языке народов РФ, реализуется университетом в рамках развития инклюзивного образования при поддержке Главы РБ Радия Хабирова.

Задачи филологам

Форум педагогов был организован Правительством Республики Башкортостан, Министерством образования и науки республики, а также Исполнительным комитетом Всемирного курултая башкир. Цель мероприятия – популяризация башкирского языка и улучшение условий его преподавания на различных уровнях в РБ и регионах РФ, расширение практики применения башкирского как государственного языка Башкортостана.

В рамках обмена мнениями и уже имеющимся опытом распространения новых современных методик филологи вели поиск решений актуальных проблем, связанных с изучением башкирского языка. В итоге перед участниками форума поставлена задача повышения квалификации учителей родного языка и литературы, улучшения условий преподавания башкирского языка, привлечения внимания деятелей науки, культуры и общественности к проблемам преподавания башкирского языка.

ПроУфу
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  • 1 | 30.09.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Игра и не более того.
Идёт раскачивание ситуации с нац языками в целом и с башкирским в частности. Местный архитектор судеб решил, что у него получится повлиять на ситуацию, что ему благодаря ряду мероприятий удастся закружиться с нац настроенной частью публики.
То, что холодильник пустой его не особенно волнует, главное побольше прокричать слово ХАЛВА на разных языках, и все дружно понесут его на дастархане вперёд в светлое будущее, предположительно на место федерального чиновника.
В большинстве всех сегодня всех интересует нормальная работа и достойная зарплата. Языками в такое время замарачиваются только специалисты в вузах на предмет написания диссертаций. Делом пора заниматься



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  • 2 | 30.09.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин руки прочь от народа Башкортостана!



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  • 3 | 30.09.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего себе пикничок за счет налогоплательщика на 250 дармоедов.
И организатор наверняка не остался в накладе.
Конечно, в городе провести мероприятие обошлось бы на пару порядков дешевле, но здесь откат будет мизерный, что в наш век грандиозного воровства просто нонсенс.



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  • 4 | 30.09.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Скоро сделают губернии и все встанет на свои места.



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  • 5 | 30.09.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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.......................................................А....
.................................................
......................................................ТЫ....
...............................................
..................................................ВЫУЧИЛ....
.........................................
.................................ЯЗЫК БАШКИРСКИХ ЖЕСТОВ???.................



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  • 6 | 30.09.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Все жесты одинаковы. Отставленные большой палец и мизинец означают
бутылку, щелчок по горлу - предложение вмазать. Три пальца - "третьим будешь?" - "А?" - "Третьим будешь?" - "Чаво?" - "Иди домой, "чаво"!.."



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  • 7 | 30.09.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Кровь из зубов, но такие встречи важно проводить, дабы вовсе не забыть башкирский язык.

На таких "гулянках" никто, никогда не скажет подноготную бедственного положения языков "малых" народов. Хотя, прекрасно знают истинную причину - она заключается в бесполезности знания своих родных языков.

Бесполезность проистекает, что эти языки имеют формальный статус государственного и не употребляются в экономической деятельности. Именно это - главная причина, которая и ведет к агонии языков "малых" народов.



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  • 8 | 30.09.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Светлана Алексиевич покинула Белоруссию и вернулась в Германию".

-----------------

Старая "шнобелевка" поняла, что в Беларуси ей больше ловить нечего.



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  • 9 | 30.09.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирский госуниверситет создаст новый язык жестов. Представители вуза рассказали о проекте на межрегиональном форуме.
=======================================
Вот, ну нахрена это надо?!
Какой в этом смысл, окромя распила бабла?!
Ну зачем, итак травмированным детишкам, башкирский язык жестов, когда в России уже есть язык на котором говорят люди с дефектами слуха и речи?!!! Ведь тем самым они будут ограничены не только в общении, но и в обучении !!!!
Эй акститесь,- на дворе ХХI век, век интеграции, глобализации...!!!!
Этож надо так не любить свой народ !



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  • 10 | 30.09.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старая "шнобелевка" поняла, что в Беларуси ей больше ловить нечего.
=================

Теперь, пожалуй, осчастливит человечество очередным русофобским опусом:
" У минского майдана женское лицо". Типа Тихановской и себя любимой.



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  • 11 | 30.09.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69240 | Рейтинг: +11811,5
Попил грантов. Причем абсолютно безрезультатный. Придумать-то они придумают, но дураков нема учить никому не нужный обособленный язык жестов. Пусть даже алфавитный. А нахера, если есть межнациональные жесты?!
Глухие и плохо слышащие люди всего мира как раз - наоборот - стремятся объединить языки жестов в один, универсальный для всех народов мира, понятный в любом уголке мира. И в этом их преимущество, общаться между собой безгранично.



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  • # 12 | 30.09.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69240 | Рейтинг: +11811,5

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  • 13 | 30.09.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У некоторых людей , знания и просвещенность стоят наверное наряду с мракобесием ! Чем помешает знание языка жестов глухонемому башкиру и другому человеку ?
Почему сходить с ума от злости , если этот путь ведет к знаниям ?



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  • 14 | 30.09.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка просто ненавидит башкир и все башкирское. Да и вообще все на свете ненавидит.



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  • 15 | 30.09.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если этот путь ведет к знаниям?

--------------

Да лан те. Даже если по всей губернии найдётся с десяток глухонемых
башкир - оно им надо? Иногда вас послушать - вся страна нуждается в
сурдопереводах, пандусах, низкопольных трамваях и прочих "удобствах".

PS. В подъезде лестничный марш метр шириной, да ещё приварили спуск
для колясочников - чуть башку не свернул, споткнувшись. А колясочников нет.



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  • 16 | 30.09.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69240 | Рейтинг: +11811,5
У некоторых людей , знания и просвещенность стоят наверное наряду с мракобесием !
_______________________________________________
Просвещенность в чем? Что при некоторых усилиях и тренировке можно левой рукой через затылок почесать правое ухо? А нахера, если можно правой или пусть и левой, но со стороны лица?! Сизифы, мля!



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  • 17 | 30.09.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот в опере Н.А.Римского-Корсакова "Садко" есть арии варяжского гостя ("О скалы грозные дробятся с рёвом волны..."), индийского гостя ("Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полудённом...").

А вот какой могла быть ария башкирского гостя? Типа, "не счесть..." Чего?



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  • 18 | 30.09.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие статьи спасение для Кухарки, есть куда выплеснуть злобу и раздражение, иначе зачахнет без негатива, дайте хоть что-то, ну хоть башкирский дактильный язык жестов, оу, уже легче, да, да.



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  • 19 | 30.09.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 30.09.2020, 12:02 | Автор:
16 | 30.09.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
==============================================
Вот ведь как получается Уважаемые .
Большинство из нас недовольны властью , которая управляет нами - абы как . Ни уважения к личности , ни добродетельных дел , по принципу , хочешь живи а хочешь помирай !
Так как мы можем требовать от власти уважения к нам , если мы сами в обществе не уважаем друг друга !

......" Даже если по всей губернии найдётся с десяток глухонемых
башкир - оно им надо? Иногда вас послушать - вся страна нуждается в
сурдопереводах, пандусах, низкопольных трамваях и прочих "удобствах"..."
Инвалид , значит не человек ?



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  • 20 | 30.09.2020, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69240 | Рейтинг: +11811,5
19 | 30.09.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован

А вы спросили у инвалидов - что им нужно? Я не думаю, что использующим язык жестов - так уж необходим жестовый башкирский алфавит.

В первую очередь - им нужны рабочие места - людям вот этой конкретной инвалидности, и - возможно онлайн программа, на смартфоне, чтобы голосом переводила язык жестов на голосовой и наоборот. Это бы облегчило им общение с людьми, не владеющими языком жестов.



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