Не министр семьи, а вредитель: Ленара Иванова предложила заменить россиян на Равшанов и Джамшутов

Министр семьи и труда Башкирии предложила приглашать “молодых” мигрантов для повышения рождаемости.Сегодня на совещании “Демографическое будущее Башкортостана: новые вызовы современности” в парламенте республики Ленара Иванова заявила, что игнорирование демографических процессов приведет к “смерти”. Она привела данные Башстата, в которых отмечается разница между показателями рождаемости и смертность в количестве 7300 человек.«С сожалением отмечаю, у нас еженедельно приходит информация: уже у нас более 10 тыс. минус на сегодняшний день по республике в 2020 году. То есть ухудшилась немножко ситуация в плане естественной убыли», — рассказала Иванова.По словам чиновницы, в прошлом году родились 41767 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 5 тыс. За 7 месяцев текущего года Также негативное влияние на демографию в республике оказывает миграционная убыль: за 2019 год Башкирию покинули 5,5 тыс. резидентов. Как считает Ленара Иванова, попытка повысить рождаемость с помощью государственного софинансирования ЭКО не показала высокой эффективности. На соответствующую процедуру 2020 году из республиканского бюджета выделено более 83 млн рублей, но это “реально очень дорого”, добавила министр. “Гораздо выгодным” способом увеличить рождаемость, по мнению Ленары Ивановой, является психологическая поддержка матерей, которые планируют аборт.“Только ⅕ часть идут по медицинским показаниям. Соответственно, можно поговорить с женщиной, понять, какие у нее проблемы, рассказать о том, какая государственная поддержка сегодня существует и таким образом сохранить этого ребенка”, — объяснила она.Также для улучшения показателей демографии, по словам чиновницы, Минобрнауки Башкирии разработало план по взаимодействию с выпускниками школ и студентами. Специалиста намерены “показать потенциал дальнейшего развития в республике”.“Нам также важно организовать, мы видим в этом большой, на самом деле, резерв, целенаправленное взаимодействие с национальными диаспорами, действующими в республике. И приглашать толковых выпускников школ из стран СНГ к поступлению в наши вузы”, — добавила она.После завершения обучения в учебных заведениях Башкирии гражданам стран СНГ “нужно оказывать помощь в оформлении гражданства России”, считает Ленара Иванова.