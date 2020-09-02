Не министр семьи, а вредитель: Ленара Иванова предложила заменить россиян на Равшанов и Джамшутов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Партия, которая везде не ...

Перед протестующими выступила председатель “Общества башкирских женщин ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Не министр семьи, а ...

Министр семьи и труда Башкирии предложила приглашать “молодых” мигрантов для ...
  1.10.2020   22112    35

Сарбоидное тараканище ...

Андрей Потылицын: По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности ...
  1.10.2020   12392    5

Греет место в камере ...

Верховный суд отказался отменить пожизненный приговор бывшему члену Совфеда от ...
  1.10.2020   43099    7

Санаторная гулянка ...

Башкирский госуниверситет создаст новый язык жестов. Представители вуза ...
  30.09.2020   13018    46

Минздрав воровства и ...

Минздрав Башкирии предлагает выделять медорганизациям гранты на охрану здоровья. ...
  30.09.2020   43609    9

Последние публикации
Не министр семьи, а ...

Министр семьи и труда Башкирии предложила приглашать “молодых” мигрантов для ...
  1.10.2020   24776    35

Сарбоидное тараканище ...

Андрей Потылицын: По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности ...
  1.10.2020   27382    5

Греет место в камере ...

Верховный суд отказался отменить пожизненный приговор бывшему члену Совфеда от ...
  1.10.2020   23693    7

Санаторная гулянка ...

Башкирский госуниверситет создаст новый язык жестов. Представители вуза ...
  30.09.2020   22768    46

Минздрав воровства и ...

Минздрав Башкирии предлагает выделять медорганизациям гранты на охрану здоровья. ...
  30.09.2020   28204    9

Развалив медицину ...

Максим Забелин опроверг информацию об уходе из минздрава. ...
  29.09.2020   30992    26

Сарбоида выкинули из ...

Раиль Сарбаев покинул должность гендиректора Корпорации развития. ...
  29.09.2020   40899    17

Устранение неугодных — ...

Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального. ...
  29.09.2020   34854    38

Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   38179    18

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   34296    5

Читаемое за месяц
Фашист с автоматом ...

— Они уже идут! – кричит Лукашенко. — Где? – сын Коля судорожно перезаряжает ...
  2.09.2020   37170    44

Сердюков снова на ...

Сердюков снова на первых полосах новостных агентств. И чувствует себя ...
  2.09.2020   13317    6

Защитники Куштау вернут ...

Акции Башкирской содовой компании арестованы по требованию Генпрокуратуры. ...
  2.09.2020   17659    16

Митинг за отставку ...

Ишимбайское отделение КПРФ направило в местную администрацию уведомление о ...
  2.09.2020   28157    22

Руслан Габбасов: Куштау ...

31 августа на горе Куштау состоялось собрание Координационного совета ...
  2.09.2020   33586    41

Архив публикаций
Октябрь 2020 (3)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)



Не министр семьи, а вредитель: Ленара Иванова предложила заменить россиян на Равшанов и Джамшутов

Оценили
0


Министр семьи и труда Башкирии предложила приглашать “молодых” мигрантов для повышения рождаемости.

Не министр семьи, а вредитель: Ленара Иванова предложила заменить россиян на Равшанов и Джамшутов


Сегодня на совещании “Демографическое будущее Башкортостана: новые вызовы современности” в парламенте республики Ленара Иванова заявила, что игнорирование демографических процессов приведет к “смерти”. Она привела данные Башстата, в которых отмечается разница между показателями рождаемости и смертность в количестве 7300 человек.

«С сожалением отмечаю, у нас еженедельно приходит информация: уже у нас более 10 тыс. минус на сегодняшний день по республике в 2020 году. То есть ухудшилась немножко ситуация в плане естественной убыли», — рассказала Иванова.

По словам чиновницы, в прошлом году родились 41767 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 5 тыс. За 7 месяцев текущего года Также негативное влияние на демографию в республике оказывает миграционная убыль: за 2019 год Башкирию покинули 5,5 тыс. резидентов. Как считает Ленара Иванова, попытка повысить рождаемость с помощью государственного софинансирования ЭКО не показала высокой эффективности. На соответствующую процедуру 2020 году из республиканского бюджета выделено более 83 млн рублей, но это “реально очень дорого”, добавила министр. “Гораздо выгодным” способом увеличить рождаемость, по мнению Ленары Ивановой, является психологическая поддержка матерей, которые планируют аборт.

“Только ⅕ часть идут по медицинским показаниям. Соответственно, можно поговорить с женщиной, понять, какие у нее проблемы, рассказать о том, какая государственная поддержка сегодня существует и таким образом сохранить этого ребенка”, — объяснила она.

Также для улучшения показателей демографии, по словам чиновницы, Минобрнауки Башкирии разработало план по взаимодействию с выпускниками школ и студентами. Специалиста намерены “показать потенциал дальнейшего развития в республике”.

“Нам также важно организовать, мы видим в этом большой, на самом деле, резерв, целенаправленное взаимодействие с национальными диаспорами, действующими в республике. И приглашать толковых выпускников школ из стран СНГ к поступлению в наши вузы”, — добавила она.

После завершения обучения в учебных заведениях Башкирии гражданам стран СНГ “нужно оказывать помощь в оформлении гражданства России”, считает Ленара Иванова.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.10.2020, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гражданам стран СНГ “нужно оказывать помощь в оформлении гражданства России”

----------

Став гражданами России, они не станут автоматически патриотами России.
Скорее, принесут из СНГнии на территорию России свои заморочки, как
недавно возникали в Москве маленькие "миникарабахи". Хапнем горюшка.

Похерили Советскую Власть вместе с Моральным Кодексом - вот расплата.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 01.10.2020, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ СССР в референдуме поручил власти сохранить государство. Ел цин совершил государственное преступление и не понес за это уголовное наказание. Но это не освобождает и этого Путина от исполнения воли народа и возлагает на него обязанность предоставлять каждому рожденному в СССР лишь по факту рождения
немедленно в течении одного рабочего дня предоствлять гражданство с выдачей паспорта гражданина РФ.
Но этот глав шпион ничего не умел и не умеет, спасибо Чубайсам Березовским...за это...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.10.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Линара как была профсоюзной, так и осталась той же лядьей. Народ уезжает, не рожает только по причине отсутствия нормальной работы с приемлемой зарплатой. Бегу от нас качественные специалисты, а приезжают не прижившиеся нигде мигранты. Такое замещение приведет к внутренним конфликтам, росту преступности, а в дальнейшем еще большим проблемам в экономике.
А вообще баба несет пургу, а остановить ее никто не хочет, ну или не дают. Понятно, что говорит она только то, что ей дадут.
Вообще можно делать выводы о составе правительства Хамитова. Видать изначально, он не управлял республикой.
Жаль, но у нас перспективы мрачные с такими деятелями.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.10.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пускай в свой аул везет и там размножается, остальным чуркестан не нужен



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
чтобы работать надо было создавать промышленных роботов, и кто начал их внедрять 50 лет назад,тот не тужит о демографии - немцы,американцы,японцы.
Там где роботы не могут работать,например на стройках полностью изменили технология строительства,
теперь дома можно собирать как конструктор, но и тут учудили набрав равшанов и джамшутов.

Причина - патологическая жадность;мигрантам можно платить треть от зарплаты.
Да и зачем роботы, когда есть крепкие,быковатые парни, они со всех стрясут любое количество денег,можно выдать кредит 300 тысяч и выколотить из должника миллион, зачем роботы если можно украсть денег из строительства дорог,больниц,школ,со школьных завтраков,лекарств для больных,или просто нацепив форму гайца выйти на большую дорогу и собирать деньги?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 01.10.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как не шалава -недоучка - так на должностном стуле ... Все,за исключением Арслановой- единственная умница! Остальные все полностью морально разложенные пташки



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.10.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хохмачка,мечтает о китайцах! А может о введении многомужества?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 01.10.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
возлагает на него обязанность предоставлять каждому рожденному в СССР лишь по факту рождения
немедленно в течении одного рабочего дня предоствлять гражданство с выдачей паспорта гражданина РФ.

==============

Нет, я, разумеется, советский человек. Но где те "советские люди" из бывших советских республик? Это они, что ли, которые пинками гнали российских "совков", неосмотрительно уехавших на Всесоюзные ударные стройки и поднимавших экономику ставших теперь уже независимыми государств?

"...в течение одного рабочего дня..." Русские (и не только), изгнанные тогда отовсюду, по пять лет жили в контейнерах в чистом поле, чтобы получить возможность стать гражданами России. Идёт сознательная замена населения, ежу понятно.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 01.10.2020, 11:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1652 | Рейтинг: +373,7
С притоком равшано джамшутов хлынет поток наркозаразы, болезней, безработицы. Ведь проще же азиату кинуть кость чем платить своим.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 01.10.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я бы на ее месте оплодотворилась бы естественным путем или же через ЭКО. А затем села бы на пособие по уходу и пожила бы так. Никто не отменял личный пример. С увжаением, дата подпись, Спермотозоид.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 01.10.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как не шалава -недоучка - так на должностном стуле
——————————————
Ты это не здесь рассказывай, а свечедержательного Самирханова пригласи на интервью



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 01.10.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
======================

"Я прошел сложный путь от сперматозоида до командира подводной лодки!"

Из фильма «72 метра».



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 01.10.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69246 | Рейтинг: +11809,5
Это ОЧЕНЬ серьезный вопрос - я вчера уже об этом писала на странице Коммерсант-Уфа, процитирую и немного дополню отдельными комментами.

Более идиотских "решений" нельзя придумать!
Дети должны быть желанными - и никак иначе!
Пусть те, кто принимает решение представят, что им мать в минуту ссоры сказала, что "Я хотела сделать аборт, но мне запретили и родилась(родился) ты и мне всю жизнь испортил! Я могла бы то, могла бы это, а я не получила образования, потеряла работу, живу в нищете и т.д., и т.п " - что зачастую истинная правда. Как после такого человек должен жить, как должен относиться к матери, даже после замирения?! Какие комплексы разовьются о подростка и останутся на всю жизнь?!
Ну и про мигрантов... они и без вашего приглашения прекрасно размножаются - только получить гражданство им затруднительно, и следовательно помощь многодетным... по скольку десятилетий стоят в очередях многодетные семьи РФ. РБ. чтобы хоть что-то получить от государства?!
Материнский капитал за первого ребенка и за каждого из последующих - некоторый стимул.
1. А вот пособия по уходу до 3-х лет должны быть размером не менее полутора МРОТ, если женщина состоит в браке, если нет - то не ниже 2-х МРОТ. Все лекарства в этот период должны быть бесплатны и для ребенка, и для матери.
2. Ну и в качестве подарка на рождение ребенка - набор необходимых на первое время предметов, специальной литературы по уходу за ребенком, первой помощи - по примеру Финляндии, где даже сама коробка может служить кроватью младенцу первый год. В Ю.Африке коробка пластиковая и служит ванночкой.
3. В каждом районе(микрорайоне) создать детские сэконд-хэнды, куда еще хорошие и даже новые вещи. которые ВСЕГДА остаются, поскольку малыши растут быстро, матери могут сдать за небольшие деньги, а другие - приобрести их за те же самые без наценки - небольшие. Аренду помещений, коммуналку и работу персонала оплачивать из бюджета. Предупреждать. что сан-обработку мамочки должны проводить самостоятельно, во избежание инфицирования (за рубежом дезинфекцию сэконд-хэнда проводят, но потом в магазинах они и пылятся, и пачкаются в том числе и инфицированными людьми, поэтому РПН может не особо заморачиваться. к тому же в детдома, дома инвалидов, престарелых - вещи отправляются у нас в Уфе - ну точно, без сан-обработки).
Хотите еще накидаю пунктиков для стимуляции рождаемости? Но для этого нужны затраты бюджета, а они - как мы видим этого-то как раз и не хотят!

Ведь запретить аборты и позвать мигрантов рожать в Б-стане - ничего не стоит!



Оценили
0

  • # 14 | 01.10.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 01.10.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 01.10.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69246 | Рейтинг: +11809,5
3 | 01.10.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован

Хабирова имели в виду?



Оценили
1

  • # 17 | 01.10.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 18 | 01.10.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 19 | 01.10.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 01.10.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подтвержлается ли факт введения Путиным неофициального комендантского часа в г. Ишимбай?

Ишибайцы вам слово!



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com