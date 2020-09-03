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В Башкирии наступила поздняя рахимовщина

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Арсен Нуриджанов: Круг времени провернулся, и теперь это происходит с изданием, патронируемым семьей Рахимова.

В Башкирии наступила поздняя рахимовщина


Комментируя инцидент с невыпуском тиража газеты «Бонус», доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что наступила «поздняя рахимовщина», когда также практиковались изъятия тиражей и борьба с радиовышками.

— История повторяется. Такое было с газетой «Отечество» — непримиримым критиком Рахимова, — сказал Нуриджанов в эфире «Эха». — Прошло немного лет, круг времени провернулся, и теперь это происходит с изданием, патронируемым семьей Рахимова. Печально, что поздняя «рахимовщина» нас нагнала, потому что бороться так с оппонентами – тупик. На что бабай был силен и то не смог, и ушел в небытие. За два неполных года он (Хабиров – ред.) повторят путь. И такая же концовка будет стремительная?
Между тем, администрация главы РБ намерена подать в суд на портал Proufu. Руководство типографии заявило, что намерено обращаться с заявлением о ложном доносе в полицию.

— Если суд будет в Уфе, процентов 90, что в его (Сидякина – ред.) пользу, — резюмировал Нуриджанов.

Эхо Москвы
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***

Тираж газеты BONUS исчез из типографии «Башкортостан»

Редакция предполагает, что власти Башкирии заблокировали выпуск номера с материалом о бизнесе семьи руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина.

Похоже, что власти республики утратили последние остатки креативности и пошли на открытую цензуру независимой прессы путем очередного запрета печати нашей газеты в республике. Сегодня, 1 октября, в типографии «Башкортостан» должен был выйти 29-ый выпуск газеты BONUS, однако утром выяснилось, что весь тираж якобы исчез.

Еще вчера начала поступать информация, что типография, вопреки действующему договору, не напечатает номер. Мы предполагаем, что причиной этих действий является материал о бизнесе семьи руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина, который должен выйти в этом номере. В нем рассказывается, что со времен работы Сидякина в профильном комитете Госдумы РФ его супруга является совладельцем лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. По странному совпадению МинЖКХ РБ сейчас пытается сократить число подрядчиков специализированного реестра лифтового хозяйства республики, что, очевидно, на руку компании Ксении Швыревой (Сидякиной). Подробнее в материале по ссылке.

С запретом печати газеты BONUS, сбором выпусков, преследованием распространителей и запретами рекламодателям редакция сталкивается уже не в первый раз. Поэтому при подписании договора с государственным издательством «Башкортостан» были предусмотрены большие штрафные санкции. Это понимает и руководство издательства, поэтому сегодня утром в типографии мы обнаружили пустые склады, а нам на руки пытались выдать все товарные накладные и счет за печать выпуска. То есть создать видимость исполнения обязательств типографии. Теперь это уже не неисполнение обязательств контрагента по договору, а банальное мошенничество. Поэтому мы вызвали на место полицию.

В соответствии с ФЗ «О СМИ» официально требуем правоохранительные органы разобраться в ситуации, в том числе и на предмет воспрепятствованию работы СМИ.
Объединенная редакция газеты BONUS и портала ProUfu.ru приносит свои извинения перед читателями за поведение властей и причиненные неудобства. Вопрос с выходом №29 решается. Он обязательно дойдет до читателя в ближайшие дни. Расследование бизнес-интересов членов нынешней команды Главы РБ, в том числе Александра Сидякина, будет продолжено.

ПроУфу
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  • 1 | 02.10.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Прошло немного лет, круг времени провернулся, и теперь это происходит с изданием, патронируемым семьей Рахимова
==========================================
Идет обыкновенная клановая война: война муртазла с гадием.
К стати. а тираж газеты никуда и не исчезал: Когда редакция заявила о пропаже тиража, руководитель типографии Антон Даниленков сообщил журналистам, что была не пропажа, а издательство просто не напечатало газету из-за долгов «Семи вершин», которые он оценил в 375 тыс. руб. Из этой суммы, по оценке господина Даниленкова, около 90 тыс. руб. это просроченная задолженность, которая числится за предприятием больше двух месяцев. «Но мы уведомляли насчет неоплаты. И вчера вечером тоже сообщили, что печатать газету не будем»,— сказал он.
Сплошная лож с обоих сторон!
Ни дна им не покрышки,этим вурдалакам!!!!



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  • 2 | 02.10.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Джин уже выпущен из бутылки. Поэтому запрет на выпуск очередного номера Бонуса со статьей о бизнесе госпожи Швыревой-Сидякиной теперь уже предмет обсуждения в высоких кабинетах. Запасаемся попкорном, а ситуация весьма, весьма интересная.



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  • 3 | 02.10.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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.........." поэтому сегодня утром в типографии
мы обнаружили пустые склады,

а нам на руки пытались выдать все товарные накладные
и счет за печать выпуска.

То есть создать видимость исполнения обязательств
типографии........."
===============================================
Да ужж , да ужж ! Неисповедимы пути Господни !
О , бездна богатства и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!



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  • 4 | 02.10.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших . Аминь !
Мы , Божей дланью , отпускаем все грехи простолюдинам и смердам , кому Мы должны тем Прощаем ! Прощаем !
А кто нам должен , не отдает и мешает - Тех проклинаем !!!.
Помазанник Божий , Александр Сидякин,
дело будет продолжено. Ксеней Швыревой



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  • 5 | 02.10.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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До чего же нудным стал УЖ! Темы неинтересные, комменты - ради трёпа.
Хоть бы умных людей, которые заходят сюда, постыдились (они известны).



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  • 6 | 02.10.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии дополнили плановый список приватизации на 2020 год. На продажу пойдут свиноферма в Учалах, которая является убыточной госкомпанией.
-----------------------
Увы, но факт, в руках государства остались госкомпании- свинофермы, и те убыточные. Куда мы скатились?



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  • 7 | 02.10.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.10.2020, 10:09 | Автор:

До чего же нудным стал УЖ! Темы неинтересные, комменты - ради трёпа.
Хоть бы умных людей, которые заходят сюда, постыдились (они известны).
=====================================================
Ой извините ! Не знали , не знали что Вы сегодня загляните на эти страницы ! Пардону просим ! Вы так известны своим умом , что ужасть и вдохновение истории,



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  • 8 | 02.10.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Просто праздник какой-то. Новый сезон сериала «Муртаз@ vs Р@дий». Не было - не было и вот опять. Лавры 2003-2008 гг. не дают покоя сердешным, и это очень очень перспективно.
Рахимов не смотря на свой возраст и сегодня абсолютный лидер республики. За Р@дие стоит лично Темнейший и вся Кремлевск@я рать.
Надо больше тиражей, что бы мы пропитались ненавистью к каждому власть придержавшему.
Сид@кин очень амбициозен, стремиться на большой федеральный пост. Вовлечены сурьезные товарищи и ресурсы, а тут такой удар по имиджу.
Да и пиар для Бонуса и интерес к оппозиционной тематике.
Теперь ждём развитие ситуации, запасаемся попкорном.



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  • 9 | 02.10.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что там, змеиные головки башукропа друг друга грызут?



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  • 10 | 02.10.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69249 | Рейтинг: +11809,4
Там ситуэйшен еще комичней - типография заявила, что тираж газеты Бонус - никуда не пропадал, по-скольку не был напечатан в связи с финансовой задолженностью этим СМИ перед типографией, о чем Рауфу накануне предупредили. Другой момент - наверняка типография могла напечатать и в долг, что наверняка делалось и не 1 раз, а в последствии долги погашались - это вполне себе рядовой случай при заключении долгосрочного договора, если долг не переходит в критичный и длительное время нет погашений задолженности, поэтому есть предположение, что от администрации СРАдия в типографию поступило указание не печатать тираж именно из-за статьи о Сидякине и его сожительнице, залезшей с его помощью в программу по замене лифтов - на миллиарды! А сметы по замене лифтов - весьма завышены, сама видела такую, когда меняли лифты в нашем доме.
При стоимости лифта в 700 тыщ - смета была на 2,2 миллиона! То есть работы по его замене - 1,5 миллиона!!! Средства выделяют из фонда капремонта. То есть - фактически бесконтрольно со стороны потребителя!



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  • 11 | 02.10.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алексей Навальный открыто обвинил путина в попытке убить его...
Собирается вернуться в Россию и продолжить свою борьбу с с воровской властью.
Но ведь его могк\ут убить!
И путин опять ответит, что он сам себя убил.
Так в какой стране мы живем!
под питерском-тамбовским бандитом



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