В Башкирии наступила поздняя рахимовщина

Арсен Нуриджанов: Круг времени провернулся, и теперь это происходит с изданием, патронируемым семьей Рахимова.Комментируя инцидент с невыпуском тиража газеты «Бонус», доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что наступила «поздняя рахимовщина», когда также практиковались изъятия тиражей и борьба с радиовышками.— История повторяется. Такое было с газетой «Отечество» — непримиримым критиком Рахимова, — сказал Нуриджанов в эфире «Эха». — Прошло немного лет, круг времени провернулся, и теперь это происходит с изданием, патронируемым семьей Рахимова. Печально, что поздняя «рахимовщина» нас нагнала, потому что бороться так с оппонентами – тупик. На что бабай был силен и то не смог, и ушел в небытие. За два неполных года он (Хабиров – ред.) повторят путь. И такая же концовка будет стремительная?Между тем, администрация главы РБ намерена подать в суд на портал Proufu. Руководство типографии заявило, что намерено обращаться с заявлением о ложном доносе в полицию.— Если суд будет в Уфе, процентов 90, что в его (Сидякина – ред.) пользу, — резюмировал Нуриджанов.***Редакция предполагает, что власти Башкирии заблокировали выпуск номера с материалом о бизнесе семьи руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина.Похоже, что власти республики утратили последние остатки креативности и пошли на открытую цензуру независимой прессы путем очередного запрета печати нашей газеты в республике. Сегодня, 1 октября, в типографии «Башкортостан» должен был выйти 29-ый выпуск газеты BONUS, однако утром выяснилось, что весь тираж якобы исчез.Еще вчера начала поступать информация, что типография, вопреки действующему договору, не напечатает номер. Мы предполагаем, что причиной этих действий является материал о бизнесе семьи руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина, который должен выйти в этом номере. В нем рассказывается, что со времен работы Сидякина в профильном комитете Госдумы РФ его супруга является совладельцем лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. По странному совпадению МинЖКХ РБ сейчас пытается сократить число подрядчиков специализированного реестра лифтового хозяйства республики, что, очевидно, на руку компании Ксении Швыревой (Сидякиной). Подробнее в материале по ссылке.С запретом печати газеты BONUS, сбором выпусков, преследованием распространителей и запретами рекламодателям редакция сталкивается уже не в первый раз. Поэтому при подписании договора с государственным издательством «Башкортостан» были предусмотрены большие штрафные санкции. Это понимает и руководство издательства, поэтому сегодня утром в типографии мы обнаружили пустые склады, а нам на руки пытались выдать все товарные накладные и счет за печать выпуска. То есть создать видимость исполнения обязательств типографии. Теперь это уже не неисполнение обязательств контрагента по договору, а банальное мошенничество. Поэтому мы вызвали на место полицию.В соответствии с ФЗ «О СМИ» официально требуем правоохранительные органы разобраться в ситуации, в том числе и на предмет воспрепятствованию работы СМИ.Объединенная редакция газеты BONUS и портала ProUfu.ru приносит свои извинения перед читателями за поведение властей и причиненные неудобства. Вопрос с выходом №29 решается. Он обязательно дойдет до читателя в ближайшие дни. Расследование бизнес-интересов членов нынешней команды Главы РБ, в том числе Александра Сидякина, будет продолжено.