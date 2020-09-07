Мусорная показуха от чиновничьей кодлы

Премьер-министр Андрей Назаров в социальных сетях описал, как прошла проверка вывоза мусора в одном из столичных дворов.«Вечером сказал коллегам: хочу утром выборочно посмотреть как происходит погрузка и вывоз мусора. А так же фотофиксация этого процесса. Я уже писал, что раз в две недели провожу ВКС в правительстве на эту тему (раньше проводил еженедельно)», - пишет премьер.Видео:По его словам, проверка шла во дворе дома номер семь на улице Заки Валиди.«Контейнерная площадка мне понравилась, - пишет он. - Сделана качественно, вокруг чисто. Контейнеры новые, как мы на одном из первых совещаний и договорились. Вообще, на данный момент в Уфе обустроено почти 3500 контейнерных площадок, установлено без малого 10 тысяч контейнеров для сбора отходов. До конца года дополнительно установим их ещё полторы тысячи. Региональный оператор «Спецавтохозяйство», работу которого мы сегодня проверяли, обслуживает один городской округ и 14 муниципальных районов. Он купил и установил 1900 евроконтейнеров и 849 контейнеров для раздельного сбора отходов. Установка последних будет завершена до Нового года».Водитель мусоровоза, описывает процесс премьер, сфотографировал свою работу: фотофиксация внедрена специально - «в каждый двор проверяющий не заедет, а так система позволяет нам контролировать то, что работа сделана».Премьер отметил недостатки: «Единственное, что мне не понравилось, - это то, что при опрокидывании бака в мусоровоз на асфальт стекают остатки жидких отходов или конденсат. Немного, но все-таки. Поручил подумать как решить эту проблему. Как я уже говорил – мелочей в нашей работе нет. Раз взялись за дело, значит надо делать его качественно».Водитель мусоровоза пожаловался Андрею Назарову на то, что сильно мешают неправильно припаркованные автомобили.«Из-за них часто срывается весь график вывоза мусора, - пишет премьер. - Прошу всех автомобилистов иметь это в виду. Не будете уважать тех, кто для вас трудится, они и трудиться соответствующим образом будут. Результат вам же самим не понравится».