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Мусорная показуха от чиновничьей кодлы

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Премьер-министр Андрей Назаров в социальных сетях описал, как прошла проверка вывоза мусора в одном из столичных дворов.

Мусорная показуха от чиновничьей кодлы


«Вечером сказал коллегам: хочу утром выборочно посмотреть как происходит погрузка и вывоз мусора. А так же фотофиксация этого процесса. Я уже писал, что раз в две недели провожу ВКС в правительстве на эту тему (раньше проводил еженедельно)», - пишет премьер.

Видео:



По его словам, проверка шла во дворе дома номер семь на улице Заки Валиди.

Мусорная показуха от чиновничьей кодлы


«Контейнерная площадка мне понравилась, - пишет он. - Сделана качественно, вокруг чисто. Контейнеры новые, как мы на одном из первых совещаний и договорились. Вообще, на данный момент в Уфе обустроено почти 3500 контейнерных площадок, установлено без малого 10 тысяч контейнеров для сбора отходов. До конца года дополнительно установим их ещё полторы тысячи. Региональный оператор «Спецавтохозяйство», работу которого мы сегодня проверяли, обслуживает один городской округ и 14 муниципальных районов. Он купил и установил 1900 евроконтейнеров и 849 контейнеров для раздельного сбора отходов. Установка последних будет завершена до Нового года».

Водитель мусоровоза, описывает процесс премьер, сфотографировал свою работу: фотофиксация внедрена специально - «в каждый двор проверяющий не заедет, а так система позволяет нам контролировать то, что работа сделана».

Премьер отметил недостатки: «Единственное, что мне не понравилось, - это то, что при опрокидывании бака в мусоровоз на асфальт стекают остатки жидких отходов или конденсат. Немного, но все-таки. Поручил подумать как решить эту проблему. Как я уже говорил – мелочей в нашей работе нет. Раз взялись за дело, значит надо делать его качественно».

Водитель мусоровоза пожаловался Андрею Назарову на то, что сильно мешают неправильно припаркованные автомобили.

«Из-за них часто срывается весь график вывоза мусора, - пишет премьер. - Прошу всех автомобилистов иметь это в виду. Не будете уважать тех, кто для вас трудится, они и трудиться соответствующим образом будут. Результат вам же самим не понравится».

Республика Башкортостан
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  • 1 | 06.10.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реально человеку заняться нечем, но походу баблос отжимать будут и из мусорной темы. Теперь держитесь, прогнозирую сильной рост сборов по утилизации ТКО.
У нас население реальные терпилы. Кучка уголовников отжимают хитро доходные объекты, собирают сумасшедшие деньги за не качественные или не оказанные услуги и упорото требуют голосовать правильно, исключительно по причине ихнего желания продолжать доходную комедию. Промышленность и село в упадке, сфера услуг и другое предпри6имательство с грохотом летит под откос, а мы празднуем за бешанные деньги НГ с его елочками за сотни мультов, дни городов и республики. Эпидемия косит народ, ущерб здоровью никто не считают, а концерты устраиваем! Во время эпидемии массовые концерты Карл, массовые!
Через десятку лет мы будем республикой пенсионеров, но без пенсий. Ибо нет у нас адекватной экономики. Бетоном сыт не будешь, а завозными узбеками и таджиками экономику не построишь. Чужие бабка или дед никому не будет нужны, так же как сейчас не нужны чужие дети.
При любых вариантах нам будет плохо, потому что не участвовали в политике, дали себя ограбить.



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  • 2 | 06.10.2020, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
Прикол!
На Заки Валиди 7 - находится ЖЭУ №6, управляющая компания - еще бы там было не чисто и не качественно))))
Как, бля, в анекдоте - ключи искать под фонарем не потому что потерял тут, а потому что тут светлей.



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  • 3 | 06.10.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка если у вас вокруг помойки по колено, не значит во всем городе так.



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  • 4 | 06.10.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть приедет в самый центр.район остановки Хрусталь или по-новому УРАЛСИБ.Как раз за ней -ни раздельного сбора ,вечно все контейнеры забиты



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  • 5 | 06.10.2020, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
3 | 06.10.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован

Кухарка если у вас вокруг помойки по колено, не значит во всем городе так.
_____________________________________
Ежедневный тюбаж - вывод желчи из организма - при виде кухаркиных комментов. Полегчало?

За мой дом не беспокойся - у нас мусоропровод и контейнеры дворник вывозит и убирает, после приезда мусорного авто по утрам. В остальное время - чисто и аккуратно - ничего лишнего глаз не раздражает.



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  • 6 | 06.10.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедный отравленный град Сибай. Кто только над тобой не изгалялся. Большевики с нарушением всех норм добычи полезных ископаемых (Cu Zn) довели до не озвученного банкротства. Потом подсунули Зианчуранского ветеринара или скотника. Тот пооб ещав "навести порядок", не озаботился высокодоходной рентабельной работой предприятий, а начал карьерную технику выгонять на сбор мусора! Кто понимает что есть карьерная техника и бытовой мусор??!
Потом обокрали акционеров (работников УГОКа) Учалинского горно-обогатительного комбината и "подняли" ставший бывшим Башкирский медно-серный комбинат.
"Рассвет" группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевич а стремительно началось с приходом Сарбаева...с которым они якобы в ссоре. Они не в ссоре. Просто когда Сарбаева "ушли" от власти он стал не нужен, впрочемикак уход от власти сделает ненужным как Радия так и Путина.



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  • 7 | 06.10.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ежедневный тюбаж - вывод желчи из организма
------------------------------------------
Впервые слышу такое, но тебе насчет ежедневного вывода желчи на УЖе виднее конечно.



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  • 8 | 06.10.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За мой дом не беспокойся - у нас мусоропровод и контейнеры дворник вывозит и убирает, после приезда мусорного авто по утрам. В остальное время - чисто и аккуратно - ничего лишнего глаз не раздражает.
---------------------------------
Вот куда Назарову ехать надо было, сразу на Пекинскую.



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  • 9 | 06.10.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорят плохо живем, мы каждый день по два 60-ти литровых пакета выкидываем, конечно службы не справляются, сколько можно жрать.



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  • 10 | 06.10.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
Впервые слышу такое
________________
Гугл в помощь))))))))

Вот куда Назарову ехать надо было, сразу на Пекинскую.
________________________________
А что у вас на Пекинской? У меня - ничего и состояние тамошних контейнерных площадок мне неведомо))))



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  • 11 | 06.10.2020, 13:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
мы каждый день по два 60-ти литровых пакета выкидываем
_________________________________________
Херасе! Если вы столько выносите(120 литров), то сколько заносите?! И сколько там вас? Это квартира или дом с таджиками?



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  • 12 | 06.10.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дура что-ли, все буквально понимаешь, мешки то не битком набиты, половина воздуха. Что с такой чумички взять.



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  • 13 | 06.10.2020, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 06.10.2020, 12:51 | Автор:

Говорят плохо живем, мы каждый день по два 60-ти литровых пакета выкидываем, конечно службы не справляются, сколько можно жрать.

12 | 06.10.2020, 13:47 | Автор:
Дура что-ли, все буквально понимаешь, мешки то не битком набиты, половина воздуха. Что с такой чумички взять.
==============================================
Тогда точно пиши , что половины ....." по два 60-ти литровых пакета выкидываем,...." по половине заполненных вашим Пердежем !
Нехер людей в заблуждение вводить !



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  • 14 | 06.10.2020, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мусорная показуха от чиновничьей кодлы
=============================
Посмотрел на фотку и сразу вспомнился кадр из фильма "Чипаев". Помните когда белые идут ровным строем в психической атаке, а Анка - пулеметчица смотря в прицел говорит : "Хорошо идут жалко портить"!
Вот и эти хорошо идут, кучно, вот только "Анки" нет......



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  • 15 | 06.10.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 06.10.2020, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мусорная показуха от чиновничьей кодлы
=============================
Посмотрел на фотку и сразу вспомнился кадр из фильма "Чипаев". Помните когда белые идут ровным строем в психической атаке, а Анка - пулеметчица смотря в прицел говорит : "Хорошо идут жалко портить"!
Вот и эти хорошо идут, кучно, вот только "Анки" нет....
____________________________________________________________

Посмотрел на фотку и увидел, что Назаров почему-то в окружении исключительно одних аульных рож!



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