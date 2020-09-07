Когда белому дому делать нечего, он вывески лижет

В правительстве Башкирии недовольны качеством перевода вывесок на второй государственный язык республики. Одну из причин в кабмине видят в том, что тендеры на эти работы выигрывают иногородние компании, которые используют электронные переводчики.Такие подрядчики также не используют башкирский шрифт для правильного набора текста, сообщает пресс-служба кабмина по ссылкой на высказывание вице-премьера Азата Бадранова.Искажения допускаются и в написании населенных пунктов на дорожных указателях.В правительстве обсуждают возможность открытия топонимической лаборатории при ГУ «Башкирская энциклопедия», которая смогла бы сформировать для общего доступа базу топонимов на государственных языках.