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Когда белому дому делать нечего, он вывески лижет

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В правительстве Башкирии недовольны качеством перевода вывесок на второй государственный язык республики. Одну из причин в кабмине видят в том, что тендеры на эти работы выигрывают иногородние компании, которые используют электронные переводчики.

Когда белому дому делать нечего, он вывески лижет


Такие подрядчики также не используют башкирский шрифт для правильного набора текста, сообщает пресс-служба кабмина по ссылкой на высказывание вице-премьера Азата Бадранова.

Искажения допускаются и в написании населенных пунктов на дорожных указателях.

В правительстве обсуждают возможность открытия топонимической лаборатории при ГУ «Башкирская энциклопедия», которая смогла бы сформировать для общего доступа базу топонимов на государственных языках.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 06.10.2020, 11:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31728 | Рейтинг: -714,5
Когда белому дому делать нечего, он вывески лижет
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Тебе Админобсирателю есть чего делать. За полпфеннинга от Линдемана сочинять дебильные заголовки, грошовой ценностью.



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  • 2 | 06.10.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лет 20 назад в Салавате ,комиссия из преподавателей башкирского языка .утвердила вывески для ЗООМАГАЗИНОВ на башкирском языке .звучало это так ХАЙВАНМАГАЗИНЫ . Магазин по продажи скотины .Не иногородние утверждали .свои доморощенные .
Одним словом -если делать нечего и деньги девать некуда-давайте вывески вылежим .Ну как без них ...А вот на каком то английском вывески в названих-это нормально.Что за магазин и чем торгует-пока не войдешь-не поймешь



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  • Гость
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  • 3 | 06.10.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не нужно переводить. Кто не понимает пусть изучает русский язык.



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  • Гость
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  • 4 | 06.10.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тендеры на эти работы выигрывают иногородние компании, которые используют электронные переводчики.
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Во мля, у башкир все через задний проход делается,- язык жестов для глухонемых придумали (списали, слизали....), а нормального переводчика с Русского на БЯцкий дор сих пор нет!!!!!
СРАМАТА, мать их ити !!!



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  • Гость
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  • 5 | 06.10.2020, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полный бред... Чего они добиваются? Только еще большей ненависти и отторжения у других народов ко всему башкирскому. Только идиот этого не может понять.
Вы лучше переводите труды великих ученых и великие произведения, и сами что то начните производить. Или кишка тонка, кроме вывесок больше не на что не способны?



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  • Гость
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  • 6 | 06.10.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своих аульных пристроят и цены в несколько раз увеличат! Очень Опытный



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