Такие подрядчики также не используют башкирский шрифт для правильного набора текста, сообщает пресс-служба кабмина по ссылкой на высказывание вице-премьера Азата Бадранова.
Искажения допускаются и в написании населенных пунктов на дорожных указателях.
В правительстве обсуждают возможность открытия топонимической лаборатории при ГУ «Башкирская энциклопедия», которая смогла бы сформировать для общего доступа базу топонимов на государственных языках.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Когда белому дому делать нечего, он вывески лижет
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