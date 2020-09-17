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Хроники убойной медицины Башкирии

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Сокращение коек, дефицит кадров, принудительная вакцинация врачей, невыплаты «ковидных», безответственность должностных лиц – эти вопросы подняли медики в своем обращении к главе Башкирии.

Хроники убойной медицины Башкирии


Региональное отделение независимого профсоюза «Действие» составило открытое письмо главе Башкирии Радию Хабирову, где обозначило основные проблемы, с которыми столкнулись медики в пандемию коронавируса: от выплат за работу с опасным вирусом до оптимизации, приведшей к недостатку коечного фонда. Также «Действие» выступило против принудительной вакцинации медработников. Эти и другие проблемы системы здравоохранения становятся причиной так называемого «выгорания» медиков. В профсоюзе предложили создать рабочую группу для решения этих вопросов. Письмо опубликовано координатором профсоюза «Действие» в Башкирии Антоном Орловым.

Нагрузка возросла

Важный вопрос, который привел в итоге к недостатку коечных мест и дефициту медработников – это оптимизация, считают в профсоюзе. В пример приводится статистика. Если в 2000 году было 49 600 коек и 329 лечебных учреждений, то в 2017 году количество медучреждений сократилось до 154, а коек осталось лишь 31 700.

Кроме коек и больниц, сокращалось количество сотрудников, что привело к дефициту кадров. Это увеличило нагрузку на всех медицинских работников, вынуждая работать «за себя и за того парня». При этом возложение дополнительных обязанностей и ответственности фактически не привело к увеличению доплат.

- Мы твёрдо уверены, что нехватка медицинского персонала не может и не должна являться основанием к принуждению сотрудников работать «на износ» по производственной необходимости, - говорится в письме. Кроме того, по представлению профсоюза, за словом «оптимизация» и вовсе скрывается сворачивание государственной системы оказания медицинской помощи гражданам. Оптимизацию, конечно же, нужно остановить, уверены медики.

Многие ни разу не получили никаких президентских выплат

В профсоюзе уверены, что несмотря на принятые федеральные постановления, продолжают фиксироваться факты невыплат стимулирующих средств медикам, которые находятся на фронте борьбы с коронавирусом и рискуют своим собственным здоровьем и жизнью. И эти факты носят отнюдь не «единичный» характер.

Так, 28 сентября Прокуратура РБ сообщила о том, что внесла представление в адрес главного врача городской больницы г. Салават в связи с тем, что по региональному постановлению №122 1230 сотрудников больницы не получили стимулирующих выплат за три месяца, а по федеральному постановлению №415 не получили выплат 86 сотрудников роддома и женской консультации за 6 месяцев. Общая сумма невыплат по Салавату составила минимум 10 млн рублей.

Аналогичные проблемы с «ковидными» выплатами зафиксированы и в Ишимбайской ЦРБ, а также МедСанЧасти № 142 г. Межгорье, где также были внесены представления местных прокуратур. В Ишимбайской ЦРБ главным врачом вообще был издан приказ № 401 об отмене стимулирующих выплат за стаж и за категорию из-за имеющейся у лечебного учреждения кредиторской задолженности. Отменен приказ был благодаря вмешательству Госинспекции труда по обращению председателя первичной профсоюзной организации МПРЗ «Действие» в Ишимбайской ЦРБ.

Это только часть примеров. Многие врачи-педиатры, врачи скорой, рентгенологи, рентгенлаборанты и другие не получали выплат ни разу с марта 2020 года.

Принудительная вакцинация медиков

В письме обозначено, что медики не хотят вакцинироваться принудительно.

- Наше беспокойство вызывают слухи о принудительной вакцинации сотрудников лечебных учреждений от коронавируса, мы предлагаем Правительству Республики Башкортостан и Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обозначить чёткую позицию по этому вопросу, - говорится в нем.

«Безнаказанность порождает вседозволенность»

Также в письме говорится о том, что многие проблемы порождаются так называемым отсутствием персональной ответственности должностных лиц за принимаемые ими управленческие решения. Например, даже штрафы и компенсации за доказанные нарушения администрация платит не за счет виновных должностных лиц, а из бюджета медицинского учреждения.

Также интересен тот факт, что на судах, где работник пытается доказать свою правду, выступает нанятый работодателем за счет средств медучреждения, юрист. Такие моменты, по мнению координатора профсоюза Орлова, приводят к ситуациям, когда безнаказанность порождает вседозволенность.

Пути решения

Для решения назревших проблем профсоюз предлагает собственные наработки. Предложения по снятию экономической и социальной напряженности «Действие» готово внести, если будет сформирована рабочая группа для детального обсуждения и решения вопросов системы здравоохранения республики с участием представителей власти, Прокуратуры РБ, Общественной палаты РБ, Совета по правам человека при Главе РБ. «Действие» призвало эти организации к обсуждению собственных предложений.

Упоминается, что предложения профсоюза «Действие» при их реализации будут иметь не только положительный имиджевый эффект, но и в целом позволят повысить удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи.

ПроУфу
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  • 1 | 16.10.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...невыплаты «ковидных», безответственность должностных лиц – эти вопросы подняли медики в своем обращении к главе Башкирии.
=========================================
Ну Вы и нашли к кому обращаться!!!!
Если уж так накипело, обратились бы лучше к какому нибудь пеньку, результат будет тот же, а вот эффект превзошел бы все Ваши ожидания: Россияне бы узнали кто рулит в сране башкир, а во вторых, хош не хош , федералам бы пришлось что то делать....



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  • Гость
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  • 2 | 16.10.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обращения всевозможные: будь то Богу или к Черту - бесполезны. Нужны конкретные действия.



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