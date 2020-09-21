Преступная нацполитика рахимовских времен

Россия — территориально большая страна, в которой разные уклады, соответственно, должны быть области, края и республики. Статус республики не должен быть тождественен статусу области в силу этнокультурных, конфессиональных и исторических факторов, считает политолог Дмитрий Михайличенко.— Республика для меня — это ценность, республика как статус для Башкирии – это правильно. В то же время негативно отношусь к периоду парада суверенитетов. В постсоветской истории приоритет отдавался титульному этносу, это была национальная политика, закрывавшая возможности социальных лифтов для других национальностей, что вызвало отток населения. Сейчас это все позади и плохим отношением к Рахимову или к чего чиновникам, не нужно подменять отношение к республике как к таковой. На протяжении ста лет Башкирия — это республика, и это правильно.По словам Михайличенко, националисты всегда популяры в период политической турбулентности и экономических кризисов.— Это мы сейчас видим в Турции, Киргизии и других странах. Исторически Россия моноэтническим государством не может быть, но мы видим попытки Центра культурно унифицировать многоуровневое российское общество.В то же время, доля мусульманского населения растет, поэтому в единстве нужно достигать многообразия.Национальная риторика, номиналистическая риторика – фактор влияющий на идентификацию людей, а по мере ухудшения экономики националистические настроения будут расти и представлять угрозу для безопасности всего общества.