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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Преступная нацполитика рахимовских времен

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Россия — территориально большая страна, в которой разные уклады, соответственно, должны быть области, края и республики. Статус республики не должен быть тождественен статусу области в силу этнокультурных, конфессиональных и исторических факторов, считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Преступная нацполитика рахимовских времен


— Республика для меня — это ценность, республика как статус для Башкирии – это правильно. В то же время негативно отношусь к периоду парада суверенитетов. В постсоветской истории приоритет отдавался титульному этносу, это была национальная политика, закрывавшая возможности социальных лифтов для других национальностей, что вызвало отток населения. Сейчас это все позади и плохим отношением к Рахимову или к чего чиновникам, не нужно подменять отношение к республике как к таковой. На протяжении ста лет Башкирия — это республика, и это правильно.

По словам Михайличенко, националисты всегда популяры в период политической турбулентности и экономических кризисов.

— Это мы сейчас видим в Турции, Киргизии и других странах. Исторически Россия моноэтническим государством не может быть, но мы видим попытки Центра культурно унифицировать многоуровневое российское общество.

В то же время, доля мусульманского населения растет, поэтому в единстве нужно достигать многообразия.

Национальная риторика, номиналистическая риторика – фактор влияющий на идентификацию людей, а по мере ухудшения экономики националистические настроения будут расти и представлять угрозу для безопасности всего общества.

Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы






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  • 1 | 19.10.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Михайличенко, националисты всегда популяры в период политической турбулентности и экономических кризисов.
======================================
"Популярность " нациков растет только в среде малочисленных народов, таких как башкиры, которые в риод политической турбулентности, пытаются выторговать для себя разного рода поблажки. И с этим надо заканчивать окончательно и бесповоротно.
Со времен октябрьского переворота прошло чуть больше 100 лет, а это капля в мировой истории, и поэтому надо переходить к территориальному устройству России каким оно было до 1917 года!
Все нацменьшинства должны проживать на территориях определенных им при царизме, естественно с правом перемещаться и работать на всей территории. НО ПРАВА ПУСТЬ КАЧАЮТ В СВОИХ АУЛАХ если не хотят доподлинно узнать что такое РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ !!!!!



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2

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  • 2 | 19.10.2020, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69333 | Рейтинг: +11802,5
Казалось бы Михайличенко прав - республика лучше, области, красочней, колоритней, как бы более суверенней.
НО! НИКОГДА националисты не отступятся от своей идеи главенствовать в республиках! НИКОГДА! И именно это может привезти к резне, к тому. что было в азиатских республиках в конце 80-х, в 90-е, пока оттуда не выдавили всех - и не только русских..
Вот это и страшно.



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  • 3 | 19.10.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...мы видим попытки Центра культурно унифицировать многоуровневое российское общество.

------------------------------

Вот те на... В чём же выражаются эти попытки? Вроде, по всей стране
созданы этнокультурные центры, проводятся заезды на собаках и оленях,
во всех городах отмечаются сабантуи, шаманы с бубнами фестивалят...

Что касается "культурной" экспансии на ТВ тошнотворной попсы - это мимо.



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  • 4 | 19.10.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то Эхо это дурь, типа фантома, т.е.то чего нет!
Вот и изголяютсяиспользуя аргумент "кованого сапога". Неудивительно, более ничего привлекательного в "особом русском мире" нет. В р/яшке нет даже слов чтобы похвалить человека, но вот выразить злобу, так это "великий и могучий"!
Рахимов это трижды наймит вашего Путина. Я насчитал 6 городов РБ в которых проведены карательные акции устрашения вводом милицейских войск со снайперами по Приказу МВД РФ ДСП N° 870 2002!
Если вы не понимаете смысл путинскойи"вертикали власти", - это принцип Единоначалия, применяется в армии и чрезвычайных ситуациях.
Хотя если учесть показания депа ЕР Фёдорова 95% крупных российских предприятий принадлежат "забуграм", то да, реализована мечта Гитлера. Не зря россияне вымирают. Это к "циплят по осени"!



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  • 5 | 19.10.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.10.2020, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69325 | Рейтинг: +11801,9
====================================
Не сЦы, прорвемся!
И, если уж, кого будут выдавливать из Уфимской губернии так это в первую очередь башкир! А ножей боятся,- на на кухню не заходить!
Уверен как только начнется заварушка, типа "ночи длинных ножей", так подавляющее большинство башкир окажутся татарами...



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  • 6 | 19.10.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Со времен октябрьского переворота прошло чуть больше 100 лет

------------------

Дуся, выбирай выражения.

Переворот - это смена персоналий без смены строя (напр., "дворцовый переворот");

Революция - это смена персоналий со сменой строя (напр., в 1917 году);

Контрреволюция - это реванш контрреволюционных сил (в 1991 году).

Получи и распишись.



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  • 7 | 19.10.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.10.2020, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69325 | Рейтинг: +11801,9

Казалось бы Михайличенко прав - республика лучше, области, красочней, колоритней, как бы более суверенней.
НО! НИКОГДА националисты не отступятся от своей идеи главенствовать в республиках! НИКОГДА! И именно это может привезти к резне, к тому. что было в азиатских республиках в конце 80-х, в 90-е, пока оттуда не выдавили всех - и не только русских..
Вот это и страшно.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А мне вот не страшно. Я спереди похож на татара, сбоку на русского, а с ж-опы на башкира, так штааа, могу прикинуться по обстоятельствам кем угодно.



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  • 8 | 19.10.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69333 | Рейтинг: +11802,5
52 | 18.10.2020, 20:58 | Автор: Зулия

Другие, хоть по три диплома имеют, остаются дебилами.
_______________________________________
Эк, ты старого-то пидораса по кличке доцент, пригвоздила)))))) У него еще и диссер есть, а дебил дебилом!



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  • 9 | 19.10.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всякое проявление национализма делает востребованным требования проведения референдума по принадлежности бывшей Уфимской губернии.



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4

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  • 10 | 19.10.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во как тут разгулялись шовинисты. Специально для вас - башкиры древнейший народ на территории РФ. Из эпоса об "Урал батыре" следует, что он катался верхом на саблезубом тигре. А они исчезли только в каменном веку. Значит и башкиры и башкирский язык процветали уже в то время. Так что заткнитесь.



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3

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  • 11 | 19.10.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.10.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Михайличенко, националисты всегда популяры в период политической турбулентности и экономических кризисов.
======================================
"Популярность " нациков растет только в среде малочисленных народов, таких как башкиры, которые в риод политической турбулентности, пытаются выторговать для себя разного рода поблажки. И с этим надо заканчивать окончательно и бесповоротно.
Со времен октябрьского переворота прошло чуть больше 100 лет, а это капля в мировой истории, и поэтому надо переходить к территориальному устройству России каким оно было до 1917 года!
Все нацменьшинства должны проживать на территориях определенных им при царизме, естественно с правом перемещаться и работать на всей территории. НО ПРАВА ПУСТЬ КАЧАЮТ В СВОИХ АУЛАХ если не хотят доподлинно узнать что такое РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ !!!!!
=======================================
C Украины пишешь?



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0

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  • 12 | 19.10.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.10.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всякое проявление национализма делает востребованным требования проведения референдума по принадлежности бывшей Уфимской губернии.
==============================
а вот и экстремисты уфагубОВЦЫ



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1

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  • 13 | 19.10.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что заткнитесь.
---------
Прежде чем заткнуться я хотел бы уточнить: как же к вам обращаться? О, древнейший! О, мудрейший! О, суверенитетный! Или как-то иначе?



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2

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  • 14 | 19.10.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Радий вам в помощь, в Крымнаше он отличился!

Только о легитимности ваших ужимок говорить не приходится!



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  • 15 | 19.10.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Радий вам в помощь, в Крымнаше он отличился!

Только о легитимности ваших ужимок говорить не приходится!



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0

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  • 16 | 19.10.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ээээй, народы поволжья( чуваши, эрзя, удмурты, мордва, мари, ......) поаккуратней!!!!! Дело не в Башкортостане и башкирах. Дело в ВАШИХ предках, уничтоженных этой властью!



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  • 17 | 19.10.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во как тут разгулялись шовинисты. Специально для вас - башкиры древнейший народ на территории РФ. Из эпоса об "Урал батыре" следует, что он катался верхом на саблезубом тигре. А они исчезли только в каменном веку. Значит и башкиры и башкирский язык процветали уже в то время. Так что заткнитесь.
____________________________________________________
Древнейший на планете Земля, а может и в Солнечной системе. У кого еще есть Межпланетный конгресс башкир?



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3

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  • 18 | 19.10.2020, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 19.10.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

9 | 19.10.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всякое проявление национализма делает востребованным требования проведения референдума по принадлежности бывшей Уфимской губернии.
==============================
а вот и экстремисты уфагубОВЦЫ
____________________________________________________
Не сцы. Поделим по справеждивости - Валидкин Темяс от тебя никуда не денется.



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3

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  • 19 | 19.10.2020, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
C Украины пишешь?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
С русского города Уфа



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  • 20 | 19.10.2020, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Специально для вас - башкиры древнейший народ на территории РФ. Из эпоса об "Урал батыре" следует, что он катался верхом на саблезубом тигре. А они исчезли только в каменном веку. Значит и башкиры и башкирский язык процветали уже в то время

Блять уже тошнит от восхваления башкир самих себя !!! Скажите , что вы блин выкопали первыми озера Аслыкуль Кандрыкуль Талкас и все остальное . И горы уральские вы блин тоже отсыпали. Нацики тихушные ! Да вы скакали по степям казахстана, получали пилюлей от всех подряд ,потом уже в ноги бросились к Русскому царю ИВАНУ ГРОЗНОМУ !!! Город Уфа это изначально русский город построенным зятем царя Иваном Александровичем Нагим . Третим из четырех братьев . Образовался как крепость на слиянии рек Белая, Дема и Уфимка . Республика Большая ошибка В.Ленина
Молодые ребята башкиры уезжают учиться в Москву , Питер и другие города нашей матушки России и не хотят возвращаться в каменный век !! Их там никто не притесняет по национальному признаку . Делают хорошую карьеру . А здесь русским не дают нормально не жить не работать !!!
Куда не глянь одни нац. кадры .



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