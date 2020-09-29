“Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством”, – добавил Толкачев.
Также обвиненный в ряде других преступлений, в частности фальсификации избирательных документов, не сможет принять участие в выборах в Курултай. Как добавил председатель парламента, наличие судимости по этим статьям “вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти”. Он выразил уверенность в том, что нововведения получат “большую общественную поддержку” жителей Башкирии.
Руководитель пресс-центра госсобрания Ильгиз Абдуллин рассказал “Эху”, что на действующих депутатов предлагаемые меры не распространяются.
«Согласно законодательству [поправки] вносятся в кодекс о выборах, то есть такие люди не смогут претендовать [на место] депутата госсобрания. Соответственно, на нынешних они не распространяются. Они касаются только выборной кампании», — добавил он.
На вопрос о том, есть ли в действующем созыве депутаты, осужденные по предложенным статьям уголовного кодекса, собеседник оперативно ответить не смог.
Эхо Москвы
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Осеннее обострение курултаевских фигурантов
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