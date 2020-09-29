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Осеннее обострение курултаевских фигурантов

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Соответствующие изменения предложили внести в республиканский кодекс о выборах, сообщает пресс-служба Госсобрания. Сегодня права быть избранным в законодательное собрание лишены только те, кто был осужден за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления. По словам спикера парламента Константина Толкачева, список уголовных статей планируется расширить, добавив в него “менее тяжкие”. Рассмотрение поправок планируется в ближайший четверг на пленарном заседании.

Осеннее обострение курултаевских фигурантов


“Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством”, – добавил Толкачев.

Также обвиненный в ряде других преступлений, в частности фальсификации избирательных документов, не сможет принять участие в выборах в Курултай. Как добавил председатель парламента, наличие судимости по этим статьям “вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти”. Он выразил уверенность в том, что нововведения получат “большую общественную поддержку” жителей Башкирии.

Руководитель пресс-центра госсобрания Ильгиз Абдуллин рассказал “Эху”, что на действующих депутатов предлагаемые меры не распространяются.

«Согласно законодательству [поправки] вносятся в кодекс о выборах, то есть такие люди не смогут претендовать [на место] депутата госсобрания. Соответственно, на нынешних они не распространяются. Они касаются только выборной кампании», — добавил он.

На вопрос о том, есть ли в действующем созыве депутаты, осужденные по предложенным статьям уголовного кодекса, собеседник оперативно ответить не смог.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.10.2020, 13:07 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40424 | Рейтинг: +5124,3
Толкач как был дебильным ментом, начальником школы МВД, так им и остался.
Вот. что бывает, когда услужливый и малообразованный долго сидит на своем месте. Причем, тёплом!



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  • # 2 | 27.10.2020, 13:09 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40424 | Рейтинг: +5124,3

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  • 3 | 27.10.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69402 | Рейтинг: +11798,6
А избежавшим уголовного преследования, например. за убийство на охоте - можно, да?

2 августа 2013 года, информационное агентство «Башмедиа» выложило в сеть разоблачающий видеосюжет, снятый скрытой камерой. В нем человек, похожий на руководителя «БашДомКома», экс-кандидата в депутаты Госсобрания – Курултая РБ от «Единой России» Арсена Нуриджанова, говорит о том, что его хотят заменить Дубовским (Анатолий Дубовский – член общественной палаты РБ). А также о том, что Дубовского поддерживает сам спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Кроме того, говорится, что якобы г-н Толкачев убил на охоте человека в Туймазинском районе. Все это, по словам участника видео, прикрыл бывший министр МВД РБ Хасанов (Анас Хасанов – министр МВД РБ с 1990 по 1995 гг.). «Дубовский тоже знал об этом и молчал, у себя в «Отечестве» не писал, вот Толкачев сейчас и отрабатывает»



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  • # 4 | 27.10.2020, 13:30 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40424 | Рейтинг: +5124,3

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  • 5 | 27.10.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также обвиненный в ряде других преступлений, в частности фальсификации избирательных документов,
=====================================
Чудно как-то; гадий в курултайку, по новым поправкам не сможет избираться, а вот байствовать над регионом может?! Нестыковочка получается!
Для тех кто не в курсе поясняю:
Радий Хабиров был исключен из членов партии «Единая Россия»
«за деятельность, нанесшую политический ущерб интересам «Единой России»
Поводом для отлучения послужило то, что Хабиров потребовал изъять 40 тыс. 918 голосов избирателей, отданных за «Единую Россию» в пользу КПРФ и «Справедливой России», заставив ввести повторные протоколов в систему ГАС-Выборы, но они были замечены и отменены ЦИК РФ. Информация об этих действиях Хабирова, нарушающих нормы избирательного права в ч.3 ст. 141 УК РФ, была направлена прокурору республики...



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  • 6 | 27.10.2020, 13:36 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40424 | Рейтинг: +5124,3
3 | 27.10.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69387 | Рейтинг: +11798,5
А избежавшим уголовного преследования, например. за убийство на охоте - можно, да?
===============================
Замечательно! Теперь надо написать это крупно и выйти на пикет против Курултая!



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  • # 7 | 27.10.2020, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 8 | 27.10.2020, 13:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15150 | Рейтинг: -2163,8

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  • 9 | 27.10.2020, 13:55 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40424 | Рейтинг: +5124,3
13 | 27.10.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69389 | Рейтинг: +11798,5
с рук у неизвестно кого он покупает пятилитровку сомнительного алкоголя и тащит на свадьбу и поминки
__________________________________________________________
Больше года не пью - диабетчица низзя, но скажу:........

===============================================
Лучше выйди на пикет.....



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  • 10 | 27.10.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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..........." Сегодня права быть избранным в законодательное собрание лишены только те, кто был осужден за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления...список уголовных статей планируется расширить. Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством”, – добавил Толкачев...."
==============================================
Хорошее предложение , но только если будет действовать со Дня принятия на всех депутатов - как будущих так и сегодняшних!



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  • 11 | 27.10.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошие поправки! Отличные! Посмотрите видео и решите кто не достоин занимать гос. должности!
https://www.youtube.com/watch?v=WZEY21oUBsw



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  • 12 | 27.10.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутатки боятся реальной конкуренции и путём принятия поправок хотят снизить количество участников. С учетом того, что сидел каждый четвёртый- пятый, то эта поправка может коснуться 1/10 населения, при этом самую активную и свободолюбивую. Толкач в принципе должен был быть в их числе, и поэтому он должен их поддерживать. Странно, рыжий-рыжего получается. Кроме того, часть депутатов имеет судимость и видать не желают участвовать в будущих выборах. Видать взят курс на переезд в тёплые страны, и эвакуацию капитала. Нас ждут не простые времена, тем более с такими избранниками.



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  • 13 | 27.10.2020, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Судимым не место в Курултае! Очень Опытный



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  • 14 | 27.10.2020, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Все настолько отвратительно в хабировской стае, путинской своре



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  • 15 | 27.10.2020, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
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все настолько отвратительно в хабировском регионе, путинской россии...



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  • 16 | 27.10.2020, 19:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Дуняха, Дуня-тонкопряха!

Челнок уронила,
Семь баб задавила, вила, вила...
Дуня ль моя, Дуняха,
Дуня-тонкопряха!

Стала она шити,
Топором рубити, бити, бити…
Дуня ль моя, Дуняха,
Дуня-тонкопряха!



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  • 17 | 27.10.2020, 22:59 | Автор: Не зарегистрирован
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1 час назад, источник: Коммерсантъ
Путин поддержал идею запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской защитить правду о Великой Отечественной войне новым механизмом. Ямпольская предлагает на законодательном уровне запретить сравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии.

«Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — сказала депутат во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству (цитата по «РИА Новости»).
«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — ответил президент.
Владимир Путин ранее сам поднимал проблему защиты исторической правды. В частности, он говорил об этом в июне в своей статье для американского журнала National Interest, посвященной 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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Мойте жопы, антисоветчики, язык свой засовывать туда будете! Очень Опытный



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  • 18 | 28.10.2020, 06:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Сохранение десятки лет местного заксобрания без кадровых изменений, особенно руководства, говорит о глубоком застое в республике.
Если поинтересуетесь составом президиума, то вам станет понятно насколько сильно коррумпированна местная власть и насколько сильно мы находимся в системном кризисе. Идёт банальное разрушение республики путём насаждения чуждых и не реализуемых законов. Именно путём внедрения коррупционных поправок в действующие законы, появляются «дыры» через которые откачиваются бюджетные средства.
Осознание рано или поздно придёт, будет дана оценка и будут приняты решения по отношению к лицам проводившим антинародную политику.
Время придёт.



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