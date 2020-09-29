Осеннее обострение курултаевских фигурантов

Соответствующие изменения предложили внести в республиканский кодекс о выборах, сообщает пресс-служба Госсобрания. Сегодня права быть избранным в законодательное собрание лишены только те, кто был осужден за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления. По словам спикера парламента Константина Толкачева, список уголовных статей планируется расширить, добавив в него “менее тяжкие”. Рассмотрение поправок планируется в ближайший четверг на пленарном заседании.“Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством”, – добавил Толкачев.Также обвиненный в ряде других преступлений, в частности фальсификации избирательных документов, не сможет принять участие в выборах в Курултай. Как добавил председатель парламента, наличие судимости по этим статьям “вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти”. Он выразил уверенность в том, что нововведения получат “большую общественную поддержку” жителей Башкирии.Руководитель пресс-центра госсобрания Ильгиз Абдуллин рассказал “Эху”, что на действующих депутатов предлагаемые меры не распространяются.«Согласно законодательству [поправки] вносятся в кодекс о выборах, то есть такие люди не смогут претендовать [на место] депутата госсобрания. Соответственно, на нынешних они не распространяются. Они касаются только выборной кампании», — добавил он.На вопрос о том, есть ли в действующем созыве депутаты, осужденные по предложенным статьям уголовного кодекса, собеседник оперативно ответить не смог.