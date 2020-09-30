Лекарственный рэкет в Башкирии

Я такой древний, что лихие 90-е помню прямо как вчера. Я тогда мотался, но большой грузовой машине по дорогам страны и лиха лихого пытал. И было в те времена на дорогах не спокойно.Стоило где зазеваться, или по нужде встать, подъезжали к тебе добрые молодцы на машинах без номеров, выходили и окружив машину объясняли… мол тоси-боси, дело прошлое, люди по зонам маются, глюкозы не видят с чаем и табачком проблемы испытывают, страдают в общем, а ты тут весь такой сытый и уверенный в себе деньги грузовиками возишь, а по сему на общее уделить не мешает.После этого начинали тележить друг другу, водитель рассказывал про тяжелое детство и голодных детей, парни про жизнь сложную и часто короткую, часто сторговывались на определенной сумме, ты их отдаешь, а они тебе давали "билетик", что бы тебя другие половцы не разматывали дальше до картонной втулки. Разное было и под автоматами стояли и ломали кости пару раз, но в целом всегда получалось договориться и самое главное, с этим "билетом" дальше тебя уже никто не трогал, и это ключевое в этом рассказе.Прошли годы, мир перестал быть монохромным, только вот смотрю я вокруг и понимаю, что эти ребятишки никуда не делись, те кто выжил, надели костюмчики и "обилечивают" уже целую страну. "Честная марка" знак из-за которого сейчас частично парализован рынок медицинских лекарств, просто потому что, где-то программа зависла, где-то вообще вылетела и как итог лекарства на складах есть, а в аптеки попасть не могут. Вот эта "Честная марка" и напомнила мне эти "билеты" от братков из 90-х, которые пока не купишь, дальше не поедешь.И проблема то даже не в конкретной этой "Честной марке" а в подходе, у нас весь подход такой, все механизмы власти, пытаются продавать эти "билеты" в той или иной форме, ты должен заплатить что бы "ехать дальше". Куча разных маркировок, сертификатов, иной лабуды. И возможно в самом начале даже в них закладывался определенный смысл, как минимум попытки защитить рынок, в итоге люди очень быстро поняли, что это бизнес, на котором можно ничего не делая, просто продавая "билеты", не плохо жить. У нас даже государство сейчас живет в этой же логике.При этом очень часто первоначальный смысл теряется и процесс превращается в тупое обилечивание всех и вся, более того, если в 90-х ты платил одним и другие тебя не трогали, сейчас нужно платить всем и тебя все равно будут "трогать" потому что правил нет, вообще нет.... И при этом вообще никто не отвечает за результат, того же самого контрафакта меньше не становится, просто потому что сцуко, они тоже купили свои "билет" только в другой кассе.