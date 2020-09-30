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Лекарственный рэкет в Башкирии

  • Опубликовано: Facebook | 29.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 21408 | Комментарии: 16
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Я такой древний, что лихие 90-е помню прямо как вчера. Я тогда мотался, но большой грузовой машине по дорогам страны и лиха лихого пытал. И было в те времена на дорогах не спокойно.

Лекарственный рэкет в Башкирии


Стоило где зазеваться, или по нужде встать, подъезжали к тебе добрые молодцы на машинах без номеров, выходили и окружив машину объясняли… мол тоси-боси, дело прошлое, люди по зонам маются, глюкозы не видят с чаем и табачком проблемы испытывают, страдают в общем, а ты тут весь такой сытый и уверенный в себе деньги грузовиками возишь, а по сему на общее уделить не мешает.

После этого начинали тележить друг другу, водитель рассказывал про тяжелое детство и голодных детей, парни про жизнь сложную и часто короткую, часто сторговывались на определенной сумме, ты их отдаешь, а они тебе давали "билетик", что бы тебя другие половцы не разматывали дальше до картонной втулки. Разное было и под автоматами стояли и ломали кости пару раз, но в целом всегда получалось договориться и самое главное, с этим "билетом" дальше тебя уже никто не трогал, и это ключевое в этом рассказе.

Прошли годы, мир перестал быть монохромным, только вот смотрю я вокруг и понимаю, что эти ребятишки никуда не делись, те кто выжил, надели костюмчики и "обилечивают" уже целую страну. "Честная марка" знак из-за которого сейчас частично парализован рынок медицинских лекарств, просто потому что, где-то программа зависла, где-то вообще вылетела и как итог лекарства на складах есть, а в аптеки попасть не могут. Вот эта "Честная марка" и напомнила мне эти "билеты" от братков из 90-х, которые пока не купишь, дальше не поедешь.

И проблема то даже не в конкретной этой "Честной марке" а в подходе, у нас весь подход такой, все механизмы власти, пытаются продавать эти "билеты" в той или иной форме, ты должен заплатить что бы "ехать дальше". Куча разных маркировок, сертификатов, иной лабуды. И возможно в самом начале даже в них закладывался определенный смысл, как минимум попытки защитить рынок, в итоге люди очень быстро поняли, что это бизнес, на котором можно ничего не делая, просто продавая "билеты", не плохо жить. У нас даже государство сейчас живет в этой же логике.

При этом очень часто первоначальный смысл теряется и процесс превращается в тупое обилечивание всех и вся, более того, если в 90-х ты платил одним и другие тебя не трогали, сейчас нужно платить всем и тебя все равно будут "трогать" потому что правил нет, вообще нет.... И при этом вообще никто не отвечает за результат, того же самого контрафакта меньше не становится, просто потому что сцуко, они тоже купили свои "билет" только в другой кассе.

Олег Арефьев, Facebook
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  • 1 | 29.10.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По тихому возвращаются , благоприобретенные в 90 годы
" демократические " ценности , нашего феодального строя !



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  • 2 | 29.10.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все , что написал Олег, истинная правdа, которую я испытал лично в те лихие гоdы.
С этим билетом от рекитера я проехал без еdиной остановки от Нижнего dо Уфы.dаже в челнах гаишники не пытались меня остановить.Это был"зеленый кориdор".Обошелся этот кориор мне в тысячу рублей. Потеря по сравнению с возней с гаишникамии - сущие пустяки. В плюсе экономия нервов и времени- eхал как король без остановок.



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  • 3 | 29.10.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Лекарственный рэкет в Башкирии
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27.12.2019 вступил в силу Федеральный закон № 462-ФЗ Согласно этому документу, маркировка лекарственных препаратов средством идентификации (код DataMatrix) стала обязательной с 1 июля 2020 года.
QR-код считывается по каждой принятой упаковке, в результате чего,.процесс приемки замедлился в 6-8 раз.
Система маркировки не справляется с объемами поэтому товары не могут быть растаможены. . Объем зависших товаров исчисляется миллионами упаковок. В условиях пандемии нет лекарств.
Под видом маркировки население фактически обкладывают новым налогом, который вдобавок пойдет не только в казну государства, но и в карман Алишера Усманова, Александра Галицкого и других олигархов в рамках «частно-государственного партнерства»

ДОКОЛЕ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ?!



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  • 4 | 29.10.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подтверждаю на одном примере. два года назад покупал мазь в тюбиках " метилурацил", было не меньше 5 разных производителей. Выбирал подешевле подходящее по качеству. Теперь кроме одной, Тульской, не найти, в котором тюбики частично заполнены воздухом.



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  • 5 | 29.10.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом очень часто первоначальный смысл теряется и процесс превращается в тупое обилечивание всех и вся, более того, если в 90-х ты платил одним и другие тебя не трогали, сейчас нужно платить всем и тебя все равно будут "трогать" потому что правил нет, вообще нет.... И при этом вообще никто не отвечает за результат, того же самого контрафакта меньше не становится, просто потому что сцуко, они тоже купили свои "билет" только в другой кассе.

Олег Арефьев, Facebook
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Может что-то полезное хотел сказать людям, но получилось как у всем известного ИРИКА!



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  • 6 | 29.10.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо было при ЕБНе, одни рэкетиры, никаких тебе ментов, жили чисто реально - по понятиям!



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3

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  • 7 | 29.10.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69421 | Рейтинг: +11796,5
Больше месяца нет в аптеках СТРАНЫ Форпдил Комби - а это препарат - на минуточку - из списка жизненно-важных! Пока что есть Серетид мультидиск и Симбикорт - но они в 1,6-2 раза дороже форадила комби - потому и есть еще...
Вчера у меня закончился форадил - за месяц с лишним начала его поиски в аптеках страны - шиш! Сегодня перешла на серетид мультидиск.
По ценам:
форадил комби в течении года покупала по ценам 1103, 1065, 1064, 1017 и снова 1065
на днях вынуждена была взять серетид мультидиск - за 1769. Ощутимая разница, правда?
Всего на свои хронические болячки, не считая прочих трат на аптеку(перевязочные материалы, мази и прочее) - за 10 месяцев потрачено свыше 20 тыщ... то есть по 2 тыщи в месяц. Плюс прочие препараты и медикаменты - затраты на них я не считала, но тоже рублей по 500 в месяц - на семью - от простуды, перевязочные материалы от порезов, фурункулов, мази, антибиотики и прочее.
Не могла понять - куда подевался форадил?! Неделю назад все стало ясно - маркировка в пользу Усманова!!!! БЛ-ЯДЬ!!!! Сколько людей просто умрет или утратит свое здоровье из-за отсутствия лекарств в аптеках - ради наживы этого узбека, который тащит у россиян, а вкладывается в Узбекистан!



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  • 8 | 29.10.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Темы стали избитыми.



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  • 9 | 29.10.2020, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР, "людям в теме" просигнализировали скорым развалом страны, остановкой табачных фабрик. Сегодня отсутствием лекарств в аптеках?

И-2



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  • 10 | 29.10.2020, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лекарственный рэкет в Башкирии
-------------------
Таки именно в Башкирии? А в других регионах конечно же не так? Админу надо плюнуть именно в Башкирию.



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  • 11 | 29.10.2020, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таки именно в Башкирии? А в других регионах конечно же не так? Админу надо плюнуть именно в Башкирию.
______________
Ты это только заметил? Почитаешь и сразу понятно, что соседский регион здесь не причем.



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  • 12 | 29.10.2020, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров просто убил тебя используя в политических целях... Хуш бул Ульфат абый!!!



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  • 13 | 29.10.2020, 20:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров просто убил его используя в политических целях...
Ульфат абый...



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  • 14 | 29.10.2020, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров просто убил его используя в политических целях...
Ульфат абый...



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  • 15 | 29.10.2020, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров просто убил тебя используя в политических целях... Бахил бул Ульфат абый!!!



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  • 16 | 29.10.2020, 22:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ладно, Ульфат обый себя сам довёл, и никто другой в этом не виноват. Многие сильно жаждут власти, и эта жажда их и сжигает. Мир праху.



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