Дурдом, где правды не найти. Только вранье и угрозы

Родственники мэра Уфы планируют подать в суд из-за информации о его смерти. Об этом рассказал член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов. Ранее сообщения о якобы смерти Ульфата Мустафина из-за COVID-19 распространились в интернете. Это произошло после того, как вчера глава Башкирии Радий Хабиров заявил о тяжелом состоянии главы администрации города. По словам Мурзагулова, “люди, которые распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду”. Его слова передает издание “БИЗНЕС online”.“Да, человеку плохо, он болеет, но распространять такие слухи на этом фоне — значит просто не уважать человека. Если подобное продолжится, определенные меры будут приняты”, — заявил Мурзагулов.Напомним, ранее руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов в разговоре с журналистом “Аргументов и фактов” сообщил о планах подать в суд на СМИ за публикацию материалов о якобы госпитализации Мустафина в Москву спецбортом МЧС.***О смерти главы администрации сообщил Радий Хабиров.Мустафин с конца сентября болел коронавирусом и пневмонией, ранее его в тяжёлом состоянии перевезли в Москву.Мустафин возглавил городскую администрацию 29 октября 2018 года.***Циничное вранье, конечно, которое сопровождало болезнь сити-менеджера Уфы — это уже не просто привычная «закрытость власти», а следствие какой-то маразматической политической беспомощности и психиатрический диагноз. Я почти атеист, но если бы была чуть более христианкой, то сказала бы, что и грех это.Еще есть время всем одуматься. Жизнь дается только раз.P.S. Ульфат Мансурович, покойтесь с миром. Пусть вам там будет легко и свободно.***В сегодняшней смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина (или «в смерти, о которой объявлено сегодня») меня больше всего тревожит мотив постоянного преследования журналистов.Это уже давно превратилось в Башкирии в какой-то любимый вид спорта (круче чем футбол) или охоты (как встарь в Завидово).Примеров много, но болезнь и смерть мэра были особенно превращены в какой-то трагифарс. Публикация, которую вы видите, вышла сегодня за несколько часов до официального сообщения о смерти. Это был финальный этап; до того буквально на каждом шаге журналистов, которые чуть ли не месяц писали, что у мэра ковид, что он транспортирован в госпиталь в Москве и т.д., с высоких трибун грозились засудить. (Излишне пояснять, что по версии пресс-службы он «работал с документами» чуть не до вчерашнего дня).И, разумеется, на каждом этапе над каждым, кто заикался о болезни мэра, потрясали законом о фейках. По этому же закону недавно оштрафовали чуть ли не всю прессу республики, которая еще весной написала, что на кладбище Уфы зарезервирована тысяча мест под коронавирус; собственно, на судебных процессах выяснилось, что по факту это правда и подтверждалось чиновниками в переписке, но эти штрафы Роспотребнадзор всё равно содрал.