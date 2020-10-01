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Дурдом, где правды не найти. Только вранье и угрозы

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Родственники мэра Уфы планируют подать в суд из-за информации о его смерти. Об этом рассказал член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов. Ранее сообщения о якобы смерти Ульфата Мустафина из-за COVID-19 распространились в интернете. Это произошло после того, как вчера глава Башкирии Радий Хабиров заявил о тяжелом состоянии главы администрации города. По словам Мурзагулова, “люди, которые распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду”. Его слова передает издание “БИЗНЕС online”.

Дурдом, где правды не найти. Только вранье и угрозы


“Да, человеку плохо, он болеет, но распространять такие слухи на этом фоне — значит просто не уважать человека. Если подобное продолжится, определенные меры будут приняты”, — заявил Мурзагулов.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов в разговоре с журналистом “Аргументов и фактов” сообщил о планах подать в суд на СМИ за публикацию материалов о якобы госпитализации Мустафина в Москву спецбортом МЧС.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

О смерти главы администрации сообщил Радий Хабиров.

Мустафин с конца сентября болел коронавирусом и пневмонией, ранее его в тяжёлом состоянии перевезли в Москву.

Мустафин возглавил городскую администрацию 29 октября 2018 года.

***

Наталья Павлова: Ульфат Мансурович, покойтесь с миром. Пусть вам там будет легко и свободно

Циничное вранье, конечно, которое сопровождало болезнь сити-менеджера Уфы — это уже не просто привычная «закрытость власти», а следствие какой-то маразматической политической беспомощности и психиатрический диагноз. Я почти атеист, но если бы была чуть более христианкой, то сказала бы, что и грех это.

Еще есть время всем одуматься. Жизнь дается только раз.

P.S. Ульфат Мансурович, покойтесь с миром. Пусть вам там будет легко и свободно.

***

Игорь Савельев: Примеров много, но болезнь и смерть мэра были особенно превращены в какой-то трагифарс

В сегодняшней смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина (или «в смерти, о которой объявлено сегодня») меня больше всего тревожит мотив постоянного преследования журналистов.

Это уже давно превратилось в Башкирии в какой-то любимый вид спорта (круче чем футбол) или охоты (как встарь в Завидово).

Примеров много, но болезнь и смерть мэра были особенно превращены в какой-то трагифарс. Публикация, которую вы видите, вышла сегодня за несколько часов до официального сообщения о смерти. Это был финальный этап; до того буквально на каждом шаге журналистов, которые чуть ли не месяц писали, что у мэра ковид, что он транспортирован в госпиталь в Москве и т.д., с высоких трибун грозились засудить. (Излишне пояснять, что по версии пресс-службы он «работал с документами» чуть не до вчерашнего дня).

И, разумеется, на каждом этапе над каждым, кто заикался о болезни мэра, потрясали законом о фейках. По этому же закону недавно оштрафовали чуть ли не всю прессу республики, которая еще весной написала, что на кладбище Уфы зарезервирована тысяча мест под коронавирус; собственно, на судебных процессах выяснилось, что по факту это правда и подтверждалось чиновниками в переписке, но эти штрафы Роспотребнадзор всё равно содрал.






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  • 1 | 30.10.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 2 | 30.10.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Мустафин всё-таки скончался в Москве? Зачем нужен был тогда спор?



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  • 3 | 30.10.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это уже не просто привычная «закрытость власти», а следствие какой-то маразматической политической беспомощности и психиатрический диагноз.
======================================
Я бы добавил: всей структуры власти сраны башкир включая гадия!!!
Который вчера лично сообщил о смерти мЕра !!!
И еще:
"Потомки салавата отступать не умеют", потому что не умеют думать!!!



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“люди, которые распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду”.
........................

"....И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.."



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  • 5 | 30.10.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Это в какой "сране" 20 лет низкого ранга бандит под 70 из Тамбовской ОПГ рулит сраной?!
И этот бандит в премьеры подсунул группового насильника несовершеннолетних девочек чтоб Башкортостан попытаться превратить в срану?! Хотя и про главаря РБ сообщают что на должности через постель назначал...
Закономерность такова: эти ритуальные завывания о любви к России легко опровергаются ближайшими кустами - весьма наглядно! Но в семье - дома, у каждого порядок! Вот она где Любовь то и выражается! А Путин свою ЛЮську бросил, и другую обществу, то бишь народу, не представил! А это означает что никого, тем более народ, он не любит!
Характерная жизненная история: мужичок путинского росточка такой же неказистый плюгавый, не любящий свою первородину Курск чтоб зачать двоих детей уплатил 200 000 руб по расценкам 2013 годочка. Эту сумму сегодня раз в 5 нужно умножить чтобы оценить...он обожал Путина, при этом обворовывал всех кого мог, даже со стола мог стянуть...быстро стал начальником участка!



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  • 6 | 30.10.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Если вдруг умрет глава республики, то он еще три дня будет управлять Башкирией. Восток дело тонкое.



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  • 7 | 30.10.2020, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69424 | Рейтинг: +11795,6
“люди, которые распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду”
______________________________________________________
На минуточку - эти "слухи", а на самом деле правда - появились из вашего ближайшего окружения - даже не от московских врачей, а от чиновников Б-стана самого высшего ранга, высших должностных лиц МВД. Я больше скажу - уверена, что у самого МЕРЗАгулова моча в жопе не удержалась и он кому-нить да сказал об этом, если сам знал.
Как и ситуация с эвакуацией Мустафина в Москву спецбортом в ночь на 20 октября.
Так кому ты грозишь адом, дурашка?!

Впрочем - чему я удивляюсь, ведь слова МЕРЗАгулов - реплика слов пуйла: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!»

Если бы я была верующим человеком, то была бы убеждена. что гореть в аду придется все же не тем, кто распространил отнюдь не слухи, а плохую, безрадостную, но весть, а тем, кто возомнил себя привратником у врат рая и пытается распределять места в раю и аду от имени бога. Или даже самим богом.
Как же мерзок этот МЕРЗАгулов!



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  • 8 | 30.10.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая благодатная тема для Кухарки и ее больной психики: умер человек, да не просто человек, а чиновник, да не просто чиновник, а башкирский чиноаник.
Заткните уши, сейчас начнется, вернее продолжится!



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11

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  • 9 | 30.10.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё за ипанаты у власти? ну тляяяять . сами себя режут без ножа.. ну что здесь такого что бы скрывать ????? сами заставляют распускать слухи и потом усердно с этим борются, ну типичные армянские комсомольцы... хотя )(уле тут удивляться
турк



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  • 10 | 30.10.2020, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69424 | Рейтинг: +11795,6
Смерть Брежнева скрывали тоже сутки, но там еще как-то можно понять - Политбюро было в растерянности и была мышиная возня по поводу того, кого назначить преемником... все же страна, а не город...

Смерть Гейдара Алиева скрывали 4 с лишним месяца и за это время от его имени было много чего заявлено, включая снятие своей кандидатуры на выборах главы Азербайджана в пользу сына Ильхама...

Какого буя скрывать сутки смерть мэра города?! На что это могло повлиять? Только из-за амбиций СРАдия, который, прекрасно зная о критическом состоянии, фактически находящегося при смерти(врачи не могли этого не знать) - Мустафина, за несколько часов до его кончины выразил уверенность, что "Мы с тобой, Василий Иванович, еще повоюем!" - как в анекдоте про Петьку и Чапая... когда Петька у кровати умирающего ВИ на его вопрос "Петька, я умру?" ответил той фразой, в то же время меряя пядями, какого размера делать гроб...

Мне еще не понятно - почему прощание в Курултае, если работал Мустафин в мэрии? И - например, в мэрии или в Русдраме - в фойе - было бы куда логичней...

И вот еще момент: какая дата смерти будет стоять на табличке - 29 или 29 октября?



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  • 11 | 30.10.2020, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69424 | Рейтинг: +11795,6
какая дата смерти будет стоять на табличке - 29 или 29 октября?

сорри!
какая дата смерти будет стоять на табличке - 28 или 29 октября?



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  • 12 | 30.10.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, турке с кухеркой какая разница кто когда помер, чего они так орут, кто скажет?



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  • # 13 | 30.10.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 14 | 30.10.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ответьте ей кто-нибудь, она же сейчас реально с ума сойдет!
------------------------

Было бы еще с чего сходить...



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  • 15 | 30.10.2020, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.10.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, турке с кухеркой какая разница кто когда помер, чего они так орут, кто скажет?
______________________________--
ты дебилушка ... показываю на пальцах - мне пох кто когда умер . но мне не пох что мне лгут со всех утюгов ... и после каждой лжи я перестаю верить в свою страну, в свой народ... меня заставляют - НЕ ВЕРИТЬ... а вот это мне совсем не пох и как сказал Остап Сулейман Ибрагим мария бендер бей подпольному миллионеру Корейко - у меня пошатнулась вера в человечество, стоит это того?
турк
а ты . мурзагуловский под3.14здыш, кривляешься , что бы отвлечь внимание от проблемы. Проблема одна - ложь и фальшь от властей



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  • 16 | 30.10.2020, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулову самому в аду гореть. Лживая, циничная власть. Лгут даже не понимая для чего? Искренне жаль Мустафина. Но зачем обманывать людей, что у него легкое недомогание, что через 2 недели он выйдет на работу. Соболезнование семье покойного. Но такие как Мурзагулов ни дня не проведут без скандала и истерии. Позор!



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  • 17 | 30.10.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулова не знаю лично, но глядя на его физиономию, вызывает конкретный рвотный рефлекс. Радий тебе надо менять свое окружение . Сладко поют тебе в уши, но сдадут тебя глазом не моргнут когда их прижучат . Не везет Башкирии с главами не говоря кого он набирает в свою команду- приятелей, но не профессионалов ...



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  • 18 | 30.10.2020, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишний раз убедился в том, что Хабиров и вся его камарилья недалёкие умом и подлые и непорядочные по своим поступкам люди! Врут, как дышат! Врут, как либерасты! А прощаться с Мустафиным в закрытом гробу будут, как с ковидным? Очень Опытный



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  • 19 | 30.10.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ответьте ей кто-нибудь, она же сейчас реально с ума сойдет!
------------------------

Было бы еще с чего сходить...

=================
Плюсанула, согласна значит, что ума нет. Уже прогресс.



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  • 20 | 30.10.2020, 16:17 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1497 | Рейтинг: +464,5
Новый материал для продолжения романа "Бабаи всея Башкирии"?!



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