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Цирковые будни следкома: Неустановленные руководители организации

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Руководитель СУ СКР по Башкирии Денис Чернятьев отменил постановление следователя о прекращении уголовного дела по факту хищения средств у членов Адвокатской палаты Башкирии, сообщили юристам-заявителям Александру Войцеху и Андрею Казакову в прокуратуре Башкирии.

Цирковые будни следкома: Неустановленные руководители организации


Как ранее сообщали в следкоме, подозреваемыми в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) считают неустановленных руководителей организации.

В 2014 году они, по версии следствия, ввели в заблуждение совет организации и пролоббировали заключение невыгодной для организации сделки. У аффилированных лиц были арендованы непригодные офисные помещения для Адвокатской палаты, на ремонт которых из бюджета организации было потрачено 3,7 млн руб.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждалось в июне 2019 года, но его прекратили после того, как в отношении бывшего президента Адвокатской палаты Булата Юмадилова возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). В августе Советский райсуд Уфы по жалобе Булата Юмадилова признал возбуждение уголовного дела по ст. 201 УК РФ незаконным. В октябре решение устояло в Верховном суде Башкирии.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 30.10.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как ранее сообщали в следкоме, подозреваемыми в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) считают неустановленных руководителей организации.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот уж цирик так цирик: что, в этой "организации" столь много рукоЙводителей (сотни?! тысячи?!...), что найти среди них виновного невозможно , как иголку в стоге сена?!!!!
"Восхищаюсь" профессионализмом "следователя" !!!!!
А ведь не за здорово живешь этот следак прекратил дело!
Ну, прям как в сказке "Алиса в стране чудес" (читай сране башкир): Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!



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  • Гость
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  • 2 | 30.10.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кол!
О какой "сране" расписывают СМИ Китая что в "сране": "есть бандит совмещающий основную деятельность с работой презиком, бандит совмещающий основную деятельность с работой генпрокурором,.."

Как именуется эта дивная "срана"? Маленькая подсказка, ее народ является потомком рабов!!!!!
Догадались?! Отпишитесь!



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  • Гость
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  • 3 | 30.10.2020, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подлые, продажные, беспринципные исполнители _ Весь состав СК. Паразитирующая служба на шее народа!!!



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