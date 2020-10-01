Цирковые будни следкома: Неустановленные руководители организации

Руководитель СУ СКР по Башкирии Денис Чернятьев отменил постановление следователя о прекращении уголовного дела по факту хищения средств у членов Адвокатской палаты Башкирии, сообщили юристам-заявителям Александру Войцеху и Андрею Казакову в прокуратуре Башкирии.Как ранее сообщали в следкоме, подозреваемыми в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) считают неустановленных руководителей организации.В 2014 году они, по версии следствия, ввели в заблуждение совет организации и пролоббировали заключение невыгодной для организации сделки. У аффилированных лиц были арендованы непригодные офисные помещения для Адвокатской палаты, на ремонт которых из бюджета организации было потрачено 3,7 млн руб.Уголовное дело о мошенничестве возбуждалось в июне 2019 года, но его прекратили после того, как в отношении бывшего президента Адвокатской палаты Булата Юмадилова возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). В августе Советский райсуд Уфы по жалобе Булата Юмадилова признал возбуждение уголовного дела по ст. 201 УК РФ незаконным. В октябре решение устояло в Верховном суде Башкирии.