Им спецборты МЧС и VIP-больница, а для вас койка в коридоре — и то роскошь

Радий Хабиров потребовал ужесточить порядок госпитализации людей с коронавирусом. По словам главы региона, от 10 до 30% больных, находящихся в стационарах, могли бы лечиться дома.Хабиров потребовал, чтобы Минздрав проработал порядок ужесточения показаний к госпитализации людей, чтобы коечный фонд в больницах занимали только больные в тяжёлом состоянии, «тем более есть решение президента о том, что, если человек лечится от коронавируса амбулаторно, имеет право на получение бесплатных лекарств».***Мэра Уфы Ульфата Мустафина отправили спецбортом в Москву.Источник также сообщил, что градоначальнику готовят замену.Источник РroUfu.ru сообщил, что Ульфат Мустафин, который с 26 сентября не появляется на публике, ближе к ночи был экстренно госпитализирован в Москву с использованием спецборта МЧС. По определенным данным, он находится в бессознательном состоянии. В какой именно госпиталь отправят госслужащего – не уточняется.Тем временем, как полагает источник в правительстве, в Администрации главы РБ уже готовят замену Мустафину. Мэром Уфы может стать якобы глава Нефтекамска – Ратмир Мавлиев, сын известного бизнесмена Рафила Мавлиева. Ранее этот бизнесмен попал в историю, когда жители села Саклово Краснокамского районa были возмущены тем, что он гоняет их коров на вертолете. По другой версии источника, замену мэру еще ищут.Напомним, состояние самого мэра Уфы Ульфата Мустафина уже давно вызывает подозрение и обеспокоенность общественности. Долго время в пресс-службе мэрии отрицали заболевание у мэра и скупо отвечали, что Мустафин находится на больничном после контакта с COVID-подтвержденным.Также пока неизвестно, кто именно оплатил перелет. В региональном Минздраве сообщили, что ни Республиканская клиническая больница №2, ни само ведомство не оплачивало спецборт. В марте этого года Минздрав Башкирии оплатил спецборт молодой маме из Уфы - женщину удалось спасти. Борт стоил 1,5 млн рублей.Справка. Ратмир Мавлиев родился в 1989 году. В 2011 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2014 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. С 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, а в 2015 году занимал должность заместителя руководителя Ютазинского исполкома. До назначения на должность и.о. главы Нефтекамска занимал пост советника главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.***Об этом рассказал источник в клинике БГМУ и подтвердили еще двое собеседников, близких к профессору.В Уфе заболел ректор БГМУ Валентин Павлов, предположительно, коронавирусом. Состояние ректора БГМУ Валентина Павлова близкие оценивают как стабильное, поражение легких – среднее.В Минздраве сослались на медицинскую тайну и отказались сообщать о здоровье врача. Главврач РКБ-2 Андрей Евсюков также отказался говорить с корреспондентом ProUfu.Последняя запись на странице Павлова в Facebook сообщает о встрече на БСТ с главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Анной Казак и вице-спикером Курултая Рустемом Ахмадинуровым. В программе «По сути дела» они рассуждают о вирусонастороженности. А главный вывод передачи таков – до победы над коронавирусом еще далеко, но паниковать не стоит. Прогноз специалистов – окончательно COVID-19 победим в следующем году: в лучшем случае – в феврале, в худшем – в сентябре 2021 года.Ранее Валентин Павлов одним из первых откликнулся на пандемию с коронавирусом. Сотни ординаторов клиники БГМУ прошли боевое крещение в COVID-госпиталях Уфы.