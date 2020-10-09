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Обнулённый, пожизненный, неприкосновенный

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Гарант на гарантиях. Бывший глава государства станет еще более неприкосновенным. Неприкосновенность бывшего президента значительно усилится, а лишить его иммунитета станет гораздо сложнее. Это следует из поправок, внесенных в Госдуму 5 ноября сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Обнулённый, пожизненный, неприкосновенный


Экс-главу государства нельзя будет привлечь к ответственности даже за преступления, совершенные до или после его президентства. А порядок снятия неприкосновенности будет идентичен импичменту — с созданием в Думе специальной комиссии, заключениями высших судов и принятием решения двумя третями голосов в парламенте. Эксперт считает, что особые гарантии ушедшему президенту важны для цивилизованной смены власти, но «вбивают клин» между ним и его командой, не получившей таких привилегий.

Поправки к закону «О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» внесены в Госдуму председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Главная цель законопроекта, как говорится в пояснительной записке,— привести ст. 3 этого документа в соответствие с обновленной Конституцией, одобренной летом на общероссийском голосовании.

Напомним, что сразу после отставки первого президента Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года и. о. главы государства Владимир Путин подписал указ «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». А в 2001 году был принят одноименный федеральный закон, закрепивший за экс-главой государства ряд льгот. В частности, ему предоставляется в пользование «одна из государственных дач», сохраняются госохрана, правительственная связь и медицинское обслуживание, а также выделяется денежное содержание в размере 75% президентского оклада.

Поправки господ Клишаса и Крашенинникова касаются исключительно ст. 3 этого закона, где речь идет об иммунитете экс-президента и порядке его снятия. Согласно действующей редакции закона, бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Эту процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета путем направления соответствующего представления в Госдуму. Если Дума простым большинством голосов дает согласие на снятие иммунитета, то вопрос передается на рассмотрение Совфеда, который, также простым большинством, может принять постановление о лишении неприкосновенности.

Теперь же порядок снятия иммунитета с бывшего главы государства будет аналогичен процедуре отрешения от должности действующего президента.

Это возможно только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления (для этого в Думе по инициативе как минимум трети депутатов создается специальная комиссия), подтвержденного заключением Верховного суда о наличии в действиях экс-главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

При этом решения Госдумы о выдвижении обвинения и Совфеда о лишении неприкосновенности должны быть приняты не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов и сенаторов.

Кроме того, лишить экс-президента неприкосновенности верхняя палата должна не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совфедом не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Впрочем, главное новшество законопроекта связано с самим понятием неприкосновенности и напрямую из поправок к Конституции не вытекает. Сейчас экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период президентства. Он также не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия «осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий» главы государства.

Из новой редакции ст. 3 указание на сроки совершения противоправных деяний предлагается исключить. По словам Андрея Клишаса, это означает, что неприкосновенность экс-главы государства будет сохраняться вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Как пояснил господин Клишас “Ъ”, такие же гарантии дает экс-президенту пожизненное сенаторство, но оно является его правом, а не обязанностью. «В зарубежных юрисдикциях также распространена практика, когда глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, становится пожизненным членом парламента, как в Италии, или входит в другой орган власти, например Конституционный совет во Франции, и получает статус и неприкосновенность, которая действует и за пределами срока исполнения лицом президентских полномочий»,— отметил сенатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для “Ъ FM” тоже подчеркнул, что такие нормы не являются новацией с точки зрения международного права. «Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна»,— отметил господин Песков, добавив, что данные изменения являются «доведением до ума» уже существующего статуса экс-президентов.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев подтвердил “Ъ”, что аналогичные положения встречаются и в зарубежных конституциях. «Однако институт лишения неприкосновенности (бывших президентов.— “Ъ”), несмотря на законодательное закрепление, на практике применялся редко. В США был совершен ряд попыток, но они не увенчались положительным исходом для заявителей»,— отметил господин Моисеев. Он также напомнил, что к преступлениям, которые не являются тяжкими, относятся, например, вымогательство без отягчающих обстоятельств, причинение смерти по неосторожности, отдельные виды мошенничества, нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Соответственно, если экс-президент совершит нечто подобное, то заведенное по такому поводу уголовное дело будет подлежать прекращению либо в его возбуждении может быть отказано, пояснил эксперт.

Сама идея гарантий президенту на период после завершения его полномочий важна для создания условий цивилизованной смены власти, считает бывший сотрудник администрации президента политолог Владимир Шемякин.

«Тем более вероятно, что на новое руководство страны будет осуществляться беспрецедентное давление со стороны некоторых наших зарубежных партнеров, чтобы показательно расправиться с экс-президентом за его излишнюю, по их мнению, неуступчивость в тех или иных вопросах. Хотя при наличии политической воли новой власти любые процедурные преграды преодолимы»,— считает эксперт. С другой стороны, данный законопроект «вбивает клин между президентом и его командой», полагает господин Шемякин: «Какие гарантии у них после смены власти? Как теперь под руководством нынешнего президента, защищенного гарантиями, вести себя им, гарантий не имеющим?»

Ангелина Галанина, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 07.11.2020, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40438 | Рейтинг: +5123,7
...." теперь у нас в депутатах 22 доярки, 1 телятник, 1 кочегар и 2 охотоведа" (из доклада Эллы Панфиловой Владимиру Владимировичу).



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  • 2 | 07.11.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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В США проходят грязные выборы. Верхушкастраны наплевала на народ и грязными махинациями пытается привести к власти свою маразматичную марионетку.



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  • 3 | 07.11.2020, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69449 | Рейтинг: +11792,5
Несколько последних видео, где пуйло бессмысленно перекладывает или поправляет на своем столе бумажки и другие предметы по какому-то своему фен-шую - приводит к мысли, что дедок точно умишком тронулся...
Пишут про Паркинсона... ХЗ, но то, что он не здоров - это очевидно. И это уже не только паранойя...



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  • 4 | 07.11.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один главный интерес и желание в последнем внесенном " законе "
как можно глубже обезопасить себя " Великого " от будущих претензий
за развал !



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  • 5 | 07.11.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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смерть Кощеева — на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережет.



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  • 6 | 07.11.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Бронированный памперс включить забыли?



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  • 7 | 07.11.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Обнулённый, пожизненный, неприкосновенный
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Во первых
Ряд иностранных СМИ, включая британскую газету The Sun, пророчат скорый уход Владимира Путина с поста президента России в связи с прогрессирующей болезнью Паркинсона*. Зарубежное издание, ссылаясь на анонимные источники в Кремле, опубликовало материал о вероятной отставке главы государства.
А от дурдома путин не застрахован ни одним законом
--------------------------------------
*Болезнь Паркинсона (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.
Во вторых
Если учесть с какой легкостью путин меняет законы, в том числе конституцию, то где гарантия, что новый президент не отменит законы предшественника с такой же легкостью?!



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  • 8 | 07.11.2020, 12:32 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1664 | Рейтинг: +375,4
Да херня эти все поправки иммунитеты. Когда население созреет и возьмется за вилы ничего не поможет. А пупкин просто включает дурачка чтобы потихоньку свалить. Невменяем он начальник, ну чего от психа взять.



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  • 9 | 07.11.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Невменяем он начальник, ну чего от психа взять.
--------------
Плохо Кухарка с обезьянкой занимается, еле-еле по-русски разговаривает.



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  • 10 | 07.11.2020, 13:03 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40438 | Рейтинг: +5123,7
Не а.а.... Наш Вован мастер интриг. И так просто не свалит. Вот увидите.



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  • 11 | 07.11.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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8-му.
вот в Америке население повзрослело и выбирает себе восьмидесятилетнего президент, пользуясь фалсификациями, чтобы более молодой претендент не прошёл. Особенно взрослым выглядит негритянское население.



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  • 12 | 07.11.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об иммунитете можно говорить в правовом государстве, коим Россия не скоро станет, так что в переходный период можно отправить все окружение вместе с обнуленным куда угодно. Санкции "партнеров" не дадут скрыться нигде кроме как в бункере.



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