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В Башкирии задержаны десятки человек

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СМИ сообщили о "конфликте с проживающими на территории Кармаскалинского района армянами". В Башкортостане Telegram-каналы и активистские сообщества в социальных сетях сообщили, что 7 ноября в райцентре Кармаскалы полиция и спецназ МВД задержали около 50 активистов из-за "конфликта с местной армянской диаспорой".

В Башкирии задержаны десятки человек


В сообщениях паблика "Проблемы Уфы и Республики Башкортостан" вКонтакте, разошедшемся по соцсетям, чатам WatsApp и Telegram-каналам, утверждается, что инцидент произошел из-за того, что "где-то неделю назад у местных ребят произошёл конфликт с компактно проживающими на территории Кармаскалинского района армянами".

"Подопечные этих армян, приехали домой к матери одного из местных парней и ударили по лицу пожилую женщину. Естественно для защиты чести и чтобы наказать обидчиков , сегодня на 18.00 была назначена встреча с этими людьми. В итоге вместо армян и их подопечных подлетел спецназ ФСБ и ОМОН. И без разговоров начали всех крушить и месить без разбора. По итогу множество ребята в РУВД…", — говорится в паблике.

Позднее сообщество опубликовало еще один пост, в котором говорится: "Как сообщают знакомые силовики , участвовавшие в задержании, им было сказано, что будут задерживать радикальных экстремистов и террористов. И был приказ задерживать всех , никого не жалеть , при жёстком сопротивлении стрелять по колёсам".

В соцсетях также выкладываются видеоролики, на которых видны машины с разбитыми стеклами.

Как сообщают местные СМИ, представители региональных МВД и УФСБ воздерживаются от любых комментариев. Всякая информация о произошедшем на сайтах правоохранительных органов отсутствует.

Информационное агентство Башинформ, входящее в одноименный медиахолдинг, опубликовало вечером в субботу сообщение о том, что "в Кармаскалах оперативные службы силовых ведомств провели профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушения общественного порядка". Агентство, сославшись на источники в правоохранительных органах, сообщило, что "было задержано 36 человек, в частности члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт", которые, якобы, "планировали, по версии следствия, спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом".

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров заявил в соцсетях, что "никаких межнациональных конфликтов в районе нет и не было", и назвал инцидент "обычной бытовухой". "Никаких представителей диаспор здесь нет", — добавил чиновник, попросив "не выдавать желаемое за действительное".

Когда материал готовился к выпуску, Telegram-канал "КушТау on-line" сообщил, что "около 12 человек отправлены на автобусе из отдела полиции в больницу".

Кармаскалинский район (Кырмыскалы) находится в 52 км от Уфы, проживает там около 50 тысяч человек.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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***

Задержанных в Кармаскалинском районе Башкирии отвезли в суд

Правозащитников и журналистов не пускают внутрь.

В отдел полиции по Кармаскалинскому району не пускают журнастов и правозащитников, сообщают с места событий корреспонденты ProUfu. Вчера были задержаны 36 человек. Сегодня часть из них (около 10 мужчин) увезли в суд. Известно, что им вменяется правонарушение по статье 19.3 КоАП за неповиновение требованиям сотрудников силовых органов.

По словам журналистов ProUfu, в Кармаскалы съехались жители из разных районов Башкирии. Они ищут среди задержанных родственников и знакомых.

Для защиты задержанных в Кармаскалы приехал юрист и правозащитник Гарифулла Япаров, однако его не пропустили внутрь. Дежурный на входе сообщил журналистам, что всю информацию можно уточнить в пресс-службе МВД по РБ. Однако там на просьбу прокомментировать происходящее ответили, что воздержатся от комментариев.

Напомним, по словам очевидцев, между местным населением и компактно проживающими на этой территории армянами произошел конфликт. Вчера должна была состояться встреча для разбирательств, но вместо этого прошло массовое задержание.

Как сообщило госагентство «Башинформ» со ссылкой на правоохранительные органы, в районе проводились «профилактические мероприятия», в результате которых были задержаны 36 человек, в их числе члены запрещенной на территории РФ организации «Башкорт». По версии следствия, они хотели спровоцировать конфликт с армянскими предпринимателями.

Сегодня представители Армянской общины Уфы заявили о том, что инцидентов с участием армян в районе не было.

ПроУфу
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***

Олег Арефьев: Да, именно так и пишут — «отжимать бизнес»

Олег Арефьев – блогер, предприниматель.

Я последнее время реально наблюдая за тем, что происходит в республике вижу, что там творится какой-то адский цирк в стиле 90-х. Вот взять историю в Кармаскалах, я реально не знаю, что там произошло, что послужило причиной и почему все получилось, как получилось. Но я вижу, как буквально по команде провластные блоггеры и представители разных институтов типа СПЧ, ОП и прочих, которых в республике сейчас развелось, как …овна за сельской баней, кинулись с заявлениями, от которых последний волос на голове начинает метаться в панике.

Суть этих заявлений, что какая-то группа людей, по умолчанию в подаче виноватая в произошедшем, поехала отжимать у другой группы людей бизнес. Да, именно так и пишут — «отжимать бизнес». И в этот момент снизу постучали воспоминания из 90-х, когда отжимание бизнеса тоже было бизнесом. И уж если мы начали в этой логике, то дальше все выглядит так. Группа у которой решили отжать бизнес, сообщила об этом своей крыше, и крыша в погонах приехала на стрелку, где всех мордой в землю и для кучи в качестве назидания перебили людям машины.

При этом опять же со стороны региональной власти идет посыл, что группа в полосатых купальниках плохая по умолчанию, потому что это представители «Башкорта», а группа у которой бизнес решили отжать, хорошие, потому что они честные труженики армянской национальности, но конфликт бытовой, а не национальный! Если конфликт не имеет национальной составляющей, то к чему вообще упоминания о Башкорте и армянах? Почему новость не подать к примеру так: вчера в районе произошел конфликт между двумя группами людей, в который были вынуждены вмешаться сотрудники МВД, для предотвращения беспорядков, обстоятельства и виновные на данный момент устанавливаются?

Ну и в целом, может что-то в консерватории поменять, если любой конфликт в республике сразу приобретает национальный оттенок, а власти региона на пике этого конфликта однозначно занимают одну из сторон конфликта? Да и если так будет продолжаться дальше, то, когда можно будет ждать появления в аэропортах в зоне прилета смотрящих, перед которыми каждый прилетевший в республику должен будет «объявляться кто он по жизни и долю на инвестиционный общак закидывать». Что у вас там реально за дичь происходит, и куда республика катится?






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  • 1 | 09.11.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Арефьев - ЗБ!!!! самый трезвый комент !!!
турк



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  • 2 | 09.11.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и гады ! Значить армяне могут приехать и набить морду кому угодно даже женщину из местных аборигенов а их трогать нельзя !
Ну и скоты местный спецназ ФСБ и ОМОН(а ) , пусть бьют их матерей .



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  • 3 | 09.11.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что вы хотели? Эти гастарбайтеры купили кого можно. Дальше будет хуже. Европа в пример. Или Москва, где толпа таких же гастарбайтеров орала "русские прочь из России".



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  • 4 | 09.11.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пригороде Еревана арестована группа армян в количестве 50 человек, которые приехали к проживающему там башкиру, державшему Ашхану "Кунак" и в стиле 90-х вымогали за "крышу". При этом армянские силовики применили невероятную жестокость при задержании своих земляков. Ужасно.



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  • 5 | 09.11.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Республика катится под армян , через них отмывать деньги во все времена было легко и просто,заодно и запугать местное население ... которое теперь в полном составе ,за исключением армянских подельников, экстремисты ... удобно ...Вопрос остается открытым : не доиграются ли фанлили,альфиры и их покровители ??? А силовикам позор !!! Им "сказали" ,а своих мозгов повышибало ??? или их попросту нет ??? ! Кто дал право калечить собственный народ ??? Да и сколько можно ??? То на Куштау , то Кармаскалы --- побоища,стрельбы , кто возместит ребятам здоровье, имущество ??? Армяне вообще то граждане другого государства.И что за ... живой пример - их Пашинян - их суть и нутро... Понятно,что у них нет "конфликта" ...они свои интересы сполна удовлетворяют под покровительством ...Куштау тоже - армянский интерес. Понятно,куда катится республика.



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  • 6 | 09.11.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Премьер армян Никола Пашинян на вертеле вертел всю Россию. О чем вы, какие Кармаскалы? Все под шконку.



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  • 7 | 09.11.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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На фоне событий в Волгограде, где армянин избил до смерти русского, который один воспитывал школьницу, случай у нас говорит о наглости и всесилии разжиревших диаспор в России.



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  • 8 | 09.11.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну действительно, если взял бабло - будь бобром - исполняй по полной. Служивые то же хотят вкусно есть и сладко пить горькую, детей опять таки одевать, да и машину менять пора, отдыхали на югах давно.
А тут за любимое дело ещё и доплачивают хорошо. Ну немного своих помять, как дома побывать...



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  • 9 | 09.11.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пригороде Еревана арестована группа армян в количестве 50 человек, которые приехали к проживающему там башкиру, державшему Ашхану "Кунак" и в стиле 90-х вымогали за "крышу". При этом армянские силовики применили невероятную жестокость при задержании своих земляков. Ужасно.--------------------сон приснился ! Супер!!!



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  • 10 | 09.11.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Армяне и Краснодарский край объявили своими землями. А что они здесь делают эти армяне? У них на родине война, пусть едут воюют за свою незалежную. Или они сюда все решили переселиться? Башляют местным чинушам и те гнобят своих ради пришлых. Армяне хотели независимости и свободы от России? Вот пусть и катятся к себе и будут свободны. Но там же война, там им страшно. Легче местных чинуш подкупить и натравить на местный народ.



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  • 11 | 09.11.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужжж , да уж ! Вот и пройденная история повторяется !
Массовое жестокое избиение народа в Благовещенске
— операция устрашения в
г. Благовещенске в Башкортостане и прилежащих населенных пунктах
с 10 декабря по 14 декабря 2004 года.
СЕГОДНЯ операция устрашения в Кармаскалах !
Все таки какие же подлецы и негодяи эти наши " защитники "
порядка , по избиванию своего народа !



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  • 12 | 09.11.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Замначальника кармаскалинской полиции армянин. Вы можете себе представить в Армении одного из руководителей полиции башкира, татарина или русского? Уверяю вас, такое невозможно



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  • 13 | 09.11.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каково вам скоропостижно введенный новой властью рейс Уфа-Ереван. Говорят, туда битком, а обратно самолеты пустыми возвращаются, Кармаскалы наглядный пример как с помощью нациков хотят по полной загружать указанный авирейс. Хотя я и лечусь в Базилевке, я сразу раскусил хитроумный план властей.



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  • 14 | 09.11.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот так силовики способствуют разжиганию межнациональной розни. Не думаю что башкиры это оставят без ответа, это не русские,(в Волгограде армянин убил русского).К каждому армянину не приставишь омоновца......



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  • 15 | 09.11.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели "Башкорт" посягнул на священную корову,которую доят силовики???
НЕ ВЕРЮ.



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  • 16 | 09.11.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69462 | Рейтинг: +11791,6
Значить армяне могут приехать и набить морду кому угодно даже женщину из местных аборигенов а их трогать нельзя !
____________________________________________________
В вацапе есть видео от непосредственного участника - татарина Раиля, который в числе 4-х пришел в квартиру к башкиру с разборками. Армян среди них не было, но - по его словам, они дружат с армянами, а я думаю, что они работают у армян, но это моё предположение. И он готов пройти проверку на детекторе лжт, утверждаю, что в башкортских группах всё искажается.
И есть в ФБ видео - его привёл Рашит Ялалов - вот под этой новостью на эхо Москвы в Уфе - где "избитая" баба, которую обозвали пожилой, рассказывает, как она "избивала пацана ладонами", разумеется, он мог рефлекторно оттолкнуть ее от себя и она якобы показывала кому-то - на видео этого нет. но это сказал Руслан Габбасов - синяк на груди.
Вот тут смотрите коммент с видео от Рашита Ялалова:
https://www.facebook.com/echomskufa/posts/1364307333901203

Башики под руководством эрдогановских занимаются разжиганием межнацрозни и начали это делать ВНЕЗАПНО - за пару месяцев до нападения азеров на Карабах. То есть - турки готовили почву ненависти к армянам. За что?! Да ни за что! Это политика, детки, и вы в ней марионетки!



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  • 17 | 09.11.2020, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69462 | Рейтинг: +11791,6
На фоне событий в Волгограде, где армянин избил до смерти русского, который один воспитывал школьницу, случай у нас говорит о наглости и всесилии разжиревших диаспор в России.
_________________________________________________
За все годы нарыли один единственный случай, который собственно - можно квалифицировать, как несчастный - не хотел он никого убивать.
А сколько башкир, татар, русских, чувашей - ежедневно в Б-стане убивает?! Да на ПроУфу дня не проходит, чтобы не было сообщений об убийстве в Уфе, в республике!
Зато - соринку через коллайдер раззглядывать будем!



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  • 18 | 09.11.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Баба Яга против - минусует.



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  • 19 | 09.11.2020, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69462 | Рейтинг: +11791,6
Эти башкорты умеют только сбиваться в стаи и скопом нападать - вспомните, что было 2 года назад с конфликтом с чеченцами. Сначала врали, что чеченцы избили башкирку в кафешке, кинули клич и слетелись - тоже несколько десятков супротив четверых-пятерых - гордые, блин, башкорты! Сожгли их технику, а потом выяснилось, что никто эту официантку не трогал, просто грубо разговаривали. Но - пофиг, мельница уже закрытилась!
Безусловно - ставить на место хамов нужно, но хамят не только приезжие!



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  • 20 | 09.11.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка - была,есть и остается шалавой ...на что нам проданных армянам сказки... Со времен фанзиля засилие армян ,теперь он и в Гафурийском районе плодит ... катилась бы ты со своими ялаловыми - кстати фамилия его говорит сама за себя - в переводе лизун



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