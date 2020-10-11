В Башкирии задержаны десятки человек

СМИ сообщили о "конфликте с проживающими на территории Кармаскалинского района армянами". В Башкортостане Telegram-каналы и активистские сообщества в социальных сетях сообщили, что 7 ноября в райцентре Кармаскалы полиция и спецназ МВД задержали около 50 активистов из-за "конфликта с местной армянской диаспорой".В сообщениях паблика "Проблемы Уфы и Республики Башкортостан" вКонтакте, разошедшемся по соцсетям, чатам WatsApp и Telegram-каналам, утверждается, что инцидент произошел из-за того, что "где-то неделю назад у местных ребят произошёл конфликт с компактно проживающими на территории Кармаскалинского района армянами"."Подопечные этих армян, приехали домой к матери одного из местных парней и ударили по лицу пожилую женщину. Естественно для защиты чести и чтобы наказать обидчиков , сегодня на 18.00 была назначена встреча с этими людьми. В итоге вместо армян и их подопечных подлетел спецназ ФСБ и ОМОН. И без разговоров начали всех крушить и месить без разбора. По итогу множество ребята в РУВД…", — говорится в паблике.Позднее сообщество опубликовало еще один пост, в котором говорится: "Как сообщают знакомые силовики , участвовавшие в задержании, им было сказано, что будут задерживать радикальных экстремистов и террористов. И был приказ задерживать всех , никого не жалеть , при жёстком сопротивлении стрелять по колёсам".В соцсетях также выкладываются видеоролики, на которых видны машины с разбитыми стеклами.Как сообщают местные СМИ, представители региональных МВД и УФСБ воздерживаются от любых комментариев. Всякая информация о произошедшем на сайтах правоохранительных органов отсутствует.Информационное агентство Башинформ, входящее в одноименный медиахолдинг, опубликовало вечером в субботу сообщение о том, что "в Кармаскалах оперативные службы силовых ведомств провели профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушения общественного порядка". Агентство, сославшись на источники в правоохранительных органах, сообщило, что "было задержано 36 человек, в частности члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт", которые, якобы, "планировали, по версии следствия, спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом".Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров заявил в соцсетях, что "никаких межнациональных конфликтов в районе нет и не было", и назвал инцидент "обычной бытовухой". "Никаких представителей диаспор здесь нет", — добавил чиновник, попросив "не выдавать желаемое за действительное".Когда материал готовился к выпуску, Telegram-канал "КушТау on-line" сообщил, что "около 12 человек отправлены на автобусе из отдела полиции в больницу".Кармаскалинский район (Кырмыскалы) находится в 52 км от Уфы, проживает там около 50 тысяч человек.***Правозащитников и журналистов не пускают внутрь.В отдел полиции по Кармаскалинскому району не пускают журнастов и правозащитников, сообщают с места событий корреспонденты ProUfu. Вчера были задержаны 36 человек. Сегодня часть из них (около 10 мужчин) увезли в суд. Известно, что им вменяется правонарушение по статье 19.3 КоАП за неповиновение требованиям сотрудников силовых органов.По словам журналистов ProUfu, в Кармаскалы съехались жители из разных районов Башкирии. Они ищут среди задержанных родственников и знакомых.Для защиты задержанных в Кармаскалы приехал юрист и правозащитник Гарифулла Япаров, однако его не пропустили внутрь. Дежурный на входе сообщил журналистам, что всю информацию можно уточнить в пресс-службе МВД по РБ. Однако там на просьбу прокомментировать происходящее ответили, что воздержатся от комментариев.Напомним, по словам очевидцев, между местным населением и компактно проживающими на этой территории армянами произошел конфликт. Вчера должна была состояться встреча для разбирательств, но вместо этого прошло массовое задержание.Как сообщило госагентство «Башинформ» со ссылкой на правоохранительные органы, в районе проводились «профилактические мероприятия», в результате которых были задержаны 36 человек, в их числе члены запрещенной на территории РФ организации «Башкорт». По версии следствия, они хотели спровоцировать конфликт с армянскими предпринимателями.Сегодня представители Армянской общины Уфы заявили о том, что инцидентов с участием армян в районе не было.***Олег Арефьев – блогер, предприниматель.Я последнее время реально наблюдая за тем, что происходит в республике вижу, что там творится какой-то адский цирк в стиле 90-х. Вот взять историю в Кармаскалах, я реально не знаю, что там произошло, что послужило причиной и почему все получилось, как получилось. Но я вижу, как буквально по команде провластные блоггеры и представители разных институтов типа СПЧ, ОП и прочих, которых в республике сейчас развелось, как …овна за сельской баней, кинулись с заявлениями, от которых последний волос на голове начинает метаться в панике.Суть этих заявлений, что какая-то группа людей, по умолчанию в подаче виноватая в произошедшем, поехала отжимать у другой группы людей бизнес. Да, именно так и пишут — «отжимать бизнес». И в этот момент снизу постучали воспоминания из 90-х, когда отжимание бизнеса тоже было бизнесом. И уж если мы начали в этой логике, то дальше все выглядит так. Группа у которой решили отжать бизнес, сообщила об этом своей крыше, и крыша в погонах приехала на стрелку, где всех мордой в землю и для кучи в качестве назидания перебили людям машины.При этом опять же со стороны региональной власти идет посыл, что группа в полосатых купальниках плохая по умолчанию, потому что это представители «Башкорта», а группа у которой бизнес решили отжать, хорошие, потому что они честные труженики армянской национальности, но конфликт бытовой, а не национальный! Если конфликт не имеет национальной составляющей, то к чему вообще упоминания о Башкорте и армянах? Почему новость не подать к примеру так: вчера в районе произошел конфликт между двумя группами людей, в который были вынуждены вмешаться сотрудники МВД, для предотвращения беспорядков, обстоятельства и виновные на данный момент устанавливаются?Ну и в целом, может что-то в консерватории поменять, если любой конфликт в республике сразу приобретает национальный оттенок, а власти региона на пике этого конфликта однозначно занимают одну из сторон конфликта? Да и если так будет продолжаться дальше, то, когда можно будет ждать появления в аэропортах в зоне прилета смотрящих, перед которыми каждый прилетевший в республику должен будет «объявляться кто он по жизни и долю на инвестиционный общак закидывать». Что у вас там реально за дичь происходит, и куда республика катится?