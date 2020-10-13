Кто займет место уфимского мэра?

Кандидатуры на пост, оставленный безвременно ушедшим главой Администрации Уфы Ульфатом Мустафиным, вроде бы есть – но насколько эти люди нужны городу? И насколько власти заинтересованы в том или ином кандидате? ProUfu пытался это выяснитьИтак, на сегодняшний день вероятными кандидатами на пост главы города называют четверых: это заместитель руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов, глава администрации Салавата Игорь Миронов, мэр Сибая Рустем Афзалов, а также глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев.«Кто близок к Хабирову, тот и станет мэром»ProUfu уже писал о том, что наиболее реальным кандидатом на сегодняшний день является уроженец Уфы Ринат Баширов, назначенный первым заместителем руководителя Администрации главы Башкирии в октябре 2018 года. До этого долгие годы службы в налоговой инспекции позволили ему стать и.о. руководителя Управления ФНС по РБ и далее занять кресло заместителя министра финансов Республики Башкортостан, где он тесно контактировал с Радием Хабировым, решая вопросы и консультируя тогдашнего главу администрации президента Башкирии. После Минфина Ринат Баширов перешел на работу в Управление Президента РФ по внутренней политике, где заместителем руководителя трудился Радий Хабиров.С тем, что кандидатура Баширова вполне реальна, согласен политолог Дмитрий Михайличенко:- На мой взгляд, шансы будет иметь только близкий к Р. Хабирову человек. Из четырех названных вами кандидатов это Ринат Баширов. Однако говорить о том, что он станет мэром, я не готов. В целом считаю, что наиболее полезен для Уфы будет мэр, который станет заниматься взаимодействием с сообществами и развивать идентичность уфимцев.Судя по всему, Ринат Баширов действительно является для главы РБ соратником и проверенным кадром – именно на плечи первого зама руководителя администрации Радий Хабиров возлагает наиболее сложные задачи, а в начале года и вовсе отстоял его перед командой руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина, который, по одной из версий, добивался ухода Баширова с поста первого зама. Но на этом «почти» все тогда, собственно, и закончилось: 52-летний Ринат Баширов остался на своем месте. Более того, в апреле этого года глава региона укрепил позиции, поручив Баширову кураторство над Минздравом по линии борьбы с коронавирусом, а также поручил взаимодействовать от имени властей республики с Управлением Роспотребнадзора.Источники говорили о возможных тесных деловых связях Рината Баширова с соратником по хоккею Алексеем Пономаревым – последний масштабно занимался медицинскими закупками и был задержан ФСБ. Сейчас Пономарев, которого в медицинско-коммерческих кругах называли «решалой», находится под следствием; в данный момент проверяется на вменяемость, поскольку якобы выдает себя за душевнобольного.Также источники связывают Баширова с чередой начатых уголовных расследований и арбитражных процессов вокруг Бельского речного пароходства, АО «Порт Уфа» – так, в феврале этого года источник в силовых структурах утверждал, что вместе с Башировым будет уволена целая группа чиновников. Тем не менее Баширов, как известно, остался в аппарате администрации.Именно поэтому часть экспертов считает, что данная кандидатура Баширова в градоначальники, согласовываемая на уровне Администрации президента РФ и ФСБ, может не пройти. Хотя прогнозы – дело неблагодарное.У Рината Баширова четверо детей. В декларации о доходах на сайте Главы РБ указан доход первого зама за 2019 год, в течение которого он заработал 4,1 млн рублей. Помимо основной деятельности, Ринат Баширов курирует ХК «Салават Юлаев».Миронова ждут в Уфе еще с сентября?Другая обсуждаемая кандидатура – Игорь Миронов. Ныне действующий глава администрации Салавата – выпускник экономического факультета БашГУ. В 1998-2001 годах руководил отделом реализации компании «Продуктсервис», затем работал в департаменте стран Европы Минэкономразвития и торговли РФ; работал в «Сибнефти» и «Газпромнефти», пройдя путь от ведущего специалиста «Сибнефти» до руководителя Центра развития систем управления операционной деятельностью ПАО «Газпром нефть».В октябре 2019 года Игорь Миронов перешел на работу в министерство промышленности и энергетики Башкирии – сначала на должность замминистра, а затем первого заместителя министра. Правда, проработал он на этой должности недолго и уже отсюда ушел в мэры Салавата, сменив неожиданно покинувшего пост Динара Халилова.В должности руководителя администрации города Игорь Миронов оценивается вполне нейтрально; судя по всему, с обязанностями справляется – об этом говорят его отчеты в соцсетях о благоустройстве и развитии такого непростого города, как Салават. Достоинством мэра можно назвать то, что он старается не оставлять без внимания все проблемные сферы.О том, что Миронова ждет повышение (правда, на тот момент было неизвестно, какое именно) и путь обратно в столицу республики, стали говорить уже в сентябре этого года – когда Андрей Назаров официально занял кресло премьер-министра Башкирии (до этого Назаров считался «вторым человеком в республике» неофициально, обойдя в опять-таки неофициальных рейтингах руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина, которому, уж казалось бы, нет равных в умении крепко держаться за бразды правления, побеждая соперников у власти). 41-летнего Миронова, газпромовца до мозга костей, откровенно считают и даже называют «назаровским кадром», и потому в сегодняшних размышлениях отводим ему почетное второе место. Хотя, положа руку на сердце, опыта в должности сити-управленца у Миронова все-таки маловато (возглавляет администрацию Салавата с мая 2020-го) – по крайней мере, для того, чтобы управлять городом-миллионником.Игорь Миронов довольно открыт для горожан в личном плане – так, в эти дни он опубликовал трогательное фото с супругой, сообщив, что результат теста на коронавирус у обоих оказался положительным. Остается только пожелать мэру (и его семье) выздоровления, а также дальнейшего достойного управления подведомственным ему Салаватом.Вы проиграли, людишкиГлава Сибая Рустем Афзалов прославился аж на всю страну в первую очередь своим умением настраивать население против себя неосторожными высказываниями. Тем неожиданнее для всех, а тем более для самих сибайцев стала награда, которую их градоначальник получил за победу в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в мае 2019-го, отличившись в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями».«Эффективную обратную связь» чиновник сначала «наладил» с горожанами в феврале 2019 года – именно тогда на Сибай обрушился промышленный смог, образовавшийся в результате тления руды на закрытом карьере УГОК. В результате превышения ПДК диоксида серы люди начали задыхаться и выкладывать отчаянные посты в соцсетях, и среди них – видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.«Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный «экскремент» вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать, пусть не лезет со своим уставом в наш город, мы сами разберемся в своих проблемах», - отреагировал на такую инициативу Рустем Афзалов на очередной встрече с горожанами, далее сказав, что «тот митинг, который был в выходной день у нас, вот это было вообще неправильно». Общественнице, заметившей, что ни на один вопрос жителей города из уст мэра не прозвучало конкретного ответа, он посоветовал «просто быть сибайцем – и без истерики».За действия Афзалова в те дни извинился сам глава республики – при этом Радий Хабиров подчеркнул, что предыдущие извинения мэра перед сибайцами «прозвучали невнятно». После чего логическая цепь обрывается: через какую-то пару месяцев глава региона вручил главе администрации Сибая высокую награду – Орден Салавата Юлаева, оговорившись, что, «как правило, мы не вручаем главам муниципалитетов такие награды, но это наша благодарность Рустему Ахметкаримовичу, который взял на себя все удары, хорошо работал и все это время был в городе». Еще раз резюмируем: мэр молодец, что был в городе – и за это ему орден. (Вот правда, Карл, так всё и было).Тем не менее сибайский градоначальник вновь «прошумел» на всю республику спустя год – когда в период начавшейся пандемии заявил, что люди, оставшиеся без работы, сами в этом виноваты, и им не следовало соглашаться выполнять работу, за которую платят в конверте, резюмировав: «Вы проиграли».При всем умении «вызывать огонь на себя» путем необдуманных высказываний Рустем Афзалов считается неплохим, даже продуманным сити-менеджером – Сибай действительно похорошел за последнее время и даже победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Хотя по факту в этом заслуга не столько мэра Сибая, сколько Андрея Назарова – премьер-министр Башкирии лично курирует почти родной город (Назаров родился в Баймаке, потом его родители переехали в Сибай), помогая в его развитии и процветании. Но и здесь есть одно большое жирное "но": после экологической катастрофы горожане, по сути, остались один на один со своими проблемами и болезнями. Многие захотели продать квартиры и уехать из региона подальше, но это оказалось совсем непросто – сибайцы, выставившие объявления о продаже еще в дни тления карьера, продают их до сих пор, повезло лишь везунчикам – поскольку спрос на недвижимость резко упал. Получается, что выхода нет – больные вынуждены жить в Сибае, продолжая ухудшать свое здоровье.Так что фигура господина Афзалова как кандидата в мэры «от Назарова» муссируется скорее на уровне слухов – уж слишком много успел сделать этот чиновник на посту мэра Сибая для подрыва собственного имиджа.Рустему Афзалову 43 года, до своего назначения на пост мэра Сибая занимал должность заместителя главы администрации по экономике, предпринимательству и финансовым вопросам Караидельского района. В начале трудовой биографии работал воспитателем средней школы и учителем образовательного центра. Женат, есть две дочери. За 2019 год мэр Сибая, согласно декларации о доходах, заработал 3 миллиона 422 тысячи 95 рублей.Почему Нефтекамск прозвали «Мавликамском»Еще одна неоднозначная фигура, которую называют возможным кандидатом в мэры Уфы, – Ратмир Мавлиев, глава администрации Нефтекамска. Неоднозначная потому, что на самом деле Мавлиевых двое – отец и сын. Рафил Мавлиев, отец нынешнего мэра, считается довольно успешным бизнесменом; помимо этого, в свое время был начальником ОВД города Агидель, помощником министра внутренних дел Башкирии Рафаила Диваева, депутатом горсовета Нефтекамска и даже пытался баллотироваться в депутаты Курултая и Госдумы РФ. (Кстати, летом этого года СМИ сообщали о том, что Рафил Мавлиев, по свидетельству очевидцев, на собственном вертолете неоднократно «разгонял стадо коров» возле одного из сел в Краснокамском районе республики).Ратмир Мавлиев, переняв от отца способности к коммерции, занялся бизнесом с 19 лет. Сейчас ему 31, это один из самых молодых сити-менеджеров – на пост главы города он заступил в апреле 2019-го. Ратмир Рафилович родился в Нефтекамске, окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», проходил обучение в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» и в Финансовом университете при правительстве РФ по программе MBA.Иногда Мавлиева-младшего называют «чиновником от Татарстана», а также «креатурой Сидякина», тоже поработавшего «транзитом» в РТ. В соседней республике Ратмир Мавлиев, татарин по национальности, набирался управленческого опыта: в 2015 году был заместителем руководителя исполнительного комитета Ютазинского района по инфраструктурному развитию и исполнял обязанности руководителя исполкома; в 2016 году стал советником главы Альметьевского района Республики Татарстан по инвестиционному развитию (возможно, именно поэтому в Нефтекамске раньше, чем в других районах республики, был подключен татарстанский телеканал ТНВ).Имя Ратмира Мавлиева связывают с двумя десятками компаний (согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс»), однако эти цифры перестают впечатлять, когда озвучиваются цифры по Мавлиеву-старшему, имя которого ассоциируется с 60 компаниями. На данный момент мэр Нефтекамска считается официально не связанным с бизнесом и фигурирует в данных лишь как бывший владелец или совладелец фирм.Отметим, что солидной прибавкой к формированию положительного имиджа главы администрации Нефтекамска стало участие в сентябре нынешнего года во втором форуме «Дни лидеров муниципального управления», состоявшемся в Великом Новгороде. Ратмир Мавлиев, выступивший на нем со словами признательности «за замечательную площадку, на которой можно общаться с коллегами», сказал о том, что «в рамках реализации национальных проектов предусмотрено строительство большого количества социальных объектов – школ, садиков», но «не всегда эти проекты содержат актуальную информацию о климатических, сейсмических зонах, энергоэффективности здания и его эксплуатационных характеристиках», и предложил «этот список актуализировать и постоянно совершенствовать, для того чтобы ускорить процесс строительства в рамках национальных проектов».Ответ премьер-министра страны последовал незамедлительно. «Поддерживаю ваше предложение. Соответствующее поручение Минстрою мы дадим, чтобы проработали вопрос использования одной из информационных систем, которая уже существует в отрасли», - сказал Михаил Мишустин.Естественно, вызвавшая одобрение на уровне Правительства РФ активность молодого сити-менеджера, который к тому же вполне успешно осваивает бюджетные средства и развивает родной город, реализуя самые различные проекты местного и федерального уровня (под его руководством Нефтекамск, к примеру, выиграл в 2019 году конкурс на лучшее новогоднее оформление), не могла остаться незамеченной в нынешней Администрации главы республики. К тому же считается, что обширные бизнес-связи династии Мавлиевых помогают привлекать инвесторов для дальнейшего развития Нефтекамска.Однако мнение среднего горожанина, как обычно, отличается от мнения властей: Нефтекамск теперь иногда называют «Мавликамском» – в силу влиятельности семьи Мавлиевых, старшему из которых принадлежат крупнейшие объекты города. К тому же Мавлиев-младший на днях «проехался» в соцсетях по «псевдообщественникам», назвав все претензии к властям (в данном случае поводом для волнений горожан послужили публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) «открытыми провокациями», а обвинения в планируемой на территории лесного массива застройке – «фейком». Ратмир Мавлиев призвал нефтекамцев впредь «не поддаваться на подобные провокации». Тем не менее полной уверенности, что к мэру прислушались, нет.Как и многие чиновники с подачи президента РФ, Ратмир Мавлиев увлекается спортом – в частности, хоккеем и уверенно катается на коньках. В декларации о доходах сообщается, что за 2019 год мэр Нефтекамска заработал 4 миллиона 951 тысячу 877 рублей.