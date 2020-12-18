Позорище Башкирии: Танцующий щегол за 30 миллионов из вашего кармана

Элвин Грей получил от Башкирии 30 млн рублей на музыкальное шоу. Проект, в котором участвует советник Радия Хабирова по культуре, стал самым финансируемым.В Башкирии на днях определили победителей конкурса на получение гранта на сохранение башкирского языка и языков народов республики. Между 38 финалистами распределяли 80 млн рублей. На первый взгляд кажется, что организации получили небольшие деньги. Например, наиболее значительные суммы числятся у Дома дружбы народов РБ за проект «Зов предков» (4 млн рублей), по 3 млн рублей получили местная мусульманская организация «Юрматы» за информационно-просветительский ресурс «Язык. Религия инновации» и Уфимский многопрофильный профессиональный колледж на проведение Межрегионального форума учителей башкирского языка и литературы.Однако стоит быть повнимательнее и ближе к концу списка можно найти грантополучателя, который урвал самый большой кусок «бюджетного пирога». 30 млн рублей будет направлено на шоу «Яны мон», который запускает никто иной как новоиспеченный советник Радия Хабирова по культуре певец Элвин Грей через Фонд поддержки башкирского народа «Возрождение» (по данным Rusprofile, руководитель Танзиля Кутлугильдина - примечание редакции). Он еще в начале декабря прошлого года объявил отборочный тур конкурсантов, которые должны записать песню на башкирском, русском или английском языках. Будут отобраны 50 музыкантов и затем начнутся съемки за приз в 1 млн рублей. Как сообщал Грей, шоу будет состоять из 16 выпусков и транслироваться на региональных и федеральных каналах.Остальные проекты получили от 250 тысяч до 2,9 рублей за подписью гендиректора Фонда содействия гражданскому обществу и депутата Курултая РБ Люции Юлуевой. На фоне 30 млн рублей это ничтожные цифры. Тут закрадывается вопрос – Элвин Грей получил финансирование песенного конкурса потому что это действительно крутой проект или потому что он теперь советник главы?Список остальных получателей грантов:2,9 млн рублей: МСОО «Всемирный курултай башкир» – дни башкирской культуры и просвещения за пределами РБ2,7 млн: Фонд поддержки развития детского образования Минзали Ишмуратовой – программа лидеров полилингвального образования «Школьные инновации»2,5 млн: АНО по сохранению и развитию башкирского языка – создание веб-сайта башкирско-русского и русско-башкирского переводчика с функционалом озвучивания башкирских текстов2,3 млн: РОО «Союз писателей РБ» – проект «Созидающее слово»2,2 млн: БРГИ №1 им. Р. Гарипова – Воскресная культурно-историческая школа «Башкорт теле – башкорт иле»2 млн: БГПУ им. М. Акмуллы – педагогическая мастерская воспитателя ДОО «Остаз»1,9 млн: школа №108 г. Уфы – виртуальный этнопарк «Урал»1,8 млн: Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» – Викимедиа на башкирском языке1,8 млн: Башкирский лицей №137 им. М. Искужина – проект «Туган тел – изге Азамат»1,6 млн: Республиканский инженерный лицей-интернат – веб-ресурс для изучения башкирского языка «Интерактивный башкирский – 2»1,5 млн: Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова – блог-тур «Республика»1,5 млн: Союз кинематографистов Башкирии – игровой полнометражный фильм «Семья года»1,4 млн: Башкирская гимназия-интернат №3 (Давлеканово) – школьная национальная театральная студия «ЖиТЕЛЬ»1,4 млн: Фонд развития и науки экономического факультета БашГУ – мультимедийное и интерактивное мобильное приложение «СалямPRO»1,2 млн: Республиканская художественная гимназия-интернат им. К. Давлеткильдеева – проект «Создание короткометражных анимационных фильмов «Жемчужина Башкортостана» на языках народов РБ»1,1 млн: Гимназия №140 им. З. Биишевой (Уфа) – детские анимационные-книги на башкирском языке «Балалар»1,1 млн: школа №14 Ишимбая – проект «БЕЛемАЛ»1 млн: РОО башкир Пермского края «Курултай» – «Гайнинцы: мой народ, мой язык и моя история в золотой книге от предков»830 тысяч: Бажикаевская школа (Челябинская область) – пространство башкирского языка «Шаяр»642 тысячи: Башкирская гимназия-интернат №2 им. А. З. Валиди – школа педагогического мастерства639 тысяч: Центр образования №25 с углубленным изучением татарского языка (Уфа) – интерактивно-этнографический музей как способ вовлечения в изучение татарского языка600 тысяч: Иглинская центральная библиотека – сохранение и популяризация культурного наследия белорусов-переселенцев в Башкирии542 тысячи: детско-юношеский центр по популяризации СМИ «Медиаформат» – молодежный онлайн-конкурс «Говорун»530 тысяч: РОО по содействию социокультурной адаптации и правовой поддержки в области миграционных процессов «Миграция» – развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Перемена»500 тысяч: Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» (Сибай) – создание сюжетных мультфильмов на башкирском языке и языках народов РБ473 тысячи: БФ поддержки соцразвития Кумертау – библионяня онлайн442 тысяч: Центр социальных технологий «Ломая барьеры» – создание фильмов детьми с ограниченными возможностями здоровья441 тысяча: Каранская школа (Буздякский район) – школьный кукольный театр «Салават купере» на татарском языке400 тысяч: Мрясовская школа (Оренбургская область) – проект «Сохраним язык, культуру – сохраним народ»332 тысячи: РОО Национальной еврейской культуры «Кохав» – фестиваль иврита324 тысячи: Молодежный центр «Вектор» (Бижбулякский район) – создание творческой студии юного блогера «Снимаем на чувашском»330 тысяч: школа Кара-Якупово (Чишминский район) – предшкольная группа допобразования «Тирмэкэй»314 тысяч: Центр выявления и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Планета талантов» – проект «Сказкотерапия»250 тысяч: детский сад «Теремок» (Сибай) – создание детской медиастудии «Тирмакай.ру»