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Позорище Башкирии: Танцующий щегол за 30 миллионов из вашего кармана

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.01.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 13413 | Комментарии: 36
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Элвин Грей получил от Башкирии 30 млн рублей на музыкальное шоу. Проект, в котором участвует советник Радия Хабирова по культуре, стал самым финансируемым.

Позорище Башкирии: Танцующий щегол за 30 миллионов из вашего кармана


В Башкирии на днях определили победителей конкурса на получение гранта на сохранение башкирского языка и языков народов республики. Между 38 финалистами распределяли 80 млн рублей. На первый взгляд кажется, что организации получили небольшие деньги. Например, наиболее значительные суммы числятся у Дома дружбы народов РБ за проект «Зов предков» (4 млн рублей), по 3 млн рублей получили местная мусульманская организация «Юрматы» за информационно-просветительский ресурс «Язык. Религия инновации» и Уфимский многопрофильный профессиональный колледж на проведение Межрегионального форума учителей башкирского языка и литературы.

Однако стоит быть повнимательнее и ближе к концу списка можно найти грантополучателя, который урвал самый большой кусок «бюджетного пирога». 30 млн рублей будет направлено на шоу «Яны мон», который запускает никто иной как новоиспеченный советник Радия Хабирова по культуре певец Элвин Грей через Фонд поддержки башкирского народа «Возрождение» (по данным Rusprofile, руководитель Танзиля Кутлугильдина - примечание редакции). Он еще в начале декабря прошлого года объявил отборочный тур конкурсантов, которые должны записать песню на башкирском, русском или английском языках. Будут отобраны 50 музыкантов и затем начнутся съемки за приз в 1 млн рублей. Как сообщал Грей, шоу будет состоять из 16 выпусков и транслироваться на региональных и федеральных каналах.

Остальные проекты получили от 250 тысяч до 2,9 рублей за подписью гендиректора Фонда содействия гражданскому обществу и депутата Курултая РБ Люции Юлуевой. На фоне 30 млн рублей это ничтожные цифры. Тут закрадывается вопрос – Элвин Грей получил финансирование песенного конкурса потому что это действительно крутой проект или потому что он теперь советник главы?

Список остальных получателей грантов:

2,9 млн рублей: МСОО «Всемирный курултай башкир» – дни башкирской культуры и просвещения за пределами РБ

2,7 млн: Фонд поддержки развития детского образования Минзали Ишмуратовой – программа лидеров полилингвального образования «Школьные инновации»

2,5 млн: АНО по сохранению и развитию башкирского языка – создание веб-сайта башкирско-русского и русско-башкирского переводчика с функционалом озвучивания башкирских текстов

2,3 млн: РОО «Союз писателей РБ» – проект «Созидающее слово»

2,2 млн: БРГИ №1 им. Р. Гарипова – Воскресная культурно-историческая школа «Башкорт теле – башкорт иле»

2 млн: БГПУ им. М. Акмуллы – педагогическая мастерская воспитателя ДОО «Остаз»

1,9 млн: школа №108 г. Уфы – виртуальный этнопарк «Урал»

1,8 млн: Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» – Викимедиа на башкирском языке

1,8 млн: Башкирский лицей №137 им. М. Искужина – проект «Туган тел – изге Азамат»

1,6 млн: Республиканский инженерный лицей-интернат – веб-ресурс для изучения башкирского языка «Интерактивный башкирский – 2»

1,5 млн: Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова – блог-тур «Республика»

1,5 млн: Союз кинематографистов Башкирии – игровой полнометражный фильм «Семья года»

1,4 млн: Башкирская гимназия-интернат №3 (Давлеканово) – школьная национальная театральная студия «ЖиТЕЛЬ»

1,4 млн: Фонд развития и науки экономического факультета БашГУ – мультимедийное и интерактивное мобильное приложение «СалямPRO»

1,2 млн: Республиканская художественная гимназия-интернат им. К. Давлеткильдеева – проект «Создание короткометражных анимационных фильмов «Жемчужина Башкортостана» на языках народов РБ»

1,1 млн: Гимназия №140 им. З. Биишевой (Уфа) – детские анимационные-книги на башкирском языке «Балалар»

1,1 млн: школа №14 Ишимбая – проект «БЕЛемАЛ»

1 млн: РОО башкир Пермского края «Курултай» – «Гайнинцы: мой народ, мой язык и моя история в золотой книге от предков»

830 тысяч: Бажикаевская школа (Челябинская область) – пространство башкирского языка «Шаяр»

642 тысячи: Башкирская гимназия-интернат №2 им. А. З. Валиди – школа педагогического мастерства

639 тысяч: Центр образования №25 с углубленным изучением татарского языка (Уфа) – интерактивно-этнографический музей как способ вовлечения в изучение татарского языка

600 тысяч: Иглинская центральная библиотека – сохранение и популяризация культурного наследия белорусов-переселенцев в Башкирии

542 тысячи: детско-юношеский центр по популяризации СМИ «Медиаформат» – молодежный онлайн-конкурс «Говорун»

530 тысяч: РОО по содействию социокультурной адаптации и правовой поддержки в области миграционных процессов «Миграция» – развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Перемена»

500 тысяч: Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» (Сибай) – создание сюжетных мультфильмов на башкирском языке и языках народов РБ

473 тысячи: БФ поддержки соцразвития Кумертау – библионяня онлайн

442 тысяч: Центр социальных технологий «Ломая барьеры» – создание фильмов детьми с ограниченными возможностями здоровья

441 тысяча: Каранская школа (Буздякский район) – школьный кукольный театр «Салават купере» на татарском языке

400 тысяч: Мрясовская школа (Оренбургская область) – проект «Сохраним язык, культуру – сохраним народ»

332 тысячи: РОО Национальной еврейской культуры «Кохав» – фестиваль иврита

324 тысячи: Молодежный центр «Вектор» (Бижбулякский район) – создание творческой студии юного блогера «Снимаем на чувашском»

330 тысяч: школа Кара-Якупово (Чишминский район) – предшкольная группа допобразования «Тирмэкэй»

314 тысяч: Центр выявления и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Планета талантов» – проект «Сказкотерапия»

250 тысяч: детский сад «Теремок» (Сибай) – создание детской медиастудии «Тирмакай.ру»

ПроУфу
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  • 1 | 14.01.2021, 10:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1690 | Рейтинг: +378,1
Радиактивный башлык продолжатеь делишек мордозада. 30 лямов на поющую блевотину когда дороги и заводы в руинах это полный абзац.Мало нам общефедерального самодура, получили еще ставленника.



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  • 2 | 14.01.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Делить деньги и без скандала?Тем более халявные? Плюс ко всему кулуарно?
Одно утешение-нищенские деньги. Но себя не обидели...



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  • 3 | 14.01.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советники насоветуют-потом ищи их! Музыкальный театр Республики-одни бабловые гастролёры. Моют-моют-отмывают!



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  • 4 | 14.01.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 14.01.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советники насоветуют-потом ищи их! Музыкальный театр Республики-одни бабловые гастролёры. Моют-моют-отмывают!

Вот именно !!! У нас в оперном театре теперь старший из братьев Абдразаковых будет ставить спектакль . И так же за три миллиона рублей ! Радий Фаритович, когда закончиться этот беспредел в культуре. Он не режиссер по образованию. Ни он, ни его младший брат . Ну не надо так нагло воровать деньги . Или потому что Старший из братьев ваш семейный друг и ваш советник ? Министра культуры Шафикову вы зачем и для чего держите ? Бездарного руководителя которая держится за счет своей национальности . Почему наш оперный театр возглавляют гомосексуалисты в таком большом количестве начиная с директора и худ.рука, заканчивая приглашенными с других регионов, художниками, режиссерами балетмейстерами. Почему директор оперного театра Альмухаметов, который близко не специалист в области оперного искусства ( образование актер кукольного театра) устраивает оргии у себя в кабинете и гостинице ? У нас в культуре одни вопросы на которых нет ответов . ни у вас ни у премьера Назарова . Откройте глаза и посмотрите что творится на культурном горизонте Республики.

Ну и грант в 30 миллионов опять выиграл гомосек !!!

Короля делает свита так сказал Н. Микиавелли ... А вас она топит ...



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  • 5 | 14.01.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот пидлараст-Лицо сраны башкид



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  • 6 | 14.01.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Случайно по TV посмотрел фрагмент концерта этого "деятеля" так называемого Грея. Он не то что петь, он говорить толком ни на башкирском, ни на русском не умеет. Одни стоны и придыхания.



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  • 7 | 14.01.2021, 13:52 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4320 | Рейтинг: -339,3
Хабиров похож на главу семьи, у которого дом разваливается, печка прохудилась, дров нет, водопровод сгнил, стены дома обветшали, семья голодная разута раздета, а он получает зарплату и идёт в ресторан. Вкусно ест, пьёт, веселится с музыкантами, запускает фейерверки.



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  • 8 | 14.01.2021, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.01.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-----------------------вот вы возмущаетесь ( обоснованно или нет не владею достоверной информацией ) а вы не думали что это норма для баш элит ?



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  • 9 | 14.01.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
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8 му : Это не норма, а их уровень )))



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  • 10 | 14.01.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры хорошие певцы, фантасты писатели , танцоры возможно воины( в прошлом) но из них экономисты , высоко квалифицированные работники и управленцы ни какие . Кстати башкиры не одни такие на просторах СНГ, как выйти из этой ситуации ума не приложу . Скорее всего все дойдет до крайней точки и затем развалится на куски .



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  • 11 | 14.01.2021, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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К чему показал автор этот расклад грантов? Что это дало, на кого он подействовал?

Корень зла не в этих "нищенских" подаяниях. Копать нужно шире и глубже, где счет идет на миллиарды.

А эти гранты "мелочь", на которые и обращать какое-либо внимание и осуждать получивших эти подаяния просто нелепо.



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  • 12 | 14.01.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все голуби мира к нам! Надо же! Заходим как-то к Кальмару, а у него секретарь мальчонок.А все главные творцы жеманные и напомаженные! Разогнали натуралов-весело им! Где муфтии-где попы? Скорее окропите святой водой-О ГОСПОДИ!!!



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  • 13 | 14.01.2021, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Как бы это банально не звучало, но «пир во время чумы» продолжается. «Творец попустил отделение Сатаной зерен от плевел в человеческой популяции. Ну куда уж нагляднее? Вот – люди, а вот - нелюдь. Все разделились добровольно на тех и других. На обладающих умом-честью-совестью - и не обладающих. И что особенно симпатично - так это то, что произошло сие без привязки к расе-полу-нации-статусу-политориентации.»

И-2



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  • 14 | 14.01.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Я сегодня показал старшему сыну(6 лет) Ибрагиму, чистящих улицу от снега мужчин . Кара балам ялкау хэм надан булсан синдэ шулай юлны тазарстасын . Школьные отметки они вторичны так как в школе не дают знания а лишь информацию , но многие родители забывают что главные учителя они и скидывают свой долг чужим людям . ( жена контролирует школьный процесс а я учу как думать и правильно жить ) . ( это один из простых вариантов как поднять свою семью и национальность ) .



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  • 15 | 14.01.2021, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не стоить пережевать, Башкирия – дотационный регион. Если надо федеральный центр добавить бесконечно много раз. первый раз что ли?



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  • 16 | 14.01.2021, 17:03 | Автор: tylerox
    Публикации: 60 | Комментарии: 815 | Рейтинг: +225
Это только мне кажется что он похож на свинью?



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  • 17 | 14.01.2021, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радиактивный башлык продолжатеь делишек мордозада. 30 лямов на поющую блевотину когда дороги и заводы в руинах это полный абзац.Мало нам общефедерального самодура, получили еще ставленника.
++++++++++++++++++_________________
Макака тебе завидно нищеброду что целый день на пальме сидишь и ничего у тебя нет. Спустись на землю и попробуй немного поработать, глядишь и эволюционировать начнешь, превратишься хотя бы в подобие человека.



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  • 18 | 14.01.2021, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это только мне кажется что он похож на свинью?
+++++++++++++++++++_______________
Ты просто на себя в зеркало посмотрел, отойди от него и посмотри снова на картинку, там воробей стриженый.



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  • 19 | 14.01.2021, 18:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69879 | Рейтинг: +11742,9
Комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве сопровождения российских атлетов
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских атлетов вместо гимна России в ближайшие два года. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на крупных международных соревнованиях.
____________________________________
Чот не в жилу - какая-то цыганщина с выходом - плясовая.... Говорят сам автор Матвей Блантер ее не любил, за "примитив", да и к тому же музыка создана на основе еврейских народных мелодий...
Тут и "Прощание славянки" не канает - стопудово, не тот музыкальный ряд.
Предлагаю - победобесить, так напропалую!
"Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!" - эта отлично подойдёт - торжественно и призывно! Мотивирует даже зрителей, особенно русскоязычных - все, как один вскочат на трибунах!
Просрали и гимн, и флаг моченосцы...



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  • 20 | 14.01.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 14.01.2021, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радиактивный башлык продолжатеь делишек мордозада. 30 лямов на поющую блевотину когда дороги и заводы в руинах это полный абзац.Мало нам общефедерального самодура, получили еще ставленника.
++++++++++++++++++_________________
Макака тебе завидно нищеброду что целый день на пальме сидишь и ничего у тебя нет. Спустись на землю и попробуй немного поработать, глядишь и эволюционировать начнешь, превратишься хотя бы в подобие человека.
=====================================================
Сколько идиотов - советчиков развелось, методички похоже не обновляются. Щиновник, или вы думаете норот должОн привыкнуть к мысли о том, что все эти выкрутасы с воровством-распилом навеки? Норот должОн смирится, чтобы вы спокойно спали и втирали ему про поработать на дядю и макарошки. Ну-ну.

И-2



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