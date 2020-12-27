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Михайличенко: Протест и гражданское несогласие не являются аномальными для правовых и демократических государств

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Данные о количестве участников вчерашнего митинга в Уфе разнятся, однако все СМИ, освещавшие его, склоняются к тому, что на улицы вышло не менее 5 тысяч человек.

Михайличенко: Протест и гражданское несогласие не являются аномальными для правовых и демократических государств


— Дело не в масштабах, а в факторе гражданского самоопределения людей, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Михайличенко. – И безотносительно отношения к Навальному нужно понимать, что это феномен протестных настроений. Это следствие ощущения несправедливости у граждан. Уфа показала высокую динамику. Сказывается эффект Куштау, оппозиционные и протестные настроения, подогреваемые последний год в силу известных факторов. На фоне других регионов тоже видим аналогичную динамику. Здесь интересен подход властей и силовиков: не везде применяли жесткие задержания. Мы видели попытки отговорить людей и факторы репрессий и задержаний до акций протеста, а вот на самих акциях не скажу, что все мирно, но и тотального катка мы не увидели.

Михайличенко заметил, что есть разные прогнозы развития ситуации.

— Говорят о белорусском сценарии, для него не хватает сил, но контуры прослеживаются и технологии мобилизации. Второе – фактор отношений с США. Байден готовится предъявить российским властям за Навального, и мягкая реакция к протестующим вызвана этим фактором — не хотят давать негативную «картину» на фоне обострения отношений с США.

Хабиров на встрече с общественной палатой сказал, что выход на улицы людей — его недоработка.

— Он считает себя ответственным за гражданский выбор людей, которые живут на территории республики и рассматривает эту ситуацию, как аномальную. А протест и гражданское несогласие не являются аномальными для тех государств, которые приемлют траекторию развития. Конечно, глава говорит о своих недоработках, в том плане, что если бы социально-экономическая ситуация была бы лучше – столько людей не вышло.

Понимание, что «это моя недоработка» — неплохо. Это повод для улучшения управления. Характерно, что Р. Хабиров меняет риторику, она становится мягкая и взвешенная. Он мог бы сказать – надо больше работать, и будет меньше протестов. Но даже если у нас будут показатели на уровне Московской области или Татарстана, уровень протеста не уменьшится, он присутствует: люди артикулируют запрос на изменение и несогласие. И дело здесь далеко не только в республиканских властях.

Политолог заметил, что хоть не разделяет взгляды Навального, но поддерживает право на гражданское самоопределение и выражение позиции.

— Не предлагается какая-либо повестка потому, что ее невозможно предложить, потому, что уже столько лет на одной точке власть и оппозиция. Предлагается проект дискредитации правящих элит. Очевидно было, что когда опубликовали расследование про Медведева (фильм «Он вам не Димон» — ред.), что следующим будет Владимир Путин. Соответственно по нему сделан удар.

По словам Михайличенко, есть запрос от коллективного Запада на «такие вот действия».

— Позитивный характер или деструктивный от этих явлений – пусть граждане сами решают. На мой взгляд, мало хороших вариантов выхода из политического, управленческого, гражданского кризиса.






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  • 1 | 25.01.2021, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" «Так жить нельзя» - фильм о проблемах советской действительности.

Фильм сыграл определённую роль в избрании Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР в мае 1990 года.

Станислав Говорухин в телеэфире «Петербург - 5 канал» фактически отрёкся от своего фильма «Так жить нельзя». Он сказал буквально следующее:

«Простить себе не могу, вот простить себе не могу! На мне такой грех! ... Но я вам должен сказать, я такая же проститутка, иначе б я сюда не пришёл. ... Я сюда пришёл только для того, чтобы сказать, что я совершил очень низкий поступок, сняв вот эту картину, от которой многие из вас в бешеном восторге!»"
---------------

Покаяние великого мастера... А многие и сегодня тычут "совков" этим кино.



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  • 2 | 25.01.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
фильм о проблемах советской действительности.
--------------------

Нам бы те проблемы. Какими идиотами были, когда, задрав штаны,
побежали за "демократами".



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  • 3 | 25.01.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дерьмократы снова нам лапшу вешают, надеются что мы опять будем идиотами и снова побежим на их лозунги.



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  • 4 | 25.01.2021, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Понимание, что «это моя недоработка» — неплохо. Это повод для улучшения управления. Характерно, что Р. Хабиров меняет риторику, она становится мягкая и взвешенная. "
======================
"..мягкая и взвешенная..."
А поступит сверху окрик и будет жесткая, даже жестокая, не обольщайтесь.
А собрались люди действительно, не за Навального, это только повод.
Всем надоел беспредел ,творимый властью в повседневной жизни граждан: необузданный аппетит ЖКХ, "точечные" застройщики нарушающие права людей, обиды пенсионеров ветеранов на грабеж - думаю не обошлось без Р.Х, об этом заявили мне в отделе "соц защиты", когда спросил, кто забрал наши ветеранские.
В то же тяжелое время для людей,с легкостью выбрасывают 30 000 000р на сомнительное мероприятие, больше похожее на воровство.



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  • 5 | 25.01.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Михайличенкова слушать - себя не уважать. Провластный прогнувшийся мелкий пакостник, плотно работающий со службами. Не ему говорить про протесты и строить планы и прогнозы.



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2

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  • 6 | 25.01.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Проще сказать, государство мошенников и воров. Как ни послушаешь Эдуарда Петрова - волосы дыбом. Бле-а-ать...



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  • 7 | 25.01.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В то же тяжелое время для людей,с легкостью выбрасывают 30 000 000р на сомнительное мероприятие, больше похожее на воровство.

Четвертый. Нашему региональному лидеру народ РБ по одному месту. Он байствует . Всеми ненавидимый Радий !



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  • 8 | 25.01.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 25.01.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дерьмократы снова нам лапшу вешают, надеются что мы опять будем идиотами и снова побежим на их лозунги.
========================

Дерьмократы находятся во власти, а ты один из зомбированных, отмороженных холуев дерьмократического режима.



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  • 9 | 25.01.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
--------------------По словам Михайличенко, есть запрос от коллективного Запада на «такие вот действия».--------------------Как ни странно но и у большей части здравомыслящего населения нашей страны точно такие-же запросы и не на дискредитацию сран...ой "'элиты",а на отражение реальных ублюдочных "дел" этой самой элитки(воровство,коррупция,мздоимство и тд) и в итоге на привлечение к ответственности и очень жесткой.



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  • 10 | 25.01.2021, 12:44 | Автор: Отшельник
    Публикации: 0 | Комментарии: 51 | Рейтинг: +2,4
Решил посмотреть кто у нас отвечает за связь с народом

------------------------------------------------------------
--------
Управление Главы РБ по общественно-политическому развитию
Начальник управления

Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна

------------------------------------------------------------
---------
Кто ни будь знает её? Она хоть раз встречалась с людьми, кто знает?



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5

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  • 11 | 25.01.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дебилы, не берите детей с собой на протосты ваши, а то дадут им дубинкой по башке, станут такими же дебилами как вы!



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  • 12 | 25.01.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ни будь знает её? Она хоть раз встречалась с людьми, кто знает?_____________________________________________--
я с тобой прав!!! но... все мы знаем алинку сулейманову и что? а также мы знаем пескова, а также соловьёва киселева скабееву... а вот еще - мурзагулова... и чё?
турк



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  • Эксперт
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  • 13 | 25.01.2021, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
Дебилы, не берите детей с собой на протосты ваши, а то дадут им дубинкой по башке, станут такими же дебилами как вы!
________________________________________________
Скоробагатова:

"Заведомо родители ведут туда, где может быть небезопасно."

А почему там небезопасно - ведь "моя полиция - меня бережет" - разве не так? Где много полиции там должно быть безопасно - не так ли?
Правильно вас спрашивают - а не пробовали не бить мирных протестующих?! Тогда бы всем там было безопасно - и детям тоже, даже в колясках.
Разве женщины, имеющие маленьких детей не имеют права выразить свое отношение к политике властей?! Или им нужно заткнуться - пока дети не станут взрослыми и их можно будет оставить дома одних?



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  • Эксперт
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  • 14 | 25.01.2021, 14:27 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40605 | Рейтинг: +5108,7
Судя по видео, этот омоновец не случайно зацепил женщину ногой, идя в запотевшей маске. Точным и мощным ударом он отбросил женщину со своего пути,
Это - преступник и в нормальном обществе он должен идти под суд. У нас этого не будет. В том числе по причине того, что он выполнял приказ своего командира, а тот, по цепочке, исполнял политическую волю руководства страны.



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