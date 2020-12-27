Михайличенко: Протест и гражданское несогласие не являются аномальными для правовых и демократических государств

Данные о количестве участников вчерашнего митинга в Уфе разнятся, однако все СМИ, освещавшие его, склоняются к тому, что на улицы вышло не менее 5 тысяч человек.— Дело не в масштабах, а в факторе гражданского самоопределения людей, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Михайличенко. – И безотносительно отношения к Навальному нужно понимать, что это феномен протестных настроений. Это следствие ощущения несправедливости у граждан. Уфа показала высокую динамику. Сказывается эффект Куштау, оппозиционные и протестные настроения, подогреваемые последний год в силу известных факторов. На фоне других регионов тоже видим аналогичную динамику. Здесь интересен подход властей и силовиков: не везде применяли жесткие задержания. Мы видели попытки отговорить людей и факторы репрессий и задержаний до акций протеста, а вот на самих акциях не скажу, что все мирно, но и тотального катка мы не увидели.Михайличенко заметил, что есть разные прогнозы развития ситуации.— Говорят о белорусском сценарии, для него не хватает сил, но контуры прослеживаются и технологии мобилизации. Второе – фактор отношений с США. Байден готовится предъявить российским властям за Навального, и мягкая реакция к протестующим вызвана этим фактором — не хотят давать негативную «картину» на фоне обострения отношений с США.Хабиров на встрече с общественной палатой сказал, что выход на улицы людей — его недоработка.— Он считает себя ответственным за гражданский выбор людей, которые живут на территории республики и рассматривает эту ситуацию, как аномальную. А протест и гражданское несогласие не являются аномальными для тех государств, которые приемлют траекторию развития. Конечно, глава говорит о своих недоработках, в том плане, что если бы социально-экономическая ситуация была бы лучше – столько людей не вышло.Понимание, что «это моя недоработка» — неплохо. Это повод для улучшения управления. Характерно, что Р. Хабиров меняет риторику, она становится мягкая и взвешенная. Он мог бы сказать – надо больше работать, и будет меньше протестов. Но даже если у нас будут показатели на уровне Московской области или Татарстана, уровень протеста не уменьшится, он присутствует: люди артикулируют запрос на изменение и несогласие. И дело здесь далеко не только в республиканских властях.Политолог заметил, что хоть не разделяет взгляды Навального, но поддерживает право на гражданское самоопределение и выражение позиции.— Не предлагается какая-либо повестка потому, что ее невозможно предложить, потому, что уже столько лет на одной точке власть и оппозиция. Предлагается проект дискредитации правящих элит. Очевидно было, что когда опубликовали расследование про Медведева (фильм «Он вам не Димон» — ред.), что следующим будет Владимир Путин. Соответственно по нему сделан удар.По словам Михайличенко, есть запрос от коллективного Запада на «такие вот действия».— Позитивный характер или деструктивный от этих явлений – пусть граждане сами решают. На мой взгляд, мало хороших вариантов выхода из политического, управленческого, гражданского кризиса.