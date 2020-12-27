Аббас Галлямов: «Ну и дураки же». Те, кто Путина в школах вешал

Когда мы жалуемся на то, что «общество расколото», мы исходим из того, что любое противоречие разрушает. Между тем, науке хорошо известно, что при определённых условиях социальные противоречия могут играть и позитивную роль.Правильно институционализированные и разрешаемые в рамках законных процедур конфликты нередко способствуют внутренней интеграции социума. Западная политология неоднократно показывала, что, например, лояльность членов тех профсоюзов, где разрешалась внутренняя оппозиция, по отношению к своим организациям была заметно выше лояльности членов тех профессиональных объединений, где никакой оппозиционности по отношению к однажды избранному курсу не дозволялось. Казалось бы без внутренних конфликтов союз должен быть более внутренне сплоченным, однако на практике получается ровно наоборот.Если кто-то заинтересовался, то более подробно об этих исследованиях можно почитать, например, у Липсета.В любом случае, теория демократии не абсолютизирует консенсус; она признает легитимность конфликта. В этой части она как раз от недемократических режимов и отличается. Последние ведь, как известно, склонны воспринимать любое несогласие как недопустимое покушение на устои.Кстати, здесь ещё можно вспомнить Маркса с его диалектикой. Согласно этому учению именно внутренние противоречия являются источником развития.Между прочим, когда я был чиновником, в моих кабинетах никогда не висело президентских портретов. А Маркс висел. И вот смотрел я давеча, как дети в школах снимают фотографии Путина и заменяют их фото Навального, и думал: «Ну и дураки же». Не дети, а те, кто Путина в школах вешал. Вот теперь дождались, когда его снимать начали. Все ровно по Марксу, ровно в логике диалектики.