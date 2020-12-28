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Политическая проституция студента УГНТУ Даниила Чемезова

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Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики.

Политическая проституция студента УГНТУ Даниила Чемезова


Студент УГНТУ Даниил Чемезов, в День студента задавший Владимиру Путину вопрос про дворец в Геленджике, рассказал в эфире «Эха», что придумал его незадолго до прямой линии, но согласовал с организаторами «на корректность».

— Цензуры не было. Администрация видела, все отреагировали адекватно.

Сам Даниил уверен, что в последнее время было много «вбросов» по поводу так называемого дворца.

— Был накипевший вопрос – хорошая возможность напрямую спросить.

Он признал, что сам фильм смотрел отрывками.

— Ответ удовлетворил, но вопросы бы я задал еще.

Молодой человек уверен, что власть должна «более качественно прорабатывать все эти вопросы», чтобы молодым «не затуманивали разум».

— Надо больше конкретики. Чтобы молодой человек понимал, что это все неправда. Не спорю, что когда не хватает конкретики, есть повод усомниться. Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики.

Даниил заметил, что никогда не участвовал в митингах, так же как и его окружение, а участники несанкционированных акций в минувшую субботу проявляли агрессию по отношению к полицейским.






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  • 1 | 26.01.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чём проституция? Парень высказал своё мнение.Имеет право.



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  • 2 | 26.01.2021, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40617 | Рейтинг: +5107,4
Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики.

===============================
Это кто ему сказал? Пригожинские фюреры, бабушки в подъезде, или в деканате?



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  • 3 | 26.01.2021, 12:28 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40617 | Рейтинг: +5107,4
Патрушев: Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах
============================================================
===========================
Обратился не по адресу - если бы он занимался мошенничеством, то спрятался бы в глубоком бункере, а не вернулся на Родину.

7



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  • 4 | 26.01.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг с бабушками подъездными это ты общаешься. А пацан сказал что думает.



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  • 5 | 26.01.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По поводу дворца ВВП: на фоне беспрецедентных случаев воровства привластных хапуг с их дворцами, беспроигрышен ход Навального о дворце, люди уже ничему не удивляются.



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  • 6 | 26.01.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве не вилно, что парня постригли и причесали несколько часов?



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  • 7 | 26.01.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.01.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Юнг с бабушками подъездными это ты общаешься. А пацан сказал что думает.
=====================================
Ершик, ты снова здесь..



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  • 8 | 26.01.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха с Черняги, возьми на контроль, про наролную любовь этому стуленту. Интересно же. Что простой нарол гутарит.



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  • 9 | 26.01.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Мальчика подобрали из числа приближенных активистов и дали прочитать по бумажке вопросец. Дело в том, что вход на этот «рынок» стоит копейку, а на выходе оторвут яйца. Ситуация в экономике аховая, семейные бюджеты трещат, перспективы влекут капиталы заграницу, а жкх уже стало синонимом убийцы. Мальчик зря влез, но это говорит о многом.



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  • 10 | 26.01.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
=======================
Не изменяйте своим женам!



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  • 11 | 26.01.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Бактерии Рыбки угробили Сергея . Не суйте свой "нос" кула не слелует!



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  • 12 | 26.01.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 26.01.2021, 12:28 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40615 | Рейтинг: +5107

Патрушев: Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах
============================================================

===========================
Обратился не по адресу - если бы он занимался мошенничеством, то спрятался бы в глубоком бункере, а не вернулся на Родину.
_______________________________________________________
Какой там бункер. Хозяева обратно на родину выпнули. Выбор у него небольшой. Либо слушать хозяев, либо они его в сакральную жертву, как Борьку Неймана, спишут. Так хоть жив и под охраной. Лишь бы с воли свои же не траванули передачкой.



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  • 13 | 26.01.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто помнит того стулента , выпрыгнувшего перел Путиным в олной рубашке ?
Что сним то, как он живет?



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в ответе Путина на вопрос Чемезова нет ничего что бы противоречило рассказу Навального о делах Путина.
Путин ответил: "этот дворец мне не принадлежит, вы не найдете никаких справок из БТИ".
Навальный тоже самое: все записано на других лиц, а землю захватили насильно, инспектирующим экологам были нанесены побои.

Дальше Путин просто вторит Пескову:"..то показано что я плаваю в бассейне это фотошоп...."
Но ведь и без Пескова с Путиным всем очевидно что этопросто очевидный фотошоп,для красочности сюжета.


И самое откровенное откровение Путина:
— Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли.
Отсутствие свободного времени помешало Путину?! Или он листал только разрешенные ему видеоподборки?



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  • 15 | 26.01.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
===================================
Умирать на женщинах прилумал не Собчак, а наши прелки обезъяны.
Умирать на коленях у жены- честь, а на голой чужой бабе с торчащим фаллосом-позор на поколеня.Рыбка оказалась умнее многих.



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15 | 26.01.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

========================
не дожил до пенсии нож в спину от родной партии



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  • 17 | 26.01.2021, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Появился на свет новый ребенок- сын нашего презилента. Я лично очень рал !



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  • 18 | 26.01.2021, 15:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70020 | Рейтинг: +11733,6
Интересно же. Что простой нарол гутарит.
_____________________________________
Простой народ не такие дураки, как старая маразматичка пуйлососка черепаха))))

Сходи по ссылке на оригинал новости - и почитай комментарии там:

https://www.facebook.com/echomskufa/posts/1429271607404775

А то, что он учится в Черниковке - не значит, что тут и живет. Скорее всего он не наш. Из мажориков, которые в Черниковке не живут уже давно - все переехали в более престижные район и дома с подземными парковками прочими ништяками. Вон же - даже руководители на УМПО живут за чуть не 20 км по всем пробкам от своей работы(помните где убили Юрия Яшина топ-менеджера - на подземной парковке под домом, где он проживал - Карла Маркса, 46)



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  • 19 | 26.01.2021, 15:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70020 | Рейтинг: +11733,6
не дожил до пенсии нож в спину от родной партии
________________________________
Дожил. И получал огромную пенсию ровно 4 года. Он ушел на пенсию в 2017 - еще до повышения возраста пенсионерам.
ТщательнЕЕ нужно, кекешка.



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  • 20 | 26.01.2021, 15:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70020 | Рейтинг: +11733,6
Я лично очень рал
__________________
Чо ты лично очень?)))))
А тебе почему не похер? Ты что ли отец?
Вот мне - лично - похер. А не похер то, что рожала она в Москве, лежит в платной палате - одна и вокруг нее бегают толпы медработников, а не в шестиместной, как только что выписалась из 3 роддома моя невестка(у нее все в порядке, так что не беспокойтесь. Профилактика - 4 суток там пробыла, говорит кормят отлично, разнообразно, сытно и вкусно, чему я очень рада и даже хочу отдельно это отметить - а вот то, что в роддом везут беременных и рожениц со всей округи - за 200 и более км - это ужасно! Роддома-то позакрывали!)



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