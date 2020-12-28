Политическая проституция студента УГНТУ Даниила Чемезова

Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики.Студент УГНТУ Даниил Чемезов, в День студента задавший Владимиру Путину вопрос про дворец в Геленджике, рассказал в эфире «Эха», что придумал его незадолго до прямой линии, но согласовал с организаторами «на корректность».— Цензуры не было. Администрация видела, все отреагировали адекватно.Сам Даниил уверен, что в последнее время было много «вбросов» по поводу так называемого дворца.— Был накипевший вопрос – хорошая возможность напрямую спросить.Он признал, что сам фильм смотрел отрывками.— Ответ удовлетворил, но вопросы бы я задал еще.Молодой человек уверен, что власть должна «более качественно прорабатывать все эти вопросы», чтобы молодым «не затуманивали разум».— Надо больше конкретики. Чтобы молодой человек понимал, что это все неправда. Не спорю, что когда не хватает конкретики, есть повод усомниться. Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики.Даниил заметил, что никогда не участвовал в митингах, так же как и его окружение, а участники несанкционированных акций в минувшую субботу проявляли агрессию по отношению к полицейским.