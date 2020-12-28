Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
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Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики. ...
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Эксперты анализируют итоги протестов 23 января и сходятся в том, что неожиданно ...
26.01.2021 28521 24
Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. ...
26.01.2021 35630 11
Радий Хабиров порекомендовал чиновникам начать “общаться” с людьми, но ни слова ...
25.01.2021 35032 39
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Политическая проституция студента УГНТУ Даниила Чемезова
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